Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

WCDMA W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


12.02.2010 Новый радиомодуль Alcatel-Lucent позволит мобильным операторам поддерживать любые комбинации услуг 2G, 3G и 4G/LTE в единой сети

уль, основанный на технологии SDR (software defined radio - программно определяемый радиодоступ). Этот модуль позволит мобильным операторам одновременно поддерживать любые комбинации услуг 2G GSM, 3G W-CDMA/HSPA+ и 4G/LTE. Помимо использования в новых сетях, представленный радиомодуль можно установить на любой из более чем 700 тыс базовых станций Alcatel-Lucent, действующих в операторских с
16.02.2009 «Эрикссон» анонсирует решение для радиосетей Evo RAN

Компания «Эрикссон» представила Evo RAN - решение для радиосетей, которое позволит операторам предоставлять услуги на базе технологий GSM, WCDMA и LTE при помощи единой сети. Решение позволит упростить процесс управления сетью, снизить расходы и уменьшить энергопотребление сетевых узлов, отметили в компании. Evo RAN сочетает транс
16.10.2008 «Эрикссон» построит WCDMA/HSPA-сеть на Северном Кипре для «дочки» Turkcell

Оператор Kuzey Kıbrıs Turkcell (Северный Кипр), дочернее предприятие Turkcell, выбрал компанию «Эрикссон» в качестве эксклюзивного поставщика сети стандартов WCDMA/HSPA. По завершении проекта оператор сможет предложить своим абонентам услуги мобильного широкополосного доступа, в том числе высокоскоростной мобильный интернет, видеовызовы и другие сов
17.04.2008 Huawei заключила в 1 квартале более 100 контрактов HSPA/WCDMA

Компания Huawei Technologies объявила о заключении 14 контрактов HSPA/WCDMA в 1 квартале 2008 г. Таким образом, общее количество заключенных контрактов HSPA/WCDMA превысило 100. Компания заключила ряд соглашений с операторами Европы, Латинской Америки и Аз
20.02.2008 Ericsson построит WCDMA/HSPA сеть для «ВымпелКома»

Компания «ВымпелКом» и Ericsson подписали контракт на поставку оборудования и строительство WCDMA/HSPA сети, а также предоставление профессиональных услуг в семи из девяти макро-регионах Российской Федерации, включая Москву, Северный-Кавказ, Сибирь, Волгу, Северо-Запад, Юг и Урал. Сог
24.01.2008 Доля GSM- и W-CDMA-абонентов в мире составила 86%

Абоненты сотовых сетей GSM и W-CDMA по итогам 3-го квартала 2007 г. составили 86% всей мировой абонентской базы численностью 3,16 млрд человек. Об этом говорится в докладе аналитической компании The Mobile World, сообщает

07.09.2007 Ericsson и индийская BSNL подписали контракт стоимостью $1,3 млрд

Компания Ericsson объявила о подписании контракта стоимостью $1,3 млрд. на поставку GSM- и WCDMA/HSPA-оборудования и сопутствующих профессиональных услуг компании Bharat Sanchar Nigam

13.04.2007 Новые телефоны: Nokia загнали в угол

Qualcomm отвергла требования Nokia продлить лицензионное соглашение на выпуск чипов для WCDMA-аппаратов и отказалась принимать от производителя сотовых телефонов $20 млн. в качестве
15.02.2007 В мире — 100 млн. WCDMA-абонентов

знеса компании Ericsson Светлана Скворцова, на конец января в мире насчитывалось 100 млн. абонентов WCDMA-сетей. Из существующих в мире 200 3G-сетей 146 работают в системе WCDMA в 67 стр
26.01.2007 Базовые станции WCDMA не причиняют вреда клеткам

вязи, проведя лабораторные исследования, подтвердили, что радиочастоты от базовых станций стандарта WCDMA не причиняют вреда человеческим клеткам. С ноября 2002 г. компании сотрудничают в иссле
06.12.2006 Siemens Networks представила оборудование, поддерживающее GSM и W-CDMA

ет, что разработала техническую концепцию для радиосетей, которая способствует операторам контролировать свои расходы. Одна базовая станция может функционировать одновременно в качестве станции GSM и W-CDMA, что позволит максимально использовать ресурсы существующей инфраструктуры GSM. Новейшие продукты семейства "One Network" представляют собой вариант технологии W-CDMA для диапазон
01.12.2006 Nokia недовольна высокими ставками отчислений за патенты Qualcomm

ble and non-discriminatory), которой должны придерживаться все поставщики технологии мобильной связи при взимании роялти за патенты. Qualcomm взимает роялти в размере 4-5% от оптовой цены телефона 3G W-CDMA, аналогичный размер компания взимает за телефоны CDMA. Между тем, по данным исследования, проведенного американскими учеными Девидом Гудменом (David Goodman) и Робертом Майерсом (Robert

15.11.2006 Qualcomm расширила семейство чипов для UMTS

 целях поддержки технологии UMTS. Компания сообщает, что новые модели QSC6240 для технологии WEDGE (WCDMA и GSM/GPRS/EDGE) и QSC6270 для HEDGE (HSDPA/WCDMA и GSM/GPRS/EDGE) представляют

26.10.2006 Ericsson и Telekom Srbija построят 3G/WCDMA-сеть в Сербии

ы широкополосного мобильного доступа. По состоянию на октябрь 2006 года, Ericsson выступает поставщиком для 30 сетей стандарта HSPA, запущенных в коммерческую эксплуатацию в мире. Из 109 коммерческих WCDMA сетей, Ericsson является поставщиком оборудования для 60 из них.
14.08.2006 Siemens стал поставщиком оборудования для сети 3G/W-CDMA в Таджикистане

ператор связи Таджикистана «Точиктелеком», заключила с Siemens контракт на расширение сети связи 3G/W-CDMA. Оборудование было поставлено год назад: к настоящему моменту развернуто уже 10 базовы
19.05.2006 Лидером на рынке HSPA пока остается Ericsson

Доходы от WCDMA/HSP-инфраструктуры вырастут в три раза в 2006 году и опередят темп роста рынка. Рост со
06.04.2006 Qualcomm выпустит чипы для скоростных телефонов с EV-DO и W-CDMA

ьку в этом регионе их аппарат может не работать. Как говорят представители Qualcomm, новый чип позволит мобильнику функционировать как в сети EV-DO, принятой Verizon Wireless и Sprint Nextel, так и в W-CDMA, распространенной в Европе. В продаже такой чип должен появиться в следующем году. Скорее всего, телефоны с этим чипом будут относиться к дорогому сегменту. Сейчас существуют телефоны, п
17.02.2006 3GSM: Ericsson представил новую базовую станцию для сетей GSM/WCDMA

В рамках 3GSM Конгресса, проходящего в Барселоне, компания Ericsson представила новую базовую станцию для GSM и WCDMA доступа. Компактное конструктивное исполнение новых базовых станций упрощает модернизацию, ускоряет развертывание новых сетей и сокращает совокупную стоимость владения, а также повышает е
16.02.2006 3GSM: Nokia представила базовую станцию Flexi WCDMA

Корпорация Nokia анонсировала поддержку новых частот в своих компактных и модульных базовых станциях Nokia Flexi WCDMA. Коммерческие поставки базовой станции, представленной на Всемирном конгрессе 3GSM, начнутся во 2 половине 2006 года. Благодаря широкому набору частот, покрываемых базовой станцией Nokia

14.02.2005 Ericsson продемонстрировала скорость 9 МБ/с в сети WCDMA /HSDPA

Компания Ericsson продемонстрировала скорость передачи данных 9 МБ/с в сети WCDMA с использованием технологии HSDPA. С этой скоростью происходили работа приложений по загрузке информации и передача потокового видео. Это первая демонстрация технологии HSDPA (фаза 2), вн
14.02.2005 Lucent и eAccess создадут опытную W-CDMA-сеть

Компания Lucent Technologies и eAccess, японский провайдер оптовых услуг широкополосного доступа, создадут опытную сеть третьего поколения W-CDMA с использованием технологии высокоскоростного пакетного доступа HSDPA и подсистемы IP-мультимедиа Lucent IP IMS. Первоначальная пиковая скорость передачи данных в сети составит 3,6 МБ/с.
14.02.2005 Ericsson продемонстрировала скорость 9 МБ/с в сети WCDMA /HSDPA

Компания Ericsson продемонстрировала скорость передачи данных 9 МБ/с в сети WCDMA с использованием технологии HSDPA. С этой скоростью происходили работа приложений по загрузке информации и передача потокового видео. Это первая демонстрация технологии HSDPA (фаза 2), вн
08.02.2005 Siemens построит первую WCDMA-cеть в Румынии

Румынский оператор Connex заключил контракт с компанией Siemens на создание первой в Румынии WCDMA-сети. Connex — крупнейший оператор Румынии, обслуживающий более 4,9 млн. абонентов
21.07.2004 Nokia выпустила миниатюрную базовую станцию WCDMA

Компания Nokia объявила в конце прошлой недели о выпуске двух новых 3G-продуктов: базовой станции WCDMA для рынка США и речевого кодека для CDMA2000. Nokia MetroSite 50 BTS, по утверждению ко
13.07.2004 Renesas сделает W-CDMA/GSM/GPRS чип для DoCoMo

у три поколения стандарта GSM. На днях оператор заключил договор с производителем микросхем Renesas Technology на разработку специализированного чипа с функциями процессора и трансиверами GSM, GPRS и W-CDMA стандартов. В течение трех лет, до первого полугодия 2006 года, DoCoMo инвестирует в разработки Renesas более $64,7 млн. Новый чип, по мнению оператора, поможет увеличить число пользоват
02.03.2004 Общемировая абонентская база 3G-сетей достигла 88 млн. человек

Общая абонентская база сетей сотовой связи, использующих технологии третьего поколения (W-CDMA, CDMA2000 1x EV/DO) и приближающихся к ним по ряду существенных признаков (CDMA2000 1x) в 2003 г. достигла 88 млн. человек, что составляет 6,6% мировой абонентской базы сетей сотовой свя
20.01.2004 T-Mobile построит в Чехии WCDMA-сеть

Компания Siemens Mobile поставит оборудование для монтажа сети стандарта WCDMA чешскому подразделению оператора мобильной связи T-Mobile International. Проект будет о
29.12.2003 Южная Корея: перспективы WCDMA туманны

оответственно первый и второй по величине, запустили на днях в тестовую эксплуатацию сети стандарта WCDMA, при этом оба оператора начнут подключать абонентов не ранее марта следующего года. По

10.12.2003 Fujitsu разработала новый усилитель для базовой станции WCDMA

В лабораториях японской компании Fujitsu разработан новый усилитель для базовых станций сотовой связи стандарта WCDMA. По утверждению разработчиков, это самый мощный усилитель для этого вида базовых станций. Устройство принадлежит к классу транзисторных усилителей на нитриде галлия с высокой мобильностью
27.10.2003 В Малайзии началось тестирование сети WCDMA

Китайская компания Huawei Technologies объявила о начале предкоммерческой тестовой эксплуатации сотовой сети 3-го поколения стандарта WCDMA оператора Telekom Malaysia. Сеть покрывает центр города Куала-Лумпур, включая офисные небоскребы. Для участников тестирования компании предоставили несколько моделей телефонов. В процессе
15.10.2003 AT&T и Lucent развернут первую в США сеть WCDMA

Оператор сотовой связи AT&T Wireless и поставщик сетевых инфраструктур Lucent Technologies проводят развертывание первой в США тестовой 3G-сети стандарта WCDMA. Сеть строится в городе Майами, штат Флорида. По утверждению Lucent, работа идет успешно и уже удалось осуществить серию голосовых звонков и провести обмен данными. Сеть работает на часто
14.10.2003 Qualcomm: Россия не дозрела до WCDMA

кого отделения корпорации Qualcomm Луиджи Гаспаролло, Россия по ряду причин еще не дозрела до эпохи WCDMA (UMTS), поэтому сейчас в нашей стране Qualcomm нацелен на продвижение другого стандарта
01.10.2003 Agere принимает австралийских сотрудников Lucent на работу

е интегрированных чипсетов и программных решений для двухдиапазонных 3G-телефонов, работающих как с WCDMA, так и с GSM 900/1800/1900. В первую очередь, сотрудники нового центра будут заниматься
08.08.2003 Qualcomm начал пробные поставки WCDMA-чипа c поддержкой GPS

comm объявила о пробном выпуске чипсета MSM6250 для мобильных станций, а также программного обеспечения к нему. Микросхема поддерживает стандарты GSM, GPRS и FDD-режим (Frequency Division Duplex) для WCDMA. Чипсет содержит встроенное решение глобальной системы позиционирования gpsOne, первое GPS-решение для рынка WCDMA. Дополнительно к этому системное решение MSM6250 поддерживает чет
06.08.2003 Nokia поставит WCDMA-оборудование в Швейцарию

Финская компания Nokia сообщила о подписании контракта со швейцарским оператором мобильной связи TDC Switzerland AG, работающим под торговой маркой sunrise, на поставку ядра национальной WCDMA-сети оператора. Поставка оборудования уже начата, коммерческий запуск сети запланирован на конец 2004 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются. Источник: пресс-релиз компании.
03.06.2003 Когда 3G придет в Россию?

изнана нецелесообразной. По планам разработчиков, сети стандарта GSM будут мигрировать в IMT-DS или W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Первопроходцем в развертывании сетей этого с
14.04.2003 Ericsson постpоит WCDMA-сеть для опеpатоpа "3" в Дании, передаст ИТ-инфраструктуру HP

компании Ericsson постpойку сети в Дании. По контpакту, Ericsson поставит необходимое обоpудование, пpоведет его установку и последующее техобслуживание. Сеть будет полностью интегpиpована с шведской WCDMA-инфpастpуктуpой опеpатоpа, также поставленной Ericsson. В Швеции и Дании 3G-связь опеpатоpа "3" будет пpедоставляться пpедпpиятием Hi3G Access, на 60% пpинадлежащего Hutchison Whampoa и н
04.04.2003 China Telecom предпочтет W-CDMA

звитие China Telecom в 2003 году" производитель телекоммуникационного оборудования Zhongxing Telecom (ZTE) заявил, что оператор China Telecom выберет в качестве стандарта сотовой связи 3-го поколения W-CDMA, а не разработанный "домашний" TD-SCDMA. CT построит тестовую сеть в семи китайских городах, включая Шанхай. Ожидается, что Министерство Информационной Индустрии (MII) выдаст лицензии на
04.04.2003 China Telecom предпочтет W-CDMA

звитие China Telecom в 2003 году" производитель телекоммуникационного оборудования Zhongxing Telecom (ZTE) заявил, что оператор China Telecom выберет в качестве стандарта сотовой связи 3-го поколения W-CDMA, а не разработанный "домашний" TD-SCDMA. CT построит тестовую сеть в семи китайских городах, включая Шанхай. Ожидается, что Министерство Информационной Индустрии (MII) выдаст лицензии на
11.03.2003 Nokia и Huawei поделятся друг с другом WCDMA-технологиями

йский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies подписали кросс-лицензионное соглашение по своим патентам на производство и продажи инфраструктур сотовых 3G-сетей стандарта WCDMA. На основе этого соглашения китайская и финские компании будут предоставлять друг другу свои технологии на льготных условиях.Ни о каких дополнительных условиях заключения соглашения компа

Публикаций - 701, упоминаний - 802

WCDMA и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 199
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 159
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 86
Qualcomm Technologies 1974 85
Samsung Electronics 11065 80
Lenovo Motorola 3566 76
Siemens AG - Siemens Group 2673 66
LG Electronics 3735 52
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 47
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 45
Huawei 4677 41
HTC Corporation 1512 37
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 36
Vodafone Group 1412 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 32
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 30
Sony 6739 27
Microsoft Corporation 25775 27
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 26
МегаФон 10742 25
Apple Inc 13156 24
Motorola Inc 1156 23
Intel Corporation 12811 23
China Mobile 436 22
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 21
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 21
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 20
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 19
Google LLC 12690 19
AT&T Inc 1726 18
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 18
TI - Texas Instruments Incorporated 848 16
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 16
Fujitsu 2105 15
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 14
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 93 14
Dell EMC 5180 14
ZTE Corporation 800 14
Carl Zeiss AG 307 20
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 13
Евросеть 1421 8
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 8
Связной ГК 1401 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 6
Hyundai Motor Company 436 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
UMA - United Music Agency 40 3
Совкомбанк Совесть 279 3
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 3
101Hotels.com 456 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Альфа-Банк 1979 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Nike 195 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
Резонанс НПП 407 2
Prada 58 2
Arthur D. Little 14 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
Альфа-Групп 745 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Renault Groupe 166 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Walt Disney Company 647 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Президент Украины 128 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 342
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 43
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 6
WiMAX Forum 69 5
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 5
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
IPv6 Forum 6 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
TTA - Telecommunications Technology Association - Ассоциация телекоммуникационных технологий Южной Кореи 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 378
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 357
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 224
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 206
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 167
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 142
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 140
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 122
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 118
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 106
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 106
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 105
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 104
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 97
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 97
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 97
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 94
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 90
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 84
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 79
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 77
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 75
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 74
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 68
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 67
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 65
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 64
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 62
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 61
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 61
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 58
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 57
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 57
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 56
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 55
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 54
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 52
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 51
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 51
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 49
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 88
Google Android 15244 60
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 41
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 41
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 33
Nokia Symbian OS 1411 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 29
Microsoft Windows 16882 28
Microsoft Windows Mobile 6 250 26
Nokia Nseries 538 26
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 23
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 20
Oracle Java - язык программирования 3469 19
Microsoft Windows BitLocker 942 19
Linux OS 11533 18
Microsoft Windows 2000 8678 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 16
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 16
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 15
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 13
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 13
HTC TouchFLO 3D - HTC TouchFLO 2D - графический пользовательский интерфейс 63 13
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 13
Microsoft Office 4170 12
HTC Touch - серия смартфонов 71 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 10
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 9
Sony Walkman 285 9
Ericsson Mobile Platforms 19 9
Microsoft Windows Mobile 5 193 9
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 9
Nokia E - серия - Nokia E6 - Nokia E50 - Nokia E51 - Nokia E60 - Nokia E61, Nokia E61i - Nokia E65 - Nokia E66 - Nokia E70 - Nokia E71 - Nokia E72 - Nokia E75 - Nokia E90 78 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 9
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 9
Microsoft Outlook 1506 8
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 8
Солонин Виталий 90 11
Ксенин Алекс 311 9
Набоков Сергей 27 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Умаров Михаил 56 4
Москалева Татьяна 73 4
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 4
Демидов Михаил 134 3
Богатов Антон 79 3
Савватин Максим 66 3
Портной Сергей 9 3
Косинов Михаил 14 3
Brown Andrew - Браун Эндрю 8 3
Рейман Леонид 1065 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Миньковский Михаил 25 2
Иванов Андрей 61 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Порошенко Петр 27 2
Тихонов Александр 69 2
Ping Guo - Пин Го 23 2
Сорокин Андрей 23 2
Анкилов Константин 121 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 2
Warrior Padmasree - Вариор Падмашри 8 2
Фадеев Михаил 57 2
Филимонов Сергей 46 2
Масельский Дмитрий 15 2
Тайнов Олег 20 2
Шмелев Иван 3 2
Novak Bosco - Новак Боско 2 2
Hellstroem Kurt - Хеллстрем Курт 16 2
Платонов Леонид 5 2
Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 2
Мизиковский Семен 2 2
Bouchard Jean Philippe - Бушар Жан Филип 8 2
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 2
Аксюк Владимир 2 2
Bishop David - Бишоп Дэвид 7 2
Ulf Ewaldsson - Эвалдссон Ульф 11 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 168
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 147
Япония 13807 141
Европа 24964 135
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 95
Финляндия - Финляндская Республика 3697 83
Южная Корея - Республика 7052 75
Азия - Азиатский регион 5920 54
Швеция - Королевство 3782 50
Германия - Федеративная Республика 13221 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Китай - Тайвань 4245 30
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 29
Индия - Bharat 5870 25
Италия - Итальянская Республика 4508 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 23
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 21
Европа Западная 1496 21
Америка - Американский регион 2206 21
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 19
Франция - Французская Республика 8177 19
Украина 7928 17
Испания - Каталония - Барселона 752 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Канада 5082 15
Африка - Африканский регион 3641 15
Ближний Восток 3154 14
Нидерланды 3746 13
Китай - Пекин - Beijing 1096 13
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 13
Сингапур - Республика 1953 13
Япония - Токио 1020 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Европа Восточная 3138 12
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 31
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 28
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 23
Английский язык 7030 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 19
Ergonomics - Эргономика 1755 18
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 16
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 14
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 11
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 10
Видеокамера - Видеосъёмка 720 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 18
CNews - ZOOM.CNews 1866 15
Cellular News 234 12
RCR News 107 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
NE Asia Online 313 9
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 8
DigiTimes - Издание 1331 8
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Total Telecom 613 7
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 7
Engadget - Блог о технологиях 429 5
Telecom Today - Today in Telecom 138 5
FT - Financial Times 1296 5
Korea Times 132 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
AP - Associated Press 2007 3
HPC.ru 117 3
Inquirer 463 2
Известия ИД 770 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Мобильные системы 118 2
Computer Weekly 376 2
ComputerWire 51 2
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 2
Bloomberg 1627 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
N+1 - Издание 188 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Korea Herald 47 1
Gizmodo 133 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
AppleInsider 400 1
Telegraph 199 1
China Daily 71 1
Mobiltelefon 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
Gartner - Гартнер 3658 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
IDC - International Data Corporation 4975 8
ABI Research 236 6
Dell'Oro Group 66 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
Strategy Analytics 285 4
In-Stat/MDR 74 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
Gartner - Dataquest 353 3
In-Stat 115 3
Synergy Research Group 48 2
Allied Business Intelligence 16 2
Multimedia Research Institute 3 2
Juniper Research 131 2
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Frost & Sullivan 207 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Moody's Investors Service 136 1
SmartMarketing 74 1
Mobile Research Group 87 1
Consumer Reports 40 1
MForum Analytics 20 1
Cahners-Instat Group 34 1
Мировой рынок телекоммуникаций 2 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
UB - University of Bremen - Бременский университет 16 2
Universität Stuttgart - University of Stuttgart - Штутгартский университет - Университет Штутгарта 13 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
Ericsson Academy 1 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 1
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 6 1
CATR - China Academy of Telecommunication Research - China Academy of Telecommunications Technology - Китайская академия телекоммуникационных исследований 4 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 27 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 30
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
CeBIT 614 5
Связь-Экспокомм 276 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Photokina 60 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
MacWorld Expo 35 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще