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Дементьев Роман


24.03.2025 Выпущена новая модель шлюза безопасности ViPNet Coordinator HW50 на базе российской платформы «АТБ-Электроника» 1
29.12.2023 Столичный производитель электрооборудования выпустил более полумиллиона изделий в 2023 году 1
20.12.2023 Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний 1
20.12.2023 Московский производитель разработал новую линейку промышленных мини-компьютеров 1
20.09.2023 «АТБ электроника» и «Нуматех» выпустили совместный продукт 1
10.05.2023 «АТБ электроника» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость мини-компьютера «АТБ-атом-1» и ОС «Альт» 1
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Дементьев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 32 6
Intel Corporation 12242 2
Sigfox 13 1
Базальт СПО - BaseALT 670 1
Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 11 1
AMD - Advanced Micro Devices 4264 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 373 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 240 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3058 6
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 452 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2605 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20966 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9414 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6197 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3264 2
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - Видеосистема 180 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13906 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1061 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16249 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12618 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7360 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5836 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 289 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 36 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 93 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6448 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3607 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1817 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7538 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 934 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9262 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3528 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 207 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 197 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4273 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2097 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13419 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4064 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2733 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3785 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1268 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 942 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1640 2
АТБ АТОМ 10 2
Intel Quick Sync Video 4 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 198 1
Intel x86 - архитектура процессора 1874 1
Numa Technology - Numa Edge 5 1
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 7 1
Numa Technology - Numa BIOS БСВВ 9 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 138 1
Овчинский Владислав 228 2
Новиков Олег 9 1
Кузьмин Владимир 6 1
Мыскин Роман 38 1
Олейник Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 2
Европа 21848 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1497 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 891 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3571 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3585 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 1
Образование в России 2244 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2434 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1282 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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