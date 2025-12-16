Получите все материалы CNews по ключевому слову
Google Account Google ID
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Google Account и организации, системы, технологии, персоны:
|Netflix - онлайн-кинотеатр 505 3
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 3
|Macy’s - Сеть розничной торговли 9 2
|Uber 338 1
|TripAdvisor 41 1
|Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
|DoorDash Food Delivery 7 1
|AnyShips - международный сервис по аренде водного транспорта 2 1
|TuneIn Radio 8 1
|101Hotels.com 456 1
|Мостотрест ГУП 14 1
|Chess.com 3 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
|Block - Square 198 1
|Hyundai Motor Company 419 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1654 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2273 1
|Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
|Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 1
|Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 95 1
|Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 105 1
|eBay Inc 1631 1
|Reddit 358 4
|TechSpot 159 1
|AndroidEngTeam 1 1
|GizmoChina 152 1
|Times 648 1
|FirstPost 1 1
|The Verge - Издание 592 1
|Bloomberg 1419 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
|BleepingComputer - Издание 415 1
|РИА Новости 984 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
|The Register - The Register Hardware 1699 1
|ZDnet 662 1
|NYT - The New York Times 1086 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
|9to5Google 57 1
|Liliputing 71 1
|Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407948, в очереди разбора - 732432.
Создано именных указателей - 187491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.