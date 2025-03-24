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Дементьев Роман
Дементьев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 32 6
|Intel Corporation 12242 2
|Sigfox 13 1
|Базальт СПО - BaseALT 670 1
|Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 11 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4264 1
|Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6293 1
|Овчинский Владислав 228 2
|Новиков Олег 9 1
|Кузьмин Владимир 6 1
|Мыскин Роман 38 1
|Олейник Александр 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146477 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 4
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17239 2
|Европа 21848 1
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