Получите все материалы CNews по ключевому слову
Утилизация мусора Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) WEEE, e-waste Waste Electrical and Electronic Equipment Электронный мусор Electronic garbage
- Утилизация мусора
- Твердые коммунальные отходы
- Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов
СОБЫТИЯ
|10.04.2025
|
Крупнейшая страна мира переходит на сверхдешевые «ноутбуки Франкенштейна», собранные из электронного мусора
енштейна» В Индии набирают популярность восстановленные ноутбуки – портативные персональные компьютеры, собранные из комплектующих, которые извлекаются из донорских устройств, обнаруженных на свалках электронных отходов. По всей Индии, самой густонаселенной страны мира, – от Мумбаи до Нью-Дели – расположилось множество небольших ремонтных мастерских, занятых сборкой «ноутбуков Франкенштейна
|14.01.2025
|
«М.Видео-Эльдорадо» за 2024 год передала на переработку 1,6 тысяч тонн электронных отходов
па «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития федеральной программы по экологичной переработке электронных отходов за 2024 г. В прошедшем году клиенты передали на переработку 54 тыс. единиц техники общим весом 1,6 тыс. тонн (утилизация выросла на 8% по сравнению с 2023 г.) и 4,9 млн бата
|08.09.2023
|
Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: переработка электронных отходов в России с 2019 г. выросла в 3,5 раза
й и бытовой техникой, и СКО «Электроника – утилизация», оценили российский рынок сбора и утилизации электронных отходов (ОЭЭТ) с момента запуска в России реформы отрасли обращения с твердыми ко
|26.07.2023
|
«М.видео-Эльдорадо» за полгода передала на переработку 687 тонн электронных отходов
па «М.видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития федеральной программы по экологичной переработке электронных отходов за первые 6 месяцев 2023 г. Покупатели двух сетей сдали на утилизацию около 2 млн батареек и 27 тыс. устройств, что превысило показатель за аналогичный период 2022 г. почти
|04.05.2023
|
«М.Видео-Эльдорадо» стала лидером сбора электронных отходов в России и крупнейшим партнером «Корпорации экополис»
Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, стала крупнейшим оператором электронных отходов в России и ключевым партнером первого в России комплекса заводов по переработке электроники «Корпорации экополис». «М.Видео» и «Эльдорадо» агрегировали и передали в 2022 г.
|19.03.2021
|
ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников
мышление и привычки у школьников, мы заботимся о будущем нашей страны и планеты». По данным отчёта «The Global E-Waste Monitor 2020» в 2019 году в мире образовалось более 53,6 млн тонн электрон
|25.01.2021
|
МКБ передал в безотходную переработку более 200 тонн электронного мусора
Московский кредитный банк (МКБ) совместно с ГК «Элекснет» направил в сентябре 2020 г. – январе 2021 г. на экологическую утилизацию более 200 тонн электронного мусора: неиспользуемых банкоматов, платежных терминалов и компьютерных комплектующих. Всего было передано около 400 банкоматов и терминалов, а также более 1 тыс. компьютерных блоко
|19.10.2020
|
Правда ли отказ от зарядных устройств в комплекте поставки улучшит экологию?
ситуация снова подтверждает умение Apple зарабатывать на аксессуарах. Да, проблема огромного роста электронного мусора действительно существует. По данным отчета Global E-Waste Monitor 2020, з
|06.10.2020
|
Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти
аводов по утилизации отходов электронного оборудования. Цель проекта – привлечь внимание к проблеме электронного мусора и необходимости экологичной переработки токсичных материалов. По данным г
|11.05.2017
|
Электронные отходы в России: подходы есть, культуры нет
тыре сценария обращения с электронными отходами. Наиболее предпочтительный – контролируемое изъятие электронного мусора у населения, когда в процесс вовлечены производители и продавцы электрони
|16.12.2013
|
Цивилизация мусора
Исследователи из организации Solving the E-Waste Problem (StEP или дословно «Решение проблемы электронного мусора») создали интерактивную карту, где представлены данные о ежегодном количе
|24.02.2010
|
Утилизация электроники становится глобальной проблемой
ООН обеспокоена растущим из года в год объемом электронного мусора. Ежегодно миллионы тонн компьютеров, телевизоров, мобильных телефонов и д
|26.02.2009
|
Greenpeace: развивающиеся страны стали свалками электронных отходов
ки, предназначенные для переработки, нелегально вывозятся из Великобритании в Нигерию и сбываются под видом подержанной техники. Причем Нигерия – далеко не единственный пункт назначения для токсичных электронных отходов. Секретное расследование c использованием GPS-маячка, проведенное Greenpeace совместно с британским телеканалом Sky television, показало, к чему приводит нежелание компаний-
Утилизация мусора и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419828, в очереди разбора - 726243.
Создано именных указателей - 190653.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.