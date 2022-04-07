На сложный актив владельца «Билайна» нашелся неожиданный покупатель

Консорциум инвесторов из стран Персидского залива хочет приобрести алжирского сотового оператора Djezzy, находящегося в собственности группы Veon и властей страны. Veon еще в 2021 г. заявил о намерении продать свою долю в данном активе правительству Алжира, но сделка не была завершена.

Арабские инвесторы интересуются Djezzy

Консорциум инвесторов из стран Персидского залива хочет купить алжирского сотового оператора Orascom Telecom Algerie (OTE, торговая марка Djezzy) у группы Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой «Билайн»). Об этом пишет алжирское издание Inter Lignes.

По данным издания, консорциум хочет купить у Veon 45,5% акций OTA, а также еще 10% акций оператора из пакета, находящегося в собственности Национального инвестиционного фонда (FNI, подконтролен Правительству Алжира). Соответствующее предложение было озвучено в письме, направленным на имя премьер-министра Алжира Аймена Бенабдеррахмане (Aymen Benabderrahmane).

Письмо было направлено через посольство Алжира в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии). На послании стоит имя Абдулазиза Бен Атмане Бен Сагера (Abdulaziz Ben Athmane ben Sager), президента Исследовательского центра стран Персидского залива. Этот же человек является президентом саудовской Sager Group. Данная группа владеет активами в области телекоммуникаций, ИТ, электроэнергетики, автоматизированных систем и недвижимости.

Сложная история Djezzy

Исторически OTA находилась под контролем египетского холдинга Orascom Telecom (OTH), который был подконтролен миллиардеру Наджибу Савирису (Naguib Sawiris). В 2011 г. Vimpelcom (прежнее название группы Veon) договорилась с Савирисом о приобретении контроля над OTH и 100% акций итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni.

Инвесторы из стран Персидского залива хотят купить алжирского сотового оператора Djezzy, которым владеют Veon и власти страны

Однако на тот момент у OTA был конфликт с властями Алжира. Власти запретили оператору осуществлять денежные переводы зарубеж, размещать рекламу на ТВ и выставили ему налоговые претензии на сумму $800 млн. Когда же Vimpelcom начал переговоры о покупке OTH, власти Алжира заявили о намерение воспользоваться имевшимся у них преимущественным правом на покупку долю OTH в OTA (египетский холдинг тогда владел 97% акций оператора).

Позднее власти Алжира оштрафовали OTA на $1,3 млрд из-за нарушений валютного законодательства, а гендиректор компании, египтянин Тамер Эл Мазиди (Tamer El Mahidi), был приговорен к двум годам тюрьмы (но это решение не вступило в силу).

Конфликт завершился лишь в 2014 г. Тогда стороны договорились о том, что активы OTA будут переведены в новую компанию – Omnium Telecom Algeria, сохранившую бренд Djezzy. Власти Алжира получили в ней 51% акций, Vimpelcom через холдинг Global Telecom (новое название Orascom Telecom Holdings) – 45,5%.

При этом Vimpelcom сохранил возможность консолидировать финансовые результаты Djezzy в своей отчетности. Тогда же стороны договорились в течение семи лет не продавать свои доли в OTA. По истечении этого срока Vimpelcom мог реализовать put-опцион, обязывающий власти Алжира выкупить его доли в OTA. Со своей стороны, у властей Алжира к обозначенному сроку также появлялась возможность реализовать call-опцион на выкуп доли Vimpelcom в операторе.

Попытка Veon избавиться от Djezzy

Позднее Veon консолидировал холдинг Global Telecom и перешел к прямому владению его активами. В 2021 г. группа Veon заявила о намерении реализовать put-опцион на продажу своей доли в OTA алжирским властями в лице FNI. Цену сделки должен был определить независимый оценщик. С тех пор информации о судьбе сделки не поступали.

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Пресс-служба Veon порекомендовала обращаться по вопросам, связанным с OTA, напрямую к представителям алжирского оператора. Там же, наоборот, порекомендовали обращаться с соответствующими вопросами в Veon.

Финансовые показатели Djezzy

В 2021 г выручка OTA составила 89 млрд динаров ($658 млн), показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизации) - 39,1 млрд динаров ($290 млн). Рентабельность по данному показателю составила 44%. Абонентская база оператора на конец 2021 г. составляет 14,3 млн человек.

Издание Inter Lignes отмечает, что долю, которой Veon владеет в OTA, может приобрести только FNI. Впрочем, это не исключает возможность последующей перепродажи. Если же FNI выкупит долю Veon и так и останется единственным владельцем Djezzy, то власти Алжира будут контролировать сразу двух из трех сотовых операторов в стране.

Сейчас правительство страны владеет основным в Алжире оператором фиксированной связи Algeria Telecom, у которого есть собственное мобильное подразделение Mobilis. Третьим в стране сотовым оператором является Ooeradoo Algeria, принадлежащий катарскому холдингу Ooredoo.