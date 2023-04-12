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TWSE Taiwan Stock Exchange Тайваньская фондовая биржа

TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа

СОБЫТИЯ

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12.04.2023 Хакеры угнали из MSI исходные коды и документы на 1,5 ТБ 1
08.11.2021 Intel покупает за $125 млн команду разработчиков у своего конкурента 1
05.07.2019 Вдвое сократилась прибыль Samsung 1
06.06.2019 Цены на оперативную память ждет невиданный обвал. Производители будут работать в убыток 1
06.05.2019 Мировой рынок чипов входит в крупнейший обвал за 10 лет 1
04.04.2019 Производители памяти бьют тревогу. Цены падают с «космической» скоростью 1
22.01.2019 Цены на оперативную память ожидает обвал 1
09.06.2018 Acer продолжает наступление на игровом фронте 1
16.03.2018 Apple остановила производство iPhone 1
05.07.2010 Президент Rover продал пакет акций в одном из крупнейших производителей ноутбуков 1
19.12.2008 Знаменитый вендор материнских плат закрылся 1
12.03.2007 Philips продала часть принадлежащих ей акций TSMC на сумму €1,3 млрд. 1
09.03.2007 Philips продаст 16,2% акций тайваньской TSMC за €6,47 млрд 1
13.11.2006 Seasonic вышел на рынок России и Украины 1
07.10.2005 CMC Magnetics построит самый крупный завод по производству дисков 1
05.10.2005 Интервью: Foxconn планирует построить в России производственную базу 1
29.05.2003 MSI и Gigabyte отрицают слухи о слиянии 1
08.04.2003 EPoX выпустил плату EP-8RDA3+ на чипсете nVIDIA nForce2 1
05.03.2003 VIA приобрела центр проектирования беспроводных средств коммуникации 1
26.02.2003 UMC приобретает 40% акций дочерней компании ALi 2
05.01.2003 Asustek сосредоточится на европейском рынке ноутбуков 1
01.11.2002 Taiwan Semiconductor конвертирует 93 млн. акций в АДР 1
04.10.2002 Quanta Display собирает средства на строительство завода ЖК-мониторов пятого поколения 1
09.09.2002 Продажи тайваньской ASE в августе выросли на 42% 1
05.09.2002 Продажи Macronix в августе упали на 6% 2
26.08.2002 Совет директоров Silicon Integrated одобрил план выпуска ГДР 1
05.07.2002 ЖК-панели: тайваньские поставки сокращаются 1
21.06.2002 Prime View International ожидает роста объема продаж малых и средних TFT ЖК-мониторов 1
18.12.2001 Intel отозвала свои иски против Via касательно чипсетов для AMD K7 1
14.12.2001 Via представила интегрированную платформу Eden 1
07.12.2001 Intel и Via продолжают судебные разбирательства 1
21.11.2001 VIA выпустила обновленный чипсет P4X266А 1
19.11.2001 Via получит лицензию на Pentium 4 1
25.10.2001 Via: падение прибыли - печальный итог судебных тяжб 1
25.10.2001 Прибыль Via в третьем квартале упала на 62% 1
19.10.2001 Via будет сама производить материнские платы 1
11.10.2001 Intel vs Via: новый виток "патентной" войны 1
11.10.2001 Intel vs Via: новый виток "патентной" войны 1
05.10.2001 Via снизила прогноз прибыли на 2001 год 1

Публикаций - 57, упоминаний - 59

TWSE и организации, системы, технологии, персоны:

Formosa Plastics Group - VIA Technologies 321 25
Intel Corporation 12844 20
Acer Group - Acer Inc 2804 7
SiS - Silicon Integrated Systems 61 5
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology - S3-Via 19 5
HTC Corporation - S3 Graphics 16 4
Samsung Electronics 11090 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2197 4
AMD - Advanced Micro Devices 4673 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1109 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 752 4
SONICblue - Empeg 34 4
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 425 3
Innolux Corporation - CHIMEI - Chi Mei Optoelectronics - Chi Mei Innolux Corporation - Chi Mei Communication Systems - TPO Displays 68 2
Amazon Inc - Amazon.com 3288 2
Huawei 4683 2
Apple Inc 13201 2
Philips 2100 2
Sony 6745 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 2
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 2
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 2
Quanta Computer 216 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 2
Rambus 246 2
TI - National Semiconductor 124 2
Fortive - Tektronix 50 1
Acorp International - Acorp Electronics 17 1
Starbreeze Studios 33 1
Soyo Group 12 1
Hitachi Cable 2 1
Acer Display Technology Inc 11 1
Lenovo - Medion AG 28 1
Trinity Logic - Тринити Лоджик - 10 1
Nvidia - ALi Corporation - Acer Laboratories Incorporated - Acer Labs Incs - Acer Value Labs 45 1
HannStar Display Corporation - Hannspree - Hanns·G - I-INC 18 1
Unitech Group 19 1
Oclaro - Bookham Technology - Avanex Corporation 17 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Sanya Jongya Trust Investment Company 2 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 1
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 12 1
Merrill Lynch 454 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Судебная власть - Judicial power 2511 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5696 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 779 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1416 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22670 31
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1654 29
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5925 24
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5518 24
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15489 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8824 9
DDR - Double data rate 3093 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33619 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17024 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18401 5
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1000 5
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1109 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6624 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26918 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13292 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26401 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11567 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2941 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10723 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3800 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10404 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 770 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8696 3
Rambus DRAM - RDRAM 142 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16372 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4803 2
Электроника - CPU overclocking - Central processing unit overclocking - разгон процессора, компьютера, оверклокинг 88 2
Motherboard - South bridge - Южный мост - функциональный контроллер 99 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35262 2
NAND flash memory - флеш-память 687 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2498 2
AT Attachment - ATA, ATAPI - PATA - Parallel ATA - Ultra ATA - UDMA - Ultra DMA - Ultra Direct Memory Access 149 1
Компьютеризация - Cooler - кулер 155 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 790 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3074 1
CompactPCI - системная шина, используемая в промышленной автоматике 51 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 189 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 22
Microsoft Windows 2000 8678 19
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 3
SiS 645 14 2
Nvidia - ALi ALADDiN Pro - ALi ALADDiN ArtX - ALi ALADDiN TNT - ALi ALADDiN V Mobile 14 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7646 2
Intel x86 - архитектура процессора 2171 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 863 2
GeIL EVO 1 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Nvidia nForce 111 1
AMD K7 9 1
Nvidia Tesla GPU 198 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 164 1
Acer Predator 243 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 278 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 647 1
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 19 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPhone 8 189 1
Apple iPhone 7 289 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1446 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 87 1
TrendFocus 23 1
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 31 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 179 1
Intel Ponte Vecchio GPU - Графический процессор 8 1
Intel Pentium III 782 1
Intel Evo 122 1
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 49 1
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 37 1
Corsair Vengeance 5 1
Brown Richard - Браун Ричард 21 3
Wen-chi Chen - Вен-ши Чен 11 3
Liu Mark - Лью Марк 13 2
Павлов Никита 148 1
Трухачев Александр 2 1
Hsuan John - Сюань Джон 6 1
Feibus Mike - Фейбус Майк 2 1
Peddie Jon - Педди Джон 6 1
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Василенко Павел 2 1
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Китай - Тайвань 4272 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19225 33
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Европа 24992 29
Китай - Тайвань - Тайбэй 366 24
Азия - Азиатский регион 5933 6
Германия - Федеративная Республика 13242 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1825 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13832 5
Япония 13819 5
Россия - РФ - Российская федерация 166927 4
Южная Корея - Республика 7067 3
США - Техас 1051 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47726 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3416 2
США - Калифорния 4833 2
Нидерланды 3754 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Швеция - Лунд 15 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3784 1
Индия - Bharat 5885 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
Чехия - Чешская Республика 1350 1
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Таиланд - Королевство 930 1
Китай - Шанхай 834 1
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Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 117 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1415 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4004 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 138 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2137 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5613 1
DigiTimes - Издание 1332 8
DRAMeXchange 42 5
Yahoo! Finance 123 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11574 2
TechPowerUp 23 2
Commercial Times 110 2
Times 664 1
The Register - The Register Hardware 1788 1
Bloomberg 1633 1
PhoneArena 75 1
Inquirer 463 1
Известия ИД 775 1
Silicon 495 1
TrendForce 190 5
IDC - International Data Corporation 4992 2
Mercury Research 74 1
IC Insights 24 1
Jon Peddie Research 47 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Acer Brand Day 1 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
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