АТБ-АТОМ-1 — это мини-компьютер в корпусном настольном исполнении. Несмотря на компактные размеры (150×150×30 мм), устройство содержит инструменты, позволяющие решать задачи: технология виртуализации Intel (VT-x), встроенная видеосистема с расширенным преобразованием медиаданных и поддержкой технологии Intel Quick Sync Video, твердотельный жесткий диск, высокоскоростная оперативная память, а также пассивное охлаждение, обеспечивающее длительный срок эксплуатации без обслуживания, низкое энергопотребление и расширенный диапазон рабочих температур.

АТБ-ATOM-1 — основа для создания разнообразных вариантов небольших вычислительных платформ для коммерческого и промышленного применения. Первые партии АТБ-АТОМ-1 были разработаны и произведены в России в конце 2022 года. Сейчас продукт проходит процедуру повторного внесения в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга в соответствии с изменениями от 20.04.2023.