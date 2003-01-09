Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт

На российский рынок начались поставки видеокарт Eline Vision ELV-GF4MX440 8x/T и ELV-GF4Ti4200 8x/T, построенных на новых чипсетах от nVidia GeForce4 MX440 AGP8X и GeForce4 Ti4200 AGP8X соответственно. Обе модели оборудованы ТВ-выходом для просмотра высококачественного изображения на экране обычного телевизора. Возможность выбора моделей с

Планы ABIT по выпуску материнских плат на второе полугодие ым дизайном. Новая материнская плата будет построена на новом чипсете VIA KT400 и отличается новым южным мостом VIA VT8235. Из других отличительных свойств можно отметить поддержку памяти DDR400/333, AGP8x и интерфейса Serial ATA. Также в плате реализована поддержка USB 2.0, IEEE 1394, ATA/133 RAID, 10/100 LAN, встроенная 6-канальная звуковая поддержка. Поставки должны начаться в начале 4 к