Broadcom VMware ESXi VMware ESX Infrastructure VMware Virtual Infrastructure

Хакеры активно атакуют гипервизоры VMware. Четверо подозреваемых арестованы ь интенсивность атак. В последнее время они, похоже, всерьез сосредоточились на гипервизорах VMware ESXi в американских компаниях. Наибольшее количество жертв приходится на ритейл, авиалинии, т

Новый вымогатель VanHelsingRaaS атакует Linux, BSD, ARM и ESXi вился новый вид вымогательского ПО — VanHelsingRaaS, представляющий угрозу для Linux-, BSD-, ARM- и ESXi-систем. Используя сложные методы шифрования, VanHelsingRaaS делает восстановление данных

Выпущены срочные патчи, закрывающие три «дыры» в продуктах VMware ись данных вне выделенного диапазона памяти. DISA Global Solutions Экстренные обновления для Vmware ESXi, Workstation и Fusion - три уязвимости, в т.ч. критические. Потенциальный злоумышленник,

Новый троян для Linux атакует VMware ESXi и поголовно шифрует данные вальщика, написанного группировкой Qilin, показал, что эти злоумышленники всерьез взялись за VMware ESXI. Новый шифровальный модуль Qilin под Linux - один из самых продвинутых и гибко настраива

Хакеры переосмыслили наработки грозного шифровальщика Petya для атак на ПК под Windows, Linux и VMware ESXi еспечивает ему повышенный успех при атаках на системы под управлением Windows и, что важнее, VMware ESXi. Nevada впервые была замечена на хакерском форуме RAMP 10 декабря 2022 г.. Шифровальщик

Новое слово в индустрии шифровальщиков — зловреды, которые могут атаковать разные операционные системы пользуют зловред, написанный на кросс-платформенном языке Rust. Это позволяет легко адаптировать его для разных операционных систем и одновременно атаковать устройства, работающие на Windows, Linux и ESXi. Эта группа своей деятельностью подтверждает современный тренд в создании вредоносного ПО — переход на кросс-платформенную функциональность. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатор

Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi нного уровня. К набору программных компонентов, входящих в нее, относятся в числе прочих гипервизор ESXi и решение для управления vCenter Server. Поскольку, даже при большом количестве установл

Вышел Paragon Alignment Tool 3.0 for ESX для удаленного выравнивания разделов виртуальных систем , и восстановления информации не понадобится. Утилита поддерживает операционные системы VMware ESX, VMware ESXi, vCenter и vSphere, говорится в сообщении Paragon. «Сегодня виртуализация все чащ

Новая версия vGate R2 с поддержкой ESXi прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России пания «Код Безопасности» сообщила об успешном прохождении новой версии vGate R2 c поддержкой VMware ESXi Server 4.1 инспекционного контроля и подтверждении выданного ранее сертификата ФСТЭК Рос

vGate Compliance Checker от «Кода Безопасности» проверит виртуальные инфраструктуры на соответствием стандартам од Безопасности» представила vGate Compliance Checker — бесплатное приложение к продукту vGate 2, позволяющее проверить соответствие виртуальных инфраструктур на платформе VMware требованиям PCI DSS, CIS VMware ESX Server Benchmarks, VMware Security Hardening Best Practices. Результатом проверки, которую ИТ-специалисты смогут провести с помощью vGate Compliance Checker, станет структурирова

«Код Безопасности» выпустил vGate 2 для защиты данных в виртуальных инфраструктурах укта vGate, предназначенного для защиты информации в виртуальных инфраструктурах (ВИ) на платформах VMware Infrastructure 3, VMware vSphere 4 и 4.1. Одна из особенностей vGate 2 – функция автом

vGate 2 от «Кода Безопасности» поддержит платформу виртуализации VMware vSphere 4.1 программное решение vGate 2, являющееся средством защиты виртуальных инфраструктур на базе платформ VMware Infrastructure 3, VMware vSphere 4 и приведения этих систем в соответствие с законодат

VMware Go для СБМ: оптимизация ИТ-ресурсов и приложений на базе VMware ESXi малого и среднего бизнеса оптимизировать свои ИТ-ресурсы и приложения на основе гипервизора VMware ESXi. С помощью VMware Go компании могут не только с легкостью виртуализировать серверы и соз

Paragon Software оптимизировал виртуальную инфраструктуру «Коммерцбанка» аппаратных средств консолидированы и объединены с помощью технологии виртуализации под управлением VMware ESX Server, где за счет высвободившихся ресурсов развернуто 20 критически важных серве

VMware Go: новый веб-сервис по внедрению виртуализации для СМБ ИТ-технологии – виртуализовать серверы и создавать виртуальные машины на основе гипервизора VMware ESXi, говорится в сообщении VMware. «Использование VMware Go сделает виртуализацию доступной

Netgear ReadyNAS теперь совместим с решением для виртуализации VMware ESX Компания Netgear объявила, что ее семейство универсальных устройств хранения для малого и среднего бизнеса ReadyNAS сертифицировано на совместимость с решением для виртуализации ESX 4.0 от компании VMware. Таким образом, устройства хранения Netgear ReadyNAS могут полностью интегрироваться с VMware, что дает фирмам среднего и малого бизнеса (SMB) возможность воспользова

VMware объединит внутренние и внешние «облака» а VMware Go, предназначенного для управления бесплатными встраиваемыми гипервизорами ESX Server 3i, ESXi 3.5 и ESXi 4.0. Коммерческий запуск VMware Go произойдет в 4-м квартале 2009 - на

Trend Micro выпустила новое решение для защиты виртуальных машин VMware Компания Trend Micro выпустила новое решение для защиты сред VMware ESX/ESXi под названием Trend Micro Core Protection for Virtual Machines. Новинка предназначена для всесторонней защиты виртуальных машин VMware как в рабочем режиме, так и в режиме ожида

Softline виртуализировала ИТ-инфраструктуру МТТ у специалистами Softline было реализовано двухэтапное тестовое внедрение каждого компонента решения VMware ESX Server 3.5 и vCenter Server, VMware Consolidated Backup, Veeam Backup. В инфрастру

Softline завершила проект виртуализации ИТ-инфраструктуры в «Русагро» рм IBM System x3650, оснащенных двумя Intel Xeon 5130 2 ГГц, по 10 ГБ RAM на каждом под управлением ESX 3.5. В качестве внешнего хранилища данных используется кластерное отказоустойчивое решени

VMware View 3: эффективная виртуализация настольных систем ен по безопасному подключению практически с любого мобильного устройства. При использовании решений VMware Infrastructure 3 и VMware View 3 ИТ-персонал сможет управлять одновременно тысячами по

Softline поставила ПО VMware и Veeam для «Нижегороджелдорпроекта» го института «Нижегороджелдорпроект» (филиал ОАО «Росжелдорпроект»), а также выполнила настройку ПО VMware Infrastructure 3 на оборудовании клиента и провела обучение сотрудников ИТ-отдела комп

VMware ESXi Hypervisor стал бесплатным Компания VMware объявила о том, что гипервизор ESXi теперь будет доступен бесплатно. Это позволит компаниям различных масштабов оценить преи

VMware Infrastructure 3 внедрили в комбинате «Хороший Вкус» серверов HP ProLiant DL380 G5 и системы хранения HP 2012fc DC. На серверы был установлен гипервизор VMware ESX , который обеспечивает запуск нескольких виртуальных машин на каждом сервере. Дале

VMware Virtual Infrastructure 3 внедрили в «Новатэк-Таркосаленефтегазе» тройка сервиса резервного копирования, обучение специалистов компании работе с компонентами системы VMware Infrastructure 3, подготовка документации. Проект был выполнен точно в сроки, указанны

Гипервизор VMware ESX 3i будет устанавливаться на серверы HP ware и HP объявили о выпуске нового встраиваемого программного средства виртуализации – гипервизора VMware ESX 3i. Ожидается, что данное решение будет использоваться во многих продуктах и уже с

Microsoft Exchange+ПО VMware: новый рекорд производительности сов для сервера Microsoft Exchange 2007. VMware развернула сервер Microsoft Exchange 2007 с помощью VMware Infrastructure 3 (VI3) и организовала успешную поддержку 16 000 почтовых ящиков типа h

VMware Virtual Desktop Infrastructure: эффективное управление виртуальными ПК я. Оба пакета включают VMware Infrastructure Enterprise Edition for VDI (в свою очередь включающего VMware ESX Server 3.5 и VirtualCenter 2.5) и VMware Virtual Desktop Manager 2. Стоимость VMwa

Новый VMware Infrastructure 3 ускорит управление ИТ-ресурсами лизации, объявила о выпуске в продажу новой версии пакета VMware Infrastrusture 3, который включает VMware ESX Server 3.5 и VirtualCenter 2.5. Новый релиз позволяет ускорить управление ИТ-ресур

VMware и SAP договорились о технологическом партнерстве ользователям всех приложений 64-битовой среды Windows и Linux, которые работают под инфраструктурой VMware ESX Server. Сервера от таких производителей, как Dell, Fujitsu-Siemens, HP и IBM уже п

Symantec: новая версия Backup Exec System Recovery 7.0 ery оптимизирована производительность и добавлена поддержка Microsoft Vista, 64-разрядных платформ, VMware ESX Server и Microsoft Virtual Server. В целом, Backup Exec System Recovery представля

Вышла новая версия Veritas Cluster Server 5.0 for VMware Корпорация Symantec объявила о выпуске Veritas Cluster Server 5.0 for VMware ESX, решения корпоративного класса для обеспечения высокой готовности и послеаварийног

VMware представила полную поддержку 64-битных ОС VMware представила ESX Server 3.0.1 и VirtualCenter 2.0.1 с полной поддержкой 64-битных операционных систем. Теп

AMD объявила о поддержке виртуальных серверов Корпорация AMD сегодня объявила о сертификации программного продукта VMware ESX Server - программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, позволяющего компани

AMD объявила о поддержке виртуальных серверов Корпорация AMD сегодня объявила о сертификации программного продукта VMware ESX Server - программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, позволяющего компани

HP выпустил двухпроцессорный сверхтонкий сервер мплексное решение, в состав которого входит сверхтонкий сервер ProLiant BL20p, программные средства VMware ESX Server и VMware VirtualCenter, а также услуги поддержки от компании HP уровня Gold

Fore Systems выпустила АТМ-коммутатор для ЛВС ESX-3000 Компания Fore Systems представила АТМ-коммутатор ESX-3000 для локальных сетей. ESX-3000 построен по модульному принципу и поддерживает как протокол Ethernet, так и АТМ. Устройство имеет восемь портов расширения для карт Ethеrnet или АТ