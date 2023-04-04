Создана сверхкомпактная модульная замена Mac mini без процессоров Intel и AMD

Представлен компьютер Firefly Station P3D с модульной компоновкой, умещающийся на ладони и позволяющий менять внутреннее наполнение. Доступно шесть конфигураций с различным набором интерфейсов. В основе ПК современный ARM-процессор – разработчики решили отказаться от чипов AMD и Intel.

Шесть компьютеров в одном

Состоялся анонс компактного настольного ПК Firefly Station P3D, главной отличительной чертой которого является его модульность. Как пишет портал Liliputing, в нем не нашлось места для процессоров Intel и AMD – вероятно, из-за повышенной теплоотдачи современных х86-чипов, в том числе и мобильных.

Разработчики отдали предпочтение решению Rockchip RK3588 с архитектурой ARM. Изюминка компьютера – его модульный дизайн, который позволяет пользователю самостоятельно выбирать количество портов и разъемов, предусмотренных в Firefly Station P3D.

В неттоп помещается два съемных модуля со своими наборами интерфейсов. Разработчики предлагают шесть различных конфигураций, одна из которых, например, сочетает в себе девять полноразмерных портов USB 3.0 на тыльной панели, а другая – восемь HDMI, к каждому из которых можно подключить по монитору.

Фото: Liliputing Модульная конфигурация позволяет собрать неттоп , идеально подходящий под нужны конкретного пользователя

Существуют и более сбалансированные конфигурации с широким спектром различных проводных и беспроводных интерфейсов.

Внутреннее убранство

Верхний съемный модуль в корпусе Firefly Station P3D – это основная часть компьютера, где расположены процессор, оперативная память, носитель информации и прочие базовые компоненты. Этот модуль располагает тремя HDMI (один 2.1 и два 2.0), двумя USB 3.1 Gen1, гигабитным Ethernet по одному USB-C, microSD и 3,5 мм.

Разработчики Firefly Station P3D позволяют заранее сконфигурировать наполнение основного модуля и выбрать, например, тип и объем оперативной памяти – от 4 до 32 ГБ LPDDR4, LPDDR4x или более современной LPDDR5. В модуле есть место под установку накопителя SSD M.2 2280 с поддержкой PCIe 3.0 NVMe, но его придется приобретать отдельно. По умолчанию роль системного накопителя выполняет распаянный на плате флеш-модуль еММС емкостью от 16 до 256 ГБ.

Чипы беспроводной связи – это по умолчанию Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11axm он же Wi-Fi 6. Опционально доступны 4G- и 5G-модемы.

Иван Романько, Selectel: «Уход вендоров виртуализации породил ощущение неопределенности у пользователей частных облаков» Маркет

Центральный процессор компьютера – это Rockchip RK3588, восьминанометровое решение на восьми ядрах. Половина из них – это высокопроизводительные Cortex-A76 на частоте до 2,4 ГГц. Во втором кластере находятся четыре энергоэффективных ядра, тактовая частота которых не превышает 1,8 ГГц. Графику обрабатывает ускоритель ARM Mali Odin MP4 на 1 ГГЦ. Также нейропроцессорный модуль NPU 3.0 (Neural Processing Unit), обеспечивающий производительность до 6 TOPS (триллионов операций в секунду). Релиз процессора состоялся во второй половине 2021 г., за счет чего в нем по умолчанию есть поддержка современных модулей памяти и интерфейсов подключения.

Windows больше не нужна

Создатели Firefly Station P3D заверяют, что их компьютер ориентирован на работу под управлением различных дистрибутивов Linux. В качестве примера упоминаются RTLinux и Ubuntu – самый популярный дистрибутив Linux в мире, разработчик которого (Canonical) ретировался из России еще в 2022 г.

Фото: Liliputing Возможности базовой версии

Дополнительно обещана поддержка мобильной ОС Android 12. Почему выбор пал именно на нее, неизвестно, но это не самый свежий релиз данной платформы. Android 12 вышла в мае 2021 г., годом позже Google выпустила Android 13., а в мае 2023 г. ожидается премьера Android 14.

Поддержка Windows в Firefly Station P3D не заявлена. Между тем, современные ОС Microsoft располагают встроенной поддержкой ARM-процессоров, хотя и очень ограниченного их количества. К примеру, в списке системных требований новейшей ОС Windows 11 перечислено несколько CPU Qualcomm.

Firefly Station P3D можно считать карманным компьютером. Потому что в карман он точно поместится

Firefly Station P3D – это очень компактный компьютер. Он умещается на ладони за счет своих размеров 128х128х73 мм. Каждый модуль крепится к корпусу двумя винтами под стандартную крестовую отвертку, что позволяет менять их если и не «на лету», то как минимум очень быстро и без дополнительных трудностей. Стоимость неттопа Firefly Station P3D разработчики пока не раскрывают, как и дату начала его продаж.