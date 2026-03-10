Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191427
ИКТ 14764
Организации 11425
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3558
Системы 26649
Персоны 83282
География 3038
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Опцион


СОБЫТИЯ


10.03.2026 «Воксис» досрочно погасил облигации серии 001Р-02 на 200 млн руб. 1
20.10.2025 Модель гибких партнерств работает: «Экспанта» привлекла 300 миллионов 1
10.06.2025 Veon не смог уйти из постсоветской страны: Не выпустили власти 1
29.01.2025 На уходе из постсоветской республики Veon заработает $32 млн 1
25.04.2023 Veon досрочно погасит долги почти на полмиллиарда долларов 1
17.04.2023 Veon предложили вывести на биржу украинского сотового оператора 1
28.02.2023 Рассорившийся с инвесторами британский стартап бывшего замминистра связи России нашел себе спасителя 1
03.02.2023 Власти обязали «Билайн» перед продажей рассчитаться с российскими кредиторами 1
20.10.2022 Американские инвесторы продадут акции «Яндекса», невзирая на санкции 1
08.08.2022 Softline заплатит $40 млн за белорусского ИТ-гиганта 1
19.07.2022 МТС потратила 1,5 млрд руб. на покупку региональных операторов 1
14.07.2022 Убыточный стартап экс-замминистра связи России уволит сотни сотрудников 1
07.04.2022 На сложный актив владельца «Билайна» нашелся неожиданный покупатель 2
02.02.2022 Admitad потратила более $30 млн на трансформацию в мультипродуктовую компанию 1
28.01.2022 Российский разработчик мобильных игр потратил $100 млн на покупку конкурентов 2
26.10.2021 «Делимобиль» подстраховал ВТБ от неудачных инвестиций 1
02.09.2021 MY.GAMES проинвестировал 3,5 млн евро в испанскую игровую студию The Breach Studios 1
02.07.2021 Хозяева «Билайна» продают один из своих ключевых активов 2
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
07.04.2021 Хозяева «Билайна» полностью выкупили свою «дочку» 1
17.10.2019 Qiwi готова отказаться от банка «Точка» в случае разногласий с «Открытием» 1
07.03.2019 США оштрафовали МТС на $850 миллионов 2
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции 1
20.11.2018 МТС готовится заплатить штраф в 54 миллиарда за участие в коррупции 1
30.03.2018 Как Qiwi покупала разработчика облачного автоматического маркетолога за 830 миллионов 1
06.03.2018 Крупнейший сотовый оператор Азербайджана стал государственным 1
29.01.2018 Банк «Открытие» заработал почти 2 миллиарда на акциях Qiwi 1
25.01.2018 Банкир сбежал в США от допросов по сделкам с «Билайном» и МТС 1
01.11.2017 «Индийская МТС» поглощена конкурентом 1
29.09.2017 Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора 1
26.09.2017 «Ростех» готовится продать производителя YotaPhone полностью 1
25.09.2017 Экс-руководству акционера «Мегафона» грозит уголовка за взятки «узбекской принцессе» 1
22.09.2017 Акционера «Мегафона» оштрафуют за коррупцию на миллиард долларов 1
24.08.2017 Как топ-менеджер МТС из-за долгов продал 4G-частоты конкурентам 1
21.07.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» потерял в СНГ $240 млн 1
01.06.2017 «Билайн» обвинили в экспорте военных технологий 1
23.03.2017 Банк ING обыскали из-за коррупционных связей с «Билайном» 1
15.09.2016 Владельцев «Мегафона» оштрафуют на $1,4 млрд из-за взяток «узбекской принцессе» 1
21.07.2016 Узбекскую принцессу оштрафовали на $135 млн из-за взяток «Билайна» 1

Публикаций - 104, упоминаний - 115

Опцион и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9263 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14787 35
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 804 35
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 21
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 147 16
МегаФон 10179 15
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 14
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 89 12
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 75 11
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 748 11
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 10
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 100 10
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 30 9
Yandex - Яндекс 8682 8
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 135 7
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 7
Киевстар - Kyivstar 560 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1394 6
VK - Mail.ru Group 3541 5
NVision Group - Энвижн Груп 686 5
Ростелеком - Связьинвест 1714 5
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 5
Telia - TUH - TeliaSonera Uzbek Holdings 6 5
Ростелеком 10469 4
Apple Inc 12805 4
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 173 4
Питерская группа связистов 437 4
Meta Platforms - Facebook 4562 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1547 3
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 3
РТИ 148 3
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 156 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 191 3
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 3
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 29 3
CG Corp Global - CG Cell Technologies 7 2
Telia Company - Alem Communications 8 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3178 2
Dell EMC 5112 2
Takilant 51 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 14
Альфа-Групп 733 13
Альянс-Капитал 28 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 6
Swisdorn 11 6
Tarino 18 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1824 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 5
Fellowes 32 5
NanduQ - Qiwi 1007 4
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 4
Lockheed Martin 767 4
George Resources 20 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1051 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8356 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1119 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 560 3
Boeing 1021 3
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 3
АТФБанк 22 2
РЖД - Российские железные дороги 2024 2
Почта России ПАО 2273 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 2
UPS 214 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 589 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 293 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 488 2
Superjob - Суперджоб 751 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
DST Global - Digital Sky Technologies 227 2
Uber 344 2
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 65 2
Kinetik 20 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Mikro Fund - Mikro Kapital - Mikro Capital - Mikro SARL 10 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1634 21
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 20
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 14
Судебная власть - Judicial power 2420 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 605 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5794 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5373 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 5
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 124 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3588 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5295 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 4
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1107 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 3
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 115 2
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 2
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 44 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13104 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 260 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3295 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 761 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 191 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 932 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 378 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 2
Международный арбитраж 30 2
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 69 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Прокуратура Нидерландов 3 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3438 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2981 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 8
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29035 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22111 20
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6724 18
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9523 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 9
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1626 6
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5365 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11390 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17304 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58069 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34281 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13118 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5940 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23197 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19155 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16729 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23513 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32142 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8214 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11237 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7218 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9534 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3376 2
Оповещение и уведомление - Notification 5449 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 530 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9445 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4996 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 962 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17295 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9634 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2468 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5185 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 543 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 629 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6011 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2273 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17904 2
Data monetization - Монетизация данных 1855 2
Microsoft Windows 2000 8679 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5148 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2908 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 3
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 3
RTX Corporation - Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 2
Arrival Car 15 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1254 2
Apple iPhone 6 4862 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 531 2
Apple iPod 1550 2
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 2
Arrival Bus - электробус 28 2
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 240 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
Royal Ark - Dawn of Zombies 1 1
Nexters Global - Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 4 1
RJ Games - Puzzle Breakers 1 1
Royal Ark - Shelter War 1 1
Tom Clancy’s - Ghost Recon Wildlands 6 1
Lenovo EMC - Iomega ZIP 40 1
Lenovo EMC - Iomega HipZip 18 1
Yahoo! PayDirect 7 1
Yahoo! Classifieds 2 1
RTX Corporation - Raytheon - ESSM SeaSparrow - Evolved SeaSparrow Missile 4 1
Lockheed Martin - GPS Block 39 1
Yahoo! GeoCities 38 1
Google Android 14871 1
Apple iOS 8353 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 906 1
Samsung Galaxy 1006 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5973 1
Oracle Java - язык программирования 3362 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5257 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1208 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 836 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Каримова Гульнара 92 24
Каримов Ислам 95 24
Авакян Гаянэ 51 20
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 9
Мадумаров Рустам 24 7
Ахмедов Бекзод 38 6
Торбахов Александр 109 5
Акаев Айдар 28 5
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 141 4
Еримбетов Искандер 9 4
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 4
Lunder Jo - Лундер Джо 69 4
Акаев Аскар 27 4
Турдукулов Нурбек - Турдукулов Нурумбек 7 3
Утемуратов Булат 10 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 3
Таврин Иван 119 3
Кочетков Владислав 248 3
Назарбаев Нурсултан 84 3
Грушелевский Игорь 5 2
Bakssas Jon Frederik - Баксаас Йон Фредерик 14 2
El Mahdi Tamer - Эл Махиди Тамер 8 2
Ehrling Marie - Ерлинг Мари 5 2
Ehrling Marie - Эрлинг Мари 5 2
Путин Владимир 3398 2
Свердлов Денис 201 2
Дуров Павел 317 2
Усманов Алишер 306 2
Евтушенков Владимир 212 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
Гурко Александр 136 2
Гончарук Александр 92 2
Кочарян Роберт 12 2
Каплун Герман 55 2
Юрченко Евгений 132 2
Сидоров Василий 53 2
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 19 1
Semel Terry - Семел Терри 43 1
McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Chambers Howard - Чемберз Говард 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159338 76
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53674 45
Узбекистан - Республика 1905 26
Швеция - Королевство 3721 20
Нидерланды 3656 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 17
Казахстан - Республика 5866 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 13
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 12
Украина 7831 12
Норвегия - Королевство 1834 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 11
Финляндия - Финляндская Республика 3662 9
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 715 9
Европа 24722 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46285 8
Нидерланды - Амстердам 624 8
Италия - Итальянская Республика 4442 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1178 6
Индия - Bharat 5748 6
Таджикистан - Республика 923 6
Кипр - Республика 622 6
Великобритания - Виргинские Острова 241 6
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 6
Армения - Республика 2391 5
США - Нью-Йорк 3158 5
Турция - Турецкая республика 2515 5
Евразия - Евразийский континент 633 5
Люксембург Великое Герцогство 440 5
Египет - Арабская Республика 1053 5
Великобритания - Остров Мэн 81 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 4
Великобритания - Лондон 2414 4
Грузия 1295 4
Австрия - Австрийская Республика 1337 4
США - Нью-Йорк штат 247 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4131 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18895 3
Германия - Федеративная Республика 12978 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1796 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51605 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55389 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17530 34
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6537 30
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3693 26
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7839 19
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7635 19
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 16
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2084 15
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 13
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1258 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8428 10
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 136 10
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1832 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7339 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8576 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11851 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20545 7
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1217 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4954 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2334 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6405 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3729 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26189 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6288 4
Тюльпановая революция - Жоогазын революциясы - массовые акции протеста в Киргизии в марте 2005 года 6 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3750 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5361 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2084 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 3
Энергетика - Energy - Energetically 5560 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2732 3
Аудит - аудиторский услуги 3158 3
Приватизация - форма преобразования собственности 536 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2995 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5536 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8932 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 342 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11485 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15347 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 4
Wikipedia - Википедия 608 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1096 4
Bloomberg 1565 3
F-16.net 126 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2233 2
I-Cyprus 1 1
Сellular News 31 1
Dagens Industri 11 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
The Verge - Издание 603 1
WikiLeaks 120 1
Ведомости 1322 1
NYT - The New York Times 1091 1
AP - Associated Press 2006 1
AppleInsider 398 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Vnunet 224 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Mercury Center 309 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Flight Global 79 1
Economic Times 43 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3784 3
Juniper Research 553 2
IDC - International Data Corporation 4953 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Javelin Strategy & Research 10 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
GRC - Gulf Research Center - Исследовательский центр Персидского залива 2 1
ХНУ - Хмельницкий национальный университет - Хмельницкий государственный университет 1 1
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 939 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424200, в очереди разбора - 727020.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240