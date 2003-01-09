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Intel AGP Accelerated Graphics Port Intel AGPset ускоренный графический порт

Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт


09.01.2003 На российский рынок выходят видеокарты Eline на чипсетах nVidia GeForce4 AGP8X

На российский рынок начались поставки видеокарт Eline Vision ELV-GF4MX440 8x/T и ELV-GF4Ti4200 8x/T, построенных на новых чипсетах от nVidia GeForce4 MX440 AGP8X и GeForce4 Ti4200 AGP8X соответственно. Обе модели оборудованы ТВ-выходом для просмотра высококачественного изображения на экране обычного телевизора. Возможность выбора моделей с

11.09.2002 Вышла финальная версия спецификации AGP 3.0

Технология AGP8x удваивает скорость передачи графических данных по сравнению со своей предшественницей A
11.09.2002 Вышла финальная версия спецификации AGP 3.0

Технология AGP8x удваивает скорость передачи графических данных по сравнению со своей предшественницей A
17.07.2002 Планы ABIT по выпуску материнских плат на второе полугодие

ым дизайном. Новая материнская плата будет построена на новом чипсете VIA KT400 и отличается новым южным мостом VIA VT8235. Из других отличительных свойств можно отметить поддержку памяти DDR400/333, AGP8x и интерфейса Serial ATA. Также в плате реализована поддержка USB 2.0, IEEE 1394, ATA/133 RAID, 10/100 LAN, встроенная 6-канальная звуковая поддержка. Поставки должны начаться в начале 4 к
06.06.2002 ATI и VIA будут продвигать AGP8x

вуют начинание лидеров рынка, однако испытывают определенные сомнения в том, что продукты на основе AGP8x смогут обеспечить те же доходы, что еще приносит AGP4x. На завершающейся завтра Compute
11.09.2000 ASUS начала поставки 3D акселератора AGP-V7700 Deluxe TV

Компания ASUSTeK Computer, Inc. начала поставки графического 3D акселератора AGP-V7700 DELUXE TV. Видеокарта создана на базе последней разработки компании Nvidia, графиче
29.08.2000 ATI поддержала спецификацию новой шины AGP8x от Intel

. опубликовала пресс-релиз, в котором поддержала выдвинутую компанией Intel спецификацию новой шины AGP8x. Новый стандарт позволяет удвоить скорость передачи данных по сравнению со спецификацие
25.08.2000 Intel анонсировала новый стандарт графического порта AGP8x

кацию нового стандарта для графических портов - Advanced Graphics Port (AGP), расширенную до версии AGP8x, призванную удвоить скорость работы графических процессоров на большинстве современных

24.11.1999 Фирма ASUSTeK Computer начинает поставки графических карт серии AGP-V3800PRO

Фирма ASUSTeK Computer начинает поставки графических карт серии AGP-V3800PRO - новой версии карт, опирающихся на набор микросхем NVIDIA TNT2 PRO. Эти карты,

19.10.1999 Матплата Intel Outrigger OR840 поддерживает AGP Pro 5

хочется спросить у более удачливых инженеров - а почему бы вам не заняться i820? OR840 поддерживает AGP 4X и AGP Pro 5, имеет 4 слота для чипов RIMM (Rambus), которые способны поддерживать до 2
09.09.1999 Некоторые подробности о AGP 4X, Rambus RIMM и FlexATX с форума Intel Developers Forum

ьных компьютеров корпорации Intel, дал некоторые разъяснения по поводу быстродействия новых систем. AGP 4X доводит скорость обмена данными до 1Гб/сек, в два раза больше, чем AGP 2X, и уже подде

Публикаций - 259, упоминаний - 308

Intel AGP и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12081 140
AMD - Advanced Micro Devices 4133 56
Nvidia Corp 3409 49
AMD Graphics Product Group - ATI 939 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 2027 23
Microsoft Corporation 24431 20
Gigabyte Technology 360 20
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 312 20
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 589 16
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2505 14
Rambus 244 9
Dell EMC 5005 9
Sony 6523 9
IBM - International Business Machines Corp 9401 8
Apple Inc 11902 8
HP Compaq Computer Corp 1916 8
HP - Hewlett-Packard 3619 8
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 7
Dell Technologies - Dell Computer 2128 7
Формоза - Formoza 175 7
Matrox - Matrox Graphics 32 6
Fujitsu 2037 6
Nvidia - ALi Corporation - Acer Laboratories Incorporated - Acer Labs Incs - Acer Value Labs 43 6
HP Inc. 5658 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 779 5
Hitachi - Хитачи 1462 5
Rover - RoverComputers 414 5
Acer - AOpen 51 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 847 5
HP 3Com 677 5
ELSA AG - Elsa Optoelectronics Technology 36 4
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 4
Realtek Semiconductor 62 4
Samsung Electronics 10153 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1428 4
Soyo Group 12 4
SiS - Silicon Integrated Systems 60 4
Leadtek 60 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 14
Россети Ленэнерго 1700 5
Белый Ветер 356 4
Yamaha - Ямаха 104 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2208 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 249 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Emcore Corp 7 1
Malibu Comics Entertainment - Malibu Graphics - Malibu Interactive 1 1
Родник 87 1
7G 7 1
Ferrari NV 157 1
Совкомбанк Совесть 270 1
EPIC Telecom Invest 200 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 54 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 1
Dyson 119 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2706 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
DuPont - Дюпон 100 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 53 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 631 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6231 5
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 41 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20441 169
DDR - Double data rate 2679 118
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9837 100
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1438 93
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1037 88
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23560 85
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1389 72
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9090 52
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 872 49
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3589 47
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5569 43
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 224 40
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14156 39
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1373 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48227 37
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7608 36
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 935 35
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3575 34
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1904 32
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 634 31
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4217 29
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6323 29
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 307 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15958 28
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28864 26
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6321 26
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4222 25
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16826 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24665 22
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1230 21
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5197 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10617 20
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3174 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12340 16
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 249 16
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1787 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12314 15
Пропускная способность - Bandwidth 1712 15
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5618 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1893 99
Intel Pentium III 780 41
Intel Celeron - Серия процессоров 961 40
AMD Athlon - серия микропроцессоров 777 37
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 21
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 359 19
AMD Duron 121 16
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 834 16
Microsoft Windows 15431 16
Microsoft Windows 2000 8660 14
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 14
Microsoft DirectX 707 12
Intel Extreme Graphics 49 11
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 559 10
Intel Pentium II 169 10
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1327 10
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 619 10
AMD Mobility Radeon 232 9
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 9
Microsoft Windows XP 2393 8
Intel Centrino - Intel Sonoma 580 8
Rover - RoverBook 155 8
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 270 8
AMD Radeon 278 8
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 7
VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 7
Microsoft Windows NT 878 7
Microsoft Windows 98 442 7
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 405 6
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 6
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 6
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 402 5
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 5
Nvidia GeForce GTS 48 5
AMD Athlon Mobile 22 5
Nvidia nForce 58 5
Apple PowerPC 54 4
Nvidia GeForce FX 72 4
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 4
Microsoft Windows XP Home 196 4
Ксенин Алекс 311 5
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 47 2
Чубайс Анатолий 210 2
Андреев Андрей 31 1
Захир Максим 22 1
Шуняев Сергей 24 1
Пудонин Иван 7 1
Палладин Александр 8 1
Newman Edward - Ньюман Эдвард 2 1
Bremer Andre - Бремер Андре 1 1
Пыкин Алексей 5 1
Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 1
Ревенчук Григорий 6 1
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 26 1
Мальцев Денис 5 1
Mayer Stefan - Майер Штефан 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1006 1
Россия - РФ - Российская федерация 139994 36
Китай - Тайвань 3925 22
Япония 13221 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51653 13
Германия - Федеративная Республика 12597 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42311 8
Европа 21625 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1283 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14092 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13251 7
Южная Корея - Республика 6581 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14001 6
Азия - Азиатский регион 5413 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 275 4
США - Калифорния 4581 3
Сингапур - Республика 1839 3
Канада 4844 3
Франция - Французская Республика 7782 3
США - Калифорния - Сан-Хосе 399 3
Япония - Токио 992 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16650 2
Израиль 2711 2
Франция - Канны 112 2
США - Нью-Йорк 3085 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 786 2
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Китай - Тайвань - Чангли 2 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1722 1
США - Аризона 505 1
Европа Центральная 266 1
США - Нью-Йорк штат 239 1
Европа Восточная 3062 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2835 1
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 1
США - Калифорния - Саннивейл 86 1
США - Техас - Хьюстон 244 1
Ирландия - Дублин 159 1
Испания - Королевство 3692 1
Нидерланды 3480 1
Австрия - Австрийская Республика 1302 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1270 31
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1363 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23383 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2996 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10777 7
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 492 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5332 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2669 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4735 5
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46887 4
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4556 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13566 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1562 3
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3857 3
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4361 3
Металлы - Никель - Nickel 322 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2533 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1151 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 757 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17844 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5651 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4563 2
Металлы - Медь - Copper 783 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 576 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1539 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10678 2
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Inquirer 463 7
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Silicon 482 4
AnandTech 73 3
VideoCardz 33 3
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Silicon.com 364 1
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