АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс

ООО «АТБ Электроника» — российский разработчик и производитель электронных устройств. Производство и R&D центр находятся в Москве, занимают более 4 500 м2. Компания «АТБ Электроника» участник отраслевых ассоциаций и объединений. Компания выпустила первую в России линейку ОЕМ-оборудования для промышленного «интернета вещей» (IIoT), линейку мини-компьютеров и процессорных модулей, оборудование АСУ ТП. Производство прошло аудит Торгово-промышленной палаты, изделия входят в реестры Минпромторга.