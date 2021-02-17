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Veritas NetBackup Symantec NetBackup Veritas SaaS Backup Veritas SimpleBackup Veritas Resiliency Platform Veritas VRP Veritas CloudPoint Symantec Granular Recovery Technology

Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.02.2021 Обучение, тестирование и запуск пилотных проектов Veritas — теперь и на технологических площадках дистрибьюторов

ентр компетенции Merlion знакомит пользователей со всеми ключевыми решениями Veritas — Backup Exec, Netbackup, Enterprise Vault и Infoscale. Есть круглосуточный доступ к обучающим видеоматериал
16.02.2021 Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке

gies, мировой лидер в сфере защиты данных, обеспечения доступности и аналитики, представила Veritas NetBackup™ 9. Это решение предлагает клиентам ряд новых функций, расширяющих возможности выбо
25.12.2020 В «СКАЛА-Р» появилась поддержка внешних систем резервного копирования

еляемого инфраструктурного комплекса «СКАЛА-Р» с популярной системой резервного копирования Veritas NetBackup поможет гарантированно сохранить важные данные и встроить «СКАЛА-Р» в сложившийся И
04.08.2020 КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры

чивать доступность, защиту и предоставлять аналитику. Фундаментом EDSP является программный продукт NetBackup. В отчете Gartner это решение – важный аргумент для включения компании Veritas в сп
14.08.2015 Symantec Backup Exec 15 – новые возможности для малого и среднего бизнеса

компаний среднего и малого бизнеса распространены существенно меньше, и наиболее известное из них – Symantec Backup Exec. Продукт начал создаваться более 30 лет назад, в 1984 г., компанией Mayn
24.01.2014 Symantec NetBackup упростит процесс перехода клиентов на современные ЦОД

Корпорация Symantec представила новую версию своего решения по резервному копированию NetBackup, обладающую расширенным функционалом, направленным на защиту масштабных виртуальных
06.12.2012 Symantec представила в России специализированные устройства для резервного копирования

Корпорация Symantec представила в России специализированные устройства для резервного копирования — NetBackup 5220 и Backup Exec 3600. Эти программно-аппаратные решения используют последние вер
05.03.2012 Новые решения Symantec ускоряют резервное копирование в физических и виртуальных средах

ешения для резервного копирования данных корпоративных систем. Symantec Backup Exec 2012 и Symantec NetBackup 7.5 призваны помочь снизить сложность систем, производя резервное копирование как в
14.12.2011 ActiveCloud by Softline предлагает Symantec Backup Exec в аренду для СМБ-компаний

Российский сервис-провайдер ActiveCloud by Softline начал предлагать продукты Symantec Backup Exec в аренду по модели SaaS («Программное обеспечение как сервис») для компаний малого и среднего бизнеса. Новый уровень отношений с вендором позволяет ActiveCloud by Softline

19.10.2011 Iomega объявила о совместимости Symantec Backup Exec с устройствами сетевого хранения StorCenter

его бизнеса, объявила о совместимости серий продуктов сетевого хранения Iomega StorCenter IX и PX с Symantec Backup Exec 2010, а также включения этих продуктов в список совместимого с Symant
25.03.2011 Symantec NetBackup 7.1 ускоряет резервное копирование в виртуальных средах

Корпорация Symantec объявила о выпуске NetBackup 7.1. Новые возможности решения позволяют оптимизировать защиту данных в виртуальных
23.12.2010 Symantec Backup Exec облегчает управление процессом резервного копирования в среде VMware

ым стратегическим альянсам, VMware. – Клиенты все чаще переносят рабочие процессы в среды VMware, а Symantec Backup Exec – это решение, которое упрощает защиту и управление этими средами». «Для
10.03.2010 NetBackup 7 от Symantec упрощает управление информацией

Компания Symantec выпустила NetBackup версии 7 для защиты, хранения и восстановления корпоративной информации — программн
27.02.2010 Symantec Backup Exec 2010 предлагает полную дедупликацию для среднего бизнеса

площадку. Процедура аварийного восстановления становится все более простой и оперативной». Решение Symantec NetBackup 7 доступно с февраля 2010 г.
24.11.2009 Symantec Backup Exec System Recovery 2010 упрощает резервное копирование и восстановление малому бизнесу

платформы и обеспечивает постоянную защиту во время переносов, утверждают разработчики. Новый релиз Symantec Backup Exec System Recovery, который выйдет в этом году, также будет поддерживать оп
17.10.2008 Symantec Backup Exec 12.5 защитит данные Windows-систем

зервной копии Backup Exec использует запатентованную технологию детального восстановления Symantec (Granular Recovery Technology). В отличие от других решений, которым для детального восстановл
21.02.2008 Symantec Backup Exec System Recovery 8 облегчает послеаварийное восстановление систем

008 обеспечивают быстрое и надежное восстановление Windows-систем. Корпорация Symantec анонсировала Symantec Backup Exec System Recovery 8, новую версию своего решения для полного и быстрого во
21.02.2008 Symantec Backup Exec 12 обеспечивает защиту данных Windows-систем

ows Server 2008, а также наиболее популярных приложений Microsoft. Корпорация Symantec анонсировала Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers, новый стандарт решений для защиты данных в систе
03.08.2007 Veritas NetBackup от Symantec: защита данных нового поколения

Корпорация Symantec анонсировала новую версию решения Veritas NetBackup, которое является единой платформой для унификации управления восстановлением данны
10.05.2007 Symantec: новые возможности NetBackup PureDisk

к ПО инфраструктуры, объявила о внесении дополнений в свое решение для исключения дубликатов данных NetBackup PureDisk, которое теперь отвечает основным требованиям, предъявляемым к архитектуре
18.04.2007 Symantec: новая версия Backup Exec System Recovery 7.0

Корпорация Symantec объявила о выпуске Symantec Backup Exec System Recovery 7.0, новой версии своего решения для полного и быстрого

10.04.2006 Symantec представила новый продукт линейки NetBackup

Symantec представила новое приложение резервного копирования линии NetBackup — Veritas NetBackup 6.0 PureDisk Remote Office Edition. Особенность про
29.03.2006 В Veritas NetBackup найдена уязвимость

Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в cистеме резервного копирования Veritas NetBackup, которая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на це
17.10.2005 Symantec "залатала" Veritas NetBackup

Symantec выпустила патч к критической уязвимости в ПО Veritas NetBackup, которая позволяет получать контроль над системой. Об уязвимости сообщило TippingPo
10.12.2003 Veritas обновил ПО для защиты корпоративных данных

ware представила радикально обновленную версию ПО резервного копирования и восстановления - Veritas NetBackup 5.0. Среди новых возможностей версии: Новая функция Synthetic backup ускоряет восст
03.04.2003 VERITAS Software представил решение управления системами резервного копирования и восстановления данных

а представила новое решение Global Data Manager, обеспечивающее управление работой программ VERITAS NetBackup и VERITAS Backup Exec с одной консоли. Компания SoftLine, официальный дистрибьютор

14.03.2002 Новый NetBackup 4.5 будет обладать агентом для восстановления после катастрофы

Компания Veritas начнет продажи NetBackup 4.5, новой версии своего ПО для резервного копирования, сообщает infosan.ru. Главным обновлением в ней станет агент для восстановления после катастроф. Кроме того, в состав NetBack

Публикаций - 124, упоминаний - 223

Veritas NetBackup и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 64
Broadcom - VMware 2595 36
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 336 33
Microsoft Corporation 25695 21
Oracle Corporation 7055 15
IBM - International Business Machines Corp 9677 13
Softline - Софтлайн 3680 13
Dell EMC 5170 9
HP Inc. 5872 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1411 9
NetApp - Network Appliance 665 7
Cisco Systems 5352 7
Крок - Croc 1956 7
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 7
SAP SE 5575 5
Veeam Software 344 5
Acronis - Акронис 487 5
Citrix Systems 865 5
Fujitsu 2098 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 540 5
ESG - Enterprise Strategy Group 261 5
Google LLC 12605 4
Ростелеком 10862 4
Amazon Inc - Amazon.com 3252 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 935 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Открытые технологии 730 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 723 3
Commvault 187 3
Intel Corporation 12776 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 2
Oracle Siebel Systems 519 2
Quest Software - Vizioncore 3 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 831 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2977 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 118 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2393 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 4
Carlyle Group 24 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8748 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 2
Mitre 10 1 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 13 1
Meta Group 54 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиастар - Ульяновском авиационном заводе 23 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1706 1
Utair - Атлант-Союз - авиакомпания 3 1
МеКаМинефть 2 1
Ростех - Вертолеты России - Роствертол - Ростовский вертолётный производственный комплекс 13 1
Чумак 1 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 15 1
Романов Двор БЦ 11 1
Удобные деньги 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
Акрон ГК - Acron 66 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 213 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
CLAAS - КЛААС Восток 7 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5565 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 573 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2055 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 2
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Судебная власть - Judicial power 2476 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2863 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5394 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 780 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 258 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 254 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 224 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6586 79
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10565 49
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Миграция приложений - P2V - Physical to Virtual - «физическое в виртуальное» - процесс преобразования физического компьютера (его операционной системы, данных и приложений) в виртуальную машину (VM) 45 6
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 46
Microsoft Windows 16796 27
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 21
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 248 19
Microsoft Exchange - MS Exchange 1834 19
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 36 17
Broadcom - VMware vSphere 610 17
Linux OS 11430 16
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise - NortonLifeLock Symantec Endpoint Encryption 67 11
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1507 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1777 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1655 9
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 9
Veritas Infoscale 11 8
Veritas Symantec Altiris 60 8
Microsoft Azure 1515 8
Microsoft Windows Server 2008 483 8
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 7
Veritas Storage Foundation - Veritas Object Store 20 7
Veritas Server Foundation - Veritas Cluster - Veritas Cluster Volume Manager - Veritas Cluster Server - Veritas Cluster File System 23 7
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1670 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 846 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1309 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1193 5
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 154 5
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 5
Veritas Resiliency Platform 4 4
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 173 4
HPE ProLiant 407 4
Fujitsu Eternus - Серия СХД 76 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 4
Broadcom - VMware Ready 27 3
Veritas EDSP - Veritas Enterprise Data Services Platform - Veritas Data Insight 5 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Veritas Aptare IT Analytics 6 3
Veritas Access 3 3
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 3
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 315 3
Whitehouse Lauren - Уайтхаус Лорен 6 4
Walia Amit - Валиа Амит 8 3
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Никитский Олег 10 2
Patel Parag - Пейтел Параг 17 2
Минаев Игорь 3 2
Шаров Борис 73 1
Flatt Paul - Флатт Пол 1 1
Урусов Виктор 157 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Якунин Александр 50 1
Гаврилов Михаил 9 1
Рудычева Наталья 95 1
Тищенко Андрей 13 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Иванников Александр 23 1
Решетков Александр 5 1
Козодеев Александр 1 1
Макаров Станислав 118 1
Зенкин Денис 263 1
Макаров Эдуард 2 1
Плотникова Наталья 8 1
Телевинов Сергей 38 1
Мартиросян Самвел 16 1
Шапошников Андрей 14 1
Брызгалов Александр 11 1
Самойленко Александр 9 1
Брагинский Матвей 9 1
Huberman Jonathan - Губерман Джонатан 4 1
Краснов Сергей 6 1
Латыпов Андрей 2 1
Щеголь Андрей 1 1
Сорочук Андрей 1 1
Баруткин Павел 5 1
Гельван Павел 1 1
Петропавловский Дмитрий 3 1
Емалетдинов Дмитрий 1 1
Кострюков Дмитрий 2 1
Бушин Андриан 4 1
Iglesias Jose - Иглесиас Хосе 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164644 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14764 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 7
Казахстан - Республика 6002 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8488 5
Европа 24907 3
Германия - Федеративная Республика 13154 3
Украина 7906 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19380 2
Израиль 2847 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1002 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 125 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Окленд 42 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 120 1
Украина - Одесса 196 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
США - Айова 129 1
США - Техас - Сан-Антонио 50 1
Украина - Криворожский район - Кривой Рог 10 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 27 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18964 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1422 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13761 1
Япония 13759 1
Беларусь - Белоруссия 6252 1
Ирландия - Республика 1042 1
Польша - Республика 2028 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4451 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Канада 5058 1
США - Нью-Йорк 3174 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2596 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1697 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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