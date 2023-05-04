«М.Видео-Эльдорадо» стала лидером сбора электронных отходов в России и крупнейшим партнером «Корпорации экополис»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, стала крупнейшим оператором электронных отходов в России и ключевым партнером первого в России комплекса заводов по переработке электроники «Корпорации экополис». «М.Видео» и «Эльдорадо» агрегировали и передали в 2022 г. и I квартале 2023 г. более 15% от общего объема поступивших на заводы утилизатора устройств. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо» .

По итогам первых трех месяцев 2023 г. клиенты «М.Видео-Эльдорадо» по всей России передали на экологичную переработку около 12 тыс. устройств, самыми сдаваемыми стали стиральные машины, холодильники, плиты, мобильные телефоны, чайники, телевизоры и пылесосы, а также аксессуары. В 2022 г. было собрано почти 53 тыс. технических приборов, из которых было получено около 600 тонн лома металлов, около 450 тонн пластика и около 220 тонн стекла, а также 35 тонн таких материалов, как керамика и каучук. Благодаря усилиям покупателей, удалось избежать выброса в атмосферу до 3 метрических тонн CO2-эквивалента.

Руководитель отдела реализации экологических проектов в рознице группы «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова: «Корпорация экополис», в периметр которой входят три самых современных в Европе высокотехнологичных завода, – наш крупнейший партнер по первой в России федеральной программе переработки устаревшей и ненужной техники. Эту программу мы реализуем с 2019 г. совместно с Ассоциацией «СКО Электроника-утилизация» и благодаря государственной поддержке, позволяющей социально ответственным компаниям объединяться в ассоциации и совместными усилиями исполнять свои экологические обязательства. Техника и электроника от покупателей отправляется на завод «Экотехпром», откуда в виде лома пластика, лома металлов и печатных плат поступает на узкопрофильные заводы «Экопласт» и «Аурус», производящие рециклированную пластиковую гранулу, медный катод, драгоценные металлы и металлургический шлак. Благодаря утилизатору российские потребители могут подарить вторую жизнь до 95% материала из сданной электроники. Полученное сырье идет как в производство различных бытовых изделий, например, вешалок, садовой мебели, ножек для телевизоров, пластиковых корпусов изделий, так и на промышленные нужды - ремонт дорожного покрытия или производство деталей автомобилей».

Исполнительный директор ООО ПО «Экотехпром» Екатерина Радионова: «У любой электроники существует свой жизненный цикл и заканчиваться он должен утилизацией. В Москве ежегодно образуется более 140 тыс. тонн электронных отходов и крайне важно, чтобы весь этот объем не попадал на свалки и полигоны, нанося непоправимый ущерб природе и, следовательно, здоровью человека. С целью ответственного отношения к проблеме экологии и существует программа утилизации от «М.Видео-Эльдорадо», в рамках которой завод «Экотехпром» утилизирует электроотходы, поступающие от жителей.

Электронное и электрическое оборудование состоит из черных металлов (38%), пластиков (30%), меди (7%), стекла (5%), алюминия (5%), печатных плат (3%), а также прочих материалов (12%). Поэтому утилизируя электронные отходы важно извлечь из них максимум полезных компонентов для дальнейшего их возврата в экономический оборот. Таким образом старые материалы обретут новую жизнь в новых предметах и товарах».

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Директор Ассоциации «СКО Электроника-утилизация» Владислав Бондарев: «Важно подчеркнуть, что именно механизм РОП (расширенной ответственности производителя и импортера за утилизацию вышедших из обращения потребительских товаров), установленном 89 Федеральным законом, по сути сделал этот проект по сбору и утилизации отработавшей техники возможным и интересным не только в социальном и экологическом смысле, но и в плане бизнеса. Именно возможность компаний производителей и импортеров самостоятельно реализовывать свою ответственность в рамках РОП создала платежеспособный спрос на услуги утилизаторов. А ассоциации играют в этом важную объединяющую роль бизнеса, которую необходимо не только сохранить, но и развивать в нашей стране».

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа по объему выданных кредитов «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами. Группа управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники, что обеспечивает широкий ассортимент и быструю доступность техники на всей территории страны.