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Индексная книга (каталог) CNews*
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University of Cambridge Кембриджский университет

University of Cambridge - Кембриджский университет

СОБЫТИЯ


02.12.2025 Бунтующие подростки рвутся в мир киберкриминала. После 20 лет в нем остаются единицы и не из-за денег 1
21.11.2025 Литература в опасности. Каждый второй писатель боится, что его заменит ИИ 1
28.10.2025 Производители и техноблогеры врут россиянам в лицо. 8К-телевизоры оказались бесполезной тратой денег 1
24.03.2025 Новая эра в мире дисплеев. Создан экран с крошечными пикселями для детализированного изображения в сотни раз лучше, чем у iPhone 1
19.08.2024 «Британский Билл Гейтс», почти уничтоживший HP, пропал без вести вместе с дочерью 1
10.07.2024 На «ЭларСкан» оцифруют документы и фотографии первого русского Нобелевского лауреата академика Павлова 1
07.06.2024 «Британский Билл Гейтс», который «довел до развала HP», полностью оправдан судом 1
30.03.2023 В ИТ появилась новая профессия инженера-суфлера для ChatGPT с зарплатой $335 тыс. в год 1
03.10.2022 Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок 2
08.04.2022 ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса 2
21.03.2022 Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр 1
06.01.2022 Цена биткоина рухнула из-за погромов в Казахстане 1
09.11.2021 Хакеры научились подменять код в открытом ПО незаметно для разработчиков 1
22.10.2021 Intel открыл код инструмента для поиска программных ошибок, который изумил его собственных разработчиков 1
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 2
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
04.10.2021 Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел 3
24.09.2021 Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни 3
06.08.2021 iPhone будет «стучать» на своего хозяина, если он сделает криминальное фото 1
30.06.2021 Hitachi Vantara приобрела британскую Io-Tahoe 1
07.06.2021 Найден способ увеличить емкость жестких дисков в 10 раз 2
13.05.2021 Citrix назначила директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA 1
26.04.2021 Назначен глава интеграционного направления группы «Т1» 1
13.10.2020 Основатель ARM хочет сорвать сделку с Nvidia: «Она приведет к полному технологическому превосходству США» 1
01.10.2020 Радар нарисовал карту древнего города без раскопок 1
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео 2
23.07.2020 Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран 2
08.05.2020 Atos мобилизует ИТ-ресурсы для борьбы с Covid-19 1
24.04.2020 Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан 3
21.10.2019 Машина с листьями сможет производить топливо и воздуха 3
19.06.2019 Власти США хотят ввести предвыборную цензуру в интернете. Законопроект уже в Конгрессе 2
26.04.2019 Искусственный интеллект ускоряет диагностику глазных болезней 2
23.04.2019 Как обеспечили доступом к Wi-Fi один из крупнейших вузов России 1
15.11.2018 Цукерберг перевел своих сотрудников на Android после того, как Тим Кук обвинил Facebook в подрыве демократии 2
06.11.2018 В день выборов в Конгресс США Facebook блокирует русскоязычные аккаунты 2
11.10.2018 Facebook удалил страницы россиян, собирающих данные для властей 2
25.09.2018 Проблемы Facebook усугубляются: увольняются основатели Instagram 2
15.06.2018 За утечку данных 87 миллионов пользователей Facebook уволили главного пиарщика 2
15.05.2018 Интимные данные миллионов пользователей Facebook годами лежали в свободном доступе 3

Публикаций - 258, упоминаний - 430

University of Cambridge и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25778 14
Intel Corporation 12812 12
Meta Platforms - Facebook 4622 11
IBM - International Business Machines Corp 9701 11
Галактика - Корпорация 1545 11
Samsung Electronics 11068 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 7
Cambridge Analytica 47 7
Google LLC 12693 6
X Corp - Twitter 2939 6
Dell EMC 5181 5
Toshiba Corporation 2980 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9511 5
Light Blue Optics 4 4
NetApp - Network Appliance 667 4
Cisco Systems 5371 4
Apple Inc 13161 4
HPE SGI - Silicon Graphics 390 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Red Hat 1378 4
Deutsche Telekom 954 4
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
Nvidia Corp 4006 3
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 3
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 3
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 53 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Ntrepid - Anonymizer 7 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 3
Huawei 4677 3
Lenovo Group 2447 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
HP Inc. 5883 3
Canon 1439 3
Philips 2099 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 3
Sharp Corporation 1062 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Fubutech 3 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1912 4
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 3
Kearney - A.T. Kerney 47 3
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
DuPont - Дюпон 101 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 2
Tesco 84 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1758 2
Amadeus Capital Partners 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8857 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
Boeing 1031 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 495 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Unilever - Юнилевер Русь 171 2
Coca-Cola Company 261 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 1
DNP - Dai Nippon Printing 24 1
Uber 357 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 777 1
Arjuna Capital 1 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
U.S. NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 9 1
MMOMA - Moscow Museum Of Modern Art - ММОМА - Московский музей современного искусства - Музей Вадима Сидура 10 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Meta Group 54 1
Резонанс НПП 407 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
ChemChina - Pirelli SpA - Пирелли Таер Руссия 42 1
Orbital Recovery 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5971 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3442 5
George C. Marshall European Center for Security Studies - Европейский центр исследований безопасности Джорджа К. Маршалла 4 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5430 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2857 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1688 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5666 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1543 3
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 3
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 75 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4952 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 425 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6545 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2131 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 648 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 154 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6511 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35022 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16982 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33506 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24425 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29704 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22613 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16261 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11537 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8780 12
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13251 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26321 11
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13926 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22583 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28288 10
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1583 10
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3667 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10258 9
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1842 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11813 9
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10680 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5028 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53915 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10204 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13325 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4783 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12912 7
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8652 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25817 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7604 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18336 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10749 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7388 6
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13141 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4992 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6577 6
Linux OS 11538 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5731 4
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 34 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2420 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 3
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 926 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7624 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 3
Microsoft Windows 16891 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 707 3
WordPress Foundation - WordPress 255 3
Red Hat Ceph Storage 126 3
Red Hat OpenStack Platform 32 3
Red Hat Cloud Forms 22 3
Red Hat Cloud Suite - Red Hat Cloud Infrastructure 13 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5253 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Open vSwitch - OpenVSwitch 19 2
HPE SGI Onyx 17 2
IBM eLiza 18 2
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 2
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 2
ANU AAO - Australian Astronomical Observatory - Siding Spring Observatory - Астрономическая обсерватория Сайдинг-Спринг - Anglo-Australian Observatory - Англо-Австралийская обсерватория - телескоп Фолкеса 11 2
FreePik 1846 2
HPE SGI Origin - Silicon Graphics Origin 13 2
HPE SGI Altix - Silicon Graphics Altix 34 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Google Android 15249 2
Apple iOS 8586 2
Microsoft Office 4174 2
Oracle Java - язык программирования 3470 2
Apple iPhone 6 4861 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 2
Intel Itanium 649 2
Meta - Facebook myPersonality 3 2
Anderson Ross - Андерсон Росс 9 8
Коган Александр 10 7
Kogan Aleksandr - Коган Александр 6 6
Clayton Richard - Клейтон Ричард 6 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 370 6
Cruz Ted - Круз Тед 6 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 3
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 3
MacKay David - Маккэй Дэвид 3 3
Bellovin Steve - Билловин Стив 6 3
Bradner Scott - Брэднер Скотт 3 3
Murdoch Steven - Мердок Стивен 4 3
Penty Richard - Пенти Ричард 3 3
Ускова Ольга 174 3
Черникова Алевтина 51 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 2
Lynch Mike - Линч Майк 14 2
Schrage Elliot - Шрейдж Эллиот 4 2
Mischenko Alex - Мищенко Алекс 2 2
Thornton Alex - Торнтон Алекс 2 2
Hawking Stephen - Хоукинг Стэфан 2 2
Petitjean Patrick - Птижан Патрик 2 2
Sharp Richard - Шарп Ричард 5 2
Shephard Bill - Шефард Билл 2 2
Courtney Katherine - Куртни Кэтрин 2 2
Newton Isaac - Ньютон Исаак 15 2
Venter Craig - Вентер Крейг 18 2
Ahmad Armughan - Ахмад Армуган 3 2
Murphy Michael - Мэрфи Майкл 4 2
Elliot Stephen - Эллиот Стивен 5 2
Bhadeshia Harry - Бхадешиа Гарри 2 2
Franklin Robin - Фрэнклин Робин 2 2
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 2
Kuhn Markus - Кун Маркус 2 2
Crawley Edward - Кроули Эдвард 6 2
Steinhardt Paul - Стейнхардт Пол 4 2
Newberg Heidi - Ньюберг Хайди 2 2
Millington Julia - Миллингтон Джулия 4 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 70
Россия - РФ - Российская федерация 166281 47
Европа 24967 24
Земля - планета Солнечной системы 10867 23
Великобритания - Кембридж 263 21
Германия - Федеративная Республика 13222 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5491 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19149 14
Япония 13808 14
Великобритания - Лондон 2433 13
США - Нью-Йорк 3181 10
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 9
Италия - Итальянская Республика 4508 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 8
Индия - Bharat 5871 8
Канада 5082 8
Солнечная система - Solar system 2569 8
США - Калифорния 4829 8
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 128 7
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Израиль 2857 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Африка - Африканский регион 3643 7
Чили - Республика 494 7
Южная Корея - Республика 7053 6
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 5
Азия - Азиатский регион 5921 5
Швеция - Королевство 3782 5
Сингапур - Республика 1953 5
Америка Южная 884 5
Иран - Исламская Республика Иран 1155 5
Филиппины - Республика 599 5
Португалия - Португальская Республика 956 5
США - Массачусетс 518 4
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 4
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 43 4
США - Нью-Йорк штат 254 4
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33776 56
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 23
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1713 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57713 19
Физика - Physics - область естествознания 2945 18
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1327 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10353 16
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 14
Английский язык 7033 13
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 12
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 12
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 11
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 11
Зоология - наука о животных 2888 10
Молекула - Molecula 1102 10
Кремний - Silicium - химический элемент 1777 10
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16074 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8848 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11327 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12311 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4995 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21662 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10883 8
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 8
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1091 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6777 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11691 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6176 6
Энергетика - Energy - Energetically 5859 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7426 6
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4670 6
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 6
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 6
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 6
Астрономия - Квазар - Quasar 85 6
New Scientist 1448 22
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 17
Nature 832 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
Phys.org 972 6
The Guardian - Британская газета 406 6
ScienceDaily 399 5
PhysicsWeb 184 5
FT - Financial Times 1296 5
Telegraph 200 4
Physical Review Letters 165 4
Scientific American 81 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 2
Vnunet 224 2
Silicon.com 364 2
Ananova 250 2
Future - Space.com 200 2
EurekAlert 291 2
PhysicsWorld 90 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Bloomberg 1627 2
NYT - The New York Times 1101 2
Ars Technica 450 2
CoinDesk 4 1
Sky News - Телеканал 30 1
heise online - heise security 122 1
Silicon 494 1
NE Asia Online 313 1
VNUNet.com 214 1
Cellular News 234 1
allNetDevices 160 1
MSNBC - телеканал 89 1
Times 661 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
Guardian Unlimited 15 1
Astronomy & Astrophysics 16 1
Nature Nanotechnology 24 1
Gartner - Гартнер 3658 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
Strategy Analytics 285 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 2
IBM Research 111 2
Fortune Global 100 142 1
VDC Research Group 14 1
Gartner - Dataquest 353 1
Fortune Global 1000 51 1
BiMEX Research 2 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Forrester Research 834 1
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Microsoft Research 144 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 10
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 472 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1728 6
University of Oxford - Оксфордский университет 212 6
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 4
Heinrich Heine University Dusseldorf in Germany - HHU - Heinrich Heine University Düsseldorf - Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне 8 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 461 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 3
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 3
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 3
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
King's College London - Королевский колледж Лондона 45 3
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 2
Institut d'Astrophysique de Paris - Парижский астрофизический институт - Парижский институт астрофизики 4 2
University of Portsmouth - Портсмутский университет 8 2
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 20 2
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 18 2
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1482 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2665 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 390 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CeBIT 614 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 2
Covid-19 Dataset Challenge 1 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
USENIX Security Symposium 4 1
День молодёжи - 27 июня 1089 1
ICM - International Congress of Mathematicians - Международный конгресс математиков 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
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