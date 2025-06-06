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АТБ АТОМ
АТБ-АТОМ-1 — это мини-компьютер в корпусном настольном исполнении. Несмотря на компактные размеры (150×150×30 мм), устройство содержит инструменты, позволяющие решать задачи: технология виртуализации Intel (VT-x), встроенная видеосистема с расширенным преобразованием медиаданных и поддержкой технологии Intel Quick Sync Video, твердотельный жесткий диск, высокоскоростная оперативная память, а также пассивное охлаждение, обеспечивающее длительный срок эксплуатации без обслуживания, низкое энергопотребление и расширенный диапазон рабочих температур.
АТБ-ATOM-1 — основа для создания разнообразных вариантов небольших вычислительных платформ для коммерческого и промышленного применения. Первые партии АТБ-АТОМ-1 были разработаны и произведены в России в конце 2022 года. Сейчас продукт проходит процедуру повторного внесения в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга в соответствии с изменениями от 20.04.2023.
УПОМИНАНИЯ
АТБ АТОМ и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6305 1
|Вершинин Анатолий 2 2
|Дементьев Роман 7 2
|Рустамов Рустам 451 1
|Рудевский Антон 39 1
|Дементьев Сергей 1 1
|Мыскин Роман 38 1
|Олейник Александр 8 1
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