Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology

Обучение, тестирование и запуск пилотных проектов Veritas — теперь и на технологических площадках дистрибьюторов ентр компетенции Merlion знакомит пользователей со всеми ключевыми решениями Veritas — Backup Exec, Netbackup, Enterprise Vault и Infoscale. Есть круглосуточный доступ к обучающим видеоматериал

Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке gies, мировой лидер в сфере защиты данных, обеспечения доступности и аналитики, представила Veritas NetBackup™ 9. Это решение предлагает клиентам ряд новых функций, расширяющих возможности выбо

В «СКАЛА-Р» появилась поддержка внешних систем резервного копирования еляемого инфраструктурного комплекса «СКАЛА-Р» с популярной системой резервного копирования Veritas NetBackup поможет гарантированно сохранить важные данные и встроить «СКАЛА-Р» в сложившийся И

КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры чивать доступность, защиту и предоставлять аналитику. Фундаментом EDSP является программный продукт NetBackup. В отчете Gartner это решение – важный аргумент для включения компании Veritas в сп

Symantec Backup Exec 15 – новые возможности для малого и среднего бизнеса компаний среднего и малого бизнеса распространены существенно меньше, и наиболее известное из них – Symantec Backup Exec. Продукт начал создаваться более 30 лет назад, в 1984 г., компанией Mayn

Symantec NetBackup упростит процесс перехода клиентов на современные ЦОД Корпорация Symantec представила новую версию своего решения по резервному копированию NetBackup, обладающую расширенным функционалом, направленным на защиту масштабных виртуальных

Symantec представила в России специализированные устройства для резервного копирования Корпорация Symantec представила в России специализированные устройства для резервного копирования — NetBackup 5220 и Backup Exec 3600. Эти программно-аппаратные решения используют последние вер

Новые решения Symantec ускоряют резервное копирование в физических и виртуальных средах ешения для резервного копирования данных корпоративных систем. Symantec Backup Exec 2012 и Symantec NetBackup 7.5 призваны помочь снизить сложность систем, производя резервное копирование как в

ActiveCloud by Softline предлагает Symantec Backup Exec в аренду для СМБ-компаний Российский сервис-провайдер ActiveCloud by Softline начал предлагать продукты Symantec Backup Exec в аренду по модели SaaS («Программное обеспечение как сервис») для компаний малого и среднего бизнеса. Новый уровень отношений с вендором позволяет ActiveCloud by Softline

Iomega объявила о совместимости Symantec Backup Exec с устройствами сетевого хранения StorCenter его бизнеса, объявила о совместимости серий продуктов сетевого хранения Iomega StorCenter IX и PX с Symantec Backup Exec 2010, а также включения этих продуктов в список совместимого с Symant

Symantec NetBackup 7.1 ускоряет резервное копирование в виртуальных средах Корпорация Symantec объявила о выпуске NetBackup 7.1. Новые возможности решения позволяют оптимизировать защиту данных в виртуальных

Symantec Backup Exec облегчает управление процессом резервного копирования в среде VMware ым стратегическим альянсам, VMware. – Клиенты все чаще переносят рабочие процессы в среды VMware, а Symantec Backup Exec – это решение, которое упрощает защиту и управление этими средами». «Для

NetBackup 7 от Symantec упрощает управление информацией Компания Symantec выпустила NetBackup версии 7 для защиты, хранения и восстановления корпоративной информации — программн

Symantec Backup Exec 2010 предлагает полную дедупликацию для среднего бизнеса площадку. Процедура аварийного восстановления становится все более простой и оперативной». Решение Symantec NetBackup 7 доступно с февраля 2010 г.

Symantec Backup Exec System Recovery 2010 упрощает резервное копирование и восстановление малому бизнесу платформы и обеспечивает постоянную защиту во время переносов, утверждают разработчики. Новый релиз Symantec Backup Exec System Recovery, который выйдет в этом году, также будет поддерживать оп

Symantec Backup Exec 12.5 защитит данные Windows-систем зервной копии Backup Exec использует запатентованную технологию детального восстановления Symantec (Granular Recovery Technology). В отличие от других решений, которым для детального восстановл

Symantec Backup Exec System Recovery 8 облегчает послеаварийное восстановление систем 008 обеспечивают быстрое и надежное восстановление Windows-систем. Корпорация Symantec анонсировала Symantec Backup Exec System Recovery 8, новую версию своего решения для полного и быстрого во

Symantec Backup Exec 12 обеспечивает защиту данных Windows-систем ows Server 2008, а также наиболее популярных приложений Microsoft. Корпорация Symantec анонсировала Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers, новый стандарт решений для защиты данных в систе

Veritas NetBackup от Symantec: защита данных нового поколения Корпорация Symantec анонсировала новую версию решения Veritas NetBackup, которое является единой платформой для унификации управления восстановлением данны

Symantec: новые возможности NetBackup PureDisk к ПО инфраструктуры, объявила о внесении дополнений в свое решение для исключения дубликатов данных NetBackup PureDisk, которое теперь отвечает основным требованиям, предъявляемым к архитектуре

Symantec: новая версия Backup Exec System Recovery 7.0 Корпорация Symantec объявила о выпуске Symantec Backup Exec System Recovery 7.0, новой версии своего решения для полного и быстрого

Symantec представила новый продукт линейки NetBackup Symantec представила новое приложение резервного копирования линии NetBackup — Veritas NetBackup 6.0 PureDisk Remote Office Edition. Особенность про

В Veritas NetBackup найдена уязвимость Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в cистеме резервного копирования Veritas NetBackup, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на це

Symantec "залатала" Veritas NetBackup Symantec выпустила патч к критической уязвимости в ПО Veritas NetBackup, которая позволяет получать контроль над системой. Об уязвимости сообщило TippingPo

Veritas обновил ПО для защиты корпоративных данных ware представила радикально обновленную версию ПО резервного копирования и восстановления - Veritas NetBackup 5.0. Среди новых возможностей версии: Новая функция Synthetic backup ускоряет восст

VERITAS Software представил решение управления системами резервного копирования и восстановления данных а представила новое решение Global Data Manager, обеспечивающее управление работой программ VERITAS NetBackup и VERITAS Backup Exec с одной консоли. Компания SoftLine, официальный дистрибьютор