Рассекречены новые «фишки» будущего Android 12. Что нового появится в системе?

Представители Google рассказали о некоторых нововведениях, которые они заготовили для ОС Android 12. Система выйдет не раньше 2021 г., и многие из заявленных «фишек», Google подсмотрела в оболочках производителей смартфонов – некоторые из них есть в прошивке MIUI компании Xiaomi.



Заимствование идей

Специалисты компании Google раскрыли первые подробности об ОС Android 12, дебют которой предварительно назначен на 2021 г. Информацию о будущей системе они опубликовали на портале Reddit под общим аккаунтом AndroidEngTeam, который они используют для контакта с пользователями и распространения информации о новшествах в Android.

В общей сложности они поделились о пяти новых функциях, отсутствующих не только в актуальной сейчас Android 10, вышедшей в августе 2019 г., но и в готовящейся к релизу Android 11, в которой, как сообщал CNews, тоже будет немало новых функций.

Google, не выпустив Android 11, уже приступил к работе над Android 12

Однако новыми большинство из этих пяти функций будут лишь для самой Google – их действительно нет в стоковых модификациях Android, однако они присутствуют в фирменных оболочках ряда производителей смартфонов. Многими из них, к примеру, на протяжении нескольких лет пользуются владельцы гаджетов Xiaomi.

Создание длинных скриншотов

Одним из пяти озвученных нововведений в Android 12 станет функция создания так называемых «длинных» скриншотов. Она позволяет сделать снимок не только той части веб-страницы или окна приложения, что отображена на дисплее, но и оставшейся ее части, которая отобразится при ее прокручивании.

Длинный скриншот магазина Google Play, сделанный на смартфон Xiaomi

По словам разработчиков мобильной ОС Google, в Android 11 этой функции не будет потому, что они хотят добиться правильной ее работы если не во всех, то в большинстве современных приложений. В MIUI такая возможность появилась еще в версии MIUI 10 образца 2019 г., однако на момент публикации материала сделать длинный скриншот действительно можно было не в каждой программе – к примеру, в мобильном браузере Opera эта функция не работала, в отличие от магазина приложений Google Play.

Улучшенные резервные копии

Для Android 12 разработчики готовят более гибкие настройки при создании резервных копий. В первую очередь это коснется изменения ограничений на объем данных в бэкапах, хранимых приложениями, в строну его увеличения.

В настоящее время лимит составляет всего 25 МБ, чего для некоторых приложений может быть недостаточно для создания полноценной резервной копии. При этом разработчики по-прежнему уверены, что такого объема более чем достаточно.

Дополнительно Google хочет модернизировать принцип управления резервными копиями, созданными на разных Android-устройствах, но привязанных к одному Google-аккаунту. В чем именно заключается модернизация, на момент публикации материала известно не было.

Наконец, Google хочет сосредоточиться исключительно на облачном хранении резервных копий. Это означает, что как только они закончат работу над ним, из Android исчезнет функция копирования образов приложений со всеми пользовательскими настройками на компьютеры и ноутбуки через ADB.

«Мы не считаем бэкап на ноутбук или настольный ПК приоритетным сценарием резервного копирования. Мы собираемся отказаться от резервного копирования с помощью ADB в следующих релизах Android», – сказали представители Google.

Тотальный контроль за фоновыми приложениями

В Android 12 могут появиться новые возможности контроля над приложениями, работающими в фоновом режиме, даже если пользователь вручную выгрузил их из оперативной памяти. На момент публикации материала не было известно, как именно Google намерена реализовать это, и какие именно опции будут доступны пользователям.

Между тем, в упомянутой оболочке MIUI компании Xiaomi функции контроля за фоновыми приложениями присутствуют, по меньшей мере, с версии MIUI 9 (в 2020 г. выйдет MIUI 12). В частности, прошивка дает пользователю возможность запретить утилитам доступ в интернет в фоновом режиме и позволяет отключить их автозапуск при включении устройства. Также имеется отдельный пункт настроек для максимального ограничения любой фоновой активности приложения, вплоть до его практически моментальной автоматической выгрузки из оперативной памяти после сворачивания. Это позволяет не только исключить расход трафика, но и экономит заряд аккумулятора.

Новые жесты и сторонние лончеры

Разработчики интегрируют в Android 12 улучшенную систему управления жестами, получившую масштабное обновление с выходом Android 10. Подробности о том, каким изменениям она будет подвергнута, девелоперы не раскрыли, как и не уточнили, собираются ли они внедрять в нее новые функции с релизом Android 11.

Google также планирует открыть доступ ко всем функциям жестового управления для разработчиков сторонних лончеров. На данный момент неизвестно, кого именно это коснется – авторов приложений наподобие Nova Launcher (один из популярнейших лончеров для Android) или же производителей смартфонов, продвигающих собственные оболочки (Xiaomi, Huawei, Samsung и др.).