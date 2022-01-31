Российские мини-компьютеры «АТБ электроника» включены в реестры Минпромторга

«АТБ электроника» получила заключения Минпромторга о внесении мини-компьютеров «АТБ-атом-1» и «АТБ-атом-2» в два основных реестра Минпромторга: реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации; единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Первый реестр ведется во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».

Второй реестр узкоспециализированный, касается непосредственно радиоэлектронной продукции и ведется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. №878.

Минни-компьютеры «АТБ электроника» востребованы на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), протестированы и совместимы со специализированным российским софтом. Используются в роли маршрутизатора, межсетевого экрана или шлюза, совместно с программными средствами защиты информации (в роли криптошлюза).

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Удачное сочетание технических параметров, форм-фактора и условий эксплуатации открывают широкие возможности для применения мини-компьютеров и в других сферах. Например, в роли узла сбора данных и управления по каналам Ethernet в системах контроля доступа (СКУД), в системах видеонаблюдения — в роли центрального вычислительного узла и маршрутизатора, в банкоматах, платежных автоматах, постаматах — в роли шлюза или модема с использованием средств криптозащиты. Мини-компьютеры используются в системах наблюдения в роли центрального узла связи, а также выполняют функции фильтрования контента в линиях передачи информации небольших провайдеров.

Внесение «АТБ-атом» в реестры Минпромторга — важный шаг, который позволит обеспечить безопасное взаимодействие с применением полностью российского оборудования и программного обеспечения. «АТБ электроника» планирует расширение линейки мини-компьютеров — во II квартале 2022 г. заказчики получат на тестирование оборудование с применением процессоров «Байкал-М» и «Эльбрус-8СВ».