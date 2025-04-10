Разделы

Утилизация мусора Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) WEEE, e-waste Waste Electrical and Electronic Equipment Электронный мусор Electronic garbage

Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage

 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ


10.04.2025 Крупнейшая страна мира переходит на сверхдешевые «ноутбуки Франкенштейна», собранные из электронного мусора

енштейна» В Индии набирают популярность восстановленные ноутбуки – портативные персональные компьютеры, собранные из комплектующих, которые извлекаются из донорских устройств, обнаруженных на свалках электронных отходов. По всей Индии, самой густонаселенной страны мира, – от Мумбаи до Нью-Дели – расположилось множество небольших ремонтных мастерских, занятых сборкой «ноутбуков Франкенштейна
14.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» за 2024 год передала на переработку 1,6 тысяч тонн электронных отходов

па «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития федеральной программы по экологичной переработке электронных отходов за 2024 г. В прошедшем году клиенты передали на переработку 54 тыс. единиц техники общим весом 1,6 тыс. тонн (утилизация выросла на 8% по сравнению с 2023 г.) и 4,9 млн бата
08.09.2023 Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: переработка электронных отходов в России с 2019 г. выросла в 3,5 раза

й и бытовой техникой, и СКО «Электроника – утилизация», оценили российский рынок сбора и утилизации электронных отходов (ОЭЭТ) с момента запуска в России реформы отрасли обращения с твердыми ко
26.07.2023 «М.видео-Эльдорадо» за полгода передала на переработку 687 тонн электронных отходов

па «М.видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития федеральной программы по экологичной переработке электронных отходов за первые 6 месяцев 2023 г. Покупатели двух сетей сдали на утилизацию около 2 млн батареек и 27 тыс. устройств, что превысило показатель за аналогичный период 2022 г. почти

04.05.2023 «М.Видео-Эльдорадо» стала лидером сбора электронных отходов в России и крупнейшим партнером «Корпорации экополис»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, стала крупнейшим оператором электронных отходов в России и ключевым партнером первого в России комплекса заводов по переработке электроники «Корпорации экополис». «М.Видео» и «Эльдорадо» агрегировали и передали в 2022 г.

19.03.2021 ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников

мышление и привычки у школьников, мы заботимся о будущем нашей страны и планеты». По данным отчёта «The Global E-Waste Monitor 2020» в 2019 году в мире образовалось более 53,6 млн тонн электрон
25.01.2021 МКБ передал в безотходную переработку более 200 тонн электронного мусора

Московский кредитный банк (МКБ) совместно с ГК «Элекснет» направил в сентябре 2020 г. – январе 2021 г. на экологическую утилизацию более 200 тонн электронного мусора: неиспользуемых банкоматов, платежных терминалов и компьютерных комплектующих. Всего было передано около 400 банкоматов и терминалов, а также более 1 тыс. компьютерных блоко
19.10.2020 Правда ли отказ от зарядных устройств в комплекте поставки улучшит экологию?

ситуация снова подтверждает умение Apple зарабатывать на аксессуарах. Да, проблема огромного роста электронного мусора действительно существует. По данным отчета Global E-Waste Monitor 2020, з
06.10.2020 Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти

аводов по утилизации отходов электронного оборудования. Цель проекта – привлечь внимание к проблеме электронного мусора и необходимости экологичной переработки токсичных материалов. По данным г
11.05.2017 Электронные отходы в России: подходы есть, культуры нет

тыре сценария обращения с электронными отходами. Наиболее предпочтительный – контролируемое изъятие электронного мусора у населения, когда в процесс вовлечены производители и продавцы электрони
16.12.2013 Цивилизация мусора

Исследователи из организации Solving the E-Waste Problem (StEP или дословно «Решение проблемы электронного мусора») создали интерактивную карту, где представлены данные о ежегодном количе
24.02.2010 Утилизация электроники становится глобальной проблемой

ООН обеспокоена растущим из года в год объемом электронного мусора. Ежегодно миллионы тонн компьютеров, телевизоров, мобильных телефонов и д
26.02.2009 Greenpeace: развивающиеся страны стали свалками электронных отходов

ки, предназначенные для переработки, нелегально вывозятся из Великобритании в Нигерию и сбываются под видом подержанной техники. Причем Нигерия – далеко не единственный пункт назначения для токсичных электронных отходов. Секретное расследование c использованием GPS-маячка, проведенное Greenpeace совместно с британским телеканалом Sky television, показало, к чему приводит нежелание компаний-

Публикаций - 114, упоминаний - 143

Утилизация мусора и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12759 26
Samsung Electronics 10719 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 13
Dell EMC 5107 12
Sony 6641 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 11
Dell Technologies - Dell Computer 2162 10
LG Electronics 3684 9
Microsoft Corporation 25339 7
Lenovo Group 2375 7
HP - Hewlett-Packard 3645 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3159 5
HP Inc. 5773 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 5
Lenovo Motorola 3531 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 5
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 116 5
Huawei 4297 4
Xiaomi 2040 4
Intel Corporation 12587 4
IBM - International Business Machines Corp 9566 4
Toshiba Corporation 2958 4
Acer Group - Acer Inc 2675 4
Philips 2076 4
AMD - Advanced Micro Devices 4498 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 3
Nintendo 798 3
Huawei Technologies 405 3
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 3
Duracell - Дюраселл 24 3
TeamGroup 21 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 2
Qualcomm Technologies 1919 2
Meta Platforms - Facebook 4555 2
Fujitsu 2069 2
Seagate Technology 756 2
Sophos - SophosLabs 424 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 352 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2745 27
СКО Электроника-утилизация 21 19
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp 14 9
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 5
Экотехпром ГУП 6 4
eBay Inc 1632 3
Мегаполисресурс ГК 8 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
МКБ - Московский кредитный банк 621 2
Лента - Сеть розничной торговли 2292 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1387 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1691 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 2
Акрон ГК - Вторалюминпродукт ПК 5 2
Дарудар - Дару~дар 5 1
Почта России ПАО 2268 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 1
Альфа-Банк 1891 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 1
Евросеть 1417 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 486 1
Unilever - Юнилевер Русь 167 1
Ford 424 1
Coca-Cola Company 260 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 47 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 1
Gett Delivery 5 1
Верный - торговая сеть 310 1
НЭК - Национальная экологическая компания - Ярославский завод 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 1
Экофонд - Фонд рационального природопользования 2 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 158 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 187 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 145 1
Фонд климатических инноваций 4 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 94 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 15
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 252 6
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3523 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 570 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2753 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 2
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 60 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 438 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 445 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 261 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 280 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 1
Greenpeace - Гринпис 129 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 62
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 29
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8213 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25726 28
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73892 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 23
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15010 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57560 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 18
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1107 18
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 759 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14384 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10253 13
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2391 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13043 12
Наушники - Headphones 4310 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12736 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17854 11
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 221 10
Аксессуары 4136 10
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8401 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25571 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10153 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2833 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32078 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 2209 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10371 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3577 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9887 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4392 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4283 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12306 6
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 714 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22024 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7406 11
Google Android 14828 4
Microsoft Windows 16442 4
Apple iPad 3945 3
Samsung Galaxy 996 3
Microsoft Azure 1472 3
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 88 3
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Переплавка 3 3
Microsoft Windows 2000 8679 3
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 3
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Brightmail Anti-Spam Skeptic 40 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 25 2
Google YouTube - Видеохостинг 2921 2
Apple iOS 8327 2
Microsoft Windows 10 1903 2
Apple - App Store 3020 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple iPhone 12 238 2
Apple iPod 1550 2
Apple iPhone 13 179 2
Apple iPad Pro 308 2
Apple iPhone 14 151 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA Isaiah 8 1
Dell Display Manager 3 1
Haier - Casarte 5 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 44 1
SK Hynix - e2NAND 1 1
SonarSource - SonarQube - Sonar 9 1
М.Видео-Эльдорадо - M.Club - М.Рассрочка 2 1
Samsung Electronics Re+ 3 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 889 1
Linux OS 11030 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3461 1
Apple macOS 2285 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 363 1
Unimax UMX - Серия смартфонов 242 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 1
Intel x86 - архитектура процессора 1996 1
Samsung Galaxy Note 697 1
Платонова Оксана 14 11
Гуцериев Михаил 112 5
Бондарев Владислав 6 5
Гуськов Антон 43 4
Тынкован Александр 51 3
Киселёв Алексей 81 3
Kruszewska Iza - Кружевска Иза 5 2
Kuehr Ruediger - Кюр Рюдигер 2 2
IntelBroker 8 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Козлов Александр 68 2
Антонов Игорь 10 2
Schumer Charles - Шумер Чарльз 7 1
Гарбузов Анатолий 139 1
Чернов Федор 35 1
Гарманова Анна 4 1
Леонтьев Вячеслав 2 1
Rennmann Denise - Реннманн Дениз 1 1
Суковатый Антон 1 1
Tajani Antonio - Таяни Антонио 2 1
Kraft Chris - Крафт Крис 1 1
Kolodgy Charles - Колоджи Чарльз 9 1
Hollister Sean - Холлистер Шон 3 1
Бондаренко Ирина 1 1
Путин Владимир 3389 1
Мельникова Анастасия 433 1
Sweet Julie - Свит Джули 15 1
Дегтев Геннадий 270 1
Абрамченко Виктория 18 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Соколова Екатерина 14 1
Свиблов Владислав 1 1
Онищук Александр 11 1
Преображенский Евгений 18 1
Ли Сергей 16 1
McCartney Paul - Маккартни Пол 27 1
Полякова Татьяна 7 1
Походня Инна 9 1
Hua Liang - Хуа Лян 5 1
Королев Алексей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 158561 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 28
Европа 24688 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 15
Земля - планета Солнечной системы 10697 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 10
Индия - Bharat 5734 9
Россия - СФО - Новосибирск 4707 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8231 7
Азия - Азиатский регион 5766 6
Африка - Африканский регион 3580 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3429 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1132 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 6
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 800 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2445 5
Япония 13572 5
Китай - Тайвань 4149 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1037 5
Нигерия - Федеративная Республика 331 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 4
Южная Корея - Республика 6882 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3214 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2716 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 765 4
Америка - Американский регион 2191 3
Германия - Федеративная Республика 12968 3
США - Калифорния 4781 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 516 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 338 3
Казахстан - Республика 5849 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4340 59
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5919 35
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26044 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55108 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8159 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9710 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 13
Металлы - Медь - Copper 828 13
Свинец - Plumbum - химический элемент 134 12
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 470 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20432 9
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 92 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5308 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6147 7
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10768 7
Литий - Lithium - химический элемент 604 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2270 5
Трейд-ин - Trade-in 218 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15270 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7304 5
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 81 5
Экономика замкнутого цикла - Циркулярная экономика - Circular economy - цикличная или циклическая экономика - Cyclic economy, closed-loop economy 26 5
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1542 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6384 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2311 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3726 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5738 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4383 4
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 4
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1061 3
Химия - Кадмий - Cadmium - химический элемент 36 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 3
The Verge - Издание 602 3
Tom’s Hardware 538 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 2
BleepingComputer - Издание 427 2
Silicon.com 364 2
BreachForums 11 1
Forbes - Форбс 933 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11450 1
The Register - The Register Hardware 1725 1
ZDnet 662 1
NYT - The New York Times 1091 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2216 1
DigiTimes - Издание 1327 1
Ars Technica 438 1
AP - Associated Press 2006 1
Парламентская газета 31 1
TechSpot 167 1
IEEE Spectrum 16 1
Android Authority 54 1
Neowin 187 1
New Scientist 1448 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
ACS Applied Materials & Interfaces 12 1
Gartner - Гартнер 3623 3
IDC - International Data Corporation 4946 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
Forrester Research 830 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Consumer Reports 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1302 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 620 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 289 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 27 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
ООН Университет - УООН - UNI United Nations University 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 183 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
