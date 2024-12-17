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Red Hat Cloud Forms



17.12.2024 Когда заказчику действительно нужен Kubernetes 1
24.01.2022 IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли 1
05.09.2019 «Талмер» построил частное облако для «Металлоинвеста» 1
08.02.2019 Red Hat представила Red Hat CloudForms 4.7 2
14.01.2019 Red Hat Ansible Tower 3.4 упростит работу с гибридными ИТ-средами 1
21.05.2018 Red Hat представила новую версию платформы виртуализации Virtualization 4.2 2
06.03.2018 Red Hat обновила системы управления в гибридных облачных средах 3
08.11.2017 Red Hat представила новую версию OpenStack Platform 12 1
10.07.2017 Red Hat представила новую версию Cloud Suite 2
25.05.2017 Red Hat выпустила новую версию платформы OpenStack для корпоративных заказчиков 2
20.04.2017 Новая версия Red Hat Virtualization предлагает платформу для цифровой трансформации предприятия 1
16.12.2016 Red Hat представила OpenStack Platform 10 1
21.09.2016 Алексей Шипов -

Российские «облака» прошли этап детских болезней

 2
01.09.2016 Red Hat выпустила новую версию OpenStack Platform для развертывания и сопровождения частных и публичных «облаков» 2
20.07.2016 Вышла новая версия платформы управления конфигурациями Ansible Tower от Red Hat 1
14.07.2016 Red Hat представила обновленный портфель продуктов для работы с Linux-контейнерами 2
30.06.2016 Red Hat CloudForms 4.1 оснащена поддержкой Google Cloud Platform и SDN 2
14.03.2016 Red Hat выпустила новую версию платформы Enterprise Virtualization 1
25.11.2015 Red Hat выпустила новую версию платформы приложений и предварительную версию масштабируемой инфраструктуры Linux-контейнеров 1
21.10.2015 Red Hat покупает Ansible — разработчика средств автоматизации ИТ-систем и платформ DevOps 1
13.06.2013 Red Hat выпустила два новых продукта на базе OpenStack 1

Публикаций - 21, упоминаний - 31

Red Hat Cloud Forms и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1305 20
Cisco Systems 5114 4
Microsoft Corporation 24625 4
SAP SE 5279 3
Lenovo Group 2292 3
Intel Corporation 12197 3
Dell EMC 5027 3
Huawei 3933 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
NetApp - Network Appliance 636 3
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 73 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Google LLC 11775 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Oracle Corporation 6688 2
Broadcom - VMware 2359 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 2
Dell Technologies - Dell Computer 2135 2
ИКС 318 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех 24 1
Red Hat Consulting 9 1
Nvidia Corp 3487 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 1
Fujitsu 2041 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
Scalr 3 1
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks 8 1
Открытые технологии 701 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 1
IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 38 1
IBM Hybrid Cloud 4 1
Cerner 13 1
Nuance Communications - ScanSoft 87 1
ICL ГК 381 1
Black Duck Software 17 1
FICO 48 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 1
Francisco Partners Management 20 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 10
OpenStack 488 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 7
DevOps - Development и Operations 865 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 455 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 4
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 4
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 4
Управляемость - Manageability 1731 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 3
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 213 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 3
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
Workflow - Поток работ 334 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 12
Red Hat OpenStack Platform 31 12
Red Hat Ansible 103 9
Linux OS 9937 8
Red Hat Ansible Tower 13 7
Red Hat Network Satellite 16 7
Red Hat Customer Portal 23 5
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 41 5
Open vSwitch - OpenVSwitch 16 5
Red Hat OpenShift Container Platform 40 4
Red Hat Ceph Storage 99 4
Red Hat Virtualization Suite - RHV 15 3
Red Hat Cloud Suite - Red Hat Cloud Infrastructure 9 3
Red Hat OpenShift 132 3
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 18 3
Microsoft Windows 15657 3
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 2
Red Hat Ansible Automation 8 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Middleware - JBoss Enterprise Middleware Suite 18 2
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 20 2
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV 22 2
Microsoft Azure 1408 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 2
OpenStack Cinder 13 2
Red Hat OpenShift Enterprise 6 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 2
Red Hat OpenStack Platform - OpenStack Block Storage - Cinder 4 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 1
Red Hat Ansible Engine - Red Hat Ansible Automation Platform 7 1
Red Hat Insights 10 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Nokia Alcatel-Lucent - Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform - Nuage Networks VSAP - Nuage Networks Virtualized Services Assurance Platform - Nuage Networks VNS - Nuage Networks Virtualized Network Services 6 1
Lenovo XClarity Controller - Lenovo XClarity Integrator - Lenovo XClarity Administrator 8 1
Red Hat Ansible Playbooks 5 1
Red Hat Enterprise Linux Atomic Host - Linux RHEL 8 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Huawei nova - Серия смартфона 63 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Фицджеральд Джо - Fitzgerald Joe 10 5
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 4
Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 3
Ефименко Михаил 2 1
Зеленков Константин 7 1
Лактюшин Олег 2 1
Кульчицкий Тимур 10 1
Cormier Paul - Пол Кормье 23 1
Thompson Brian - Томпсон Брайан 3 1
Шипов Алексей 3 1
Tom Rosamilia - Розамилья Том 5 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 40 1
Ziouani Saïd - Зиуани Саид 1 1
Cramer Tim - Крамер Тим 5 1
Shatzkamer Kevin - Шацкеймер Кевин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Казахстан - Республика 5526 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
Bloomberg 1286 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
Gartner - Гартнер 3556 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
Forrester Research 821 1
Fortune Global 100 140 1
Forrester Consulting 26 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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