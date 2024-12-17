Red Hat Cloud Forms
Red Hat Cloud Forms и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
|Казахстан - Республика 5526 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|Bloomberg 1286 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
|Gartner - Гартнер 3556 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Forrester Research 821 1
|Fortune Global 100 140 1
|Forrester Consulting 26 1
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