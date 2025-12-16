Разделы

16.12.2025 Google решила закрыть сверхполезный сервис вместо того, чтобы его доработать 1
30.09.2025 Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM 2
28.08.2025 F6: мошенники угоняют аккаунты предпринимателей в Google и Telegram под видом видеоконференции 1
15.08.2025 Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM 1
11.06.2025 Бесплатные нейросети для планирования питания: выбор ZOOM 1
21.04.2025 Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM 1
06.03.2025 Только включил – и уже на крючке. Доказано: Android-устройства начинают следить за пользователями сразу после покупки 2
26.09.2024 Google втихую запретила всем россиянам создавать новые аккаунты. Android в России – всё? 1
13.07.2024 Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов? 1
20.12.2023 Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM 1
15.12.2023 Смартфоны больше не нужны. Nokia стала встраивать в кнопочные «звонилки» YouTube Shorts, прямого конкурента TikTok 1
03.08.2023 Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello 1
23.06.2023 Как использовать нейросети для старта и развития бизнеса 1
04.05.2023 Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs 1
27.04.2023 Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM 1
30.03.2023 Лучшие нейросети для генерации изображений: выбор ZOOM 1
29.03.2023 Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы 3
23.02.2023 Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM 2
15.08.2022 Microsoft душит Android. Для Windows 11 уничтожена хитрая возможность установки приложений из Google Play 1
02.02.2022 Admitad потратила более $30 млн на трансформацию в мультипродуктовую компанию 1
19.01.2022 Игнорируемая проблема в Safari приводит к утечке данных из аккаунтов Google 1
02.01.2022 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
26.11.2021 Как сделать резервную копию Gmail 1
24.11.2021 Как сделать резервную копию данных в WhatsApp, Facebook и других соцсетях 1
02.08.2021 Миллионы смартфонов на Android станут бесполезными из-за всего одного каприза Google 1
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше? 1
30.11.2020 Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ 1
28.11.2020 Зачем Google следит за историей ваших перемещений? 1
31.08.2020 В интернете один из крупнейших сбоев в истории. Виновата только одна компания 1
10.08.2020 В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео 1
10.07.2020 Рассекречены новые «фишки» будущего Android 12. Что нового появится в системе? 1
16.12.2019 Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры 2
11.11.2019 YouTube пообещал уничтожать все «коммерчески невыгодные» пользовательские аккаунты 1
20.05.2019 Google хранит список покупок пользователей за всю жизнь 1
16.04.2019 Google хранит историю перемещений пользователей за 10 лет, чтобы сообщать властям, кто, где и когда был 1
18.10.2018 «Компас» выпустил новую версию своей CRM-системы 1
18.05.2018 «Лаборатория Касперского» обнаружила зловреда, распространяющегося через роутеры 1
19.04.2017 Роутеры Google отказались работать с устройствами на Windows 10 1
23.08.2016 Самые большие ЖК-телевизоры: Выбор ZOOM 1
08.08.2016 Выпускник российского вуза выиграл олимпиаду Google по программированию третий раз подряд 1

Публикаций - 51, упоминаний - 57

Google Account и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12268 39
Apple Inc 12638 12
Telegram Group 2579 7
X Corp - Twitter 2907 6
Yandex - Яндекс 8451 6
Microsoft Corporation 25245 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4535 5
Samsung Electronics 10630 4
Huawei 4224 4
Amazon Inc - Amazon.com 3136 3
Sony 6634 3
Dropbox 511 3
VK - Mail.ru Group 3534 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 2
LG Electronics 3677 2
Xiaomi 1977 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 2
Pyrus - Пайрус 25 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 370 2
Meta Platforms - Facebook 4532 2
Shopify 31 1
Nvidia Corp 3737 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 318 1
Сбер - InSales - Инсейлс 59 1
NameCheap 8 1
DocuSign 19 1
Duo Security 7 1
Softkey - Софткей 212 1
Компас 20 1
Yahoo! Japan 51 1
Huawei Mobile Services 73 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Admitad Projects - Адмитад Проджектс 21 1
LeaderTask - Органайзер ЛидерТаск 6 1
Pampadu - Пампаду 1 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 25 1
Electrolux AB - Telefunken 7 1
Photobucket 28 1
Системы документооборота 512 1
Wiz 23 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 505 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 3
Macy’s - Сеть розничной торговли 9 2
Uber 338 1
TripAdvisor 41 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
DoorDash Food Delivery 7 1
AnyShips - международный сервис по аренде водного транспорта 2 1
TuneIn Radio 8 1
101Hotels.com 456 1
Мостотрест ГУП 14 1
Chess.com 3 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
Block - Square 198 1
Hyundai Motor Company 419 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1654 1
Лента - Сеть розничной торговли 2273 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 95 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 105 1
eBay Inc 1631 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 656 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 355 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 19
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 18
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31800 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12988 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5667 8
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1198 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4112 7
Application store - магазин приложений 1373 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7670 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 6
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1705 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 5
Google Android устройства-девайсы 789 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 4
Data monetization - Монетизация данных 1836 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 4
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2437 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 4
Оповещение и уведомление - Notification 5388 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5150 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9878 4
Google Android 14702 25
Apple iOS 8254 17
Google YouTube - Видеохостинг 2890 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3433 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7373 9
Microsoft Windows 16342 7
Google Cloud Services 233 7
Google Gmail 986 6
Google Chrome - браузер 1649 5
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 360 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 836 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 4
Linux OS 10920 4
Google Android TV 351 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 469 4
Google Android Package Kit - APK 232 4
Microsoft Windows 10 1877 4
Apple ID - Система аутентификации 127 4
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 103 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 312 3
OpenAI - ChatGPT 526 3
Midjourney - нейросеть 90 3
Apple Safari - браузер 875 3
Opera Browser - Браузер 1033 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1214 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3050 3
Apple iPhone 6 4862 3
StatCounter 447 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 873 3
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 112 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Flickr - Фотохостинг 256 2
LG Magic Motion Remote Control - пульт дистанционного управления 37 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 203 2
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 31 2
Samsung SmartView 5 2
JavaScript - JS - язык программирования 1332 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 229 2
Mozilla Firefox - браузер 1918 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 407 2
Артамонова Анна 183 2
Маврин Павел 3 1
Peterson Chris - Петерсон Крис 4 1
Бахманн Александр 5 1
Кандинский Василий 10 1
Knight Joseph - Найт Джозеф 1 1
Gaeta Marcos - Гаэта Маркос 2 1
Molina Jorge - Молина Хорхе 2 1
Bakita Joshua - Бакита Джошуа 2 1
Унучек Роман 18 1
Ishimaru Suguru - Ишимару Сугуру 2 1
Нальский Максим 51 1
Иванникова Светлана 11 1
Перовская Лидия 2 1
Капун Евгений 4 1
Rosenberg Jonathan - Розенберг Джонатан 9 1
Czerwinski Pawel 3 1
Синицына Мария 15 1
Короткевич Геннадий 12 1
Nightingale Johnathan - Найтингейл Джонатан 8 1
Мельникова Анастасия 431 1
Дворкович Аркадий 211 1
Россия - РФ - Российская федерация 157084 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53474 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18238 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 3
Южная Корея - Республика 6864 2
Япония 13556 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45762 2
Франция - Французская Республика 7979 2
США - Северная Каролина 320 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 105 1
Канада - Онтарио 83 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 83 1
США - Миннесота 196 1
Азия - Азиатский регион 5752 1
Ближний Восток 3033 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 348 1
США - Нью-Йорк 3152 1
Европа 24645 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1694 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Ирландия - Республика 1025 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Сингапур - Республика 1906 1
Индия - Bharat 5702 1
Канада 4985 1
Германия - Федеративная Республика 12943 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
США - Калифорния 4775 1
США - Колумбия - Вашингтон 1451 1
США - Техас 1013 1
Ирландия - Дублин 161 1
США - Флорида 773 1
США - Аризона 538 1
США - Техас - Остин 176 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 12
Английский язык 6878 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 46 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 210 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 247 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Blacklist - Чёрный список 672 1
Опцион 103 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Reddit 358 4
TechSpot 159 1
AndroidEngTeam 1 1
GizmoChina 152 1
Times 648 1
FirstPost 1 1
The Verge - Издание 592 1
Bloomberg 1419 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
BleepingComputer - Издание 415 1
РИА Новости 984 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
The Register - The Register Hardware 1699 1
ZDnet 662 1
NYT - The New York Times 1086 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
9to5Google 57 1
Liliputing 71 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 519 1
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 13 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
