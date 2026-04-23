Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics

SteadyControl: что заставляет россиян тратить больше на технику и электронику Каждый дополнительный вопрос покупателю для уточнения запроса помогает увеличить средний чек в сферах со сложными продуктами (электроника, бытовая техника, газовое или промышленное оборудование). К такому выводу пришли аналитики системы управления и контроля персонала SteadyControl после изучения более 5700 консультац

Менеджер магазина выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику. Ущерб превысил $100 тысяч версии следствия, он совершил 97 покупок с использованием льготной скидки для себя и еще 52 — в интересах третьих лиц. Best Buy Продавец крупной сети выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику По предварительной информации, сотрудник использовал учетную запись своего руководителя для оформления покупок со значительной скидкой в общей сложности по почти 150 товарным позици

63% россиян считают гаджеты и электронику лучшим подарком у году за месяц до праздника, 20% признались, что обычно покупают все в последний момент. 25% респондентов покупают подарки в период распродаж, чтобы сэкономить. Топ-3 подарков на Новый год составили электроника и гаджеты (63%), техника для дома (53%), косметика, парфюмерия и украшения (37%). Хорошими подарками россияне также считают шампанское, фруктовые корзины, новогодние украшения, суве

Выставка «Электроника России» 2025 откроется уже в конце ноября технопарками. Объявленные новинки Среди новинок, которые уже заявлены к показу на выставке-форуме «Электроника России» 2025, – источники питания широкого диапазона мощностей от компании «Инфос

Онлайн-магазины в США срочно снимают с продажи китайскую электронику из-за угрозы национальной безопасности варов в продаже в будущем. «Мы продолжим наши усилия», — сказал Карр. Freepik - wirestock Китайская электроника подверглась очередной волне репрессий в США Упомянутые китайские производители ра

Россияне переходят на дешевую электронику. При заграничных заказах средний чек сократился почти на треть вшись всего на 4%. По данным аналитиков платформы CDEK.Shopping, в России вырос интерес к недорогой электронике и технике, включая компьютеры, смартфоны и игровые приставки. Согласно данным сер

Что интересного покажут на выставке «Электроника России»? ства», «Вычислительная техника, системы хранения данных», «Телекоммуникационное оборудование и средства связи», «Навигационное оборудование», «Системы безопасности и цифровая идентификация», «Бытовая электроника», «Программное обеспечение». Свои разработки представят более 150 участников Посетители смогут протестировать оборудование, получить консультации специалистов, познакомиться с актуа

Военные США: Мы не представляем, откуда берется электроника в наших критических системах Пентагон не в курсе Министерство обороны США не имеет четкого представления о том, из каких стран на самом деле происходят компоненты, в том числе электроника, задействованная в его критических системах, и не слишком торопится исправлять сложившуюся ситуацию. Об этом сообщило издание The Register со ссылкой на выводы отчета Счетной палаты

Русские, китайцы и американцы получили нанопровод, который позволит создавать электронику размером с молекулу ов, предложенный международным коллективом ученых, будет востребован при производстве новых типов датчиков, носимой электроники, гибких экранов и пр.», — сказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова. Электроника нового поколения В мире активно ведутся работы по поиску новых материалов на замену традиционному кремнию, электроника на компонентной базе из которого уже близка к пределу с

70% ритейлеров электроники готовы оформлять заказы без регистрации ИТ-интегратор AWG проанализировал топ-30 российских ритейлеров, чтобы выяснить, как они взаимодействуют со своей аудиторией. В ходе исследования использовались данные компаний из сегментов «Электроника и техника», «Одежда, обувь и аксессуары» и «Продукты питания» – по топ-10 игроков в каждой категории. Об этом CNews сообщили представители AWG. Ритейлеры взяты из рейтинга омниканал

Электроника вырвалась на первое место среди заявок на регистрацию иностранных брендов в Роспатенте нь 2020 г. на 18%. Каждая десятая из таких заявок за последние пять лет (около пяти тыс.) приходится на сферу электроники, пишут «Ведомости» о результатах исследования компании «Онлайн патент» и ВТБ. Электроника обогнала по этому показателю все остальные категории товаров, по словам генерального директора «Онлайн патента» Алины Акиншиной. На втором месте оказалась оптовая и розничная торгов

Фонд «Восход» инвестировал 1 млрд руб. в производителя алмазных подложек для электроники НДТ микроэлектроники, силовой электроники и СВЧ», - сказал технический директор НДТ Александр Колядин. «Электроника сегодня — ключевой драйвер для целого спектра отраслей: от телекоммуникаций до ис

Выпущена новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 на базе российской платформы «АТБ-Электроника» тели «ИнфоТеКС». Составной частью ViPNet Coordinator HW50 (аппаратная платформа HW50 A1) является сетевая вычислительная платформа АТБ-АТОМ-1.3 от российского производителя электронных устройств «АТБ-Электроника». Платформа включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878). Новая платформа выполнена в форм-факторе мини-компьютера, устройство оснащено тремя сетевыми

Экс-гендиректору института - разработчика стратегии развития российской радиоэлектроники дали срок за мошенничество Приговор по делу Тушинский суд в Москве вынес приговор бывшему генеральному директору входящего в «Ростех» ЦНИИ «Электроника» и бывшему советнику директора Минпромторга России Алене Фоминой. Ее приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу, сообщили ТАСС в суде. В зале суда под

После прихода Трампа к власти электроника в США может подорожать на 25%, ноутбуки на 68% Прогноз роста цен на электронику в США Импортные пошлины, которые обещал ввести избранный Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) могут повысить стоимость ноутбука для американцев на 68%, пишет The Register, ссы

Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная ика захватила половину рынка Как выяснил CNews, доля российской электроники на регулируемом рынке (в сегменте госзаказчиков и госкомпаний) превысила 50% в денежном выражении. Об этом в рамках форума «Электроника России» сообщил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак. В деньгах эта доля составляет примерно 1,3–1,5 трлн руб., подсчитали в SNDGroup. Эксперты в основном согласны с такой оц

Российскую электронику требуют собирать строго на отечественных печатных платах. Но их на всех не хватит три нельзя было признать отечественной. С одной стороны, решение вполне логичное – если та или иная электроника базируется на печатных платах, выпущенных к примеру, в КНР, тогда как в России им

Электронике пока не быть российской. Отечественных конденсаторов в стране почти нет, а те что есть – слишком дорогие роизводителей электроники На проблему открытым текстом указал представитель АНО «Консорциум «Пассивные электронные компоненты» Вадим Коршук. Согласно статистике АНО, доля иностранных ПЭК в российской электронике на начало 2024 г. вполне могла достигать 99% по отдельным типам электронных компонентов. «Доступные в настоящее время на российском рынке иностранные электронные компоненты поставля

В России в 10 раз подорожало оборудование для микроэлектроники дниковых приборов-сборка» («ВЗПП-С») Максим Харченко на предконференции «Доверенная и экстремальная электроника» форума «Микроэлектроника 2024». Измерительным оборудованием пользуются производи

Китайцы отказываются отгружать электронику в Россию без предоплаты, потому что банки заворачивают платежи ильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс», совладелеца и заместитель директора логистической компании ПЭК Вадим Филатов. Речь об продукции так называемого двойного назначения, куда входит электроника. Компании, имеющие налаженные связи с китайскими контрагентами, раньше получали товары, используя кредит доверия, сказал вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Новичкам рынка

В ОАЭ блокируют платежи российских компаний за электронику словлен риском вторичных санкций США. Блокировать начали операции в тех случаях, когда оплачиваемая электроника из других стран не поступает в ОАЭ. По информации гендиректора производителя элек

«Ситилинк» заморозил цены на товары для школы, бытовую технику и электронику ритейлер «Ситилинк», как и в 2023 г., поддержал предложение ФАС России и снизил цены на 160 позиций из 60 категорий из своего ассортимента. В список вошли канцелярские принадлежности, офисная мебель, техника и электроника. Например, средняя стоимость принтеров и МФУ снижена до 27%, планшетных компьютеров – до 20%, ноутбуков – до 19%, компьютерных столов – до 24%, офисных полок – до 49%, худ

Власти попросили торговые сети добровольно снизить цены на электронику онопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина. По ее мнению, речь может идти о бытовой технике и электронике из начального и среднего ценовых сегментов в категориях повседневного использован

Россияне скупают электронику на фоне глобальных опасений роста цен и дефицита иностранных товаров дходят к покупке, сравнивая несколько альтернатив как по характеристикам, так и по отзывам. Адмитад Тенденции на рынке Дмитрий Клюквин, глава партнерской сети «Адмитад»: «Глобальный всплеск спроса на электронику понятен. Если в 2023 г. некоторые покупатели еще откладывали апгрейд компьютеров и телефонов или покупку новых гаджетов из-за роста цен, то сейчас, похоже, все уже поняли, что удоро

Продавцы и перевозчики пообещали резкий взлет цен на электронику в ближайшие месяцы % комиссии фирм-посредников при финансовых операциях, что приведет к 15-20-процентному росту цен на электронику. Также это потенциально может вызвать общую просадку на 20-25% товарооборота с ря

Принтеры и МФУ «Катюша» получили российскую электронику тыватели бесконтактных карт доступа, система управления печатью Смарт Принт, – сказал председатель совета директоров АО «ИТ-Экосистема Катюша» Максим Виноградов. – Надеемся и верим, что отечественная электроника на борту наших печатных устройств привлечет новых крупных потребителей, которые пока еще ориентированы на иностранные бренды». «Катюша» расширила линейку принтеров и МФУ c отечестве

В Европе заставят производителей чинить электронику, когда закончилась гарантия Обновление правил В конце апреля 2024 г. Европейский союз (ЕС) уже требует от компаний предоставлять минимальную двухлетнюю гарантию на обычные бытовые приборы и электронику, такие как смартфоны, телевизоры, стиральные машины и пылесосы, но новые правила устанавливают дополнительные требования. Согласно законодательству, если потребитель отремонтирует с

Власти хотят заставить российскую электронику подешеветь до уровня китайской. Но какой ценой 000 евро (99,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 апреля 2024 г.) до 200 евро (19,9 тыс. руб.). Притом власти даже не рассматривали возможность сохранения прежних его размеров. Из-за этого цены на импортную электронику уже взлетели на большинстве крупнейших маркетплейсов. В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, среди участников – DNS, «М.

Кто не успел, тот переплатил. В России бешеный рост цен на иностранную электронику, особенно на iPhone Раньше надо было покупать По результатам 2023 г. современная техника стала еще менее доступной для простых россиян. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на отечественных ритейлеров, электроника за год подскочила в цене на 10-15%. Речь именно о потребительских гаджетах – смартфонах, ноутбуках и планшетах, у которых почти нет сравнимых по цене и возможностям российских анало

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний закупка электронной компонентной базы, сборка изделий и склад находятся физически в нескольких минутах друг от друга. Это сокращает время разработки и вывода на рынок продукции. Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Мы очень много сил вложили в разработку, из отдела создали полноценный R&D центр Еще одно серьезное достижение 2023 года — нам удалось перевести собственную линейку продукции на д

Покупатели сервисов «Яндекса» смогут заказать с быстрой доставкой бытовую технику и электронику из «Технопарка» др. Сейчас покупателям сервисов «Деливери» и «Яндекс еда» доступно более 15 тыс. товаров в разделе электроника. Стоимость доставки, время и минимальная корзина зависят от района доставки и кон

В МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России» С 28 по 30 ноября 2023 г. при поддержке Минпромторга России в МВЦ «Крокус Экспо» пройдет Выставка электронной продукции российского производства «Электроника России». Организатор выставки – компания «МВК». Официальные партнеры – Ассоциация «Консорциум «Базис» и «АКРП - Консорциум дизайн-центров». Выставка призвана содействовать обеспечен

Исследование VK: 57% пользователей планируют покупать бытовую технику и электронику в офлайне По данным исследования аналитиков «VK рекламы», 67% пользователей планируют до нового года покупать бытовую технику и электронику. Из них 57% собираются идти за ней в офлайн-магазины, 40% — использовать специализированные онлайн-магазины, 25% — маркетплейсы. Об этом CNews сообщили представители VK. Для 39% уча

«АТБ электроника» и «Нуматех» выпустили совместный продукт латформы, разработанной для создания встраиваемых решений и программно-технических средств защиты информации — мини-компьютера «АТБ-атом-1.3». Это первые подобные работы, выполненные «Нуматех» и «АТБ электроника» в рамках технологического партнерства. БСВВ Numa BIOS — российский UEFI BIOS (в реестре российского ПО: рег. №5467 от 24 июня 2019 г.), являющийся полноценной альтернативой иностра

На «Яндекс.маркете» стала доступна электроника из зарубежных магазинов ствительно функционирует, но в нем платформа самостоятельно выкупает товары в Китае и предлагает их к продаже в России. Для пользователей В зарубежных магазинах на «Яндекс.маркете» можно будет купить электронику, товары для дома, автомобили, товары для красоты и здоровья, а также одежду, обувь и аксессуары. Фото: Freepik «Яндекс.маркет» будет в первую очередь сотрудничать с теми зарубежными

Пора в магазин. Цены на электронику и бытовую технику готовятся взлететь из-за дешевеющего рубля Цветная бумага с многослойной защитой В России ожидается рост цен на бытовую технику и различную электронику. Причина тому – стремительно ослабевающий курс рубля. За один американский доллар, согласно курсу ЦБ на 6 июля 2023 г., теперь придется выложить более 90 руб. – лишь в марте 2022 г.

Российскую электронику некому выпускать. Специалистов «ловят» на большие зарплаты, но они не попадаются не испытывало нагрузок, сопоставимых с нынешними. Сейчас стране нужны российская электроники для самых разных отраслей, включая медицину и автомобильную промышленность, а также ИТ-отрасли – требуется электроника для компьютеров и серверов. Чтобы удовлетворить потребности всех перечисленных сфер, нужны не только конвейеры, но и те, кто будут за ними работать. Еще совсем недавно Россия не нуж

Delivery Club теперь называется «Маркет деливери» и доставляет электронику, товары для дома и многое другое от 25 минут . В его приложении осталась ресторанная лента и появились разделы по категориям товаров — продукты, электроника, косметика и др. Это облегчает выбор товаров в магазинах и блюд в ресторанах. На

Отечественные разработчики электроники бегут из России на фоне санкций За рубежом выгоднее В России наметилась стойкая тенденция к нежеланию отечественных компаний, разрабатывающих электронику, выпускать ее на российских заводах. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, в