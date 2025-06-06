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АТБ АТОМ


АТБ-АТОМ-1 — это мини-компьютер в корпусном настольном исполнении. Несмотря на компактные размеры (150×150×30 мм), устройство содержит инструменты, позволяющие решать задачи: технология виртуализации Intel (VT-x), встроенная видеосистема с расширенным преобразованием медиаданных и поддержкой технологии Intel Quick Sync Video, твердотельный жесткий диск, высокоскоростная оперативная память, а также пассивное охлаждение, обеспечивающее длительный срок эксплуатации без обслуживания, низкое энергопотребление и расширенный диапазон рабочих температур.

АТБ-ATOM-1 — основа для создания разнообразных вариантов небольших вычислительных платформ для коммерческого и промышленного применения. Первые партии АТБ-АТОМ-1 были разработаны и произведены в России в конце 2022 года. Сейчас продукт проходит процедуру повторного внесения в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга в соответствии с изменениями от 20.04.2023.

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Платформа АТБ-АТОМ-1 и DLP «СерчИнформ КИБ» сформируют безопасные рабочие места для сотрудников компаний 2
22.11.2024 Российские ПАКи внесены в Единый реестр 3
20.09.2023 «АТБ электроника» и «Нуматех» выпустили совместный продукт 2
10.05.2023 «АТБ электроника» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость мини-компьютера «АТБ-атом-1» и ОС «Альт» 2
12.10.2022 Мини-компьютер «АТБ-ATOM-1» работает под управлением ОС Astra Linux 1
12.07.2022 Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей? 1
30.06.2022 «АТБ Электроника» начнет производить процессорные модули 1
26.04.2022 «АТБ Электроника» выпустила обновленную линейку ОЕМ-оборудования для интернета вещей 1
16.03.2022 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с мини-компьютером «АТБ-атом-1» 2
31.01.2022 Российские мини-компьютеры «АТБ электроника» включены в реестры Минпромторга 3
31.05.2021 Сергей Дементьев, «АТБ Электроника»: Когда в России появятся полностью отечественные одноплатные компьютеры 3

Публикаций - 11, упоминаний - 21

АТБ АТОМ и организации, системы, технологии, персоны:

АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 34 10
Intel Corporation 12320 5
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 46 2
AMD - Advanced Micro Devices 4320 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2091 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 318 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
Ред Софт - Red Soft 810 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 243 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 253 1
Базальт СПО - BaseALT 706 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 944 1
Moxa - Моха 34 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
Allwinner Technology 18 1
Goodix Technology 6 1
Seco 3 1
Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 13 1
GigaDevice Semiconductor 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1155 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3099 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6087 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4422 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12080 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3122 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68376 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20869 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14043 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16373 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21225 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9567 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3336 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2750 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24889 4
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 471 4
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1084 4
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 170 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26067 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5891 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11907 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1314 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21165 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3687 3
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6486 2
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Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 554 2
M.2 NVMe SSD 128 2
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10131 1
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Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 947 4
Intel Quick Sync Video 4 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 951 2
Linux OS 10259 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 199 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 159 2
Intel x86 - архитектура процессора 1913 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 368 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 364 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 306 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 273 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 294 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 564 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1066 1
Dolby Pro Logic 95 1
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Numa Technology - Numa Edge 5 1
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 7 1
Numa Technology - Numa BIOS БСВВ 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 44 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 221 1
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AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1141 1
Вершинин Анатолий 2 2
Дементьев Роман 7 2
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Рудевский Антон 39 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6012 2
Энергетика - Energy - Energetically 5248 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 128 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1379 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5030 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24832 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1949 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3389 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30263 1
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Аудит - аудиторский услуги 2828 1
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3209 1
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