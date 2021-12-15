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Google Android 12 Android Snow Cone

Google Android 12 - Android Snow Cone


15.12.2021 Дорогие смартфоны больше не нужны. Google создала чудо-систему для дешевых мобильников, которая делает их сверхбыстрыми

Google прокачает недорогие «звонилки» Интернет-гигант Google анонсировал операционную систему Android 12 Go Edition для устройств самого начального уровня. Она будет устанавливаться в пер
21.10.2021 Главные опасности и неприятности при переходе на Android 12

В начале октября Google объявила о выходе стабильного релиза Android 12. На протяжении предшествующих пяти месяцев операционная система распространялась в виде бета-версии. Для большинства смартфонов новый «зеленый робот» еще не доступен, но о его плюсах
08.10.2021 Новейшая версия Android убивает смартфоны Xiaomi. Воскресить их своими силами невозможно

Xiaomi сломала свои смартфоны Смартфоны компании Xiaomi выходят из строя при попытке установить на них ОС Android 12 – новейшую мобильную платформу Google. По данным портала GizChina, Xiaomi открыла доступ к этой прошивке участникам программы бета-тестирования Mi Pilot Testers с пометкой, что это и
19.05.2021 Oppo выпустила бета-версию ColorOS Developer Preview на базе Android 12

Oppo выпустила первую бета-версию Android 12 на флагманском смартфоне Find X3 Pro. Oppo стала одним из первых производителей см
19.05.2021 Вышло «крупнейшее в истории обновление» ОС Android. Что в нем особенного?

Полностью новый Android Интернет-гигант Google анонсировал новую мобильную ОС Android 12. Со слов разработчиков, это крупнейшее обновление дизайна системы за всю ее истори
15.04.2021 Раскрыт финальный дизайн новой ОС Android 12. Что будет нового

Обновленный Android В Сеть впервые попали скриншоты интерфейса Android 12 – новой версии мобильной ОС Google. Изображения опубликовал авторитетный портал XD
16.02.2021 В Android 12 больше не будет привычного дизайна. Google откажется от Material Design

Перерисованный Android со «сладким» названием Google готовит радикальный редизайн своей мобильной ОС Android 12, которую может показать весной и выпустить к концу лета 2021 г. По информации портала XDA Developers, изменений в облике системы будет настолько много, что Google решила объединить и
09.02.2021 Google радикально меняет дизайн Android. Он станет похож на iOS. Фото

Apple iOS Авторитетный портал XDA Developers опубликовал в интернете скриншоты операционной системы Android 12, бета-версия которой может выйти в ближайшие несколько недель, а стабильная – в ко
05.02.2021 Google готовит к выпуску Android 12. Что в нем нового?

9to5Google, в ближайшие несколько дней может начать распространение первой бета-версии мобильной ОС Android 12 для разработчиков. На это указывают два фактора: первая бета Android 11 вышла ровн
10.07.2020 Рассекречены новые «фишки» будущего Android 12. Что нового появится в системе?

Заимствование идей Специалисты компании Google раскрыли первые подробности об ОС Android 12, дебют которой предварительно назначен на 2021 г. Информацию о будущей системе они опубликовали на портале Reddit под общим аккаунтом AndroidEngTeam, который они используют для конта

Публикаций - 116, упоминаний - 126

Google Android 12 и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 49
Xiaomi 1732 34
Samsung Electronics 10254 22
Apple Inc 12100 22
Huawei 3933 18
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 18
BBK OPPO Electronics 384 14
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 14
BBK OnePlus 216 14
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 10
MediaTek - Ralink 527 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 8
Qualcomm Technologies 1822 8
BBK Electronics Corp 313 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 7
Transsion Holdings 62 7
Microsoft Corporation 24624 6
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 6
HMD Global - Nokia 133 5
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 71 4
Shenzhen Xunlong Software 16 4
Doogee 26 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 4
ONYX International 143 4
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Digma 185 3
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 45 3
Meta Platforms - Facebook 4438 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
ZTE Corporation 747 2
Sharp Corporation 1041 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
X Corp - Twitter 2845 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Sony 6544 2
Intel Corporation 12197 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
BMW Group 446 3
TÜV Rheinland Group 135 3
Почта России ПАО 2112 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 33 2
Unsplash 762 2
Газпром ПАО 1342 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
GlobalData 6 1
Альфа-Банк 1769 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
BMW Designworks Group 13 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 26
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 93
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 80
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 73
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 69
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 62
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 55
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 53
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 47
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 46
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 43
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 43
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 43
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 40
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 39
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 35
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 34
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2953 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 30
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 29
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 29
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 29
Наушники - Headphones 3999 28
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Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 16
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 16
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 25
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Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 152 13
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 12
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 260 12
Apple iOS 7809 11
Linux OS 9936 11
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 11
Apple iPad 3860 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 10
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BBK Realme UI 46 7
MediaTek Dimensity - серия мобильных платформ для смартфонов 117 7
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Microsoft Windows 15656 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 6
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AMD ARM Cortex X - Серия микропроцессоров 32 6
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Seiche Florian - Зайхе Флориан 13 1
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Дуров Павел 291 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
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Артемов Сергей 11 1
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Пузанов Михаил 2 1
Жуков Максим 11 1
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Солнце - звезда Солнечной системы 5183 6
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Южная Корея - Республика 6646 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Сингапур - Республика 1849 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 112 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 2
Таиланд - Королевство 816 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Ближний Восток 2943 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Америка Южная 850 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
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Китай - Пекин - Beijing 1001 1
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Ирландия - Республика 1010 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 302 2
Философия - Philosophy 444 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 2
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
GSM Arena 72 5
GizmoChina 134 4
Liliputing 59 4
CNX Software 17 4
GizChina - Издание 72 3
9to5Google 48 3
The Verge - Издание 554 2
Reddit 312 1
AndroidEngTeam 1 1
WABetaInfo 10 1
Android Authority 47 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
ITHome 35 1
SamMobile 51 1
Ice Universe - микроблог инсайдера 11 1
OnLeaks 16 1
WinFuture 13 1
Tom’s Hardware 393 1
Ars Technica 419 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Counterpoint Research 88 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
День молодёжи - 27 июня 896 2
Samsung Unpacked 32 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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