Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Rockchip RK Семейство мобильных систем на кристалле System on Chip SoC


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.12.2025 GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров 1
19.11.2025 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с индустриальными компьютерами «Эдельвейс» 1
29.09.2025 Сертифицированное обновление ОС «Альт СП 10.2.1»: поддержка новых процессоров Intel и «Эльбрус» 1
12.09.2025 Xiaomi выпустила редкий гаджет – гибрид книги и смартфона, который не ломает глаза и помещается в кармане 1
11.08.2025 «Ред ОС» 8 портирована на одноплатный компьютер ROCKPro64 1
02.06.2025 Новое направление бизнеса Mobile Inform Group: создание российской электроники 2
20.05.2025 В России создан «убийца» Raspberry Pi на отечественном процессоре. Внезапно это не «Байкал» и не «Эльбрус». Опрос 1
16.05.2025 Выпущен «антиiPhone», смартфон с большой батареей, процессором от компьютера и полноценным Linux Debian. Фото 1
14.05.2025 Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего 1
28.04.2025 Выпущена версия ViPNet SafeBoot 3.2 с поддержкой ARM-платформ 1
07.04.2025 Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка» 1
23.01.2025 Обновление ОС «Альт СП релиз 10»: сертифицированная СУБД, поддержка современных процессоров «Эльбрус» 1
22.01.2025 Создан супермощный смартфон на Linux. Памяти в нем в четыре раза больше, чем в самом дорогом iPhone. Опрос 1
05.12.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi с уникальной особенностью. Он во всем лучше оригинала 1
02.12.2024 Мобильная операционная система ALT Mobile внесена в Реестр российского ПО 1
13.11.2024 Выпущен ноутбук без Windows, Intel и AMD с уникальными возможностями апгрейда. На него можно установить Android и Linux. Цена 1
18.07.2024 Выпущен клон легендарного Raspberry Pi. Он во всем лучше оригинала 2
22.05.2024 Мобильная ОС, из которой выросла российская «Аврора», переходит на платную подписку. Платить придется каждый месяц 1
10.04.2024 Высокопроизводительный SMARC – модуль для Edge-устройств 1
10.04.2024 Процессорный модуль для роботов и беспилотников 1
27.10.2023 Китай выпускает «убийцу» Windows с открытым кодом 1
19.05.2023 Россию наводнили смартфоны и ТВ со встроенными на заводе вирусами. Счет устройств может идти на миллионы 2
11.05.2023 Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11 1
25.04.2023 Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN 3
04.04.2023 Создана сверхкомпактная модульная замена Mac mini без процессоров Intel и AMD 1
14.03.2023 Российский производитель «железа» готовит к выпуску тысячи компьютеров на китайских ARM-процессорах 3
20.02.2023 Создан суперклон Raspberry Pi, способный заменить полноценный ПК 2
13.02.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала 1
27.12.2022 Создан «клон» Raspberry Pi на RISC-V. Его легко превратить в роутер, планшет или смартфон 1
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 2
11.11.2022 Создан супермощный клон Raspberry Pi. Он дешевле и лучше оригинала 1
17.10.2022 Выпущен крошечный «убийца» Raspberry Pi Pico с полноценным процессором по бросовой цене 1
26.09.2022 Polywell Computers выпустила X58 – промышленный Android-ПК 1
26.04.2022 «АТБ Электроника» выпустила обновленную линейку ОЕМ-оборудования для интернета вещей 1
09.12.2021 Вышел смартфон с открытой архитектурой и поддержкой 20 дистрибутивов Linux. Видео 1
16.08.2021 Производитель «ноутбуков для параноиков» выпустил самую мощную в мире электронную книгу. Она работает на KDE 2
20.07.2021 Выпущен клон Raspberry Pi, такой же дешевый, но гораздо лучше 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 2
14.09.2020 Создан крошечный ПК быстрее и в разы дешевле Raspberry Pi 3 1
03.08.2020 Вышло самое крупное в истории обновление Linux. В него впервые добавлена поддержка российского процессора 1

Публикаций - 88, упоминаний - 103

Rockchip RK и организации, системы, технологии, персоны:

Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 50 23
Google LLC 12288 18
Apple Inc 12659 10
3Q 48 9
Shenzhen Xunlong Software 17 8
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 18 8
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 7
Samsung Electronics 10644 7
Intel Corporation 12550 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 794 6
Microsoft Corporation 25270 6
Acer Group - Acer Inc 2664 6
Nvidia Corp 3746 5
Prology 72 5
Yandex - Яндекс 8512 5
Sony 6637 5
Allwinner Technology 19 4
Digma 238 4
Fly - Explay - Эксплей 242 4
Radxa 10 4
Amazon Inc - Amazon.com 3145 4
AMD - Advanced Micro Devices 4476 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 4
Raspberry Pi Foundation - RPF 47 3
ONYX International 152 3
Rover - RoverComputers 418 3
Qilinlog 3 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2525 3
Dell EMC 5098 3
Lenovo Group 2366 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2101 3
HP Inc. 5765 3
Mali 36 2
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 79 2
PocketBook International 95 2
Iconikal 2 2
Wexler 61 2
Polywell Computers 22 2
iconBIT 39 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 182 2
Атроник НПК - Атроник Русс 8 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 984 2
Лента - Сеть розничной торговли 2277 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
Merlion - Nippon Klick Systems 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
Kickstarter 131 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Hyundai Motor Company 419 1
Tesla Motors 430 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5268 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4947 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3381 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2177 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 21 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 49 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 66
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 65
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13006 58
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10346 56
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 54
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 50
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 49
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 47
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7684 47
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4050 45
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 43
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10239 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 32
Наушники - Headphones 4301 31
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 31
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2998 26
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 801 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 23
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 22
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8184 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6320 21
USB Type-C - USB-C - USB 3 2183 21
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3796 21
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1557 20
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 519 19
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1108 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14990 19
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2248 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 18
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1545 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 16
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 15
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 15
USB micro 971 15
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 450 15
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 14
USB Type-A - USB-A 629 14
Google Android 14740 51
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1176 43
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 517 28
Linux OS 10945 26
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5135 17
Linux - Debian GNU 538 16
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 210 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 14
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 58 12
Shenzhen Xunlong Orange Pi PC Zero - одноплатный мини-компьютер 26 11
Apple iPad 3942 11
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 403 10
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 10
Microsoft Windows 16369 10
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 9
Broadcom BCM chip 65 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 8
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 966 7
Google Android 12 - Android Snow Cone 120 7
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 6
Intel x86 - архитектура процессора 1985 6
Raspberry Pi B Model 28 5
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 5
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 5
Microsoft Windows 11 722 5
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 68 5
Pine64 - PinePhone Braveheart Edition - серия смартфонов 18 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1176 5
Apple iPad mini 425 4
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 62 4
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 84 4
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 434 4
Pine64 - PineBook 6 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 372 4
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 125 4
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 4
Shenzhen Xunlong Orange Pi OS 6 4
Жараспаев Кайрат 6 2
Смирнов Алексей 254 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 75 1
Бурмистров Роман 6 1
Стаин Владислав 5 1
Манцветов Константин 9 1
Лебедев Иван 14 1
Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль 3 1
Донцова Дарья 18 1
Upton Eben - Аптон Эбен 11 1
Шуняев Сергей 25 1
Воронецкий Эдуард 46 1
Снытко Игорь 20 1
Кожевников Дмитрий 18 1
Антошкин Юрий 7 1
Пантелеева Ольга 5 1
Шуняева Екатерина 3 1
Любжин Владимир 4 1
Shim Richard - Шим Ричард 15 1
Германович Сергей 3 1
Брунгардт Анастасия 1 1
Христолюбов Алексей 1 1
Северина Елена 2 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 216 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 4
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 189 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 2
Европа 24654 2
Южная Корея - Республика 6864 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Африка - Африканский регион 3574 2
Китай - Тайвань 4135 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 2
Нидерланды 3637 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Кипр - Республика 579 1
Таиланд - Королевство 870 1
Москва - Садовое кольцо 156 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Тунис - Тунисская Республика 169 1
Африка Северная 249 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Япония 13553 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3051 1
Польша - Республика 2002 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Ближний Восток 3039 1
Украина 7801 1
Испания - Королевство 3763 1
Россия - СФО - Новосибирск 4673 1
Земля - планета Солнечной системы 10669 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 12
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 7
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 5
Английский язык 6881 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 4
Литий - Lithium - химический элемент 604 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2018 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1538 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1343 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2496 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3279 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Спорт - Шахматы - Chess 254 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1933 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3165 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 264 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 567 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
Liliputing 71 11
CNews - ZOOM.CNews 1854 8
CNX Software 17 5
Tom’s Hardware 523 2
BleepingComputer - Издание 417 1
PhoneArena 74 1
Ars Technica 435 1
Huawei Central 17 1
Times 644 1
Wikipedia - Википедия 591 1
The Register - The Register Hardware 1704 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 427 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1145 1
Reddit 361 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1267 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
NPD DisplaySearch 284 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще