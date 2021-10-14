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University of Cambridge
Кембриджский университет


14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 2
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
30.06.2021 Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe 1
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 1
13.05.2021 Citrix назначила директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA 1
26.04.2021 Назначен глава интеграционного направления группы «Т1» 1
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео 1
23.07.2020 Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран 1
08.05.2020 Atos мобилизует ИТ-ресурсы для борьбы с Covid-19 1
19.06.2019 Власти США хотят ввести предвыборную цензуру в интернете. Законопроект уже в Конгрессе 1
26.04.2019 Искусственный интеллект ускоряет диагностику глазных болезней 1
23.04.2019 Как обеспечили доступом к Wi-Fi один из крупнейших вузов России 1
15.11.2018 Цукерберг перевел своих сотрудников на Android после того, как Тим Кук обвинил Facebook в подрыве демократии 1
06.11.2018 В день выборов в Конгресс США Facebook блокирует русскоязычные аккаунты 1
11.10.2018 Facebook удалил страницы россиян, собирающих данные для властей 1
25.09.2018 Проблемы Facebook усугубляются: увольняются основатели Instagram 1
15.06.2018 За утечку данных 87 миллионов пользователей Facebook уволили главного пиарщика 1
24.11.2017 Пользователям будут платить за добычу биткоинов на их домашних ПК 1
08.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenStack Platform 12 1
15.09.2017 Российские студенты победители в международном хакатоне VisionHack 2017 1
26.06.2017 Dell EMC расширит использование графических процессоров Nvidia в HPC 2
25.05.2017 Red Hat выпустила новую версию платформы OpenStack для корпоративных заказчиков 1
16.12.2016 Red Hat представила OpenStack Platform 10 1
27.10.2016 Созданы SIM-карты, общающиеся друг с другом вне сети 1
01.08.2016 Популярная клавиатура для iPhone оказалась шпионским ПО 1
13.04.2016 В России будет создан виртуальный полигон для тестирования беспилотников при поддержке Минобрнауки России 1
27.07.2015 IBM вместе с университетами по всему миру будет готовить разработчиков облачных сервисов 1
24.06.2015 Искусственный интеллект КАМАЗа одобрен международным научным сообществом 1
01.04.2015 Ученые сделали новый шаг к созданию функционального квантового компьютера 1
24.12.2014 Сколтех и MIT: три года вместе 1
14.03.2014 Big Data построила карту очагов нестабильности на Украине 1
22.03.2013 Странам НАТО рекомендовано убивать хакеров 1
21.12.2012 Станислав Олейник назначен вице-президентом по корпоративной стратегии «ВымпелКома» 1
19.07.2012 Впервые в истории начато серийное производство фазовой памяти 1
25.06.2012 «Память будущего» на шаг приблизилась к массовому рынку 1
28.03.2012 Топ-менеджер «Собинбанка» перешел в Optima на пост директора по персоналу 1
16.03.2012 Изобретен лазерный анти-принтер для уничтожения и подделки документов 2
10.11.2010 Plastic Logic и «Роснано» построят в России завод по производству пластиковых дисплеев 1
17.08.2010 Google и Кэмбриджский университет улучшают безопасность UNIX 1
30.03.2009 Китайские хакеры шпионят за 103 странами 1

Публикаций - 44, упоминаний - 47

University of Cambridge упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4221 6
Facebook 3768 6
Cambridge Analytica 43 6
IBM 3575 5
Dell EMC 2425 4
NetApp 486 4
Verizon 378 3
Lenovo Group 1643 3
Cisco Systems 2069 3
Rackspace Technology 67 3
Nokia Corporation 2468 3
Ericsson 871 3
Red Hat 668 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 3
Nvidia Corp 2047 2
Google LLC 7198 2
Swisscom 35 2
NEC 435 2
Samsung Electronics 5749 2
Twitter 2204 2
Social Data Hub - SocialDataHub 3 2
Fubutech 3 2
Microsoft Corporation 11226 2
Huawei 2736 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 1
Juniper Networks 168 1
AMD - Advanced Micro Devices 1690 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Nano Diamond Battery 3 1
TACC - Texas Advanced Computing Center 3 1
Micron Technology - Crucial 70 1
Nortel Networks 224 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
F-Secure 77 1
IM Flash Technologies 13 1
Hitachi 480 1
Микрон - Micron 365 1
Alphabet 74 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Систром 4 1
FICO 33 3
Jaguar Land Rover 63 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Техносила 152 1
Hitachi Lumada 20 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Uber Technologies 258 1
Jaguar Cars 59 1
Uber 257 1
Arjuna Capital 1 1
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 6 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 111 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 82 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Роснано 456 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
Социальные сети - Соцсети 96 5
OpenStack 347 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
PoE - Power over Ethernet 279 1
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 13 1
HAMR HDD - heat-assisted magnetic recording - Термомагнитная запись - Тепловая магнитная запись - Магнитная запись с подогревом 19 1
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 55 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 181 1
PUE - Power usage effectiveness 47 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 289 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 187 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
POSIX - Portable Operating System Interface - переносимый интерфейс операционных систем 22 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 596 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 106 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 14 3
Red Hat CloudForms 18 3
Red Hat OpenStack Platform 24 3
Red Hat Ceph Storage 70 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 3
Nvidia GeForce GTX 2090 2
Linux OS 4288 2
Red Hat Customer Portal 22 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 2
Google Android 10752 2
Cisco CVD - Cisco Validated Design 10 1
Baidu 179 1
OpenSSH - Open Secure Shell 16 1
Atos BullSequana Edge 12 1
HPE Aruba ClearPass Policy Manager - Управление политиками для мобильных устройств и интернета вещей 6 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
IBM Bluemix 38 1
Nvidia Volta GV 26 1
Apple Mac 1466 1
Intel RSD - Intel Rack Scale Design 2 1
Intel Xeon Phi 31 1
HPE Aruba AirWave 7 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 32 1
Atos EpiSYS - Epidemic Management System 1 1
Linux OpenDaylight Project 11 1
OpenStack Cinder 13 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Chromium - Браузер 166 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Apple iPad 3263 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 435 1
HP LaserJet - Серия лазерных принтеров 46 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 1
IBM Cloud 84 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 508 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 6
Kogan Aleksandr - Коган Александр 6 6
Коган Александр 8 6
Cruz Ted - Круз Тед 5 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
Ускова Ольга 128 3
Schrage Elliot - Шрейдж Эллиот 3 2
Golsharifi Nima - Голшарифи Нима 1 1
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 24 1
Buck Ian - Бак Йэн 10 1
Хачуян Артур 1 1
Канделаки Тина 3 1
Stamos Alex - Стамос Алекс 1 1
Koum Jan - Кум Ян 13 1
McNamara Mike - Макнамара Майка 1 1
Systrom Kevin - Систром Кевин 12 1
Girard Elie - Жирар Эли 8 1
Аксенов Алексей 7 1
Hawley Josh - Хоули Джош 2 1
Шмелев Алексей 20 1
Thompson Brian - Томпсон Брайан 3 1
Acton Brian - Эктон Брайан 7 1
Данилюк Алексей 3 1
Krieger Mike - Кригер Майк 2 1
Ермаков Сергей 3 1
Соловьев Сергей 25 1
Бельченко Юрий 1 1
Рябчикова Валерия 2 1
Калинин Николай 5 1
Паршин Максим 142 1
Лысенко Эдуард 209 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Курочкин Юрий 13 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 14
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Германия - Федеративная Республика 3693 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 5
Иран - Исламская Республика Иран 376 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Индия - Республика 2184 4
Ирландия - Республика 368 3
Бразилия - Федеративная Республика 1132 2
Россия - Иннополис 292 2
США - Нью-Йорк 1105 2
Украина 3417 2
Канада 1321 2
Сингапур - Республика 811 2
Польша - Республика 834 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Румыния 348 2
Южная Корея - Республика 1470 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 2
Великобритания - Кембридж 72 2
Казахстан - Республика 2661 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 1
США - Торонто 65 1
Испания - Королевство 1262 1
Мальта - Республика 69 1
Германия - Дрезден 43 1
Украина - Киев 480 1
Северная Америка 1420 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
Малайзия 345 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Чехия - Чешская Республика 504 1
Бутан - Королевство 2 1
США - Остин 58 1
Эстония - Таллин 27 1
Кения - Найроби 11 1
США - Миссури 17 1
США - Маунтин-Вью 49 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 6 1
Фабрика троллей 4 1
NYT - The New York Times 511 2
Nature 35 2
New Scientist 9 2
The Verge - Издание 448 1
The Wall Street Journal 710 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
The Guardian - Британская газета 191 1
Ars Technica 228 1
Rusbase 15 1
Physical Review Letters 6 1
IDC - International Data Corporation 2738 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
Forrester Research 388 1
Fortune 100 48 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 229 4
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 203 2
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 8 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
University of Toronto - Университет Торонто 7 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 11 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 8 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 7 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
Covid-19 Dataset Challenge 1 1
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