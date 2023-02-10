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Broadcom VMware ESXi VMware ESX Infrastructure VMware Virtual Infrastructure



10.02.2023 Хакеры переосмыслили наработки грозного шифровальщика Petya для атак на ПК под Windows, Linux и VMware ESXi

еспечивает ему повышенный успех при атаках на системы под управлением Windows и, что важнее, VMware ESXi. Nevada впервые была замечена на хакерском форуме RAMP 10 декабря 2022 г.. Шифровальщик

20.07.2022 Новое слово в индустрии шифровальщиков — зловреды, которые могут атаковать разные операционные системы

пользуют зловред, написанный на кросс-платформенном языке Rust. Это позволяет легко адаптировать его для разных операционных систем и одновременно атаковать устройства, работающие на Windows, Linux и ESXi. Эта группа своей деятельностью подтверждает современный тренд в создании вредоносного ПО — переход на кросс-платформенную функциональность. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатор
05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi

нного уровня. К набору программных компонентов, входящих в нее, относятся в числе прочих гипервизор ESXi и решение для управления vCenter Server. Поскольку, даже при большом количестве установл
27.10.2011 Вышел Paragon Alignment Tool 3.0 for ESX для удаленного выравнивания разделов виртуальных систем

, и восстановления информации не понадобится. Утилита поддерживает операционные системы VMware ESX, VMware ESXi, vCenter и vSphere, говорится в сообщении Paragon. «Сегодня виртуализация все чащ
14.07.2011 Новая версия vGate R2 с поддержкой ESXi прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России

пания «Код Безопасности» сообщила об успешном прохождении новой версии vGate R2 c поддержкой VMware ESXi Server 4.1 инспекционного контроля и подтверждении выданного ранее сертификата ФСТЭК Рос
01.12.2010 vGate Compliance Checker от «Кода Безопасности» проверит виртуальные инфраструктуры на соответствием стандартам

од Безопасности» представила vGate Compliance Checker — бесплатное приложение к продукту vGate 2, позволяющее проверить соответствие виртуальных инфраструктур на платформе VMware требованиям PCI DSS, CIS VMware ESX Server Benchmarks, VMware Security Hardening Best Practices. Результатом проверки, которую ИТ-специалисты смогут провести с помощью vGate Compliance Checker, станет структурирова
24.11.2010 «Код Безопасности» выпустил vGate 2 для защиты данных в виртуальных инфраструктурах

укта vGate, предназначенного для защиты информации в виртуальных инфраструктурах (ВИ) на платформах VMware Infrastructure 3, VMware vSphere 4 и 4.1. Одна из особенностей vGate 2 – функция автом
15.11.2010 vGate 2 от «Кода Безопасности» поддержит платформу виртуализации VMware vSphere 4.1

программное решение vGate 2, являющееся средством защиты виртуальных инфраструктур на базе платформ VMware Infrastructure 3, VMware vSphere 4 и приведения этих систем в соответствие с законодат
01.07.2010 VMware Go для СБМ: оптимизация ИТ-ресурсов и приложений на базе VMware ESXi

малого и среднего бизнеса оптимизировать свои ИТ-ресурсы и приложения на основе гипервизора VMware ESXi. С помощью VMware Go компании могут не только с легкостью виртуализировать серверы и соз
26.02.2010 Paragon Software оптимизировал виртуальную инфраструктуру «Коммерцбанка»

аппаратных средств консолидированы и объединены с помощью технологии виртуализации под управлением VMware ESX Server, где за счет высвободившихся ресурсов развернуто 20 критически важных серве
15.01.2010 VMware Go: новый веб-сервис по внедрению виртуализации для СМБ

ИТ-технологии – виртуализовать серверы и создавать виртуальные машины на основе гипервизора VMware ESXi, говорится в сообщении VMware. «Использование VMware Go сделает виртуализацию доступной

05.10.2009 Netgear ReadyNAS теперь совместим с решением для виртуализации VMware ESX

Компания Netgear объявила, что ее семейство универсальных устройств хранения для малого и среднего бизнеса ReadyNAS сертифицировано на совместимость с решением для виртуализации ESX 4.0 от компании VMware. Таким образом, устройства хранения Netgear ReadyNAS могут полностью интегрироваться с VMware, что дает фирмам среднего и малого бизнеса (SMB) возможность воспользова
05.03.2009 Softline виртуализировала ИТ-инфраструктуру МТТ

у специалистами Softline было реализовано двухэтапное тестовое внедрение каждого компонента решения VMware ESX Server 3.5 и vCenter Server, VMware Consolidated Backup, Veeam Backup. В инфрастру
13.02.2009 Softline завершила проект виртуализации ИТ-инфраструктуры в «Русагро»

рм IBM System x3650, оснащенных двумя Intel Xeon 5130 2 ГГц, по 10 ГБ RAM на каждом под управлением ESX 3.5. В качестве внешнего хранилища данных используется кластерное отказоустойчивое решени
05.12.2008 VMware View 3: эффективная виртуализация настольных систем

ен по безопасному подключению практически с любого мобильного устройства. При использовании решений VMware Infrastructure 3 и VMware View 3 ИТ-персонал сможет управлять одновременно тысячами по
12.11.2008 Softline поставила ПО VMware и Veeam для «Нижегороджелдорпроекта»

го института «Нижегороджелдорпроект» (филиал ОАО «Росжелдорпроект»), а также выполнила настройку ПО VMware Infrastructure 3 на оборудовании клиента и провела обучение сотрудников ИТ-отдела комп
30.07.2008 VMware ESXi Hypervisor стал бесплатным

Компания VMware объявила о том, что гипервизор ESXi теперь будет доступен бесплатно. Это позволит компаниям различных масштабов оценить преи
25.07.2008 VMware Infrastructure 3 внедрили в комбинате «Хороший Вкус»

серверов HP ProLiant DL380 G5 и системы хранения HP 2012fc DC. На серверы был установлен гипервизор VMware ESX , который обеспечивает запуск нескольких виртуальных машин на каждом сервере. Дале
30.06.2008 VMware Virtual Infrastructure 3 внедрили в «Новатэк-Таркосаленефтегазе»

тройка сервиса резервного копирования, обучение специалистов компании работе с компонентами системы VMware Infrastructure 3, подготовка документации. Проект был выполнен точно в сроки, указанны
17.03.2008 Гипервизор VMware ESX 3i будет устанавливаться на серверы HP

ware и HP объявили о выпуске нового встраиваемого программного средства виртуализации – гипервизора VMware ESX 3i. Ожидается, что данное решение будет использоваться во многих продуктах и уже с
06.03.2008 Microsoft Exchange+ПО VMware: новый рекорд производительности

сов для сервера Microsoft Exchange 2007. VMware развернула сервер Microsoft Exchange 2007 с помощью VMware Infrastructure 3 (VI3) и организовала успешную поддержку 16 000 почтовых ящиков типа h
01.02.2008 VMware Virtual Desktop Infrastructure: эффективное управление виртуальными ПК

я. Оба пакета включают VMware Infrastructure Enterprise Edition for VDI (в свою очередь включающего VMware ESX Server 3.5 и VirtualCenter 2.5) и VMware Virtual Desktop Manager 2. Стоимость VMwa
14.12.2007 Новый VMware Infrastructure 3 ускорит управление ИТ-ресурсами

лизации, объявила о выпуске в продажу новой версии пакета VMware Infrastrusture 3, который включает VMware ESX Server 3.5 и VirtualCenter 2.5. Новый релиз позволяет ускорить управление ИТ-ресур
13.12.2007 VMware и SAP договорились о технологическом партнерстве

ользователям всех приложений 64-битовой среды Windows и Linux, которые работают под инфраструктурой VMware ESX Server. Сервера от таких производителей, как Dell, Fujitsu-Siemens, HP и IBM уже п
18.04.2007 Symantec: новая версия Backup Exec System Recovery 7.0

ко организовать защиту ценных ИТ-ресурсов своей организации. В этом выпуске Backup Exec System Recovery оптимизирована производительность и добавлена поддержка Microsoft Vista, 64-разрядных платформ, VMware ESX Server и Microsoft Virtual Server. В целом, Backup Exec System Recovery представляет собой самостоятельное решение для Windows-серверов, которое можно приобрести и установить как отд
22.01.2007 Вышла новая версия Veritas Cluster Server 5.0 for VMware

Корпорация Symantec объявила о выпуске Veritas Cluster Server 5.0 for VMware ESX, решения корпоративного класса для обеспечения высокой готовности и послеаварийног
05.10.2006 VMware представила полную поддержку 64-битных ОС

VMware представила ESX Server 3.0.1 и VirtualCenter 2.0.1 с полной поддержкой 64-битных операционных систем. Теп
06.08.2004 AMD объявила о поддержке виртуальных серверов

Корпорация AMD сегодня объявила о сертификации программного продукта VMware ESX Server - программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, позволяющего компаниям разделять, объединять и управлять системами, работающими в условиях решения ответственных задач,

06.08.2004 AMD объявила о поддержке виртуальных серверов

Корпорация AMD сегодня объявила о сертификации программного продукта VMware ESX Server - программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, позволяющего компаниям разделять, объединять и управлять системами, работающими в условиях решения ответственных задач,

23.06.2004 HP выпустил двухпроцессорный сверхтонкий сервер

мплексное решение, в состав которого входит сверхтонкий сервер ProLiant BL20p, программные средства VMware ESX Server и VMware VirtualCenter, а также услуги поддержки от компании HP уровня Gold
17.05.1999 Fore Systems выпустила АТМ-коммутатор для ЛВС ESX-3000

Компания Fore Systems представила АТМ-коммутатор ESX-3000 для локальных сетей. ESX-3000 построен по модульному принципу и поддерживает как протокол Ethernet, так и АТМ. Устройство имеет восемь портов расширения для карт Ethеrnet или АТ
10.03.1999 На российский рынок представлены коммутаторы четвертого уровня ESX-2400 и ESX-4800 от FORE Systems

Компания "Руслан Коммуникэйшнз", официальный дистрибьютор FORE Systems, представила новые коммутаторы четвертого уровня ESX-2400 и ESX-4800 на российском рынке. Они представляют собой высокопроизводительные коммутирующие маршрутизаторы ATM/Gigabit Ethernet со скоростью принятия решения в 6-8 микросекунд.


Публикаций - 246, упоминаний - 378

Broadcom замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Broadcom - VMware 2240 163
Microsoft Corporation 23953 54
Dell EMC 4964 35
HP Inc. 5608 26
IBM - International Business Machines Corp 9312 24
Код Безопасности 521 22
Oracle Corporation 6467 21
Intel Corporation 11844 21
Cisco Systems 4982 20
Softline - Софтлайн 2313 13
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1681 12
AMD - Advanced Micro Devices 3972 11
Citrix Systems 795 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 749 9
Red Hat 1267 9
Dell Technologies - Dell Computer 2114 9
SAP SE 5068 9
SAS Institute 931 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4454 8
Acronis - Акронис 442 8
Veeam Software 307 7
Крок - Croc 1760 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10585 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1198 6
Google LLC 11308 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 681 6
HP - Hewlett-Packard 3614 6
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 327 5
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 325 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1222 5
NetApp - Network Appliance 637 5
7519 5
Открытые технологии 691 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1565 5
Nutanix 89 5
Huawei 3658 5
Amazon Inc - Amazon.com 2871 5
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 589 4
ФОРС - Центр разработки 596 4
Почта России ПАО 1979 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6732 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 201 2
РЖД - Российские железные дороги 1753 2
Русагро Группа Компаний 240 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2584 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 403 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 479 2
Commerzbank AG - Коммерцбанк 13 1
Северная Венеция 3 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 48 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 17 1
Zeppelin Cat - Цеппелин Русланд 5 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 23 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Colonial Pipeline 28 1
Комос Групп 13 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
Unsplash 175 1
Шереметьево Карго СВХ - склад временного хранения 11 1
Honda - Acura 17 1
Силовые машины 88 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 102 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 58 1
Гипротрубопровод 2 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 93 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 36 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 14 1
МК Рустек 3 1
Шереметьево Хэндлинг 19 1
Росагролизинг 6 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 44 1
Самараэнерго 19 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 25 1
Ростех - Вертолеты России - У-УАЗ - Улан-Удэнский авиационный завод 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3283 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10178 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2878 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5028 3
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 31 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1727 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2198 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4115 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 76 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками 80 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 82 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 242 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 120 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 156 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1377 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 145 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 161 1
Судебная власть - Judicial power 2195 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 351 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 136 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5392 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 196 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 167 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 859 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2093 1
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4640 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 572 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2571 1
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Ширманов Александр 15 2
Заединов Руслан 45 2
Белоусов Сергей 236 2
Маланин Василий 13 2
Березин Максим 93 1
Ройфман Роман 16 1
Бочаров Олег 28 1
Галушкин Олег 178 1
Gorakhpurwalla Ashley - Горакхпурвалла Эшли 8 1
Михайлов Вадим 4 1
Блинов Михаил 73 1
Зинкевич Сергей 43 1
Ермаков Валерий 98 1
Полубояринов Михаил 12 1
Савельев Виталий 49 1
Панченко Иван 78 1
Сазонов Максим 13 1
Сотин Денис 189 1
Натрусов Артем 246 1
Семенов Александр 125 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 1
Шадаев Максут 797 1
Бартунов Олег 39 1
Терентьев Алексей 23 1
Мегрелишвили Георгий 25 1
Коробов Евгений 31 1
Никифоров Николай 1173 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 1
Россия - РФ - Российская федерация 130591 99
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40093 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50719 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13602 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15881 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15820 7
Европа 21273 6
Германия - Федеративная Республика 12337 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 4
Россия - СФО - Новосибирск 3890 3
Африка - Африканский регион 3354 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1368 3
Ближний Восток 2819 3
Россия - Сибирь 2188 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3536 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 396 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2918 2
Беларусь - Белоруссия 4931 2
США - Калифорния 4542 2
Канада 4766 2
Иран - Исламская Республика Иран 1029 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6706 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13797 2
Европа Западная 1418 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1046 2
Америка Северная 3127 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 621 2
Франция - Французская Республика 7661 2
Азия - Азиатский регион 5225 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 935 1
Америка Латинская 1746 1
Венгрия 686 1
Турция - Турецкая республика 2181 1
Малайзия 835 1
Швейцария - Цюрих 263 1
Таиланд - Королевство 743 1
Кавказ - Caucasus 379 1
Дания - Королевство 1266 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 467 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11794 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46482 43
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11959 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9957 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44434 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4950 21
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2013 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5729 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5111 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10252 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4661 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2880 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25801 10
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1139 9
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5202 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16425 8
Аренда 2206 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1668 7
Аудит - аудиторский услуги 2285 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6380 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2667 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6897 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2082 6
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1556 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1239 5
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 476 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5504 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14965 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7346 5
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 815 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3732 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4655 5
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 232 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7649 4
Экономический эффект 921 4
Английский язык 6323 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4839 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4278 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 389 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8816 4
The Register 1480 2
BleepingComputer - Издание 260 2
N+1 - Издание 144 2
FT - Financial Times 1184 1
ZDnet 595 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 1
Computer Weekly 373 1
InformationWeek 241 1
Gartner - Гартнер 3502 12
IDC - International Data Corporation 4878 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7689 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 3
Juniper Research 509 2
Forrester Research 819 2
Markets&Markets Research 107 1
Strategy Analytics 284 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
Recorded Future 13 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 545 1
Illuminata 13 1
CNews Инновация года - награда 107 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1374 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 743 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 270 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 332 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 477 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 187 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 310 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 689 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 26 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 543 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 82 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 1
VMworld 29 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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