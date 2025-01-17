Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

АТБ Электроника ATB Electronics ЭйТиБи Электроникс

АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс

ООО «АТБ Электроника» —  российский разработчик и производитель электронных устройств. Производство и R&D центр находятся в Москве, занимают более 4 500 м2. Компания «АТБ Электроника» участник отраслевых ассоциаций и объединений. Компания выпустила первую в России линейку ОЕМ-оборудования для промышленного «интернета вещей» (IIoT), линейку мини-компьютеров и процессорных модулей, оборудование АСУ ТП. Производство прошло аудит Торгово-промышленной палаты, изделия входят в реестры Минпромторга.

 


17.01.2025 Анатолий Гарбузов: Столичные производители электроники предлагают высокотехнологичные решения и расширяют ассортимент 1
22.11.2024 Российские ПАКи внесены в Единый реестр 1
13.11.2024 «Аквариус» вложит два миллиарда в производство печатных плат под Москвой 1
27.02.2024 Владимир Ефимов: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве увеличился более чем на четверть 1
29.12.2023 Столичный производитель электрооборудования выпустил более полумиллиона изделий в 2023 году 1
20.12.2023 Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний 2
20.12.2023 Московский производитель разработал новую линейку промышленных мини-компьютеров 1
09.11.2023 Новый российский параметрический контроллер АТБ-2100 1
12.10.2023 Московские компании создали устройство для безопасной перевозки вакцин 1
20.09.2023 «АТБ электроника» и «Нуматех» выпустили совместный продукт 1
14.07.2023 Производителям материалов и оборудования для производства печатных плат готовят преференции от государства 1
10.05.2023 «АТБ электроника» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость мини-компьютера «АТБ-атом-1» и ОС «Альт» 1
02.02.2023 В России выпустили первую партию базовых станций для промышленного интернета вещей 3
01.02.2023 «АТБ электроника» произвела первую промышленную партию базовых станций LoRaWAN 2
12.10.2022 Мини-компьютер «АТБ-ATOM-1» работает под управлением ОС Astra Linux 2
12.07.2022 Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей? 1
30.06.2022 «АТБ Электроника» начнет производить процессорные модули 1
Интернет вещей в России 2021 1
24.05.2022 Новая российская разработка АТБ ОЕМ – АСУНО 2
26.04.2022 «АТБ Электроника» выпустила обновленную линейку ОЕМ-оборудования для интернета вещей 1
16.03.2022 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с мини-компьютером «АТБ-атом-1» 1
31.01.2022 Российские мини-компьютеры «АТБ электроника» включены в реестры Минпромторга 1
15.12.2021 «АТБ Электроника» увеличила офисные и производственные площади на 1500 кв. м. 1
17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
30.10.2021 Олег Новиков -

Позиция ОЕМ-производителя позволяет нам общаться со всем рынком IoT

 3
29.10.2021 Интернет вещей в России ждет устойчивый рост 1
04.10.2021 Быстрому развитию интернета вещей могут помешать проблемы с безопасностью 1
26.09.2021 Дмитрий Ракович -

Мы работаем над улучшением носимого устройства, которое отвечает за безопасность человека

 1
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
31.05.2021 Сергей Дементьев, «АТБ Электроника»: Когда в России появятся полностью отечественные одноплатные компьютеры 1

Публикаций - 31, упоминаний - 39

АТБ Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 6
МегаФон 8803 3
Sigfox 13 3
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 45 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 2
Semtech 18 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 2
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 2
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 2
Вега-Абсолют 6 2
Samsung Electronics 10254 1
Ростелеком 9699 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
SAP SE 5276 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
8213 1
Корус Консалтинг ГК 1216 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
McKinsey & Company Int 248 1
TeamViewer 119 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Ланит Интеграция 190 1
LoRa Alliance 5 1
Navigine 18 1
Trialink - Триалинк ГК 8 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 237 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Нижегородский водоканал 10 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Boeing 1009 1
Газпром нефть 618 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Ford 411 1
Coca-Cola Company 254 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 33 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 35 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 5
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 12
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 10
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 92 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 9
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 8
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 7
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 7
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1047 7
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 6
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 441 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 4
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 4
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 925 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 4
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
АТБ АТОМ 10 10
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 939 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 7
АТБ ОЕМ Оборудование 4 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Intel Quick Sync Video 4 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Linux OS 9936 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Statista 229 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 307 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Dolby Pro Logic 95 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 68 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
NXP Semiconductors - Freescale MX - Freescale iMX - Freescale i.MX - серия процессоров 24 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
FreePik 980 1
Numa Technology - Numa Edge 5 1
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 7 1
Numa Technology - Numa BIOS БСВВ 9 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 1
TeamViewer Assist AR 3 1
TeamViewer IoT - TeamViewer Frontline 3 1
Дементьев Роман 6 6
Ракович Дмитрий 7 4
Овчинский Владислав 228 4
Новиков Олег 9 3
Ежов Василий 42 2
Бурчилина Наталья 3 2
Вершинин Анатолий 2 2
Ефимов Владимир 144 2
Смирнов Алексей 242 1
Колесников Андрей 85 1
Бондарев Алексей 3 1
Каруля Максим 2 1
Щетинин Владимир 15 1
Меркулов Сергей 32 1
Жуков Андрей 5 1
Дементьев Сергей 1 1
Шмурьев Алексей 2 1
Бакуменко Андрей 2 1
Жестеров Максим 2 1
Исаев Иван 2 1
Фионов Степан 2 1
Плещеева Людмила 1 1
Бражник Игорь 1 1
Кузьмин Владимир 6 1
Рустамов Рустам 412 1
Бондаренко Дмитрий 2 1
Смирнов Николай 29 1
Торбеев Сергей 1 1
Добровольский Павел 2 1
Рудевский Антон 39 1
Кривицкий Игорь 1 1
Давлетбаев Руслан 1 1
Хамидуллин Алмаз 1 1
Анпилогов Валентин 2 1
Мыскин Роман 37 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Горшенин Максим 36 1
Покровский Иван 118 1
Олейник Александр 7 1
Демин Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 7
Европа 21767 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Китай - Тайвань 3984 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Южная Корея - Республика 6646 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Индия - Bharat 5431 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
США - Калифорния 4625 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Энергетика - Energy - Energetically 5082 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 4
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Экономический эффект 1067 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 103 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 53 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
IoT Analytics 4 1
VMR - Verified Market Research 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Fortune Business Insights 15 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Сколтех - ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще