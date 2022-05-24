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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics


24.05.2022 Новая российская разработка АТБ ОЕМ – АСУНО
26.04.2022 «АТБ Электроника» выпустила обновленную линейку ОЕМ-оборудования для интернета вещей
19.04.2022 В российской электронике дикая нехватка кадров. Специалистам нужны хорошие зарплаты, но шансов на их рост не видно
14.03.2022 Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках
31.01.2022 Российские мини-компьютеры «АТБ электроника» включены в реестры Минпромторга
15.12.2021 «АТБ Электроника» увеличила офисные и производственные площади на 1500 кв. м.
03.12.2021 Исследование ОК: деньги, смартфоны и электроника вошли в топ самых желанных подарков в 2021 году
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей
31.05.2021 Сергей Дементьев, «АТБ Электроника»: Когда в России появятся полностью отечественные одноплатные компьютеры
24.02.2021 Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
21.12.2020 Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника»
17.01.2020 Исследование «Ростеха»: 65% производителей оборудования для интернета вещей используют отечественные комплектующие
28.11.2019 Семь предприятий Ростеха вошли в топ10 радиоэлектронных предприятий РФ
22.04.2019 Исследование ЦНИИ «Электроника»: 18% российских радиоэлектронных компаний применяют технологии 3D-печати
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России
11.04.2017 На колёсах – с комфортом. Техника и электроника для автомобиля
23.12.2015 Наноцентр «Техноспарк» сосредоточился на гибкой электронике
01.09.2015 Татьяна Фантаева возглавила направление «Качественное электропитание и электроника» Eaton в России
17.04.2015 ЦНИИ «Электроника» проведет Всероссийский конкурс «Инновационная электроника»
23.07.2014 Электроника поможет пассажирам при съезде с трассы нового Volvo XC90
19.03.2014 25 марта в Москве откроется Международная выставка электронных компонентов и модулей «Новая электроника— 2014»
19.07.2013 «Российская электроника» будет реформироваться под новым руководством
25.06.2013 Создана электроника работающая внутри тела
20.05.2013 22 мая в Москве начнет работу международная выставка «Электроника-Транспорт 2013»
19.03.2013 История российской электроники на выставке «Новая электроника — 2013»
05.02.2013 Digia оптимизировала бизнес-анализ в сетях магазинов «Эксперт» и «Электроника» с помощью QlikView
01.02.2013 Секретная электроника растворится под дождем
19.09.2012 Электроника будущего: недорогая, "зеленая", прозрачная
03.08.2012 Пентагон готовит снаряды для рейлгана
18.06.2012 Электроника "справилась" с радиацией
27.12.2011 Электроника научилась чинить себя самостоятельно
07.12.2011 Прощай, кремний: электроника перейдет на молибден
09.08.2011 Алмазная электроника заменит ненадежный кремний
11.02.2011 Медь в автомобильной электронике заменят алюминием
28.01.2011 6 апреля в Москве откроется специализированная выставка «Электроника-Транспорт 2011»
17.11.2010 «Умная электроника» научилась управлять «умным» домом при помощи iPad
21.09.2010 30 сентября в Москве пройдет ежегодный форум «Живая электроника России»
13.09.2010 30 сентября в Москве пройдёт форум «Живая электроника России»
11.02.2010 5 апреля в Москве откроется выставка «Электроника-Транспорт 2010»
15.01.2010 Российская электроника: 20 млрд руб. господдержки ушли в песок

Публикаций - 992, упоминаний - 1013

Электроника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 132
Apple Inc 10683 108
Intel Corporation 11262 91
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 70
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 66
Google LLC 10352 60
Microsoft Corporation 22497 59
Элемент ГК - Elementec 1523 47
Sony 6145 44
Ростех - Автоматика Концерн 1008 43
IBM - International Business Machines Corp 8941 39
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 38
РТИ Микрон - Micron 851 37
LG Electronics 3372 37
Yandex - Яндекс 5015 34
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 33
Xiaomi 1095 32
Nvidia Corp 3118 31
Amazon Inc - Amazon.com 2650 30
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 30
HP Inc. 5313 29
Toshiba Corporation 2830 27
Bosch - БСХ бытовые приборы 336 26
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 25
Philips 1960 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 24
Dell EMC 4736 22
Huawei 3222 22
Ситроникс - Sitronics 941 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 22
AMD - Advanced Micro Devices 3661 21
Qualcomm Technologies 1639 20
HP - Hewlett-Packard 3567 20
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 18
Sharp Corporation 1024 18
STMicroelectronics 286 18
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 16
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 93
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 29
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 28
Точка 1820 23
eBay Inc 1576 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 19
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 18
Почта России ПАО 1853 18
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 18
Связной ГК 1190 17
BMW Group 392 17
Volvo Cars 243 16
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 14
AliExpress 327 14
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 13
Открытие ФК 2713 13
Miele - Миле 120 12
Tesla Motors 285 12
Electrolux - Электролюкс Рус 177 12
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 11
Dyson 100 11
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 101 11
Audi 184 11
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 11
Лента - Сеть розничной торговли 912 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 10
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 10
Ford 386 10
Wildberries - Вайлдберриз 185 10
Hansa - Ханса 85 10
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 10
Россети Ленэнерго 786 10
Honda Motor Company 222 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 9
Май - Российская торговая компания 416 9
Beko 54 9
Hyundai Motor 316 8
Ростех - Вертолеты России 149 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 115
Правительство РФ 8292 51
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 51
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 37
Президент Российской Федерации 3770 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 28
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 24
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 23
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 10
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 9
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 9
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 8
Правительство Москвы 1640 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 7
Федеральное казначейство России 1345 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 7
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 6
Федеральное собрание Российской Федерации 187 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 6
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 14
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 5
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 4
Greenpeace - Гринпис 115 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 3
Linux Foundation 167 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 3
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 14 2
OLPC - One Laptop per Child 81 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 0 1
Метро Международная ассоциация 0 1
ТПП РФ МАК - Морская арбитражная комиссия 1 1
GDV - Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Германский союз страховщиков 0 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 2 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 9 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 257
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 227
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 213
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 157
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 147
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 134
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 125
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 122
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 117
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 115
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2151 109
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 106
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 98
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 92
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 91
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 91
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 90
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 90
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 88
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 86
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 82
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 80
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 80
Website - Вебсайт 9736 76
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 74
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 71
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 70
Аксессуары 1383 67
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 66
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 60
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи 8030 59
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 57
Оптические технологии - Высокотехнологичная оптико-электронная техника 2377 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 54
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 51
Беспроводные технологии 2050 51
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 49
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 91
Google Android 11959 82
ЭОС Дело СЭД 4365 70
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 63
Microsoft Windows 2000 2856 52
LG 75SM99 2832 47
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 46
Apple iOS 6422 40
Apple iPad 3663 37
Microsoft Windows 10 11713 35
Apple iPhone 6 2649 29
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 29
Яндекс.Маркет 524 27
Linux OS 7669 25
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 21
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 18
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 17
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 17
Google YouTube - Видеохостинг 2277 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 15
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 14
Age of Kings 498 14
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 13
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 13
Яндекс.Навигатор 399 13
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 12
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 623 11
Google Play - Google Store - Android Market 2732 11
NVision Барьер 261 11
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 11
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 11
Intel Core - Семейство процессоров 1519 10
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 109 10
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 607 10
Apple iPod 1369 10
Apple Siri - Голосовой помощник 340 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 9
Intel x86 - архитектура процессора 1391 9
Исанин Антон 9365 89
Путин Владимир 2542 18
Покровский Иван 67 13
Борисов Юрий 107 12
Чемезов Сергей 134 10
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 10
Воинов Сергей 13 10
Мишустин Михаил 376 10
Зверев Андрей 57 8
Чернышенко Дмитрий 320 8
Рейман Леонид 1009 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 7
Левкевич Михаил 60 7
Сахненко Сергей 76 6
Мантуров Денис 66 6
Вирин Федор 17 6
Чубайс Анатолий 193 6
Кретов Илья 11 5
Безруков Андрей 26 5
Сергунина Наталья 223 5
Никифоров Николай 1161 5
Фомина Алена 5 5
Куликов Сергей 25 5
Сергеев Дмитрий 59 5
Шадаев Максут 460 5
Якунин Александр 48 4
Солодухин Константин 114 4
Ермолаев Артем 348 4
Шпак Василий 76 4
Медведев Дмитрий 1604 4
Евтушенков Владимир 194 4
Сергеев Иван 71 4
Ельцин Борис. 58 4
Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
Газаров Артур 77 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 4
Паршин Максим 200 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 4
Абагян Карина 21 3
Новиков Олег 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 600
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 335
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 194
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 139
Япония 10069 117
Европа 12319 105
Германия - Федеративная Республика 8903 101
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 68
Южная Корея - Республика 4394 57
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 56
Земля - планета Солнечной системы 7427 53
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 50
Китай - Тайвань 2115 45
Франция - Французская Республика 5665 38
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 37
Индия - Республика 4263 34
Азия - Азиатский регион 3803 30
Украина 6212 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 29
Беларусь - Белоруссия 3525 28
США - Калифорния 3381 28
Австралия - Австралийский Союз 2791 26
Италия - Итальянская Республика 3310 25
Россия - ПФО - Казань 2085 24
Америка 2011 23
Казахстан - Республика 4467 23
Израиль 1756 22
Канада 3319 21
Америка Северная 2650 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 18
Африка - Африканский регион 2928 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 18
Нидерланды 2197 17
Солнечная система 2236 17
Испания - Королевство 2917 16
Швеция - Королевство 2072 16
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 175
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 174
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 171
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 159
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 140
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 132
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 127
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 108
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 92
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 68
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 64
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 59
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия 2033 56
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 51
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 49
Экспорт - Экспортные операции 1024 47
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 43
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 38
Металлы - Сплавы 1049 36
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 36
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 35
Физика - область естествознания 889 35
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 35
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 34
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 34
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 32
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 30
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 28
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 28
Экзопланета - внесолнечная планета 0 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг 2689 25
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 25
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 166 24
Зоология - наука о животных 495 24
Здравоохранение - Косметология - спортивное и лечебное питание, косметика и парфюмерия 0 22
Английский язык 764 22
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 168 21
Недвижимость 1713 21
Энергетика 756 21
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Nature 770 16
Thomson Reuters - Рейтер 5731 16
Коммерсантъ - Издательский дом 888 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 14
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The Verge - Издание 482 8
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Associated Press 1975 5
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ZDnet 584 4
9to5Mac 99 4
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
РИА Новости 766 4
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Gartner - Гартнер 3301 12
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Ericsson Mobility Report 33 1
Mercury Research 61 1
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IMS Research 31 1
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РАЭК Мобильная Экономика 1 1
IDTechEx 3 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 125
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 18
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 17
РАН - Российская академия наук 1397 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 14
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 12
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 10
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 9
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 8
Princeton University - Принстонский университет 139 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 6
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 12 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 5
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 5
Northwestern University - Северо-Западный университет 66 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 4
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 4
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 50 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 4
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 18 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 3
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 3
ВГУ - Воронежский государственный университет 37 3
Illinois State University - Иллинойсский университет 112 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 45 3
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 3
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 49
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 10
Новый год - Новогодние каникулы 0 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 6
Worldskills - Ворлдскиллс 92 5
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 4
Red Dot Design Award 50 4
Чёрная пятница (распродажи) 89 4
Международный женский день - 8 марта 118 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 104 4
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 3
CNews AWARDS - награда 347 3
CSTB Telecom & Media 55 3
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 3
Intel Developer Forum - IDF 250 3
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 2
Samsung Forum 14 2
CEATEC 44 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 81 1
День благодарения - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 74 1
Связь-Экспокомм 48 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 23 1
День без турникетов 0 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 16 1
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Skolkovo Robotics Forum 12 1
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УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 26 1
Turing Award - Премия Тьюринга 3 1
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День Защитника отечества - 23 февраля 12 1
Burning Man - фестиваль 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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