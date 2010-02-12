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WCDMA W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|12.02.2010
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Новый радиомодуль Alcatel-Lucent позволит мобильным операторам поддерживать любые комбинации услуг 2G, 3G и 4G/LTE в единой сети
уль, основанный на технологии SDR (software defined radio - программно определяемый радиодоступ). Этот модуль позволит мобильным операторам одновременно поддерживать любые комбинации услуг 2G GSM, 3G W-CDMA/HSPA+ и 4G/LTE. Помимо использования в новых сетях, представленный радиомодуль можно установить на любой из более чем 700 тыс базовых станций Alcatel-Lucent, действующих в операторских с
|16.02.2009
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«Эрикссон» анонсирует решение для радиосетей Evo RAN
Компания «Эрикссон» представила Evo RAN - решение для радиосетей, которое позволит операторам предоставлять услуги на базе технологий GSM, WCDMA и LTE при помощи единой сети. Решение позволит упростить процесс управления сетью, снизить расходы и уменьшить энергопотребление сетевых узлов, отметили в компании. Evo RAN сочетает транс
|16.10.2008
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«Эрикссон» построит WCDMA/HSPA-сеть на Северном Кипре для «дочки» Turkcell
Оператор Kuzey Kıbrıs Turkcell (Северный Кипр), дочернее предприятие Turkcell, выбрал компанию «Эрикссон» в качестве эксклюзивного поставщика сети стандартов WCDMA/HSPA. По завершении проекта оператор сможет предложить своим абонентам услуги мобильного широкополосного доступа, в том числе высокоскоростной мобильный интернет, видеовызовы и другие сов
|17.04.2008
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Huawei заключила в 1 квартале более 100 контрактов HSPA/WCDMA
Компания Huawei Technologies объявила о заключении 14 контрактов HSPA/WCDMA в 1 квартале 2008 г. Таким образом, общее количество заключенных контрактов HSPA/WCDMA превысило 100. Компания заключила ряд соглашений с операторами Европы, Латинской Америки и Аз
|20.02.2008
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Ericsson построит WCDMA/HSPA сеть для «ВымпелКома»
Компания «ВымпелКом» и Ericsson подписали контракт на поставку оборудования и строительство WCDMA/HSPA сети, а также предоставление профессиональных услуг в семи из девяти макро-регионах Российской Федерации, включая Москву, Северный-Кавказ, Сибирь, Волгу, Северо-Запад, Юг и Урал. Сог
|24.01.2008
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Доля GSM- и W-CDMA-абонентов в мире составила 86%
Абоненты сотовых сетей GSM и W-CDMA по итогам 3-го квартала 2007 г. составили 86% всей мировой абонентской базы численностью 3,16 млрд человек. Об этом говорится в докладе аналитической компании The Mobile World, сообщает
|07.09.2007
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Ericsson и индийская BSNL подписали контракт стоимостью $1,3 млрд
Компания Ericsson объявила о подписании контракта стоимостью $1,3 млрд. на поставку GSM- и WCDMA/HSPA-оборудования и сопутствующих профессиональных услуг компании Bharat Sanchar Nigam
|13.04.2007
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Новые телефоны: Nokia загнали в угол
Qualcomm отвергла требования Nokia продлить лицензионное соглашение на выпуск чипов для WCDMA-аппаратов и отказалась принимать от производителя сотовых телефонов $20 млн. в качестве
|15.02.2007
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В мире — 100 млн. WCDMA-абонентов
знеса компании Ericsson Светлана Скворцова, на конец января в мире насчитывалось 100 млн. абонентов WCDMA-сетей. Из существующих в мире 200 3G-сетей 146 работают в системе WCDMA в 67 стр
|26.01.2007
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Базовые станции WCDMA не причиняют вреда клеткам
вязи, проведя лабораторные исследования, подтвердили, что радиочастоты от базовых станций стандарта WCDMA не причиняют вреда человеческим клеткам. С ноября 2002 г. компании сотрудничают в иссле
|06.12.2006
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Siemens Networks представила оборудование, поддерживающее GSM и W-CDMA
ет, что разработала техническую концепцию для радиосетей, которая способствует операторам контролировать свои расходы. Одна базовая станция может функционировать одновременно в качестве станции GSM и W-CDMA, что позволит максимально использовать ресурсы существующей инфраструктуры GSM. Новейшие продукты семейства "One Network" представляют собой вариант технологии W-CDMA для диапазон
|01.12.2006
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Nokia недовольна высокими ставками отчислений за патенты Qualcomm
ble and non-discriminatory), которой должны придерживаться все поставщики технологии мобильной связи при взимании роялти за патенты. Qualcomm взимает роялти в размере 4-5% от оптовой цены телефона 3G W-CDMA, аналогичный размер компания взимает за телефоны CDMA. Между тем, по данным исследования, проведенного американскими учеными Девидом Гудменом (David Goodman) и Робертом Майерсом (Robert
|15.11.2006
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Qualcomm расширила семейство чипов для UMTS
целях поддержки технологии UMTS. Компания сообщает, что новые модели QSC6240 для технологии WEDGE (WCDMA и GSM/GPRS/EDGE) и QSC6270 для HEDGE (HSDPA/WCDMA и GSM/GPRS/EDGE) представляют
|26.10.2006
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Ericsson и Telekom Srbija построят 3G/WCDMA-сеть в Сербии
ы широкополосного мобильного доступа. По состоянию на октябрь 2006 года, Ericsson выступает поставщиком для 30 сетей стандарта HSPA, запущенных в коммерческую эксплуатацию в мире. Из 109 коммерческих WCDMA сетей, Ericsson является поставщиком оборудования для 60 из них.
|14.08.2006
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Siemens стал поставщиком оборудования для сети 3G/W-CDMA в Таджикистане
ператор связи Таджикистана «Точиктелеком», заключила с Siemens контракт на расширение сети связи 3G/W-CDMA. Оборудование было поставлено год назад: к настоящему моменту развернуто уже 10 базовы
|19.05.2006
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Лидером на рынке HSPA пока остается Ericsson
Доходы от WCDMA/HSP-инфраструктуры вырастут в три раза в 2006 году и опередят темп роста рынка. Рост со
|06.04.2006
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Qualcomm выпустит чипы для скоростных телефонов с EV-DO и W-CDMA
ьку в этом регионе их аппарат может не работать. Как говорят представители Qualcomm, новый чип позволит мобильнику функционировать как в сети EV-DO, принятой Verizon Wireless и Sprint Nextel, так и в W-CDMA, распространенной в Европе. В продаже такой чип должен появиться в следующем году. Скорее всего, телефоны с этим чипом будут относиться к дорогому сегменту. Сейчас существуют телефоны, п
|17.02.2006
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3GSM: Ericsson представил новую базовую станцию для сетей GSM/WCDMA
В рамках 3GSM Конгресса, проходящего в Барселоне, компания Ericsson представила новую базовую станцию для GSM и WCDMA доступа. Компактное конструктивное исполнение новых базовых станций упрощает модернизацию, ускоряет развертывание новых сетей и сокращает совокупную стоимость владения, а также повышает е
|16.02.2006
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3GSM: Nokia представила базовую станцию Flexi WCDMA
Корпорация Nokia анонсировала поддержку новых частот в своих компактных и модульных базовых станциях Nokia Flexi WCDMA. Коммерческие поставки базовой станции, представленной на Всемирном конгрессе 3GSM, начнутся во 2 половине 2006 года. Благодаря широкому набору частот, покрываемых базовой станцией Nokia
|14.02.2005
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Ericsson продемонстрировала скорость 9 МБ/с в сети WCDMA /HSDPA
Компания Ericsson продемонстрировала скорость передачи данных 9 МБ/с в сети WCDMA с использованием технологии HSDPA. С этой скоростью происходили работа приложений по загрузке информации и передача потокового видео. Это первая демонстрация технологии HSDPA (фаза 2), вн
|14.02.2005
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Lucent и eAccess создадут опытную W-CDMA-сеть
Компания Lucent Technologies и eAccess, японский провайдер оптовых услуг широкополосного доступа, создадут опытную сеть третьего поколения W-CDMA с использованием технологии высокоскоростного пакетного доступа HSDPA и подсистемы IP-мультимедиа Lucent IP IMS. Первоначальная пиковая скорость передачи данных в сети составит 3,6 МБ/с.
|14.02.2005
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Ericsson продемонстрировала скорость 9 МБ/с в сети WCDMA /HSDPA
Компания Ericsson продемонстрировала скорость передачи данных 9 МБ/с в сети WCDMA с использованием технологии HSDPA. С этой скоростью происходили работа приложений по загрузке информации и передача потокового видео. Это первая демонстрация технологии HSDPA (фаза 2), вн
|08.02.2005
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Siemens построит первую WCDMA-cеть в Румынии
Румынский оператор Connex заключил контракт с компанией Siemens на создание первой в Румынии WCDMA-сети. Connex — крупнейший оператор Румынии, обслуживающий более 4,9 млн. абонентов
|21.07.2004
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Nokia выпустила миниатюрную базовую станцию WCDMA
Компания Nokia объявила в конце прошлой недели о выпуске двух новых 3G-продуктов: базовой станции WCDMA для рынка США и речевого кодека для CDMA2000. Nokia MetroSite 50 BTS, по утверждению ко
|13.07.2004
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Renesas сделает W-CDMA/GSM/GPRS чип для DoCoMo
у три поколения стандарта GSM. На днях оператор заключил договор с производителем микросхем Renesas Technology на разработку специализированного чипа с функциями процессора и трансиверами GSM, GPRS и W-CDMA стандартов. В течение трех лет, до первого полугодия 2006 года, DoCoMo инвестирует в разработки Renesas более $64,7 млн. Новый чип, по мнению оператора, поможет увеличить число пользоват
|02.03.2004
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Общемировая абонентская база 3G-сетей достигла 88 млн. человек
Общая абонентская база сетей сотовой связи, использующих технологии третьего поколения (W-CDMA, CDMA2000 1x EV/DO) и приближающихся к ним по ряду существенных признаков (CDMA2000 1x) в 2003 г. достигла 88 млн. человек, что составляет 6,6% мировой абонентской базы сетей сотовой свя
|20.01.2004
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T-Mobile построит в Чехии WCDMA-сеть
Компания Siemens Mobile поставит оборудование для монтажа сети стандарта WCDMA чешскому подразделению оператора мобильной связи T-Mobile International. Проект будет о
|29.12.2003
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Южная Корея: перспективы WCDMA туманны
оответственно первый и второй по величине, запустили на днях в тестовую эксплуатацию сети стандарта WCDMA, при этом оба оператора начнут подключать абонентов не ранее марта следующего года. По
|10.12.2003
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Fujitsu разработала новый усилитель для базовой станции WCDMA
В лабораториях японской компании Fujitsu разработан новый усилитель для базовых станций сотовой связи стандарта WCDMA. По утверждению разработчиков, это самый мощный усилитель для этого вида базовых станций. Устройство принадлежит к классу транзисторных усилителей на нитриде галлия с высокой мобильностью
|27.10.2003
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В Малайзии началось тестирование сети WCDMA
Китайская компания Huawei Technologies объявила о начале предкоммерческой тестовой эксплуатации сотовой сети 3-го поколения стандарта WCDMA оператора Telekom Malaysia. Сеть покрывает центр города Куала-Лумпур, включая офисные небоскребы. Для участников тестирования компании предоставили несколько моделей телефонов. В процессе
|15.10.2003
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AT&T и Lucent развернут первую в США сеть WCDMA
Оператор сотовой связи AT&T Wireless и поставщик сетевых инфраструктур Lucent Technologies проводят развертывание первой в США тестовой 3G-сети стандарта WCDMA. Сеть строится в городе Майами, штат Флорида. По утверждению Lucent, работа идет успешно и уже удалось осуществить серию голосовых звонков и провести обмен данными. Сеть работает на часто
|14.10.2003
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Qualcomm: Россия не дозрела до WCDMA
кого отделения корпорации Qualcomm Луиджи Гаспаролло, Россия по ряду причин еще не дозрела до эпохи WCDMA (UMTS), поэтому сейчас в нашей стране Qualcomm нацелен на продвижение другого стандарта
|01.10.2003
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Agere принимает австралийских сотрудников Lucent на работу
е интегрированных чипсетов и программных решений для двухдиапазонных 3G-телефонов, работающих как с WCDMA, так и с GSM 900/1800/1900. В первую очередь, сотрудники нового центра будут заниматься
|08.08.2003
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Qualcomm начал пробные поставки WCDMA-чипа c поддержкой GPS
comm объявила о пробном выпуске чипсета MSM6250 для мобильных станций, а также программного обеспечения к нему. Микросхема поддерживает стандарты GSM, GPRS и FDD-режим (Frequency Division Duplex) для WCDMA. Чипсет содержит встроенное решение глобальной системы позиционирования gpsOne, первое GPS-решение для рынка WCDMA. Дополнительно к этому системное решение MSM6250 поддерживает чет
|06.08.2003
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Nokia поставит WCDMA-оборудование в Швейцарию
Финская компания Nokia сообщила о подписании контракта со швейцарским оператором мобильной связи TDC Switzerland AG, работающим под торговой маркой sunrise, на поставку ядра национальной WCDMA-сети оператора. Поставка оборудования уже начата, коммерческий запуск сети запланирован на конец 2004 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Источник: пресс-релиз компании.
|03.06.2003
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Когда 3G придет в Россию?
изнана нецелесообразной. По планам разработчиков, сети стандарта GSM будут мигрировать в IMT-DS или W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Первопроходцем в развертывании сетей этого с
|14.04.2003
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Ericsson постpоит WCDMA-сеть для опеpатоpа "3" в Дании, передаст ИТ-инфраструктуру HP
компании Ericsson постpойку сети в Дании. По контpакту, Ericsson поставит необходимое обоpудование, пpоведет его установку и последующее техобслуживание. Сеть будет полностью интегpиpована с шведской WCDMA-инфpастpуктуpой опеpатоpа, также поставленной Ericsson. В Швеции и Дании 3G-связь опеpатоpа "3" будет пpедоставляться пpедпpиятием Hi3G Access, на 60% пpинадлежащего Hutchison Whampoa и н
|04.04.2003
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China Telecom предпочтет W-CDMA
звитие China Telecom в 2003 году" производитель телекоммуникационного оборудования Zhongxing Telecom (ZTE) заявил, что оператор China Telecom выберет в качестве стандарта сотовой связи 3-го поколения W-CDMA, а не разработанный "домашний" TD-SCDMA. CT построит тестовую сеть в семи китайских городах, включая Шанхай. Ожидается, что Министерство Информационной Индустрии (MII) выдаст лицензии на
|04.04.2003
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China Telecom предпочтет W-CDMA
звитие China Telecom в 2003 году" производитель телекоммуникационного оборудования Zhongxing Telecom (ZTE) заявил, что оператор China Telecom выберет в качестве стандарта сотовой связи 3-го поколения W-CDMA, а не разработанный "домашний" TD-SCDMA. CT построит тестовую сеть в семи китайских городах, включая Шанхай. Ожидается, что Министерство Информационной Индустрии (MII) выдаст лицензии на
|11.03.2003
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Nokia и Huawei поделятся друг с другом WCDMA-технологиями
йский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies подписали кросс-лицензионное соглашение по своим патентам на производство и продажи инфраструктур сотовых 3G-сетей стандарта WCDMA. На основе этого соглашения китайская и финские компании будут предоставлять друг другу свои технологии на льготных условиях.Ни о каких дополнительных условиях заключения соглашения компа
WCDMA и организации, системы, технологии, персоны:
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