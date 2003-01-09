Intel AGP Accelerated Graphics Port Intel AGPset ускоренный графический порт
|09.01.2003
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На российский рынок выходят видеокарты Eline на чипсетах nVidia GeForce4 AGP8X
На российский рынок начались поставки видеокарт Eline Vision ELV-GF4MX440 8x/T и ELV-GF4Ti4200 8x/T, построенных на новых чипсетах от nVidia GeForce4 MX440 AGP8X и GeForce4 Ti4200 AGP8X соответственно. Обе модели оборудованы ТВ-выходом для просмотра высококачественного изображения на экране обычного телевизора. Возможность выбора моделей с
|11.09.2002
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Вышла финальная версия спецификации AGP 3.0
Технология AGP8x удваивает скорость передачи графических данных по сравнению со своей предшественницей A
|11.09.2002
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Вышла финальная версия спецификации AGP 3.0
Технология AGP8x удваивает скорость передачи графических данных по сравнению со своей предшественницей A
|17.07.2002
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Планы ABIT по выпуску материнских плат на второе полугодие
ым дизайном. Новая материнская плата будет построена на новом чипсете VIA KT400 и отличается новым южным мостом VIA VT8235. Из других отличительных свойств можно отметить поддержку памяти DDR400/333, AGP8x и интерфейса Serial ATA. Также в плате реализована поддержка USB 2.0, IEEE 1394, ATA/133 RAID, 10/100 LAN, встроенная 6-канальная звуковая поддержка. Поставки должны начаться в начале 4 к
|06.06.2002
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ATI и VIA будут продвигать AGP8x
вуют начинание лидеров рынка, однако испытывают определенные сомнения в том, что продукты на основе AGP8x смогут обеспечить те же доходы, что еще приносит AGP4x. На завершающейся завтра Compute
|11.09.2000
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ASUS начала поставки 3D акселератора AGP-V7700 Deluxe TV
Компания ASUSTeK Computer, Inc. начала поставки графического 3D акселератора AGP-V7700 DELUXE TV. Видеокарта создана на базе последней разработки компании Nvidia, графиче
|29.08.2000
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ATI поддержала спецификацию новой шины AGP8x от Intel
. опубликовала пресс-релиз, в котором поддержала выдвинутую компанией Intel спецификацию новой шины AGP8x. Новый стандарт позволяет удвоить скорость передачи данных по сравнению со спецификацие
|25.08.2000
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Intel анонсировала новый стандарт графического порта AGP8x
кацию нового стандарта для графических портов - Advanced Graphics Port (AGP), расширенную до версии AGP8x, призванную удвоить скорость работы графических процессоров на большинстве современных
|24.11.1999
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Фирма ASUSTeK Computer начинает поставки графических карт серии AGP-V3800PRO
Фирма ASUSTeK Computer начинает поставки графических карт серии AGP-V3800PRO - новой версии карт, опирающихся на набор микросхем NVIDIA TNT2 PRO. Эти карты,
|19.10.1999
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Матплата Intel Outrigger OR840 поддерживает AGP Pro 5
хочется спросить у более удачливых инженеров - а почему бы вам не заняться i820? OR840 поддерживает AGP 4X и AGP Pro 5, имеет 4 слота для чипов RIMM (Rambus), которые способны поддерживать до 2
|09.09.1999
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Некоторые подробности о AGP 4X, Rambus RIMM и FlexATX с форума Intel Developers Forum
ьных компьютеров корпорации Intel, дал некоторые разъяснения по поводу быстродействия новых систем. AGP 4X доводит скорость обмена данными до 1Гб/сек, в два раза больше, чем AGP 2X, и уже подде
Intel AGP и организации, системы, технологии, персоны:
|X-Bit Labs 83 13
|DigiTimes - Издание 1309 8
|Inquirer 463 7
|The Register - The Register Hardware 1506 4
|Silicon 482 4
|AnandTech 73 3
|VideoCardz 33 3
|ZDnet 657 2
|Tom’s Hardware 361 2
|CMP Net Asia 14 1
|ITHome 33 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
|Silicon.com 364 1
|9to5Mac 70 1
|New Scientist 1448 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
|Neowin 129 1
|TechSpot 92 1
|9to5Google 48 1
|CNews - ZOOM.CNews 1845 1
|The Washington Post 327 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7928 7
|Mercury Research 66 3
|NPD DisplaySearch 284 2
|IDC - International Data Corporation 4896 1
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