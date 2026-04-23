Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Электроника Электронные устройства Электронная техника Промышленное производство и разработка электроники Electronics Electronic devices Electronic equipment Industrial production and development of electronics

Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.04.2026 SteadyControl: что заставляет россиян тратить больше на технику и электронику

Каждый дополнительный вопрос покупателю для уточнения запроса помогает увеличить средний чек в сферах со сложными продуктами (электроника, бытовая техника, газовое или промышленное оборудование). К такому выводу пришли аналитики системы управления и контроля персонала SteadyControl после изучения более 5700 консультац
18.02.2026 Менеджер магазина выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику. Ущерб превысил $100 тысяч

версии следствия, он совершил 97 покупок с использованием льготной скидки для себя и еще 52 — в интересах третьих лиц. Best Buy Продавец крупной сети выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику По предварительной информации, сотрудник использовал учетную запись своего руководителя для оформления покупок со значительной скидкой в общей сложности по почти 150 товарным позици
08.12.2025 63% россиян считают гаджеты и электронику лучшим подарком

у году за месяц до праздника, 20% признались, что обычно покупают все в последний момент. 25% респондентов покупают подарки в период распродаж, чтобы сэкономить. Топ-3 подарков на Новый год составили электроника и гаджеты (63%), техника для дома (53%), косметика, парфюмерия и украшения (37%). Хорошими подарками россияне также считают шампанское, фруктовые корзины, новогодние украшения, суве
31.10.2025 Выставка «Электроника России» 2025 откроется уже в конце ноября

технопарками. Объявленные новинки Среди новинок, которые уже заявлены к показу на выставке-форуме «Электроника России» 2025, – источники питания широкого диапазона мощностей от компании «Инфос
13.10.2025 Онлайн-магазины в США срочно снимают с продажи китайскую электронику из-за угрозы национальной безопасности

варов в продаже в будущем. «Мы продолжим наши усилия», — сказал Карр. Freepik - wirestock Китайская электроника подверглась очередной волне репрессий в США Упомянутые китайские производители ра
29.09.2025 Россияне переходят на дешевую электронику. При заграничных заказах средний чек сократился почти на треть

вшись всего на 4%. По данным аналитиков платформы CDEK.Shopping, в России вырос интерес к недорогой электронике и технике, включая компьютеры, смартфоны и игровые приставки. Согласно данным сер
29.09.2025 Что интересного покажут на выставке «Электроника России»?

ства», «Вычислительная техника, системы хранения данных», «Телекоммуникационное оборудование и средства связи», «Навигационное оборудование», «Системы безопасности и цифровая идентификация», «Бытовая электроника», «Программное обеспечение». Свои разработки представят более 150 участников Посетители смогут протестировать оборудование, получить консультации специалистов, познакомиться с актуа
25.07.2025 Военные США: Мы не представляем, откуда берется электроника в наших критических системах

Пентагон не в курсе Министерство обороны США не имеет четкого представления о том, из каких стран на самом деле происходят компоненты, в том числе электроника, задействованная в его критических системах, и не слишком торопится исправлять сложившуюся ситуацию. Об этом сообщило издание The Register со ссылкой на выводы отчета Счетной палаты
09.07.2025 Русские, китайцы и американцы получили нанопровод, который позволит создавать электронику размером с молекулу

ов, предложенный международным коллективом ученых, будет востребован при производстве новых типов датчиков, носимой электроники, гибких экранов и пр.», — сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова. Электроника нового поколения В мире активно ведутся работы по поиску новых материалов на замену традиционному кремнию, электроника на компонентной базе из которого уже близка к пределу с
29.05.2025 70% ритейлеров электроники готовы оформлять заказы без регистрации

ИТ-интегратор AWG проанализировал топ-30 российских ритейлеров, чтобы выяснить, как они взаимодействуют со своей аудиторией. В ходе исследования использовались данные компаний из сегментов «Электроника и техника», «Одежда, обувь и аксессуары» и «Продукты питания» – по топ-10 игроков в каждой категории. Об этом CNews сообщили представители AWG. Ритейлеры взяты из рейтинга омниканал
06.05.2025 Электроника вырвалась на первое место среди заявок на регистрацию иностранных брендов в Роспатенте

нь 2020 г. на 18%. Каждая десятая из таких заявок за последние пять лет (около пяти тыс.) приходится на сферу электроники, пишут «Ведомости» о результатах исследования компании «Онлайн патент» и ВТБ. Электроника обогнала по этому показателю все остальные категории товаров, по словам генерального директора «Онлайн патента» Алины Акиншиной. На втором месте оказалась оптовая и розничная торгов
10.04.2025 Фонд «Восход» инвестировал 1 млрд руб. в производителя алмазных подложек для электроники НДТ

микроэлектроники, силовой электроники и СВЧ», - сказал технический директор НДТ Александр Колядин. «Электроника сегодня — ключевой драйвер для целого спектра отраслей: от телекоммуникаций до ис
24.03.2025 Выпущена новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 на базе российской платформы «АТБ-Электроника»

тели «ИнфоТеКС». Составной частью ViPNet Coordinator HW50 (аппаратная платформа HW50 A1) является сетевая вычислительная платформа АТБ-АТОМ-1.3 от российского производителя электронных устройств «АТБ-Электроника». Платформа включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878). Новая платформа выполнена в форм-факторе мини-компьютера, устройство оснащено тремя сетевыми

20.02.2025 Экс-гендиректору института - разработчика стратегии развития российской радиоэлектроники дали срок за мошенничество

Приговор по делу Тушинский суд в Москве вынес приговор бывшему генеральному директору входящего в «Ростех» ЦНИИ «Электроника» и бывшему советнику директора Минпромторга России Алене Фоминой. Ее приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу, сообщили ТАСС в суде. В зале суда под

08.01.2025 После прихода Трампа к власти электроника в США может подорожать на 25%, ноутбуки на 68%

Прогноз роста цен на электронику в США Импортные пошлины, которые обещал ввести избранный Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) могут повысить стоимость ноутбука для американцев на 68%, пишет The Register, ссы
16.12.2024 Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная

ика захватила половину рынка Как выяснил CNews, доля российской электроники на регулируемом рынке (в сегменте госзаказчиков и госкомпаний) превысила 50% в денежном выражении. Об этом в рамках форума «Электроника России» сообщил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак. В деньгах эта доля составляет примерно 1,3–1,5 трлн руб., подсчитали в SNDGroup. Эксперты в основном согласны с такой оц
29.11.2024 Российскую электронику требуют собирать строго на отечественных печатных платах. Но их на всех не хватит

три нельзя было признать отечественной. С одной стороны, решение вполне логичное – если та или иная электроника базируется на печатных платах, выпущенных к примеру, в КНР, тогда как в России им
03.10.2024 Электронике пока не быть российской. Отечественных конденсаторов в стране почти нет, а те что есть – слишком дорогие

роизводителей электроники На проблему открытым текстом указал представитель АНО «Консорциум «Пассивные электронные компоненты» Вадим Коршук. Согласно статистике АНО, доля иностранных ПЭК в российской электронике на начало 2024 г. вполне могла достигать 99% по отдельным типам электронных компонентов. «Доступные в настоящее время на российском рынке иностранные электронные компоненты поставля
26.09.2024 В России в 10 раз подорожало оборудование для микроэлектроники

дниковых приборов-сборка» («ВЗПП-С») Максим Харченко на предконференции «Доверенная и экстремальная электроника» форума «Микроэлектроника 2024». Измерительным оборудованием пользуются производи
30.08.2024 Китайцы отказываются отгружать электронику в Россию без предоплаты, потому что банки заворачивают платежи

ильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс», совладелеца и заместитель директора логистической компании ПЭК Вадим Филатов. Речь об продукции так называемого двойного назначения, куда входит электроника. Компании, имеющие налаженные связи с китайскими контрагентами, раньше получали товары, используя кредит доверия, сказал вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Новичкам рынка
28.08.2024 В ОАЭ блокируют платежи российских компаний за электронику

словлен риском вторичных санкций США. Блокировать начали операции в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ. По информации гендиректора производителя элек
16.08.2024 «Ситилинк» заморозил цены на товары для школы, бытовую технику и электронику

ритейлер «Ситилинк», как и в 2023 г., поддержал предложение ФАС России и снизил цены на 160 позиций из 60 категорий из своего ассортимента. В список вошли канцелярские принадлежности, офисная мебель, техника и электроника. Например, средняя стоимость принтеров и МФУ снижена до 27%, планшетных компьютеров – до 20%, ноутбуков – до 19%, компьютерных столов – до 24%, офисных полок – до 49%, худ
13.08.2024 Власти попросили торговые сети добровольно снизить цены на электронику

онопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина. По ее мнению, речь может идти о бытовой технике и электронике из начального и среднего ценовых сегментов в категориях повседневного использован
05.07.2024 Россияне скупают электронику на фоне глобальных опасений роста цен и дефицита иностранных товаров

дходят к покупке, сравнивая несколько альтернатив как по характеристикам, так и по отзывам. Адмитад Тенденции на рынке Дмитрий Клюквин, глава партнерской сети «Адмитад»: «Глобальный всплеск спроса на электронику понятен. Если в 2023 г. некоторые покупатели еще откладывали апгрейд компьютеров и телефонов или покупку новых гаджетов из-за роста цен, то сейчас, похоже, все уже поняли, что удоро
25.06.2024 Продавцы и перевозчики пообещали резкий взлет цен на электронику в ближайшие месяцы

% комиссии фирм-посредников при финансовых операциях, что приведет к 15-20-процентному росту цен на электронику. Также это потенциально может вызвать общую просадку на 20-25% товарооборота с ря
17.05.2024 Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику

тыватели бесконтактных карт доступа, система управления печатью Смарт Принт, – сказал председатель совета директоров АО «ИТ-Экосистема Катюша» Максим Виноградов. – Надеемся и верим, что отечественная электроника на борту наших печатных устройств привлечет новых крупных потребителей, которые пока еще ориентированы на иностранные бренды». «Катюша» расширила линейку принтеров и МФУ c отечестве
24.04.2024 В Европе заставят производителей чинить электронику, когда закончилась гарантия

Обновление правил В конце апреля 2024 г. Европейский союз (ЕС) уже требует от компаний предоставлять минимальную двухлетнюю гарантию на обычные бытовые приборы и электронику, такие как смартфоны, телевизоры, стиральные машины и пылесосы, но новые правила устанавливают дополнительные требования. Согласно законодательству, если потребитель отремонтирует с
19.04.2024 Власти хотят заставить российскую электронику подешеветь до уровня китайской. Но какой ценой

000 евро (99,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 апреля 2024 г.) до 200 евро (19,9 тыс. руб.). Притом власти даже не рассматривали возможность сохранения прежних его размеров. Из-за этого цены на импортную электронику уже взлетели на большинстве крупнейших маркетплейсов. В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, среди участников – DNS, «М.
26.02.2024 Кто не успел, тот переплатил. В России бешеный рост цен на иностранную электронику, особенно на iPhone

Раньше надо было покупать По результатам 2023 г. современная техника стала еще менее доступной для простых россиян. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на отечественных ритейлеров, электроника за год подскочила в цене на 10-15%. Речь именно о потребительских гаджетах – смартфонах, ноутбуках и планшетах, у которых почти нет сравнимых по цене и возможностям российских анало
20.12.2023 Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

закупка электронной компонентной базы, сборка изделий и склад находятся физически в нескольких минутах друг от друга. Это сокращает время разработки и вывода на рынок продукции. Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Мы очень много сил вложили в разработку, из отдела создали полноценный R&D центр Еще одно серьезное достижение 2023 года — нам удалось перевести собственную линейку продукции на д
07.12.2023 Покупатели сервисов «Яндекса» смогут заказать с быстрой доставкой бытовую технику и электронику из «Технопарка»

др. Сейчас покупателям сервисов «Деливери» и «Яндекс еда» доступно более 15 тыс. товаров в разделе электроника. Стоимость доставки, время и минимальная корзина зависят от района доставки и кон
20.11.2023 В МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России»

С 28 по 30 ноября 2023 г. при поддержке Минпромторга России в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России». Организатор выставки – компания «МВК». Официальные партнеры – Ассоциация «Консорциум «Базис» и «АКРП - Консорциум дизайн-центров». Выставка призвана содействовать обеспечен
10.11.2023 Исследование VK: 57% пользователей планируют покупать бытовую технику и электронику в офлайне

По данным исследования аналитиков «VK рекламы», 67% пользователей планируют до нового года покупать бытовую технику и электронику. Из них 57% собираются идти за ней в офлайн-магазины, 40% — использовать специализированные онлайн-магазины, 25% — маркетплейсы. Об этом CNews сообщили представители VK. Для 39% уча
20.09.2023 «АТБ электроника» и «Нуматех» выпустили совместный продукт

латформы, разработанной для создания встраиваемых решений и программно-технических средств защиты информации — мини-компьютера «АТБ-атом-1.3». Это первые подобные работы, выполненные «Нуматех» и «АТБ электроника» в рамках технологического партнерства. БСВВ Numa BIOS — российский UEFI BIOS (в реестре российского ПО: рег. №5467 от 24 июня 2019 г.), являющийся полноценной альтернативой иностра
24.07.2023 На «Яндекс.маркете» стала доступна электроника из зарубежных магазинов

ствительно функционирует, но в нем платформа самостоятельно выкупает товары в Китае и предлагает их к продаже в России. Для пользователей В зарубежных магазинах на «Яндекс.маркете» можно будет купить электронику, товары для дома, автомобили, товары для красоты и здоровья, а также одежду, обувь и аксессуары. Фото: Freepik «Яндекс.маркет» будет в первую очередь сотрудничать с теми зарубежными
06.07.2023 Пора в магазин. Цены на электронику и бытовую технику готовятся взлететь из-за дешевеющего рубля

Цветная бумага с многослойной защитой В России ожидается рост цен на бытовую технику и различную электронику. Причина тому – стремительно ослабевающий курс рубля. За один американский доллар, согласно курсу ЦБ на 6 июля 2023 г., теперь придется выложить более 90 руб. – лишь в марте 2022 г.
27.06.2023 Российскую электронику некому выпускать. Специалистов «ловят» на большие зарплаты, но они не попадаются

не испытывало нагрузок, сопоставимых с нынешними. Сейчас стране нужны российская электроники для самых разных отраслей, включая медицину и автомобильную промышленность, а также ИТ-отрасли – требуется электроника для компьютеров и серверов. Чтобы удовлетворить потребности всех перечисленных сфер, нужны не только конвейеры, но и те, кто будут за ними работать. Еще совсем недавно Россия не нуж
05.06.2023 Delivery Club теперь называется «Маркет деливери» и доставляет электронику, товары для дома и многое другое от 25 минут

. В его приложении осталась ресторанная лента и появились разделы по категориям товаров — продукты, электроника, косметика и др. Это облегчает выбор товаров в магазинах и блюд в ресторанах. На

22.05.2023 Отечественные разработчики электроники бегут из России на фоне санкций

За рубежом выгоднее В России наметилась стойкая тенденция к нежеланию отечественных компаний, разрабатывающих электронику, выпускать ее на российских заводах. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, в
10.05.2023 «АТБ электроника» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость мини-компьютера «АТБ-атом-1» и ОС «Альт»

«АТБ электроника», российский производитель и поставщик электронных устройств для промышленности, и «Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», подтвердили совместимость и корр

Публикаций - 3422, упоминаний - 3678

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 346
Apple Inc 13154 316
Intel Corporation 12811 221
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 192
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 173
Sony 6739 139
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 138
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 137
Microsoft Corporation 25775 130
Yandex - Яндекс 9216 126
Google LLC 12688 122
Huawei 4676 118
Xiaomi - Сяоми 2231 108
LG Electronics 3735 102
Toshiba Corporation 2980 93
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 88
IBM - International Business Machines Corp 9699 84
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 83
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 82
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 79
Nvidia Corp 4002 77
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 77
HP Inc. 5883 72
AMD - Advanced Micro Devices 4641 72
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 65
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 62
Philips 2099 61
Dell EMC 5180 61
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 57
МегаФон 10742 54
Amazon Inc - Amazon.com 3277 54
Acer Group - Acer Inc 2776 52
Hitachi - Хитачи 1501 52
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 52
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 49
Lenovo Motorola 3566 47
Lenovo Group 2446 46
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 45
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 45
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 44
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 166
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 95
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 86
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 79
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 51
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 41
Связной ГК 1401 36
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 35
eBay Inc 1640 35
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 31
Почта России ПАО 2370 30
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 28
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 28
BMW Group 482 27
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 23
Dyson 157 23
Tesla Motors 461 23
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 21
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 20
Ford 434 19
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 19
Miele - Миле 139 19
Россети Ленэнерго 1699 19
Beko - Beko Electronics 83 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 19
Евросеть 1421 19
Volvo Cars 262 18
LEGO 260 18
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 18
Hyundai Motor Company 436 17
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 16
Volkswagen Audi Group 232 16
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 14
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 14
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 14
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 14
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 263
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 131
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 129
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 92
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 78
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 75
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 64
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 60
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 46
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 44
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 43
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 39
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 38
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 36
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 34
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 34
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 33
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 32
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 31
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 29
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 26
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 23
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 22
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 22
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 21
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 21
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 19
РНФ - Российский научный фонд 201 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 19
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 18
Судебная власть - Judicial power 2500 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 16
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 35
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 34
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 27
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 9
Greenpeace - Гринпис 130 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 7
Международная академия связи - МАС 46 7
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 7
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 7
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 6
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 5
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 4
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 4
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
OLPC - One Laptop per Child 82 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
РХО - Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева 4 3
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 604
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 471
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 443
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 431
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 424
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 422
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 411
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 356
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 342
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 336
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 331
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 329
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 325
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 315
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 313
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 308
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 279
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 267
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 245
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 244
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 223
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 220
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 212
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 199
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 196
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 196
Аксессуары 4282 195
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 178
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 178
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 177
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 173
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 172
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 159
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 157
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 152
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 146
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 143
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 138
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 134
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 133
Google Android 15243 174
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 160
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 135
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 98
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 91
FreePik 1841 86
Apple iOS 8583 84
Microsoft Windows 16882 78
Apple iPad 4011 75
Linux OS 11533 71
Microsoft Windows 2000 8678 63
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 61
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 57
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 44
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 43
Apple iPhone 6 4861 43
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 40
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 34
Google YouTube - Видеохостинг 3002 33
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 33
Intel x86 - архитектура процессора 2151 32
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 28
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 27
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 26
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 25
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 25
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 24
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 23
Samsung Galaxy 1035 23
Apple iPod 1553 23
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 22
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 21
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 21
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 19
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 19
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 19
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 18
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 18
Apple MacBook Pro 559 17
Путин Владимир 3454 63
Покровский Иван 136 40
Мишустин Михаил 787 39
Шпак Василий 279 33
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 28
Чернышенко Дмитрий 581 26
Борисов Юрий 122 26
Шадаев Максут 1210 21
Легостаева Светлана 96 16
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 14
Копосов Максим 74 14
Бойко Алексей 138 14
Овчинский Владислав 230 14
Сахненко Сергей 91 13
Гуськов Антон 44 13
Рейман Леонид 1065 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 12
Дегтев Геннадий 271 12
Чемезов Сергей 147 11
Паршин Максим 323 11
Евтушенков Владимир 217 11
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 11
Чубайс Анатолий 222 11
Воинов Сергей 13 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Левкевич Михаил 59 10
Квашенкина Ольга 56 10
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 9
Фомина Алена 9 9
Кивокурцев Олег 100 9
Зверев Андрей 59 9
Сергеев Иван 74 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Мантуров Денис 126 8
Комаров Павел 32 8
Заренин Андрей 51 8
Иманов Гусейн 13 8
Иващенко Вячеслав 14 8
Муравьев Олег 29 7
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1781
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 807
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 530
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 496
Япония 13807 319
Европа 24964 305
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 232
Германия - Федеративная Республика 13221 226
Южная Корея - Республика 7052 187
Земля - планета Солнечной системы 10865 155
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 152
Китай - Тайвань 4245 133
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 130
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 125
Азия - Азиатский регион 5920 105
Индия - Bharat 5869 103
Беларусь - Белоруссия 6289 98
Франция - Французская Республика 8177 97
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 96
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 82
США - Калифорния 4829 81
Казахстан - Республика 6048 76
Украина 7928 76
Россия - СФО - Новосибирск 4876 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 67
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 66
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 66
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 57
Италия - Итальянская Республика 4508 57
Турция - Турецкая республика 2620 54
Канада 5081 51
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 50
Нидерланды 3746 48
Швеция - Королевство 3782 45
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 45
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 45
Америка - Американский регион 2206 44
Израиль 2856 44
Африка - Африканский регион 3641 41
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 40
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 768
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 549
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 526
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 522
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 405
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 396
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 272
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 238
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 236
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 215
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 205
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 204
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 202
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 196
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 189
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 175
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 172
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 166
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 164
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 160
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 149
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 132
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 120
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 119
Физика - Physics - область естествознания 2940 119
Энергетика - Energy - Energetically 5855 119
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 110
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 110
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 108
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 107
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 102
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 100
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 98
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 95
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 94
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 92
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 91
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 86
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 85
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 84
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 113
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 78
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 72
CNews - ZOOM.CNews 1866 60
Ведомости 1466 60
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 35
Bloomberg 1627 30
Известия ИД 770 30
New Scientist 1448 27
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 26
Nature 832 25
Forbes - Форбс 1002 19
CNews RND - R&D.CNews 2274 18
AP - Associated Press 2007 17
FT - Financial Times 1296 17
Tom’s Hardware 600 17
DigiTimes - Издание 1331 16
Phys.org 972 16
РИА Новости 1033 15
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 14
NYT - The New York Times 1100 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 14
The Verge - Издание 619 12
NE Asia Online 313 11
The Register - The Register Hardware 1784 10
CNews - Auto.CNews 51 9
EurekAlert 291 9
Times 661 9
SlashGear 134 7
Ars Technica 450 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 7
9to5Mac 70 7
CNET Networks - CNET News 1643 7
Engadget - Блог о технологиях 429 7
Wired - Издание 276 6
9to5Google 60 5
EE Times 160 5
AppleInsider 400 5
Washington Profile 142 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 89
IDC - International Data Corporation 4975 45
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 29
Gartner - Гартнер 3658 27
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 25
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 25
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 21
Juniper Research 131 9
NPD DisplaySearch 285 7
ABI Research 236 7
TrendForce 187 7
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 6
Frost & Sullivan 207 5
Forrester Research 834 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 4
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 4
INFOLine-Аналитика 78 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 4
SimilarWeb 62 3
IBM Research 111 3
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 3
Сбер - СберДанные 4 3
NPD Group 140 3
In-Stat 115 3
In-Stat/MDR 74 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
J.D. Power - J.D. Power and Associates 21 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 2
ResearchMe 14 2
Counterpoint Research 110 2
Strategy Analytics 285 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Мишень 186 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 48
РАН - Российская академия наук 2122 48
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 33
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 31
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 31
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 29
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 25
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 23
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 21
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 18
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 18
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 18
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 17
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 15
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 13
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 13
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 12
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 12
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 11
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 10
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 10
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 10
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 9
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 9
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 9
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 8
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 8
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 8
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 7
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 7
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 6
University of Oxford - Оксфордский университет 211 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 75
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 27
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 20
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 20
Международный женский день - 8 марта 418 17
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 17
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 16
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 13
Intel Developer Forum - IDF 317 12
День молодёжи - 27 июня 1087 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 8
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 6
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 5
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 5
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 5
CNews FORUM Кейсы 313 5
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 5
CNews AWARDS - награда 571 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
Red Dot Design Award 57 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
iF Design Awards 26 4
Фотофорум 48 4
CSTB Telecom & Media 83 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 3
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 3
SEMICON 13 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
Black Hat - Конференция 120 2
CeBIT 614 2
Samsung Unpacked 41 2
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 2
Микроэлектроника - международный форум 22 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще