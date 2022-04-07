Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures

На сложный актив владельца «Билайна» нашелся неожиданный покупатель Djezzy Консорциум инвесторов из стран Персидского залива хочет купить алжирского сотового оператора Orascom Telecom Algerie (OTE, торговая марка Djezzy) у группы Veon (ее российская «дочка» «Вы

Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн Власти Египта разрешили Veon консолидировать холдинг Global Telecom Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Б

Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн n Regulatory Authority, FRA). Как Veon пытался консолидировать GTH Холдинг GTH изначально назывался Orascom Telecom Holdings (OTH) и принадлежал египетскому миллиардеру Нагибу Савирису (Naguib

Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта ппа Veon может отозвать свое предложение по покупке активов подконтрольного ей египетского холдинга Global Telecom (GTH). Об этом говорится в сообщениях Veon и GTH. Российская «дочка» Veon «Вым

Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев оритарии подали апелляцию, но с отменой оферты иск потерял смысл. Global Telecom (бывшее название – Orascom Telecom) владеет контрольными пакетами акций сотовых операторов из Бангладеша, Пакист

Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями ластей Египта по уплате налогов связаны еще с тем периодом, когда Global Telecom Holdings назывался Orascom Telecom (OTH) и принадлежал египетскому миллиардеру Нагибу Савирису (Naguib Sawiris).

Власти Египта арестовывают счета владельца «дочки» «Билайна» их банков заморозить счет контролируемого Veon холдинга Global Telecom (GTH). GTH (прежнее название Orascom Telecom) владеет крупными пакетами акций сотовых операторов из Алжира, Бангладеша и П

Власти Египта требуют денег у хозяев «Билайна» го холдинга Global Telecom (GHT). Об этом говорится в годовом отчете Veon. GTH изначально назывался Orascom Telecom. Холдинг владел долями в сотовых операторах в Алжире, Египте, Бангладеше, Пак

«Билайн» потратит почти миллиард долларов на выкуп своей «дочки» 94 млн). Как появился Global Telecom Holdings Оператор Global Telecom Holdings изначально назывался Orascom Telecom Holdings (OTH). Акции холдинга котировались на Лондонской и Египетской фондов

«Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей ак Global Telecom Holdings вошел в Vimpelcom Напомним, Global Telecom Holdings изначально назывался Orascom Telecom Holdings. Его основателем был египетский миллиардер Наджиб Савирис. В 2001 г.

В Зимбабве отключили Vimpelcom в в другие сети. 60% акций Telecel Zimbabwe принадлежат египетскому холдингу Global Telecom (бывший Orascom Telecom), который, в свою очередь, контролируется группой Vimpelcom (работает в Росси

Vimpelcom спас свою «дочку» и заработал $4 млрд договоренности с правительством Алжира относительно судьбы крупнейшего в стране сотового оператора Orascom Telecom Algerie (OTA, бренд Djezzy). Соглашение должно положить конец длительному кон

«Билайн» прорвал блокаду властей Алжира ператором Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») холдинг Global Telecom (бывший Orascom Telecom) сообщил о приобретении его алжирской «дочкой» 3G-лицензии. Компания Orasc

«Билайн» устал кормить египтян ор Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») хочет провести делистинг египетского холдинга Orascom Telecom (OTH). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, близки

«Билайну» припомнили многомиллионные долги экс-владельца сообщил о подаче в Верховный суд Великобритании иска против контролируемого им египетского холдинга Orascom Telecom (OTH) и его «дочки» - Orascom Telecom Iraq (OTI). Истцом выступил куве

«Альфа-групп» покупает «дочку» «Билайна» за $3,7 млрд подразделение «Альфа-групп» - направило оферту на выкуп 100% акций базирующегося в Египте холдинга Orascom Telecom (OTH). Как сообщает агентство Bloomberg, Altimo готова покупать акции по цене

Vimpelcom решил свою главную международную проблему льному конфликту с властями Алжира. Речь идет о судьбе крупнейшего в этой стране сотового оператора Orascom Telecom Algerie (OTA, торговая марка Djezzy). Сейчас 97% акций оператора владеет Vimp

«Билайн» взял Канаду под контроль Совет директоров египетского холдинга Orascom Telecom (OTH), на 51,7% принадлежащего телекоммуникационному оператору Vimpelcom (раб

Vimpelcom на пороге войны с Алжиром ж против Алжира. Об этом агентству Reuters сообщили источники, близкие к компании и алжирским властям. Причиной является борьба вокруг принадлежащего Vimpelcom крупнейшего в стране сотового оператора Orascom Telecom Algeria (OTA, торговая марка Djezzy). Год назад Vimpelcom получил контроль над египетским холдингом Orascom Telecom, который владеет 98% акций OTA. Алжирские власти в отв

Топ-менеджер группы VimpelCom осужден в Алжире Алжирский суд признал крупнейшего в стране сотового оператора Orascom Telecom Algeria (OTA, торговая марка Djezzy) виновным в нарушении законодательства о

Крупнейшая сделка «Билайна» может оказаться провальной ерством финансов Алжира о продаже контрольного пакета акций крупнейшего в стране сотового оператора Orascom Telecom Algeria (OTA, торговая марка Djezzy). Это произошло в связи с решением правит

Из-за «Билайна» египтяне потеряли $275 млн Египетский холдинг Orascom Telecom (OTH) сообщил об одобрении внеочередным собранием акционеров измененных услов

Бангладешцы раскрутили «Билайн» на $263 млн Принадлежащий сотовому оператору Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») холдинг Orascom Telecom сообщил о продлении его бангладешской «дочкой» Orascom Telecom Banglad

«Билайн» может потерять $770 млн из-за двух неизвестных египтян Миноритарные акционеры египетского холдинга Orascom Telecom (OTH) подали иск к Финансовому регулятору страны (ФРЕ) с требованием запретит

«Билайн» начал отступление из Африки Египетский Orascom Telecom Holdings (OTH), 51,9% акций которого принадлежат оператору Vimpelcom (в Росси

Управление «Билайном» доверили египтянину (схема сделки), владеющей 100% акций итальянского сотового оператора Wind и 51,7% акций египетского Orascom Telecom Holding (OTH, объединяет сотовых операторов из Канады, Азии и Африки). Презид

«Билайн» спасли от штрафа в $770 млн Египетский холдинг Orascom Telecom Holding (OTH) сообщил об одобрении очередным и внеочередным собраниями акцион

Норвежцы не смогли заблокировать «Билайну» путь на Восток компанией которого Wind Telecom (владеет итальянским сотовым оператором Wind и египетским холдингом Orascom Telecom) намерен слиться Vimpelcom. Обращение об обеспечительных мерах было направлен

«Билайн» получил «черную метку» из Алжира У компании Orascom Telecom Algeria (OTA, торговая марка Djezzy) есть 25 дней на то, чтобы погасить налог

Слияние VimpelCom и Orascom оказалось под угрозой срыва а, передает РБК. Сегодня стало известно, что правительство Алжира все-таки решило национализировать Orascom Telecom Algeria, известную также как Djezzy, и даже объявило международный тендер для

Часть «Билайна» может отойти египтянам екторов о проведение допэмиссии акций в рамках готовящейся сделки по слиянию с египетским холдингом Orascom Telecom Holding (OTH) и итальянским Wind. Об этом сообщают агентства «Интерфакс» и Re

Египтяне обеспечат Северную Корею мобильной связью Египетская компания Orascom Telecom, четвертый по величине арабский мобильный оператор, заявила о получении лицен

Warner Music подписала соглашение с Orascom и Telenor па Warner, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, подписала контракт с египетской компанией Orascom Telecom для распространения каталогов рингтонов и треков для скачивания на территории

Alcatel построит подводную ВОЛС между Францией и Алжиром Компания Alcatel объявила о предстоящем строительстве «под ключ» подводной кабельной сети для Orascom Telecom, самого крупного оператора GSM на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии. Нов

Лицензии на GSM-связь в Ираке выиграли AsiaCell, Orascom и Athertel Тендер на восстановление телекоммуникационной связи в Ираке выиграли AsiaCell, Orascom и Athertel, сообщил министр информации Ирака Хайдер Джавад аль-Обади. Как ожидается, в течение нескольких недель разрушенная налетами в ходе военной кампании США телефонная связь в Ирак

Orascom вложит $130 млн. в расширение GSM-сети Пакистана Египетская холдинговая компания Orascom Telecom из Египта вложит $130 млн. в свой пакистанский филиал Mobilink GSM с целью ра

Иорданский оператор Fastlink сменил египетского владельца на кувейтского Египетский оператор сотовой связи Orascom Telecom Holding, имеющий филиалы в странах Африки и Ближнего Востока, сообщил о завер

Alcatel расширит GSM-сеть тунисского оператора Orascom Alcatel подписала пятилетний контракт с тунисским оператором Orascom на расширение общенациональной GSM-сети диапазона 900/1800 МГц. Стоимость контракта - $125 млн. Первая фаза реализации контракта подразумевает установку сети в городах Тунис и Хаммамет.

Siemens поставит египетской Orascom Telecom оборудование для создания сети GSM в Алжире и Иордании ation and Communication Mobile Group (IC Mobile), отделение компании Siemens, и египетский оператор Orascom Telecom Holding S.A.E. заключили соглашение по поставкам оборудования для сети GSM в