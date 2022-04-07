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Veon GTH Global Telecom Holding S.A.E. Orascom Telecom Holding S.A.E. Orascom Telecom Media and Technology Orascom Telecom Ventures

Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures

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07.04.2022 На сложный актив владельца «Билайна» нашелся неожиданный покупатель

Djezzy Консорциум инвесторов из стран Персидского залива хочет купить алжирского сотового оператора Orascom Telecom Algerie (OTE, торговая марка Djezzy) у группы Veon (ее российская «дочка» «Вы
27.06.2019 Владельцу «Билайна» разрешили покинуть Египет за $744 млн

Власти Египта разрешили Veon консолидировать холдинг Global Telecom Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Б
06.02.2019 Владелец «Билайн» пытается купить собственную «дочку» за $600 млн

n Regulatory Authority, FRA). Как Veon пытался консолидировать GTH Холдинг GTH изначально назывался Orascom Telecom Holdings (OTH) и принадлежал египетскому миллиардеру Нагибу Савирису (Naguib

03.09.2018 Владелец «Билайна» не может вырваться из Египта

ппа Veon может отозвать свое предложение по покупке активов подконтрольного ей египетского холдинга Global Telecom (GTH). Об этом говорится в сообщениях Veon и GTH. Российская «дочка» Veon «Вым
19.04.2018 Владельцы «Билайна» под угрозой уголовного дела: Не хотят выкупать акции у миноритариев

оритарии подали апелляцию, но с отменой оферты иск потерял смысл. Global Telecom (бывшее название – Orascom Telecom) владеет контрольными пакетами акций сотовых операторов из Бангладеша, Пакист
04.04.2018 Владелец «Билайна» отказался выкупать акции у миноритариев из-за проблем с властями

ластей Египта по уплате налогов связаны еще с тем периодом, когда Global Telecom Holdings назывался Orascom Telecom (OTH) и принадлежал египетскому миллиардеру Нагибу Савирису (Naguib Sawiris).
21.03.2018 Власти Египта арестовывают счета владельца «дочки» «Билайна»

их банков заморозить счет контролируемого Veon холдинга Global Telecom (GTH). GTH (прежнее название Orascom Telecom) владеет крупными пакетами акций сотовых операторов из Алжира, Бангладеша и П
16.03.2018 Власти Египта требуют денег у хозяев «Билайна»

го холдинга Global Telecom (GHT). Об этом говорится в годовом отчете Veon. GTH изначально назывался Orascom Telecom. Холдинг владел долями в сотовых операторах в Алжире, Египте, Бангладеше, Пак
09.11.2017 «Билайн» потратит почти миллиард долларов на выкуп своей «дочки»

94 млн). Как появился Global Telecom Holdings Оператор Global Telecom Holdings изначально назывался Orascom Telecom Holdings (OTH). Акции холдинга котировались на Лондонской и Египетской фондов
27.03.2017 «Дочка» «Билайна» покинула Лондонскую биржу из-за провальных показателей

ак Global Telecom Holdings вошел в Vimpelcom Напомним, Global Telecom Holdings изначально назывался Orascom Telecom Holdings. Его основателем был египетский миллиардер Наджиб Савирис. В 2001 г.
30.04.2015 В Зимбабве отключили Vimpelcom

в в другие сети. 60% акций Telecel Zimbabwe принадлежат египетскому холдингу Global Telecom (бывший Orascom Telecom), который, в свою очередь, контролируется группой Vimpelcom (работает в Росси
18.04.2014 Vimpelcom спас свою «дочку» и заработал $4 млрд

договоренности с правительством Алжира относительно судьбы крупнейшего в стране сотового оператора Orascom Telecom Algerie (OTA, бренд Djezzy). Соглашение должно положить конец длительному кон
15.10.2013 «Билайн» прорвал блокаду властей Алжира

ператором Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») холдинг Global Telecom (бывший Orascom Telecom) сообщил о приобретении его алжирской «дочкой» 3G-лицензии. Компания Orasc
20.05.2013 «Билайн» устал кормить египтян

ор Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») хочет провести делистинг египетского холдинга Orascom Telecom (OTH). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, близки
30.04.2013 «Билайну» припомнили многомиллионные долги экс-владельца

сообщил о подаче в Верховный суд Великобритании иска против контролируемого им египетского холдинга Orascom Telecom (OTH) и его «дочки» - Orascom Telecom Iraq (OTI). Истцом выступил куве
31.03.2013 «Альфа-групп» покупает «дочку» «Билайна» за $3,7 млрд

подразделение «Альфа-групп» - направило оферту на выкуп 100% акций базирующегося в Египте холдинга Orascom Telecom (OTH). Как сообщает агентство Bloomberg, Altimo готова покупать акции по цене
13.12.2012 Vimpelcom решил свою главную международную проблему

льному конфликту с властями Алжира. Речь идет о судьбе крупнейшего в этой стране сотового оператора Orascom Telecom Algerie (OTA, торговая марка Djezzy). Сейчас 97% акций оператора владеет Vimp
22.10.2012 «Билайн» взял Канаду под контроль

Совет директоров египетского холдинга Orascom Telecom (OTH), на 51,7% принадлежащего телекоммуникационному оператору Vimpelcom (раб
09.04.2012 Vimpelcom на пороге войны с Алжиром

ж против Алжира. Об этом агентству Reuters сообщили источники, близкие к компании и алжирским властям. Причиной является борьба вокруг принадлежащего Vimpelcom крупнейшего в стране сотового оператора Orascom Telecom Algeria (OTA, торговая марка Djezzy). Год назад Vimpelcom получил контроль над египетским холдингом Orascom Telecom, который владеет 98% акций OTA. Алжирские власти в отв
28.03.2012 Топ-менеджер группы VimpelCom осужден в Алжире

Алжирский суд признал крупнейшего в стране сотового оператора Orascom Telecom Algeria (OTA, торговая марка Djezzy) виновным в нарушении законодательства  о
09.01.2012 Крупнейшая сделка «Билайна» может оказаться провальной

ерством финансов Алжира о продаже контрольного пакета акций крупнейшего в стране сотового оператора Orascom Telecom Algeria (OTA, торговая марка Djezzy). Это произошло в связи с решением правит
25.10.2011 Из-за «Билайна» египтяне потеряли $275 млн

Египетский холдинг Orascom Telecom (OTH) сообщил об одобрении внеочередным собранием акционеров измененных услов
28.09.2011 Бангладешцы раскрутили «Билайн» на $263 млн

Принадлежащий сотовому оператору Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») холдинг Orascom Telecom сообщил о продлении его бангладешской «дочкой» Orascom Telecom Banglad
21.09.2011 «Билайн» может потерять $770 млн из-за двух неизвестных египтян

Миноритарные акционеры египетского холдинга Orascom Telecom (OTH) подали иск к Финансовому регулятору страны (ФРЕ) с требованием запретит
02.06.2011 «Билайн» начал отступление из Африки

Египетский Orascom Telecom Holdings (OTH), 51,9% акций которого принадлежат оператору Vimpelcom (в Росси
18.04.2011 Управление «Билайном» доверили египтянину

(схема сделки), владеющей 100% акций итальянского сотового оператора Wind и 51,7% акций египетского Orascom Telecom Holding (OTH, объединяет сотовых операторов из Канады, Азии и Африки). Презид
15.04.2011 «Билайн» спасли от штрафа в $770 млн

Египетский холдинг Orascom Telecom Holding (OTH) сообщил об одобрении очередным и внеочередным собраниями акцион
02.03.2011 Норвежцы не смогли заблокировать «Билайну» путь на Восток

компанией которого Wind Telecom (владеет итальянским сотовым оператором Wind и египетским холдингом Orascom Telecom) намерен слиться Vimpelcom. Обращение об обеспечительных мерах было направлен
19.10.2010 «Билайн» получил «черную метку» из Алжира

У компании Orascom Telecom Algeria (OTA, торговая марка Djezzy) есть 25 дней на то, чтобы погасить налог
11.10.2010 Слияние VimpelCom и Orascom оказалось под угрозой срыва

а, передает РБК. Сегодня стало известно, что правительство Алжира все-таки решило национализировать Orascom Telecom Algeria, известную также как Djezzy, и даже объявило международный тендер для
14.09.2010 Часть «Билайна» может отойти египтянам

екторов о проведение допэмиссии акций в рамках готовящейся сделки по слиянию с египетским холдингом Orascom Telecom Holding (OTH) и итальянским Wind. Об этом сообщают агентства «Интерфакс» и Re
31.01.2008 Египтяне обеспечат Северную Корею мобильной связью

Египетская компания Orascom Telecom, четвертый по величине арабский мобильный оператор, заявила о получении лицен
14.02.2007 Warner Music подписала соглашение с Orascom и Telenor

па Warner, штаб-квартира которой расположена в Нью-Йорке, подписала контракт с египетской компанией Orascom Telecom для распространения каталогов рингтонов и треков для скачивания на территории
05.04.2005 Alcatel построит подводную ВОЛС между Францией и Алжиром

Компания Alcatel объявила о предстоящем строительстве «под ключ» подводной кабельной сети для Orascom Telecom, самого крупного оператора GSM на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии. Нов
07.10.2003 Лицензии на GSM-связь в Ираке выиграли AsiaCell, Orascom и Athertel

Тендер на восстановление телекоммуникационной связи в Ираке выиграли AsiaCell, Orascom и Athertel, сообщил министр информации Ирака Хайдер Джавад аль-Обади. Как ожидается, в течение нескольких недель разрушенная налетами в ходе военной кампании США телефонная связь в Ирак
11.03.2003 Orascom вложит $130 млн. в расширение GSM-сети Пакистана

Египетская холдинговая компания Orascom Telecom из Египта вложит $130 млн. в свой пакистанский филиал Mobilink GSM с целью ра
22.01.2003 Иорданский оператор Fastlink сменил египетского владельца на кувейтского

Египетский оператор сотовой связи Orascom Telecom Holding, имеющий филиалы в странах Африки и Ближнего Востока, сообщил о завер
21.05.2002 Alcatel расширит GSM-сеть тунисского оператора Orascom

Alcatel подписала пятилетний контракт с тунисским оператором Orascom на расширение общенациональной GSM-сети диапазона 900/1800 МГц. Стоимость контракта - $125 млн. Первая фаза реализации контракта подразумевает установку сети в городах Тунис и Хаммамет.
23.08.2001 Siemens поставит египетской Orascom Telecom оборудование для создания сети GSM в Алжире и Иордании

ation and Communication Mobile Group (IC Mobile), отделение компании Siemens, и египетский оператор Orascom Telecom Holding S.A.E. заключили соглашение по поставкам оборудования для сети GSM в

02.08.2001 Orascom Telecom выбрал Siemens в качестве поставщика оборудования для сетей GSM

Германская Siemens и египетская Orascom Telecom Holding S.A.E. заключили контракт на создание и расширение сетей мобильной св

Публикаций - 178, упоминаний - 304

Veon и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 114
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 109
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 81
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 55
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 38
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 35
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 28
Киевстар - Kyivstar 569 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Vodafone Group 1412 15
Globalive - Globalive Wireless Management, GWMC - Globalive Capital - Globalive Ventures - Globalive Media - Globalive Investment 14 14
Telecel Globe 12 12
Veon - Banglalink - Banglalink Digital Communications - Sheba Telecom 21 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 12
Orange Egypt - Mobinil 19 11
Ufone - Пакистанский поставщик услуг сотовой связи 17 10
Telecel Zimbabwe 12 10
Dhabi Group 13 9
Warid 12 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 8
CK Hutchison Holdings 175 8
Telenor Pakistan (Пакистан) 16 7
China Telecom - Zong 15 7
Telecel Centrafrique 7 7
Lenovo Motorola 3566 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
U-Com 7 6
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 6
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 6
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 5
Iraqna 5 5
Telenor Bangladesh - GP - Grameenphone 22 5
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 5
Wind Hellas Telecommunications - Telestet Hellas - TIM Hellas - STET Hellas Telecommunications 15 5
Telefonica - Telefónica Brasil - Vivo Participacoes - Telesp Celular - Telecomunicações de São Paulo S.A. 31 5
PowerCom Cell One 5 5
МегаФон 10742 5
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 29 4
Альфа-Групп 745 37
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 18
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 18
Apax Partners - Weather Investments 30 16
Shearman & Sterling 13 11
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Holdenhurst Holding 4 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
NNRI - Niel Natural Resources Investments 3 3
Orascom Development Holding (ODH) - Orascom Construction 4 3
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 3
Citi - Citibank 158 2
Uber 357 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Tennenbaum Capital Partners 3 2
Apax Partners 29 2
TimeTurns Holdings 10 2
Essar Group 4 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Blackstone Group 47 1
Capital Group 85 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 1
DIFC - Dubai International Financial Centre - Дубайская международная финансовая биржа 8 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 11
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 10
Правительство Канады 51 7
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 6
Международный арбитраж 32 6
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LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 5
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 36 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 3
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 10 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Высший административный суд Египта 2 2
Верховный суд Пакистана 3 2
Экономический суд Каира 2 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Правительство Италии - Совет министров Италии - Consiglio dei ministri - Правительство Итальянской республики 36 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Ирака - Кабинет министров Ирака - органы государственной власти 6 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
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U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Федеральное казначейство России 1949 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 39
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 143
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 11
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1154 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 152 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 1
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 4
Veon Wholesale Services 5 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Bandai Namco Entertainment - Tamagotchi - Тамагочи - игрушка, виртуальный домашний питомец 42 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Nokia Alcatel-Lucent Management Suite 6 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Yahoo! Mobile 8 1
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
Google Android 15243 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
Сбер - Салют для бизнеса - Dialog - Диалог - Мессенджер 82 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 87
Изосимов Александр 192 16
El Mahdi Tamer - Эл Махиди Тамер 8 8
Bichara Khaled - Бичара Халед 10 7
Фетисов Глеб 21 7
Lacavera Anthony - Лакавера Энтони 7 7
Фридман Михаил 146 6
Прохорова Елена 11 5
Иванова-Галицина Анна 16 5
Кузьмичев Алексей 54 4
Авен Петр 67 4
Хан Герман 56 4
Lunder Jo - Лундер Джо 69 4
von Finckenstein Konrad - вон Финкенштейн Конрад 4 4
Leach Bobby - Лич Бобби 9 4
Rahman Anusha - Рахман Ануша 4 4
Dar Ishaq - Дар Ишаг 4 4
Брюквин Юрий 300 3
Бущик Дмитрий 5 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Коштуница Воислав 5 3
Mugabe Robert - Мугабе Роберт 5 3
Каримова Гульнара 95 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 2
Каримов Ислам 97 2
Резникович Алексей 60 2
Либин Сергей 24 2
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 2
Sharif Nawaz - Шариф Наваз 4 2
Khan Imran - Хан Имран 10 2
Sawiris Samih - Савирис Самих 3 2
Морошкин Александр 118 2
Бабаев Кирилл 56 2
Сидоров Василий 53 2
Косогов Андрей 33 2
Sarin Arun - Сарин Арун 20 2
Melgaard Dag - Мельгард Даг 21 2
Abou Doma Ahmed - Абу Дома Ахмед 2 2
Pankko Teiyo - Панкко Тейо 12 2
Курач Алексей 4 2
Египет - Арабская Республика 1100 132
Россия - РФ - Российская федерация 166168 118
Италия - Итальянская Республика 4508 74
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 68
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 58
Африка - Африканский регион 3641 46
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 46
Норвегия - Королевство 1858 43
Канада 5081 42
Зимбабве - Республика 125 32
Бурунди - Республика 73 29
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 28
Украина 7928 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 25
Намибия - Республика 92 24
Азия - Азиатский регион 5920 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 22
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 21
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 15
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 14
Нидерланды 3746 14
Нидерланды - Амстердам 630 13
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 13
Ирак - Республика 709 12
Камбоджа - Королевство 157 12
Европа 24964 12
Франция - Французская Республика 8177 12
Великобритания - Лондон 2432 12
Индия - Bharat 5869 11
Ближний Восток 3154 11
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 10
Тунис - Тунисская Республика 171 9
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Южная Корея - Республика 7052 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Узбекистан - Республика 2005 9
Япония 13807 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 68
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 49
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 45
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 34
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 29
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 27
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 25
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 10
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 209 8
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 146 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
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FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 4
Опцион 108 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 4
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News Corp - News Corporation 221 1
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The Globe and Mail 73 1
Independent 111 1
e4 Engineering 107 1
Corriere della Sera - Коррьере делла сера 14 1
Khaleej Times 5 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
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