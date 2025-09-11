Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сидоров Василий
УПОМИНАНИЯ
Сидоров Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Гончарук Александр 92 6
|Лагутин Владимир 39 6
|Евтушенков Владимир 210 5
|Буянов Алексей 28 5
|Смирнов Михаил 70 4
|Акаев Айдар 28 4
|Gunter Michael - Гюнтер Михаэль 4 4
|Меламед Леонид 150 3
|Reuschenbach Helmut - Ройшенбах Гельмут 5 3
|Путин Владимир 3296 2
|Нефедов Павел 46 2
|Рейман Леонид 1053 2
|Богуславский Леонид 38 2
|Фридман Михаил 140 2
|Умаров Михаил 56 2
|Гусев Андрей 17 2
|Газин Геннадий 4 2
|Holt Gunnar - Холт Гуннар 3 2
|Глазунов Ярослав 4 2
|Hans-Holger Albrecht - Ганс-Голгер Албрейхт 3 2
|Сусов Михаил 29 2
|Вронец Александр 12 2
|Шершнев Денис 8 2
|Маришин Александр 4 2
|Омурзаков Данияр 2 2
|Курач Алексей 4 2
|Shvakman Irene - Швакман Ирене 2 2
|Ниязов Сапармурат 7 2
|Носков Константин 238 1
|Ананьев Дмитрий 81 1
|Кравцов Роман 87 1
|Усманов Алишер 301 1
|Солодухин Константин 119 1
|Парфенов Игорь 51 1
|Каплунов Павел 46 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Богданов Андрей 43 1
|Батанов Андрей 16 1
|Ивантер Дмитрий 35 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 20
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5984 4
|FT - Financial Times 1242 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2067 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.