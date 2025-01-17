АТБ Электроника ATB Electronics ЭйТиБи Электроникс
ООО «АТБ Электроника» — российский разработчик и производитель электронных устройств. Производство и R&D центр находятся в Москве, занимают более 4 500 м2. Компания «АТБ Электроника» участник отраслевых ассоциаций и объединений. Компания выпустила первую в России линейку ОЕМ-оборудования для промышленного «интернета вещей» (IIoT), линейку мини-компьютеров и процессорных модулей, оборудование АСУ ТП. Производство прошло аудит Торгово-промышленной палаты, изделия входят в реестры Минпромторга.
АТБ Электроника и организации, системы, технологии, персоны:
|Дементьев Роман 6 6
|Ракович Дмитрий 7 4
|Овчинский Владислав 228 4
|Новиков Олег 9 3
|Ежов Василий 42 2
|Бурчилина Наталья 3 2
|Вершинин Анатолий 2 2
|Ефимов Владимир 144 2
|Смирнов Алексей 242 1
|Колесников Андрей 85 1
|Бондарев Алексей 3 1
|Каруля Максим 2 1
|Щетинин Владимир 15 1
|Меркулов Сергей 32 1
|Жуков Андрей 5 1
|Дементьев Сергей 1 1
|Шмурьев Алексей 2 1
|Бакуменко Андрей 2 1
|Жестеров Максим 2 1
|Исаев Иван 2 1
|Фионов Степан 2 1
|Плещеева Людмила 1 1
|Бражник Игорь 1 1
|Кузьмин Владимир 6 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Бондаренко Дмитрий 2 1
|Смирнов Николай 29 1
|Торбеев Сергей 1 1
|Добровольский Павел 2 1
|Рудевский Антон 39 1
|Кривицкий Игорь 1 1
|Давлетбаев Руслан 1 1
|Хамидуллин Алмаз 1 1
|Анпилогов Валентин 2 1
|Мыскин Роман 37 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
|Горшенин Максим 36 1
|Покровский Иван 118 1
|Олейник Александр 7 1
|Демин Александр 7 1
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|IoT Analytics 4 1
|VMR - Verified Market Research 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Fortune Business Insights 15 1
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