Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology

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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.02.2021
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Обучение, тестирование и запуск пилотных проектов Veritas — теперь и на технологических площадках дистрибьюторов
ентр компетенции Merlion знакомит пользователей со всеми ключевыми решениями Veritas — Backup Exec, Netbackup, Enterprise Vault и Infoscale. Есть круглосуточный доступ к обучающим видеоматериал
|16.02.2021
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Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке
gies, мировой лидер в сфере защиты данных, обеспечения доступности и аналитики, представила Veritas NetBackup™ 9. Это решение предлагает клиентам ряд новых функций, расширяющих возможности выбо
|25.12.2020
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В «СКАЛА-Р» появилась поддержка внешних систем резервного копирования
еляемого инфраструктурного комплекса «СКАЛА-Р» с популярной системой резервного копирования Veritas NetBackup поможет гарантированно сохранить важные данные и встроить «СКАЛА-Р» в сложившийся И
|04.08.2020
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КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры
чивать доступность, защиту и предоставлять аналитику. Фундаментом EDSP является программный продукт NetBackup. В отчете Gartner это решение – важный аргумент для включения компании Veritas в сп
|14.08.2015
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Symantec Backup Exec 15 – новые возможности для малого и среднего бизнеса
компаний среднего и малого бизнеса распространены существенно меньше, и наиболее известное из них – Symantec Backup Exec. Продукт начал создаваться более 30 лет назад, в 1984 г., компанией Mayn
|24.01.2014
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Symantec NetBackup упростит процесс перехода клиентов на современные ЦОД
Корпорация Symantec представила новую версию своего решения по резервному копированию NetBackup, обладающую расширенным функционалом, направленным на защиту масштабных виртуальных
|06.12.2012
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Symantec представила в России специализированные устройства для резервного копирования
Корпорация Symantec представила в России специализированные устройства для резервного копирования — NetBackup 5220 и Backup Exec 3600. Эти программно-аппаратные решения используют последние вер
|05.03.2012
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Новые решения Symantec ускоряют резервное копирование в физических и виртуальных средах
ешения для резервного копирования данных корпоративных систем. Symantec Backup Exec 2012 и Symantec NetBackup 7.5 призваны помочь снизить сложность систем, производя резервное копирование как в
|14.12.2011
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ActiveCloud by Softline предлагает Symantec Backup Exec в аренду для СМБ-компаний
Российский сервис-провайдер ActiveCloud by Softline начал предлагать продукты Symantec Backup Exec в аренду по модели SaaS («Программное обеспечение как сервис») для компаний малого и среднего бизнеса. Новый уровень отношений с вендором позволяет ActiveCloud by Softline
|19.10.2011
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Iomega объявила о совместимости Symantec Backup Exec с устройствами сетевого хранения StorCenter
его бизнеса, объявила о совместимости серий продуктов сетевого хранения Iomega StorCenter IX и PX с Symantec Backup Exec 2010, а также включения этих продуктов в список совместимого с Symant
|25.03.2011
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Symantec NetBackup 7.1 ускоряет резервное копирование в виртуальных средах
Корпорация Symantec объявила о выпуске NetBackup 7.1. Новые возможности решения позволяют оптимизировать защиту данных в виртуальных
|23.12.2010
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Symantec Backup Exec облегчает управление процессом резервного копирования в среде VMware
ым стратегическим альянсам, VMware. – Клиенты все чаще переносят рабочие процессы в среды VMware, а Symantec Backup Exec – это решение, которое упрощает защиту и управление этими средами». «Для
|10.03.2010
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NetBackup 7 от Symantec упрощает управление информацией
Компания Symantec выпустила NetBackup версии 7 для защиты, хранения и восстановления корпоративной информации — программн
|27.02.2010
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Symantec Backup Exec 2010 предлагает полную дедупликацию для среднего бизнеса
площадку. Процедура аварийного восстановления становится все более простой и оперативной». Решение Symantec NetBackup 7 доступно с февраля 2010 г.
|24.11.2009
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Symantec Backup Exec System Recovery 2010 упрощает резервное копирование и восстановление малому бизнесу
платформы и обеспечивает постоянную защиту во время переносов, утверждают разработчики. Новый релиз Symantec Backup Exec System Recovery, который выйдет в этом году, также будет поддерживать оп
|17.10.2008
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Symantec Backup Exec 12.5 защитит данные Windows-систем
зервной копии Backup Exec использует запатентованную технологию детального восстановления Symantec (Granular Recovery Technology). В отличие от других решений, которым для детального восстановл
|21.02.2008
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Symantec Backup Exec System Recovery 8 облегчает послеаварийное восстановление систем
008 обеспечивают быстрое и надежное восстановление Windows-систем. Корпорация Symantec анонсировала Symantec Backup Exec System Recovery 8, новую версию своего решения для полного и быстрого во
|21.02.2008
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Symantec Backup Exec 12 обеспечивает защиту данных Windows-систем
ows Server 2008, а также наиболее популярных приложений Microsoft. Корпорация Symantec анонсировала Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers, новый стандарт решений для защиты данных в систе
|03.08.2007
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Veritas NetBackup от Symantec: защита данных нового поколения
Корпорация Symantec анонсировала новую версию решения Veritas NetBackup, которое является единой платформой для унификации управления восстановлением данны
|10.05.2007
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Symantec: новые возможности NetBackup PureDisk
к ПО инфраструктуры, объявила о внесении дополнений в свое решение для исключения дубликатов данных NetBackup PureDisk, которое теперь отвечает основным требованиям, предъявляемым к архитектуре
|18.04.2007
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Symantec: новая версия Backup Exec System Recovery 7.0
Корпорация Symantec объявила о выпуске Symantec Backup Exec System Recovery 7.0, новой версии своего решения для полного и быстрого
|10.04.2006
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Symantec представила новый продукт линейки NetBackup
Symantec представила новое приложение резервного копирования линии NetBackup — Veritas NetBackup 6.0 PureDisk Remote Office Edition. Особенность про
|29.03.2006
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В Veritas NetBackup найдена уязвимость
Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в cистеме резервного копирования Veritas NetBackup, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на це
|17.10.2005
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Symantec "залатала" Veritas NetBackup
Symantec выпустила патч к критической уязвимости в ПО Veritas NetBackup, которая позволяет получать контроль над системой. Об уязвимости сообщило TippingPo
|10.12.2003
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Veritas обновил ПО для защиты корпоративных данных
ware представила радикально обновленную версию ПО резервного копирования и восстановления - Veritas NetBackup 5.0. Среди новых возможностей версии: Новая функция Synthetic backup ускоряет восст
|03.04.2003
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VERITAS Software представил решение управления системами резервного копирования и восстановления данных
а представила новое решение Global Data Manager, обеспечивающее управление работой программ VERITAS NetBackup и VERITAS Backup Exec с одной консоли. Компания SoftLine, официальный дистрибьютор
|14.03.2002
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Новый NetBackup 4.5 будет обладать агентом для восстановления после катастрофы
Компания Veritas начнет продажи NetBackup 4.5, новой версии своего ПО для резервного копирования, сообщает infosan.ru. Главным обновлением в ней станет агент для восстановления после катастроф. Кроме того, в состав NetBack
Veritas NetBackup и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 3
|SecurityLab - Секьюрити лаб 242 1
|Computer Weekly 376 1
|Infosan 75 1
|The Register - The Register Hardware 1774 1
|Fortune 211 1
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