Сидоров Василий


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 Бывший глава МТС будет наблюдать за «Билайном» 1
30.06.2022 Основатель «Билайна» вернулся в совет директоров Veon 1
11.06.2021 Экс-президент МТС будет присматривать за хозяевами «Билайна» 2
15.03.2016 Избран новый состав совета директоров ТТК 1
11.04.2013 Как «Альфа-групп» уводила актив МТС. СХЕМА 1
21.04.2010 МТС станет доступнее для американцев 1
11.12.2007 Властелины связи: кому принадлежит русский телеком? 1
27.02.2007 Российские операторы опоздали с глобализацией 1
13.04.2006 Владимир Евтушенков: капитализация МТС значительно увеличится с приходом нового менеджмента 1
13.04.2006 Новым президентом МТС будет гендиректор РОСНО Леонид Меламед 1
11.04.2006 Совет директоров МТС планирует рассмотреть вопрос о смене президента компании 2
19.12.2005 От BiTel остался один лишь коммутатор 2
16.12.2005 Сеть сотового оператора BiTel в Киргизии включена, однако офис и коммутатор остаются захваченными 1
15.12.2005 МТС пришла - связь пропала 1
15.12.2005 Офис "Бител" в Бишкеке захвачен людьми в милицейской форме, почти 500 тыс. человек остались без связи 1
14.12.2005 МТС не смогла тягаться с Vodafone 1
13.12.2005 АФК "Система": Стоимость Telsim является необоснованной 1
12.12.2005 МТС купила Tarino 1
07.12.2005 Белорусский МТС преодолел двухмиллионный рубеж абонентской базы 1
25.11.2005 Русские связисты стали ближе к Турции 1
23.11.2005 Чистая прибыль МТС за 9 месяцев по US GAAP выросла на 8,6% 1
12.09.2005 АФК "Система" не намерена выкупать 10,15% акций МТС у Deutsche Telekom 1
30.08.2005 Арбитраж уменьшил требования ФНС к МТС с 372,15 млн. руб. до 30 млн. руб. 1
05.07.2005 МТС помирились с туркменами 1
30.06.2005 МТС просят помощи у Туркмен-баши 1
29.06.2005 Туркмены отобрали лицензию у МТС 1
11.05.2005 МТС подписали крупный контракт с NEC на поставку мобильных телефонов 1
19.04.2005 Акционеры МТС выберут директоров 1
02.03.2005 Российские сотовики входят в новую эру 1
01.03.2005 МТС: число пользователей сотовой связи в РФ дocтигнет 100 млн. 1
22.12.2004 Топ-менеджеры покидают «Систему-телеком» 1
21.12.2004 МТС заставит абонентов потратиться 1
17.12.2004 МТС официально подтвердила запуск i-mode 1
17.12.2004 МТС инвестирует в 2005 году $2 млрд. 1
29.11.2004 МТС приобрели забайкальского оператора связи 1
23.11.2004 МТС подвели итоги деятельности в 3 квартале 1
10.11.2004 В МТС избран новый совет директоров 1
09.11.2004 МТС объявила о присоединении нескольких дочерних компаний 1
29.10.2004 МТС планирует новые приобретения в СНГ 1
01.10.2004 МТС открыла структурное подразделение в Сибири 1

Публикаций - 53, упоминаний - 56

Сидоров Василий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 49
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1819 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 13
МТС - Система Телеком 236 12
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 99 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 6
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 384 6
МегаФон 9587 5
Vodafone Group 1384 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 744 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 4
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 4
Ростелеком - Связьинвест 1708 4
Питерская группа связистов 435 4
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 73 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 788 3
Deutsche Telekom 913 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 3
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 131 3
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 47 3
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 3
Киевстар - Kyivstar 549 2
Ростелеком 10106 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 2
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 172 2
UMC - United Microelectronics Corporation 320 2
МТС Туркменистан - Barash Communication Technologies (BCTI) 21 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 106 2
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 2
МТС - Телеком XXI 30 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Meta Platforms - Facebook 4500 1
Альфа-Групп 722 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 4
РЖД - Российские железные дороги 1968 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 2
Альфа-Банк 1825 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 105 2
RTP Global 11 2
Fellowes 32 2
Cukurova 96 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
Почта России ПАО 2211 1
Связной ГК 1377 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 838 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 1
ПромСвязьКапитал 83 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 34 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 1
Storytel - Сторител 9 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 47 1
FGI Wireless 13 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
101Hotels.com 456 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 1
George Resources 20 1
Temasek Holdings 20 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 89 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5676 4
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 119 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 3
Правительство Туркмении - Кабинет министров Туркмении - органы государственной власти 17 3
Судебная власть - Judicial power 2369 3
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 9 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 738 2
Международный арбитраж 30 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1043 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 696 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2225 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 341 1
Районный суд Бишкек 27 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 72 1
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 15
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 5
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 5
WAP i-Mode - технология адаптации интернет- контента и услуг для мобильных телефонов 255 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 2
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2552 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 666 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4100 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5753 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 207 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 697 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 946 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1276 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1722 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1896 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 268 1
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 468 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5032 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1590 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 134 1
HTML - XHTML - Extensible HyperText Markup Language 111 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 177 1
WML - Wireless Markup Language - язык разметки для беспроводных устройств 45 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2782 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9567 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 3
Oracle Java - язык программирования 3281 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 83 1
МТС Джинс 0 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
Nokia 6220 7 1
JavaScript - JS - язык программирования 1290 1
Гончарук Александр 92 6
Лагутин Владимир 39 6
Евтушенков Владимир 210 5
Буянов Алексей 28 5
Смирнов Михаил 70 4
Акаев Айдар 28 4
Gunter Michael - Гюнтер Михаэль 4 4
Меламед Леонид 150 3
Reuschenbach Helmut - Ройшенбах Гельмут 5 3
Путин Владимир 3296 2
Нефедов Павел 46 2
Рейман Леонид 1053 2
Богуславский Леонид 38 2
Фридман Михаил 140 2
Умаров Михаил 56 2
Гусев Андрей 17 2
Газин Геннадий 4 2
Holt Gunnar - Холт Гуннар 3 2
Глазунов Ярослав 4 2
Hans-Holger Albrecht - Ганс-Голгер Албрейхт 3 2
Сусов Михаил 29 2
Вронец Александр 12 2
Шершнев Денис 8 2
Маришин Александр 4 2
Омурзаков Данияр 2 2
Курач Алексей 4 2
Shvakman Irene - Швакман Ирене 2 2
Ниязов Сапармурат 7 2
Носков Константин 238 1
Ананьев Дмитрий 81 1
Кравцов Роман 87 1
Усманов Алишер 301 1
Солодухин Константин 119 1
Парфенов Игорь 51 1
Каплунов Павел 46 1
Шамолин Михаил 124 1
Ананьев Алексей 110 1
Богданов Андрей 43 1
Батанов Андрей 16 1
Ивантер Дмитрий 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 10
Украина 7733 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 8
Беларусь - Белоруссия 5942 8
Турция - Турецкая республика 2456 7
Узбекистан - Республика 1828 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 5
Туркмения - Туркменистан 440 5
Азия - Азиатский регион 5684 4
Германия - Федеративная Республика 12857 4
Европа 24508 4
Норвегия - Королевство 1823 4
Япония 13434 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2616 3
Люксембург Великое Герцогство 436 3
Киргизия - Бишкек 133 3
Казахстан - Республика 5729 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 2
Индия - Bharat 5607 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 2
Африка - Африканский регион 3542 2
Италия - Итальянская Республика 4408 2
Франция - Французская Республика 7941 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2865 2
Россия - СФО - Новосибирск 4546 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 2
Великобритания - Лондон 2397 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 2
Индонезия - Республика 991 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 878 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 2
Нидерланды 3587 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 11
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3643 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6420 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 462 3
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 411 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2029 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 2
Аудит - аудиторский услуги 2952 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1016 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 2
Опцион 102 2
Приватизация - форма преобразования собственности 534 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1240 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1323 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 276 1
Тюльпановая революция - Жоогазын революциясы - массовые акции протеста в Киргизии в марте 2005 года 6 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1634 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 671 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 843 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1851 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2963 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 20
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 4
FT - Financial Times 1242 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2067 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Mobile Research Group 83 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
