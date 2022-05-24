Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Электроника Электронные устройства Электронная техника Промышленное производство и разработка электроники Electronics Electronic devices Electronic equipment Industrial production and development of electronics
Публикаций - 992, упоминаний - 1013
Электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 89
|Путин Владимир 2542 18
|Покровский Иван 67 13
|Борисов Юрий 107 12
|Чемезов Сергей 134 10
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 10
|Воинов Сергей 13 10
|Мишустин Михаил 376 10
|Зверев Андрей 57 8
|Чернышенко Дмитрий 320 8
|Рейман Леонид 1009 7
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 7
|Левкевич Михаил 60 7
|Сахненко Сергей 76 6
|Мантуров Денис 66 6
|Вирин Федор 17 6
|Чубайс Анатолий 193 6
|Кретов Илья 11 5
|Безруков Андрей 26 5
|Сергунина Наталья 223 5
|Никифоров Николай 1161 5
|Фомина Алена 5 5
|Куликов Сергей 25 5
|Сергеев Дмитрий 59 5
|Шадаев Максут 460 5
|Якунин Александр 48 4
|Солодухин Константин 114 4
|Ермолаев Артем 348 4
|Шпак Василий 76 4
|Медведев Дмитрий 1604 4
|Евтушенков Владимир 194 4
|Сергеев Иван 71 4
|Ельцин Борис. 58 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
|Газаров Артур 77 4
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
|Паршин Максим 200 4
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 4
|Абагян Карина 21 3
|Новиков Олег 6 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru