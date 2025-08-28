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Red Hat Enterprise Virtualization Linux RHEV Red Hat Virtualization Suite RHV

СОБЫТИЯ

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28.08.2025 Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt 1
27.02.2025 Разбираемся с особенностями технологии графических ускорителей и сетевых решений 1
12.08.2024 ПО для управления VDI: краткий обзор рынка 1
10.04.2023 OCS Distribution расширяет портфель решений для резервного копирования 1
21.03.2023 Иван Романько, Selectel: «Уход вендоров виртуализации породил ощущение неопределенности у пользователей частных облаков» 1
28.04.2022 Какой российский бэкап-сервис выбрать для создания резервных копий ИТ-инфраструктуры 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
27.05.2021 Конференция VeeamON 2021: Veeam приглашает заглянуть в будущее технологий защиты данных 2
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 1
13.01.2021 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 2
24.12.2020 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 2
04.09.2019 Red Hat Forum Russia 2019 состоится 13 сентября в Москве 1
29.08.2018 Red Hat представила решение по миграции корпоративных инфраструктур виртуализации 1
18.07.2018 Red Hat Ansible Engine расширяет поддержку облака, сетей и Windows-сред 1
03.07.2018 Axoft представила новый сервис технического аутсорсинга 1
21.05.2018 Red Hat представила новую версию платформы виртуализации Virtualization 4.2 4
13.03.2018 Возможности Red Hat Virtualization теперь доступны в средах SAP HANA 2
24.01.2018 «Рэйдикс» представила управляющее ПО для российской аппаратной платформы «Эльбрус-8С» 1
10.07.2017 Red Hat представила новую версию Cloud Suite 1
27.06.2017 Red Hat представила гиперконвергентную инфраструктуру с открытым кодом 1
31.05.2017 Вышла новая версия Acronis Backup для защиты инфраструктур любого размера 1
20.04.2017 Новая версия Red Hat Virtualization предлагает платформу для цифровой трансформации предприятия 3
29.08.2016 Вышла новая версия платформы виртуализации Red Hat Virtualization 5
17.08.2016 Acronis обновила свое комплексное решение для защиты данных Acronis Backup Cloud 1
22.03.2016 Commvault обновила свою платформу управления данными Commvault Data Platform 2
14.03.2016 Red Hat выпустила новую версию платформы Enterprise Virtualization 2
14.07.2015 Acronis представила новую облачную платформу по защите данных 1
24.06.2015 Acronis выпустила решение для облачного и локального резервного копирования данных 1
17.07.2014 Оптимизированные платформы HP OneView и HP ConvergedSystem помогут сократить операционные расходы 1
05.03.2014 Канары показали Европе, как надо экономить на СПО 1
25.02.2014 Новые решения Acronis на базе технологии AnyData защитят данные в виртуальных, облачных и физических средах 1
26.06.2013 Acronis расширяет возможности восстановления данных и приложений в виртуальных и физических средах 1
13.06.2013 Red Hat выпустила два новых продукта на базе OpenStack 1
26.09.2012 В Red Hat Linux появились драйверы для Microsoft Hyper-V 2
05.09.2012 Новая версия Acronis Backup & Recovery сокращает стоимость владения ИТ-инфраструктурой 1
15.11.2011 Red Hat предоставит облачные услуги Минобороны США 1
18.04.2011 Red Hat готовится выйти на рынок PaaS 1
15.03.2011 Рынок корпоративных Linux-систем: будут ли перемены? 1
16.12.2010 Red Hat будет развивать облачные системы совместно с Eucalyptus 1

Публикаций - 42, упоминаний - 59

Red Hat Enterprise Virtualization и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 24
Red Hat 1378 23
Microsoft Corporation 25775 14
Oracle Corporation 7074 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 8
Acronis - Акронис 489 8
Nutanix 114 4
Citrix Systems 868 4
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 4
Google LLC 12690 4
SAP SE 5601 3
Dell EMC 5180 3
Cisco Systems 5372 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Veeam Software 345 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
Open-Xchange - Netline Internet Service 16 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Fujitsu 2105 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
Nvidia Corp 4002 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 1
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 1
Нанософт разработка 23 1
ZStack 3 1
Vinchin Technology 9 1
Sangfor Technologies 12 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 1
Luxoft - Integrity Solutions - Интегрити Солюшнс 2 1
Rubrik 8 1
МегаФон 10742 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Huawei 4677 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Harley-Davidson 30 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Транснефть 335 1
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
LEGO 260 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 23
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 16
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
OpenStack 560 8
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 7
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
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Red Hat Enterprise Linux Atomic Host - Linux RHEL 10 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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