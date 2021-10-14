Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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University of Cambridge
Кембриджский университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 47
University of Cambridge упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 4221 6
|Facebook 3768 6
|Cambridge Analytica 43 6
|IBM 3575 5
|Dell EMC 2425 4
|NetApp 486 4
|Verizon 378 3
|Lenovo Group 1643 3
|Cisco Systems 2069 3
|Rackspace Technology 67 3
|Nokia Corporation 2468 3
|Ericsson 871 3
|Red Hat 668 3
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 3
|Nvidia Corp 2047 2
|Google LLC 7198 2
|Swisscom 35 2
|NEC 435 2
|Samsung Electronics 5749 2
|Twitter 2204 2
|Social Data Hub - SocialDataHub 3 2
|Fubutech 3 2
|Microsoft Corporation 11226 2
|Huawei 2736 2
|Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 1
|Juniper Networks 168 1
|AMD - Advanced Micro Devices 1690 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Nano Diamond Battery 3 1
|TACC - Texas Advanced Computing Center 3 1
|Micron Technology - Crucial 70 1
|Nortel Networks 224 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
|F-Secure 77 1
|IM Flash Technologies 13 1
|Hitachi 480 1
|Микрон - Micron 365 1
|Alphabet 74 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
|Систром 4 1
|JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
|EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
|NYT - The New York Times 511 2
|Nature 35 2
|New Scientist 9 2
|The Verge - Издание 448 1
|The Wall Street Journal 710 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|The Guardian - Британская газета 191 1
|Ars Technica 228 1
|Rusbase 15 1
|Physical Review Letters 6 1
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
|Forrester Research 388 1
|Fortune 100 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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