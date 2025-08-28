Индексная книга (каталог) CNews*
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Red Hat Enterprise Virtualization Linux RHEV Red Hat Virtualization Suite RHV
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 42, упоминаний - 59
Red Hat Enterprise Virtualization и организации, системы, технологии, персоны:
|Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 6
|Жуковский Дмитрий 7 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Бадаев Алексей 40 2
|Гребнев Егор 41 1
|Тутаев Михаил 57 1
|Заянц Илья 57 1
|Касаев Сергей 28 1
|Драчев Никита 10 1
|Романов Кирилл 32 1
|Лазарев Илья 27 1
|Матвиенко Нина 29 1
|Соколов Павел 15 1
|Барилкин Виктор 29 1
|Гваришвили Владимир 29 1
|Виноградов Артём 29 1
|Павловский Святослав 3 1
|Веселова Алина 2 1
|Синельников Александр 27 1
|Мингова Валерия 27 1
|Тавадзе Марина 28 1
|Данилов Михаил 34 1
|Спиридонов Иван 27 1
|Скулова Ольга 26 1
|Туманян Давид 3 1
|Mickos Marten - Микос Мартен 23 1
|Крупин Андрей 2 1
|Крупин Александр 5 1
|Романько Иван 5 1
|Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 1
|Smith Paul - Смит Пол 8 1
|Joyce Tom - Джойс Том 4 1
|Danny Allan - Дэнни Аллан 26 1
|Натрусов Артем 313 1
|Шадаев Максут 1210 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Паршин Максим 323 1
|Бадалов Андрей 66 1
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|DistroWatch 13 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|Network World 31 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
|Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.