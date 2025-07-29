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Broadcom VMware ESXi VMware ESX Infrastructure VMware Virtual Infrastructure

СОБЫТИЯ

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29.07.2025 Хакеры активно атакуют гипервизоры VMware. Четверо подозреваемых арестованы

ь интенсивность атак. В последнее время они, похоже, всерьез сосредоточились на гипервизорах VMware ESXi в американских компаниях. Наибольшее количество жертв приходится на ритейл, авиалинии, т
26.03.2025 Новый вымогатель VanHelsingRaaS атакует Linux, BSD, ARM и ESXi

вился новый вид вымогательского ПО — VanHelsingRaaS, представляющий угрозу для Linux-, BSD-, ARM- и ESXi-систем. Используя сложные методы шифрования, VanHelsingRaaS делает восстановление данных
06.03.2025 Выпущены срочные патчи, закрывающие три «дыры» в продуктах VMware

ись данных вне выделенного диапазона памяти. DISA Global Solutions Экстренные обновления для Vmware ESXi, Workstation и Fusion - три уязвимости, в т.ч. критические. Потенциальный злоумышленник,
11.12.2023 Новый троян для Linux атакует VMware ESXi и поголовно шифрует данные

вальщика, написанного группировкой Qilin, показал, что эти злоумышленники всерьез взялись за VMware ESXI. Новый шифровальный модуль Qilin под Linux - один из самых продвинутых и гибко настраива
10.02.2023 Хакеры переосмыслили наработки грозного шифровальщика Petya для атак на ПК под Windows, Linux и VMware ESXi

еспечивает ему повышенный успех при атаках на системы под управлением Windows и, что важнее, VMware ESXi. Nevada впервые была замечена на хакерском форуме RAMP 10 декабря 2022 г.. Шифровальщик

20.07.2022 Новое слово в индустрии шифровальщиков — зловреды, которые могут атаковать разные операционные системы

пользуют зловред, написанный на кросс-платформенном языке Rust. Это позволяет легко адаптировать его для разных операционных систем и одновременно атаковать устройства, работающие на Windows, Linux и ESXi. Эта группа своей деятельностью подтверждает современный тренд в создании вредоносного ПО — переход на кросс-платформенную функциональность. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатор
05.06.2020 Как работает виртуализация VMware: платформа vSphere, приложение vCenter Server и гипервизоры ESX и ESXi

нного уровня. К набору программных компонентов, входящих в нее, относятся в числе прочих гипервизор ESXi и решение для управления vCenter Server. Поскольку, даже при большом количестве установл
27.10.2011 Вышел Paragon Alignment Tool 3.0 for ESX для удаленного выравнивания разделов виртуальных систем

, и восстановления информации не понадобится. Утилита поддерживает операционные системы VMware ESX, VMware ESXi, vCenter и vSphere, говорится в сообщении Paragon. «Сегодня виртуализация все чащ
14.07.2011 Новая версия vGate R2 с поддержкой ESXi прошла инспекционный контроль во ФСТЭК России

пания «Код Безопасности» сообщила об успешном прохождении новой версии vGate R2 c поддержкой VMware ESXi Server 4.1 инспекционного контроля и подтверждении выданного ранее сертификата ФСТЭК Рос
01.12.2010 vGate Compliance Checker от «Кода Безопасности» проверит виртуальные инфраструктуры на соответствием стандартам

од Безопасности» представила vGate Compliance Checker — бесплатное приложение к продукту vGate 2, позволяющее проверить соответствие виртуальных инфраструктур на платформе VMware требованиям PCI DSS, CIS VMware ESX Server Benchmarks, VMware Security Hardening Best Practices. Результатом проверки, которую ИТ-специалисты смогут провести с помощью vGate Compliance Checker, станет структурирова
24.11.2010 «Код Безопасности» выпустил vGate 2 для защиты данных в виртуальных инфраструктурах

укта vGate, предназначенного для защиты информации в виртуальных инфраструктурах (ВИ) на платформах VMware Infrastructure 3, VMware vSphere 4 и 4.1. Одна из особенностей vGate 2 – функция автом
15.11.2010 vGate 2 от «Кода Безопасности» поддержит платформу виртуализации VMware vSphere 4.1

программное решение vGate 2, являющееся средством защиты виртуальных инфраструктур на базе платформ VMware Infrastructure 3, VMware vSphere 4 и приведения этих систем в соответствие с законодат
01.07.2010 VMware Go для СБМ: оптимизация ИТ-ресурсов и приложений на базе VMware ESXi

малого и среднего бизнеса оптимизировать свои ИТ-ресурсы и приложения на основе гипервизора VMware ESXi. С помощью VMware Go компании могут не только с легкостью виртуализировать серверы и соз
26.02.2010 Paragon Software оптимизировал виртуальную инфраструктуру «Коммерцбанка»

аппаратных средств консолидированы и объединены с помощью технологии виртуализации под управлением VMware ESX Server, где за счет высвободившихся ресурсов развернуто 20 критически важных серве
15.01.2010 VMware Go: новый веб-сервис по внедрению виртуализации для СМБ

ИТ-технологии – виртуализовать серверы и создавать виртуальные машины на основе гипервизора VMware ESXi, говорится в сообщении VMware. «Использование VMware Go сделает виртуализацию доступной

05.10.2009 Netgear ReadyNAS теперь совместим с решением для виртуализации VMware ESX

Компания Netgear объявила, что ее семейство универсальных устройств хранения для малого и среднего бизнеса ReadyNAS сертифицировано на совместимость с решением для виртуализации ESX 4.0 от компании VMware. Таким образом, устройства хранения Netgear ReadyNAS могут полностью интегрироваться с VMware, что дает фирмам среднего и малого бизнеса (SMB) возможность воспользова
02.09.2009 VMware объединит внутренние и внешние «облака»

а VMware Go, предназначенного для управления бесплатными встраиваемыми гипервизорами ESX Server 3i, ESXi 3.5 и ESXi 4.0. Коммерческий запуск VMware Go произойдет в 4-м квартале 2009 - на
22.07.2009 Trend Micro выпустила новое решение для защиты виртуальных машин VMware

Компания Trend Micro выпустила новое решение для защиты сред VMware ESX/ESXi под названием Trend Micro Core Protection for Virtual Machines. Новинка предназначена для всесторонней защиты виртуальных машин VMware как в рабочем режиме, так и в режиме ожида
05.03.2009 Softline виртуализировала ИТ-инфраструктуру МТТ

у специалистами Softline было реализовано двухэтапное тестовое внедрение каждого компонента решения VMware ESX Server 3.5 и vCenter Server, VMware Consolidated Backup, Veeam Backup. В инфрастру
13.02.2009 Softline завершила проект виртуализации ИТ-инфраструктуры в «Русагро»

рм IBM System x3650, оснащенных двумя Intel Xeon 5130 2 ГГц, по 10 ГБ RAM на каждом под управлением ESX 3.5. В качестве внешнего хранилища данных используется кластерное отказоустойчивое решени
05.12.2008 VMware View 3: эффективная виртуализация настольных систем

ен по безопасному подключению практически с любого мобильного устройства. При использовании решений VMware Infrastructure 3 и VMware View 3 ИТ-персонал сможет управлять одновременно тысячами по
12.11.2008 Softline поставила ПО VMware и Veeam для «Нижегороджелдорпроекта»

го института «Нижегороджелдорпроект» (филиал ОАО «Росжелдорпроект»), а также выполнила настройку ПО VMware Infrastructure 3 на оборудовании клиента и провела обучение сотрудников ИТ-отдела комп
30.07.2008 VMware ESXi Hypervisor стал бесплатным

Компания VMware объявила о том, что гипервизор ESXi теперь будет доступен бесплатно. Это позволит компаниям различных масштабов оценить преи
25.07.2008 VMware Infrastructure 3 внедрили в комбинате «Хороший Вкус»

серверов HP ProLiant DL380 G5 и системы хранения HP 2012fc DC. На серверы был установлен гипервизор VMware ESX , который обеспечивает запуск нескольких виртуальных машин на каждом сервере. Дале
30.06.2008 VMware Virtual Infrastructure 3 внедрили в «Новатэк-Таркосаленефтегазе»

тройка сервиса резервного копирования, обучение специалистов компании работе с компонентами системы VMware Infrastructure 3, подготовка документации. Проект был выполнен точно в сроки, указанны
17.03.2008 Гипервизор VMware ESX 3i будет устанавливаться на серверы HP

ware и HP объявили о выпуске нового встраиваемого программного средства виртуализации – гипервизора VMware ESX 3i. Ожидается, что данное решение будет использоваться во многих продуктах и уже с
06.03.2008 Microsoft Exchange+ПО VMware: новый рекорд производительности

сов для сервера Microsoft Exchange 2007. VMware развернула сервер Microsoft Exchange 2007 с помощью VMware Infrastructure 3 (VI3) и организовала успешную поддержку 16 000 почтовых ящиков типа h
01.02.2008 VMware Virtual Desktop Infrastructure: эффективное управление виртуальными ПК

я. Оба пакета включают VMware Infrastructure Enterprise Edition for VDI (в свою очередь включающего VMware ESX Server 3.5 и VirtualCenter 2.5) и VMware Virtual Desktop Manager 2. Стоимость VMwa
14.12.2007 Новый VMware Infrastructure 3 ускорит управление ИТ-ресурсами

лизации, объявила о выпуске в продажу новой версии пакета VMware Infrastrusture 3, который включает VMware ESX Server 3.5 и VirtualCenter 2.5. Новый релиз позволяет ускорить управление ИТ-ресур
13.12.2007 VMware и SAP договорились о технологическом партнерстве

ользователям всех приложений 64-битовой среды Windows и Linux, которые работают под инфраструктурой VMware ESX Server. Сервера от таких производителей, как Dell, Fujitsu-Siemens, HP и IBM уже п
18.04.2007 Symantec: новая версия Backup Exec System Recovery 7.0

ery оптимизирована производительность и добавлена поддержка Microsoft Vista, 64-разрядных платформ, VMware ESX Server и Microsoft Virtual Server. В целом, Backup Exec System Recovery представля
22.01.2007 Вышла новая версия Veritas Cluster Server 5.0 for VMware

Корпорация Symantec объявила о выпуске Veritas Cluster Server 5.0 for VMware ESX, решения корпоративного класса для обеспечения высокой готовности и послеаварийног
05.10.2006 VMware представила полную поддержку 64-битных ОС

VMware представила ESX Server 3.0.1 и VirtualCenter 2.0.1 с полной поддержкой 64-битных операционных систем. Теп
06.08.2004 AMD объявила о поддержке виртуальных серверов

Корпорация AMD сегодня объявила о сертификации программного продукта VMware ESX Server - программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, позволяющего компани
06.08.2004 AMD объявила о поддержке виртуальных серверов

Корпорация AMD сегодня объявила о сертификации программного продукта VMware ESX Server - программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, позволяющего компани
23.06.2004 HP выпустил двухпроцессорный сверхтонкий сервер

мплексное решение, в состав которого входит сверхтонкий сервер ProLiant BL20p, программные средства VMware ESX Server и VMware VirtualCenter, а также услуги поддержки от компании HP уровня Gold
17.05.1999 Fore Systems выпустила АТМ-коммутатор для ЛВС ESX-3000

Компания Fore Systems представила АТМ-коммутатор ESX-3000 для локальных сетей. ESX-3000 построен по модульному принципу и поддерживает как протокол Ethernet, так и АТМ. Устройство имеет восемь портов расширения для карт Ethеrnet или АТ
10.03.1999 На российский рынок представлены коммутаторы четвертого уровня ESX-2400 и ESX-4800 от FORE Systems

Компания "Руслан Коммуникэйшнз", официальный дистрибьютор FORE Systems, представила новые коммутаторы четвертого уровня ESX-2400 и ESX-4800 на российском рынке. Они представляют собой высокопроизводительные коммутирующие маршрутизаторы ATM/Gigabit Ethernet со скоростью принятия решения в 6-8 микросекунд.


Публикаций - 303, упоминаний - 472

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 195
Microsoft Corporation 25775 60
Dell EMC 5180 37
HP Inc. 5883 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Intel Corporation 12811 25
Код Безопасности 812 23
Oracle Corporation 7074 22
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 21
Cisco Systems 5372 21
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Softline - Софтлайн 3743 14
Veeam Software 345 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
SAS Institute 1082 11
Citrix Systems 868 11
Red Hat 1378 11
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 9
SAP SE 5601 9
Dell Technologies - Dell Computer 2219 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 9
Acronis - Акронис 489 9
Google LLC 12690 8
Ростелеком 10948 7
Крок - Croc 1964 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Trend Micro 651 7
Открытые технологии 732 6
9594 6
Telegram Group 2940 6
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 6
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 5
Газинформсервис - ГИС 496 5
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
NetApp - Network Appliance 667 5
Nutanix 114 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Почта России ПАО 2370 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Visa International 1993 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 1
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 18 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Puma - Пума 50 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
Caterpillar - 93 1
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 1
МК Рустек 3 1
Силовые машины 166 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 18
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 18
Microsoft Windows 16882 75
Linux OS 11533 73
Broadcom - VMware vSphere 614 69
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 56
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 51
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 25
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 23
Intel x86 - архитектура процессора 2151 22
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 21
Код Безопасности - vGate 89 19
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 18
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 16
HPE ProLiant 409 15
Microsoft Windows Server 2008 483 13
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 13
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 13
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 12
Citrix XenServer 94 12
Microsoft Windows Server 2012 203 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 12
Broadcom - Omnissa Workspace ONE - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 79 12
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 12
Broadcom - VMware Server 12 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 11
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 11
Broadcom - VMware vMotion 42 10
Microsoft Windows Server 2003 571 10
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 10
Microsoft Azure 1526 10
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 9
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 9
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 9
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 9
Dell EMC - CLARiiON 75 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 8
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 8
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 7
Зайцев Михаил 345 9
Новиков Павел 113 5
Самойленко Александр 9 4
Мельникова Анастасия 440 4
Козлов Михаил 182 3
Maritz Paul - Моритц Пол 36 3
Пичугов Константин 4 3
Зонов Александр 55 3
Donahue Jason - Донахью Джейсон 6 3
Рустамов Рустам 548 3
Березин Максим 144 3
Грин Диана 11 2
Greene Diane - Грин Диана 20 2
Турмыев Сердар 7 2
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 2
Исаев Дмитрий 58 2
Заединов Руслан 47 2
Антич Антон 20 2
Маланин Василий 14 2
Ширманов Александр 15 2
Кристев Михаил 16 2
Павлов Никита 146 2
Vitek Dusan - Витек Душан 3 2
Величко Антон 8 2
Rosenblum Mendel - Розенблюм Мендел 5 2
Белоусов Сергей 254 2
Смирнов Дмитрий 112 1
Леонов Алексей 96 1
Гузовский Денис 79 1
Рензяев Константин 79 1
Бобровников Борис 104 1
Кузнецов Андрей 115 1
Cormier Paul - Пол Кормье 24 1
Савельев Виталий 55 1
Чурсин Дмитрий 87 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Казак Максим 162 1
Галов Дмитрий 66 1
Платонов Сергей 13 1
Смык Виталий 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Европа 24964 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Канада 5082 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Украина 7928 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
США - Калифорния 4829 3
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Индия - Bharat 5870 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Иран - Исламская Республика Иран 1155 2
Таиланд - Королевство 926 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Европа Западная 1496 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 49
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 47
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 22
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 21
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 16
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 15
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 15
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CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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