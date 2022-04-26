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«АТБ Электроника» выпустила обновленную линейку ОЕМ-оборудования для интернета вещей

«АТБ Электроника» выпустила второй вариант линейки оборудования для промышленного интернета вещей. За год, прошедший с момента первого релиза, компания смогла значительно расширить спектр разработанного оборудования и начать развитие новых направлений в области российской промышленной электроники.

Опыт ОЕМ-производителя позволил «АТБ Электроника» получить отклик от компаний, протестировавших оборудование в промышленных условиях, и учесть требования, которые диктует его практическое применение.

Благодаря отклику участников рынка в новой версии оборудования значительно усилена линейка базовых станций, появились два абсолютно новых направления: встраиваемые SOM-модули и оборудование для систем освещения и позиционирования.

Значительно расширена линейка мини-компьютеров, в нее, помимо привычных мини-компьютеров в корпусе, добавились процессорные модули в формате SMARC, SODIM.

Мини-компьютеры «АТБ Электроника» востребованы на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), протестированы и совместимы со специализированным российским софтом. Оборудование используются в роли маршрутизатора, межсетевого экрана или шлюза, совместно с программными средствами защиты информации (в роли крипто-шлюза).

Удачное сочетание технических параметров, форм-фактора и условий эксплуатации открывают возможности для применения мини-компьютеров и в других сферах. Например, в роли узла сбора данных и управления по каналам Ethernet в системах контроля доступа (СКУД), в системах видеонаблюдения — в роли центрального вычислительного узла и маршрутизатора, в банкоматах, платежных автоматах, постаматах — в роли шлюза или модема с использованием средств криптозащиты. Мини-компьютеры используются в системах наблюдения в роли центрального узла связи, а также выполняют функции фильтрования контента в линиях передачи информации небольших провайдеров.

Одна из конфигураций «АТБ Атом-2» представляет собой SOM-модуль в формате SMARC и открывает линейку процессорных модулей разработки «АТБ Электроника».

Сейчас компания ведет разработку процессорных модулей на альтернативных процессорах: SOM SODIM на процессоре iMX8M Plus; SOM SMARC на процессорах RockChip RK 3588, 3568, 3328; SOM SMARC на процессоре ЭЛВИС «Скиф».

Значительно изменена архитектура решений для промышленного интернета вещей. Сейчас линейка оборудования представляет законченное решение, закрывающее все потребности промышленного предприятия в части сбора, первичной обработки и передачи данных.

Линейка оборудования для промышленного интернета вещей состоит из трех основных частей: это базовые станции, модемы и разнообразные датчики.

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Основным новшеством в этой части каталога стали модемы и базовые станции в виде модулей в форм-факторе mPCIe и М.2. Такие компактные бескорпусные решения могут встраиваться в любое оборудование в стандартные разъемы.

Еще одна новинка — миниатюрные базовые станции. Станции в компактном корпусе подключаются к стационарным и мобильным компьютерам через USB и предназначаются для локального развертывания сети LoRaWAN.

Помимо этого, расширена номенклатура датчиков. В каталоге анонсированы датчики температуры и влажности, освещённости, протечки, открытия, вибрации, атмосферного давления, геркон и другие в проводном и беспроводном вариантах.

Полностью новая разработка компании — автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО) состоит из двух основных элементов: индивидуальных устройств, обеспечивающих автономное и удалённое управление системой освещения и мониторинга состояния электросети, работающих по беспроводным интерфейсам связи NB-IoT, LoRaWAN и GSM. Второй вариант разработки АСУНО — контроллер, который монтируется в шкаф ШУУНО и предназначен для удаленного управления системами освещения и мониторинга состояния электросети.

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Значительно расширен диапазон устройств для контроля объектов наблюдения — в новом каталоге представлены маячки и метки, которые при удалении от объекта контроля подают звуковой сигнал.

Оборудование «АТБ Электроника» совместимо с программным обеспечением верхнего уровня и может интегрироваться в уже существующие системы предприятий.

Все оборудование «АТБ Электроника» и разработано, и производится в России, в Москве — на собственных производственных мощностях.

Прошедший год показал, что ОЕМ оборудование «АТБ Электроника» востребовано на рынке промышленной цифровизации и, несмотря на ситуацию с компонентами, спрос позволяет планировать производство оборудования в горизонте от одного до двух лет.

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