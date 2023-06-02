Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec)

Создан хитрый софт, ломающий все антивирусы мира, включая «Касперский», Eset и Symantec. За ним могут стоять россияне отметить, что он перечислил самые популярные и распространенные системы в мире. По утверждению автора, его детище Spyboy умеет бороться, в числе прочих, с «Антивирусом Касперского», Windows Defender, Symantec, а также с софтом ушедших из России Eset и Avast. Что примечательно, российского антивирусного ПО Dr. Web в перечне не оказалось, что заранее рушит миф об универсальности Terminator. К

Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет Пять лет ниже радаров APT-группировка Lancefly использует специализированный бэкдор Merdoor, который не могли обнаружить в течение пяти лет, выяснили эксперты Symantec Threat Labs. Бэкдор повышенной скрытности использовался в атаках на корпоративные сети, самое позднее, с 2018 г. Merdoor — весьма действенный вредонос, который позволяет обеспечивать п

Windows ностальгирует по временам DOS. Новый фирменный браузер получит легендарную «фишку» из Norton Commander. Видео oft, хотя и придуманная не ею. В 1986 г., когда только-только появилась самая первая версия Windows (Windows 1.0), и когда основной компьютерной ОС была Microsoft DOS, свет увидел и файловый менеджер Norton Commander. Это окно узнают все, кто пользовался ПК в конце XX века Отличительной чертой утилиты было именно разделение экрана на два отдельных окна, что позволяло очень быстро переносить

Norton и Avast бросили россиян на растерзание вирусам, троянам и шифровальщикам жности принимать новые заказы или предоставлять техническую поддержку», – гласит заявление компании NortonLifeLock, разработчика антивирусного ПО Norton. В своем блоге представители Avast заяви

Самый популярный в мире антивирус тайком майнит криптовалюту на ПК своих пользователей. Как защититься зможен на биржу CoinBase. Вернувшийся к жизни антивирус Антивирус Norton 360 – это продукт компании Symantec. Первая его версия увидела свет в 2007 г., но в 2014 г. его разработка была прекраще

Конец скандально известной Avast. Ее покупают конкуренты за $8 млрд стремительному сокращению штата, остается тайной. В течение почти 40 лет NortonLifeLock называлась Symantec. Она лишилась своего известного во всем мире названия в результате сделки с компание

Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента аботки конкурента в собственных продуктах. Как Avast торговала персональными данными, и что стало с Symantec В начале 2020 г. компанию Avast уличили в продаже персональных данных своих пользова

Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу Очередной новый владелец Symantec Консалтинговая компания Accenture заключила соглашение с корпорацией Broadcom о поку

Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру Обновление, которое вызывает BSOD Пользователи Symantec Endpoint Protection (SEP), комплексного антивируса и файрвола, столкнулись с отказом

Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7 Symantec блокирует обновления Windows Антивирус Symantec блокирует установку новых обновлений Windows 7 и Server 2008 R2 или же удаляет файлы

Broadcom задешево купила Symantec Переговоры увенчались успехом Компания Broadcom выкупила корпоративное подразделение компании Symantec – Enterprise Security. Сумма сделки составила $10,7 млрд, и вместе с частью Syman

Symantec продается по частям Новое предложение Broadcom Broadcom близка к заключению соглашения о покупке корпоративного подразделения Symantec, которое создает продукты для бизнеса. О сделке могут сообщить уже сегодня, после оглашения финансовых результатов Symantec, сообщает The Wall Street Journal. Ее стоимость оцени

Symantec продается тель чипов Broadcom находится на продвинутой стадии переговоров о покупке разработчика защитного ПО Symantec, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Благодаря этой сделке B

Хакер с хорошей репутацией продает доступ в сети Symantec и ООН Achilles продаёт на киберкриминальных форумах доступ к внутренней цифровой инфраструктуре нескольких организаций, в том числе, UNICEF (ЮНИСЕФ, Детский фон ООН), а также антивирусных компаний COMODO и Symantec и разработчика инструментов для создания 3D-графики Hash Inc. За каждый лот хакер просит от $2 тыс. до $5 тыс. в зависимости от предполагаемой ценности информации. Для подобных предлож

Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США Китай ловит на лету Агентам китайской киберразведки удалось перехватить вредоносный код АНБ и использовать его против стран - союзников США, утверждает компания Symantec. Исходя из времени, когда произошли эти атаки, и подсказки, выявленные в компьютерном коде, исследователи Symantec сделали вывод, что китайские киберспециалисты не крали хакерск

Symantec и ESET отбиваются от обвинений в сговоре Это все заговор Юристы компании Symantec выступили в суде с требованием остановить рассмотрение иска компании NSS Labs с обвинениями в ее адрес. NSS Labs в сентябре 2018 г. подала в суд на Symantec, CrowdStrike, ESET и

Топ-менеджеры Symantec под судом из-за подделки документов ради премий Иск против Symantec Акционеры Symantec, разработчика ПО в сфере информационной безопасности, пода

ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox озбанка, банка «Открытие» и Юникредит банка используют «неблагонадежные» сертификаты SSL (Secure Sockets Layer — криптографический протокол для безопасной связи между сайтом и пользователем) компании Symantec, которые Google и Mozilla намерены перестать поддерживать. «Поменяйте уже возможно украденный сертификат на нормальный, пожалуйста, — адресовал Тамоян свое обращение непосредственно к

Symantec сбывает с рук за $1 млрд бизнес с подозрительными сертификатами безопасности Symantec сбывает с рук проблему Корпорация Symantec решила избавиться от проблемного актива: подразделение, занимающееся выдачей сертификатов безопасности для веб-сайтов, продано за $950 мл долларов и 30% акций компании DigiCert. В отли

Сертификаты безопасности Symantec объявляются недействительными: Слишком много фальшивок Неоднократные нарушения Корпорация Symantec будет наказана Google за неоднократные выявленные нарушения при выдаче сертификатов SLL/TLS. Ее сертификаты безопасности для веб-сайтов будут объявлены недействительными, и пользовател

Symantec: Хакерские атаки по всему миру организовало ЦРУ ЦРУ и группа Longhorn Эксперты в сфере кибербезопасности из американской компании Symantec обнародовали результаты мониторинга нескольких десятков хакерских атак, объектами которых в последнее время стали учреждения в разных частях света. Речь идет о, как минимум, 40 атаках

Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США eeam Software, поставщик решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте (AvailabilityfortheAlways-OnEnterprise), объявила о том, что иск, связанный с нарушением патента, поданный Symantec (в настоящее время Veritas) против Veeam более четырех лет назад, наконец был разрешен Федеральным районным судом. Как рассказали CNews в компании, решением суда данный иск был отклоне

Symantec покупает «крупнейшую в мире платформу» киберзащиты Symantec покупает LifeLock Symantec сообщила о покупке американской компании LifeLock, которая специализируется на защит

Symantec и «Касперский»: Американские госхакеры атакуют Россию Вирус национальной разведки Хакерские атаки были зафиксированы экспертами сразу двух стран, России и США. Как отмечает Reuters со ссылкой на данные экспертов из компании Symantec (разработчик ПО в области информационной безопасности и защиты информации), группа хакеров Strider известна с 2011 г. и предположительно сотрудничает со спецслужбами, в частности с Нац

«Аэрофлот» меняет антивирусы Symantec на «Касперского» Импортозамещение в авиамонополисте «Аэрофлот — российские авиалинии» собираются мигрировать с антивирусного ПО Endpoint Protection американской компании Symantec на отечественное решение «Kaspersky Total Security для бизнеса». В качестве основных целей проекта заявлены улучшение функциональности защиты оконечных устройств от заражения вирусами

ГК «Хост» внедрила DLP-решение Symantec и Abbyy на предприятии атомной энергетики Группа компаний «Хост», Symantec и Abbyy внедрили DLP-решение, нейтрализующее угрозу нелегитимного обмена информацией ограниченного доступа в файловых хранилищах. Решение распознает конфиденциальные, в том числе графи

«Чумак» защитился от киберугроз с помощью Softline Компания Softline Украина реализовала проект по внедрению комплекса решений Symantec в информационную сеть производственного предприятия «Чумак». В результате проекта заказчик получил защиту ресурсов от всех видов киберугроз, сообщили CNews в Softline. «Чумак» — произв

«МобилитиЛаб» выпустила специальную редакцию WorksPad for Symantec Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), поставщик корпоративных мобильных решений нового поколения, объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Symantec. Как сообщили CNews в «АйТи», новый продукт прошел проверку на соответствие требованиям Symantec Sealed Program и теперь доступен в App Store. Symantec Sealed Program пре

Symantec Backup Exec 15 – новые возможности для малого и среднего бизнеса Все основные игроки мирового рынка систем резервного копирования и восстановления данных представлены и на российском рынке – это EMC, Symantec, IBM, HP, Dell, NetApp, CA Technologies. В большинстве своем их решения ориентированы на крупные компании. Решения для компаний среднего и малого бизнеса распространены существенно мен

Symantec продает бизнес по управлению информацией за $8 млрд Продажа Veritas Symantec объявила о подписании обязывающего соглашения о продаже своего бизнеса по выпуску решений для управления информацией, известного как Veritas, группе инвестиционных фондов во главе с Th

Российский разработчик выиграл в США патентную войну с Symantec Основанная россиянами компания Veeam Software, специализирующаяся на разработке решений для обеспечения доступности данных в ЦОДах, добилась признания недействительными исковых требований Symantec в Бюро по регистрации патентов и торговых марок США. Палата по патентным спорам и апелляциям указанного ведомства вынесла окончательные решения в пользу Veeam по четырем двусторонним р

OCR-технологии Abbyy применяются в DLP-решении Symantec OCR-технологии компании Abbyy используются в DLP-решении компании Symantec для распознавания и блокировки передачи конфиденциальных данных на изображениях. Решение Symantec Data Loss Prevention позволяет минимизировать вероятность утечки информации за

Сбербанк закупает ПО и техподдержку Symantec на 3,6 млрд рублей Сбербанк подвел итоги открытого конкурса на предоставление лицензий ПО Symantec и услуг по его сопровождению. Процедура осуществлялась в формате запроса котировок, начальная максимальная цена которых была выставлена на уровне $52,3742 млн (порядка i3,67 млрд по ку

Symantec раскрыла название независимой публичной компании, которая займется управлением информацией Корпорация Symantec Corp. объявила о том, что независимая публичная компания со специализацией на управл

Избранные российские пользователи подвергаются удивительной кибератаке Эксперты антивирусного производителя Symantec опубликовали в блоге компании описание деятельности хакерской группы, названной ими Scarab («Скарабей»), которая с 2012 г. проводит странную атаку на русскоязычных пользователей. Главн

Решение Symantec для защиты серверов от хакеров оказалось «дырявым» Продукт корпорации Symantec, предназначенный для защиты дата-центров от хакерских атак, содержит критические уязвимости, позволяющие хакерам получить полный доступ к серверам, сообщил эксперт по информационной бе

Обнаружен сложный вирус, годами используемый для шпионажа в России Специалисты антивирусной компании Symantec обнаружили вирус Backdoor.Regin, предназначенный для кражи конфиденциальных данных у государственных структур, коммунальных предприятий, коммерческих организаций, научно-исследовательс

Symantec увольняет каждого десятого сотрудника Один из крупнейших в мире разработчиков ПО для защиты информации Symantec сократит около 2 тыс. рабочих мест, что составляет приблизительно 10% от общей численности в 20,8 тыс. сотрудников, сообщает SiliconBeat. Компания объявила о намерении сократить штат о

Symantec заявил о разделе на две компании Корпорация Symantec официально объявила о своем намерении разделиться на две независимые публичные компании, одна из которых займется бизнесом в сфере информационной безопасности, а другая - в области упр