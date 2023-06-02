Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 144365
ИКТ 11339
Организации 9007
Ведомства 1426
Ассоциации 865
Технологии 3217
Системы 22464
Персоны 59765
География 2288
Статьи 1458
Пресса 1078
ИАА 650
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2335
Мероприятия 826

Gen Digital NortonLifeLock (Symantec)

Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec)

Обзор «Symantec» на Market.CNews

02.06.2023 Создан хитрый софт, ломающий все антивирусы мира, включая «Касперский», Eset и Symantec. За ним могут стоять россияне

отметить, что он перечислил самые популярные и распространенные системы в мире. По утверждению автора, его детище Spyboy умеет бороться, в числе прочих, с «Антивирусом Касперского», Windows Defender, Symantec, а также с софтом ушедших из России Eset и Avast. Что примечательно, российского антивирусного ПО Dr. Web в перечне не оказалось, что заранее рушит миф об универсальности Terminator. К
22.05.2023 Шпионский код под Windows-системы госструктур и авиакомпаний оставался незамеченным пять лет

Пять лет ниже радаров APT-группировка Lancefly использует специализированный бэкдор Merdoor, который не могли обнаружить в течение пяти лет, выяснили эксперты Symantec Threat Labs. Бэкдор повышенной скрытности использовался в атаках на корпоративные сети, самое позднее, с 2018 г. Merdoor — весьма действенный вредонос, который позволяет обеспечивать п
24.01.2023 Windows ностальгирует по временам DOS. Новый фирменный браузер получит легендарную «фишку» из Norton Commander. Видео

oft, хотя и придуманная не ею. В 1986 г., когда только-только появилась самая первая версия Windows (Windows 1.0), и когда основной компьютерной ОС была Microsoft DOS, свет увидел и файловый менеджер Norton Commander. Это окно узнают все, кто пользовался ПК в конце XX века Отличительной чертой утилиты было именно разделение экрана на два отдельных окна, что позволяло очень быстро переносить
11.03.2022 Norton и Avast бросили россиян на растерзание вирусам, троянам и шифровальщикам

жности принимать новые заказы или предоставлять техническую поддержку», – гласит заявление компании NortonLifeLock, разработчика антивирусного ПО Norton. В своем блоге представители Avast заяви
06.01.2022 Самый популярный в мире антивирус тайком майнит криптовалюту на ПК своих пользователей. Как защититься

зможен на биржу CoinBase. Вернувшийся к жизни антивирус Антивирус Norton 360 – это продукт компании Symantec. Первая его версия увидела свет в 2007 г., но в 2014 г. его разработка была прекраще
11.08.2021 Конец скандально известной Avast. Ее покупают конкуренты за $8 млрд

стремительному сокращению штата, остается тайной. В течение почти 40 лет NortonLifeLock называлась Symantec. Она лишилась своего известного во всем мире названия в результате сделки с компание
15.07.2021 Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента

аботки конкурента в собственных продуктах. Как Avast торговала персональными данными, и что стало с Symantec В начале 2020 г. компанию Avast уличили в продаже персональных данных своих пользова
09.01.2020 Не прошло и полгода: Переходящий бизнес Symantec перепродан новому владельцу

Очередной новый владелец Symantec Консалтинговая компания Accenture заключила соглашение с корпорацией Broadcom о поку
16.10.2019 Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру

Обновление, которое вызывает BSOD Пользователи Symantec Endpoint Protection (SEP), комплексного антивируса и файрвола, столкнулись с отказом
14.08.2019 Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7

Symantec блокирует обновления Windows Антивирус Symantec блокирует установку новых обновлений Windows 7 и Server 2008 R2 или же удаляет файлы
09.08.2019 Broadcom задешево купила Symantec

Переговоры увенчались успехом Компания Broadcom выкупила корпоративное подразделение компании Symantec – Enterprise Security. Сумма сделки составила $10,7 млрд, и вместе с частью Syman
08.08.2019 Symantec продается по частям

Новое предложение Broadcom Broadcom близка к заключению соглашения о покупке корпоративного подразделения Symantec, которое создает продукты для бизнеса. О сделке могут сообщить уже сегодня, после оглашения финансовых результатов Symantec, сообщает The Wall Street Journal. Ее стоимость оцени
03.07.2019 Symantec продается

тель чипов Broadcom находится на продвинутой стадии переговоров о покупке разработчика защитного ПО Symantec, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Благодаря этой сделке B
10.06.2019 Хакер с хорошей репутацией продает доступ в сети Symantec и ООН

Achilles продаёт на киберкриминальных форумах доступ к внутренней цифровой инфраструктуре нескольких организаций, в том числе, UNICEF (ЮНИСЕФ, Детский фон ООН), а также антивирусных компаний COMODO и Symantec и разработчика инструментов для создания 3D-графики Hash Inc. За каждый лот хакер просит от $2 тыс. до $5 тыс. в зависимости от предполагаемой ценности информации. Для подобных предлож
10.05.2019 Китайская разведка перехватила хакерские инструменты АНБ и атаковала ими союзников США

Китай ловит на лету Агентам китайской киберразведки удалось перехватить вредоносный код АНБ и использовать его против стран - союзников США, утверждает компания Symantec. Исходя из времени, когда произошли эти атаки, и подсказки, выявленные в компьютерном коде, исследователи Symantec сделали вывод, что китайские киберспециалисты не крали хакерск
30.11.2018 Symantec и ESET отбиваются от обвинений в сговоре

Это все заговор Юристы компании Symantec выступили в суде с требованием остановить рассмотрение иска компании NSS Labs с обвинениями в ее адрес. NSS Labs в сентябре 2018 г. подала в суд на Symantec, CrowdStrike, ESET и
20.11.2018 Топ-менеджеры Symantec под судом из-за подделки документов ради премий

Иск против Symantec Акционеры Symantec, разработчика ПО в сфере информационной безопасности, пода
22.08.2018 ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox

озбанка, банка «Открытие» и Юникредит банка используют «неблагонадежные» сертификаты SSL (Secure Sockets Layer — криптографический протокол для безопасной связи между сайтом и пользователем) компании Symantec, которые Google и Mozilla намерены перестать поддерживать. «Поменяйте уже возможно украденный сертификат на нормальный, пожалуйста, — адресовал Тамоян свое обращение непосредственно к

04.08.2017 Symantec сбывает с рук за $1 млрд бизнес с подозрительными сертификатами безопасности

Symantec сбывает с рук проблему Корпорация Symantec решила избавиться от проблемного актива: подразделение, занимающееся выдачей сертификатов безопасности для веб-сайтов, продано за $950 мл долларов и 30% акций компании DigiCert. В отли
31.07.2017 Сертификаты безопасности Symantec объявляются недействительными: Слишком много фальшивок

Неоднократные нарушения Корпорация Symantec будет наказана Google за неоднократные выявленные нарушения при выдаче сертификатов SLL/TLS. Ее сертификаты безопасности для веб-сайтов будут объявлены недействительными, и пользовател
11.04.2017 Symantec: Хакерские атаки по всему миру организовало ЦРУ

ЦРУ и группа Longhorn Эксперты в сфере кибербезопасности из американской компании Symantec обнародовали результаты мониторинга нескольких десятков хакерских атак, объектами которых в последнее время стали учреждения в разных частях света. Речь идет о, как минимум, 40 атаках

30.11.2016 Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США

eeam Software, поставщик решений для обеспечения доступности данных в корпоративном сегменте (AvailabilityfortheAlways-OnEnterprise), объявила о том, что иск, связанный с нарушением патента, поданный Symantec (в настоящее время Veritas) против Veeam более четырех лет назад, наконец был разрешен Федеральным районным судом. Как рассказали CNews в компании, решением суда данный иск был отклоне
21.11.2016 Symantec покупает «крупнейшую в мире платформу» киберзащиты

Symantec покупает LifeLock Symantec сообщила о покупке американской компании LifeLock, которая специализируется на защит
09.08.2016 Symantec и «Касперский»: Американские госхакеры атакуют Россию

Вирус национальной разведки Хакерские атаки были зафиксированы экспертами сразу двух стран, России и США. Как отмечает Reuters со ссылкой на данные экспертов из компании Symantec (разработчик ПО в области информационной безопасности и защиты информации), группа хакеров Strider известна с 2011 г. и предположительно сотрудничает со спецслужбами, в частности с Нац
15.06.2016 «Аэрофлот» меняет антивирусы Symantec на «Касперского»

Импортозамещение в авиамонополисте «Аэрофлот — российские авиалинии» собираются мигрировать с антивирусного ПО Endpoint Protection американской компании Symantec на отечественное решение «Kaspersky Total Security для бизнеса». В качестве основных целей проекта заявлены улучшение функциональности защиты оконечных устройств от заражения вирусами

02.11.2015 ГК «Хост» внедрила DLP-решение Symantec и Abbyy на предприятии атомной энергетики

Группа компаний «Хост», Symantec и Abbyy внедрили DLP-решение, нейтрализующее угрозу нелегитимного обмена информацией ограниченного доступа в файловых хранилищах. Решение распознает конфиденциальные, в том числе графи
23.09.2015 «Чумак» защитился от киберугроз с помощью Softline

Компания Softline Украина реализовала проект по внедрению комплекса решений Symantec в информационную сеть производственного предприятия «Чумак». В результате проекта заказчик получил защиту ресурсов от всех видов киберугроз, сообщили CNews в Softline. «Чумак» — произв
22.09.2015 «МобилитиЛаб» выпустила специальную редакцию WorksPad for Symantec

Компания «МобилитиЛаб» (ГК «АйТи»), поставщик корпоративных мобильных решений нового поколения, объявила о выходе специальной редакции WorksPad for Symantec. Как сообщили CNews в «АйТи», новый продукт прошел проверку на соответствие требованиям Symantec Sealed Program и теперь доступен в App Store. Symantec Sealed Program пре
14.08.2015 Symantec Backup Exec 15 – новые возможности для малого и среднего бизнеса

Все основные игроки мирового рынка систем резервного копирования и восстановления данных представлены и на российском рынке – это EMC, Symantec, IBM, HP, Dell, NetApp, CA Technologies. В большинстве своем их решения ориентированы на крупные компании. Решения для компаний среднего и малого бизнеса распространены существенно мен
11.08.2015 Symantec продает бизнес по управлению информацией за $8 млрд

Продажа Veritas Symantec объявила о подписании обязывающего соглашения о продаже своего бизнеса по выпуску решений для управления информацией, известного как Veritas, группе инвестиционных фондов во главе с Th
20.05.2015 Российский разработчик выиграл в США патентную войну с Symantec

Основанная россиянами компания Veeam Software, специализирующаяся на разработке решений для обеспечения доступности данных в ЦОДах, добилась признания недействительными исковых требований Symantec в Бюро по регистрации патентов и торговых марок США. Палата по патентным спорам и апелляциям указанного ведомства вынесла окончательные решения в пользу Veeam по четырем двусторонним р
26.02.2015 OCR-технологии Abbyy применяются в DLP-решении Symantec

OCR-технологии компании Abbyy используются в DLP-решении компании Symantec для распознавания и блокировки передачи конфиденциальных данных на изображениях. Решение Symantec Data Loss Prevention позволяет минимизировать вероятность утечки информации за

30.01.2015 Сбербанк закупает ПО и техподдержку Symantec на 3,6 млрд рублей

Сбербанк подвел итоги открытого конкурса на предоставление лицензий ПО Symantec и услуг по его сопровождению. Процедура осуществлялась в формате запроса котировок, начальная максимальная цена которых была выставлена на уровне $52,3742 млн (порядка i3,67 млрд по ку
28.01.2015 Symantec раскрыла название независимой публичной компании, которая займется управлением информацией

Корпорация Symantec Corp. объявила о том, что независимая публичная компания со специализацией на управл
23.01.2015 Избранные российские пользователи подвергаются удивительной кибератаке

Эксперты антивирусного производителя Symantec опубликовали в блоге компании описание деятельности хакерской группы, названной ими Scarab («Скарабей»), которая с 2012 г. проводит странную атаку на русскоязычных пользователей. Главн
23.01.2015 Решение Symantec для защиты серверов от хакеров оказалось «дырявым»

Продукт корпорации Symantec, предназначенный для защиты дата-центров от хакерских атак, содержит критические уязвимости, позволяющие хакерам получить полный доступ к серверам, сообщил эксперт по информационной бе
24.11.2014 Обнаружен сложный вирус, годами используемый для шпионажа в России

Специалисты антивирусной компании Symantec обнаружили вирус Backdoor.Regin, предназначенный для кражи конфиденциальных данных у государственных структур, коммунальных предприятий, коммерческих организаций, научно-исследовательс
07.11.2014 Symantec увольняет каждого десятого сотрудника

Один из крупнейших в мире разработчиков ПО для защиты информации Symantec сократит около 2 тыс. рабочих мест, что составляет приблизительно 10% от общей численности в 20,8 тыс. сотрудников, сообщает SiliconBeat. Компания объявила о намерении сократить штат о
10.10.2014 Symantec заявил о разделе на две компании

Корпорация Symantec официально объявила о своем намерении разделиться на две независимые публичные компании, одна из которых займется бизнесом в сфере информационной безопасности, а другая - в области упр
30.09.2014 Symantec обещает вернуть деньги за Norton Security, если он не справится с вирусами

В России начались интернет-продажи анонсированного месяц назад нового флагманского решения Symantec — Norton Security. Оно пришло на смену девяти ранее существовавшим основным продукта

Публикаций - 1684, упоминаний - 1840

Gen Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24134 480
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 803 271
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4560 248
IBM - International Business Machines Corp 9353 208
Trend Micro 589 155
Oracle Corporation 6535 151
Cisco Systems 5020 117
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 325 106
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1121 101
Dell EMC 4980 99
Google LLC 11435 95
HP Inc. 5631 94
Dr.Web - Доктор Веб 1244 88
Intel Corporation 11935 85
Broadcom - VMware 2273 84
Apple Inc 11700 76
Softline - Софтлайн 2422 69
Check Point Software Technologies 736 69
Adobe Systems 1529 64
Sophos - SophosLabs 407 58
CA Technologies - Computer Associates 386 54
F-Secure 211 54
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 52
SAP SE 5130 51
HP - Hewlett-Packard 3615 48
Yahoo! 3689 43
OpenText - Micro Focus - Novell 870 43
InfoWatch - Инфовотч 970 41
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 41
Citrix Systems 800 38
Bitdefender 151 36
Oracle - Sun Microsystems 2210 34
Gen Digital - Avast Software 170 34
Huawei 3717 34
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1037 34
Информзащита 702 33
7719 32
Крок - Croc 1764 30
Meta Platforms - Facebook 4376 30
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 28
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1933 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6624 21
eBay Inc 1608 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 20
Лента - Сеть розничной торговли 1918 13
Открытие ФК - Банк Открытие 526 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2639 11
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 115 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6810 9
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1859 8
Visa International 1928 7
TPG - инвестиционная компания 25 7
Альфа-Банк 1692 7
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 567 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 6
РЖД - Российские железные дороги 1803 6
Expedia - Travelocity 60 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 704 5
Газпром ПАО 1256 5
Enron - Enrongate 122 5
Май - Майский чай - российская торговая компания 1107 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 454 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 257 5
Prudential Financial 52 4
ГПБ - Газпромбанк 1026 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 291 4
Boeing 1003 4
ТМК - Трубная металлургическая компания 114 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 416 4
Bayer AG - Байер 83 4
Meta Group 54 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 765 4
101Hotels.com 455 4
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 4
Bank of America - Банк Америки 259 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 626 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 448 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 383 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3503 45
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1101 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5129 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2946 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4346 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10622 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1132 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2830 15
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4737 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4183 13
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 13
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 520 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1736 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2857 10
Судебная власть - Judicial power 2225 10
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 310 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1400 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3137 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2677 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5498 9
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 319 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2114 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2604 7
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 487 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1306 6
Федеральное казначейство России 1658 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 598 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3173 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 418 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 322 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 987 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 937 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 741 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1137 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 204 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1275 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 378 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 136 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2661 42
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 280 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1002 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6188 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 4
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 4
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 18 4
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 449 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 243 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 657 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 187 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 40 3
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 6 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 97 2
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
WWP EN - European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence 1 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров 1 1
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 6 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 29 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 576 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
НАТТ - Национальная ассоциация трансфера технологий 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
CIS - Center for Internet Security 9 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 276 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24183 670
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11847 594
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7198 568
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59750 379
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27894 378
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23793 232
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5565 232
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15625 189
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12268 186
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 2906 166
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19554 165
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3712 162
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2727 154
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5981 135
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5327 117
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11758 116
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10011 112
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5542 104
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10383 104
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14831 100
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2118 97
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8798 92
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28416 91
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9172 90
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8781 90
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22862 89
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10402 87
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 1915 87
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13567 87
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6668 83
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45183 81
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2400 79
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16050 75
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22917 73
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13347 70
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4487 69
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1571 67
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13848 67
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11631 67
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11061 67
Microsoft Windows 15104 285
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3886 133
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 139 113
Microsoft Windows 2000 8661 91
Linux OS 9190 86
Microsoft Windows XP 2540 79
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 120 63
Google Android 13466 59
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Endpoint Protection - SEP - Symantec Antivirus Enterprise 63 57
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 75 56
Microsoft Exchange 1377 51
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 91 51
Apple Mac - Apple Macintosh 2928 50
Microsoft Windows Vista Longhorn 1765 47
Microsoft Edge - браузер 1968 42
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 36
Apple iOS 7401 35
Veritas Symantec Altiris 60 35
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1084 32
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1473 31
Microsoft Office 3577 31
Microsoft Windows NT 875 30
Mozilla Firefox - браузер 1854 30
Apple iPhone 6 4862 29
Apple macOS X - Rhapsody 1506 29
Google Play - Google Store - Android Market 3165 28
Microsoft Outlook 1349 27
Microsoft Windows 7 1956 27
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1204 26
Gen Digital - NortonLifeLock Norton 360 26 25
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Brightmail Anti-Spam Skeptic 40 25
Oracle Java - язык программирования 2909 25
Microsoft SQL Server 1532 25
Gen Digital - Avast - AVG AntiVirus - антивирусная программа 84 24
Apple macOS 1910 23
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 997 23
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 35 23
Apple iPhone - серия смартфонов 6898 23
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 22
Microsoft Windows Server 2003 569 21
Касперский Евгений 313 21
Шабанов Илья 60 19
Thompson John - Томпсон Джон 21 16
Вышлов Андрей 23 15
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 903 13
Касперская Наталья 282 11
Гудилин Олег 30 10
McAfee John - МакАфи Джон 31 10
Шаров Борис 73 10
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 10
Никитский Олег 10 10
Яфизов Рамиль 9 9
Ференец Вадим 29 8
Городецкий Петр 23 8
Зенкин Денис 262 8
Керценбаум Кирилл 21 7
Чачава Александр 92 7
Кондрашин Михаил 22 7
Левцов Вениамин 40 7
Албитов Андрей 31 7
Земков Сергей 157 7
Ларин Владимир 11 7
Huger Alfred - Хугер Альфред 8 7
Кондаков Гарри 35 7
Зайцев Михаил 229 7
Александрова Анна 23 7
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 170 7
Хайретдинов Рустэм 70 7
Лукацкий Алексей 107 6
Устюжанин Дмитрий 50 6
Clark Greg - Кларк Грег 8 6
Brown Michael - Браун Майкл 22 6
Шабуров Олег 12 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 325 6
Водясов Алексей 222 5
Матеев Денис 35 5
Путин Владимир 2971 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 5
Никифоров Николай 1134 5
Мякишева Марина 84 5
Россия - РФ - Российская федерация 134391 579
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51070 351
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13801 160
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41024 134
Европа 21432 114
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16143 112
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13133 90
Германия - Федеративная Республика 12416 80
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13939 78
Япония 13135 55
Украина 7452 52
Ближний Восток 2854 47
Индия - Bharat 5276 45
США - Калифорния 4557 42
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 40
Франция - Французская Республика 7700 40
Африка - Африканский регион 3389 39
Европа Восточная 3041 37
Канада 4786 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16380 33
Азия - Азиатский регион 5306 29
Израиль 2678 27
Италия - Итальянская Республика 4279 26
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3482 26
Испания - Королевство 3666 25
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1755 25
Беларусь - Белоруссия 5276 25
Казахстан - Республика 5301 23
Финляндия - Финляндская Республика 3550 20
Америка Северная - Североамериканский регион 3282 20
Америка - Американский регион 2115 20
Иран - Исламская Республика Иран 1043 19
Америка Латинская 1769 19
Южная Корея - Республика 6484 19
Турция - Турецкая республика 2234 18
Бразилия - Федеративная Республика 2294 18
Польша - Республика 1908 18
Великобритания - Лондон 2370 16
Ирландия - Республика 994 16
Россия - СФО - Новосибирск 4005 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45506 273
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47822 209
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12616 185
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10336 146
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12244 144
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26738 104
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22484 87
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5385 83
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15472 75
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4461 70
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5314 61
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7488 61
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10403 55
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6527 54
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5100 52
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4268 51
Английский язык 6403 49
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3316 46
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5654 45
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2599 44
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5919 42
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7073 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4412 33
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7062 31
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4453 30
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2951 30
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4573 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6542 29
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7216 28
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3602 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17014 27
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2901 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8328 27
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2094 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5271 25
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1163 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2747 25
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 850 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 5467 25
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 740 24
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5839 39
The Register 1516 37
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 29
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 23
CNET Networks - CNET News 1642 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11112 14
AP - Associated Press 1995 13
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1265 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2682 11
Virus Bulletin 33 10
Computer Weekly 374 9
InformationWeek 241 8
SecurityLab - Секьюрити лаб 238 8
heise online - heise security 122 8
USA Today 125 7
Silicon.com 364 7
Открытые системы ИД 173 7
Dow Jones - MarketWatch 311 7
Reddit 290 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1584 6
BleepingComputer - Издание 281 6
NYT - The New York Times 1013 6
Bloomberg 1198 5
Ars Technica 406 5
Inquirer 463 5
Silicon 481 5
ZDnet 596 5
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1197 5
DarkReading.com 91 4
Wired - Издание 226 4
WikiLeaks 117 4
NewsFactor 127 4
iEntry - SecurityProNews 13 3
The Globe and Mail 71 3
The Washington Post 320 3
EWeek 178 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 329 3
The Guardian - Британская газета 353 3
Известия ИД 561 3
Newsweek 38 2
Gartner - Гартнер 3511 81
IDC - International Data Corporation 4886 81
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7799 47
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2863 29
Internet Stock Report 994 25
Juniper Research 516 18
Forrester Research 819 14
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 11
Gartner - Dataquest 347 10
Fortune Global 500 285 9
AV-Comparatives 23 8
S&P 500 555 8
AV-Test Institute 38 7
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 291 6
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 105 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 4
Harris Interactive 81 4
CNews Мишень 161 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 109 3
IHS Infonetics Research 102 3
Forrester Wave 45 3
Markets&Markets Research 109 3
IDC Russia - IDC Россия 157 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
Computer Economics 32 2
IDC Russia Security Software Forecast and Vendor shares 3 2
Net Applications 127 2
Datamonitor 83 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 313 2
GfK Rus - ГФК-Русь 206 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 561 2
Fortune Global 100 140 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 958 2
Dimensional Research 13 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
Strategy Analytics 284 1
CNews Рынок ИТ-услуг 161 1
Piper Jaffray 99 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 725 7
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 60 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1411 6
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 132 4
РАН - Российская академия наук 1775 4
НИУ ВШЭ Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 17 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 191 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 67 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 865 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 541 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 329 3
UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Polytechnic University of Catalonia - Политехнический Университет Каталонии - UPC - Universitat Politècnica de Catalunya - Каталонский политехнический университет 6 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 229 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 266 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 261 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 520 2
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 792 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 500 2
Avaya Online University 3 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 1
Positive Technologies - Positive Education 7 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна 14 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 192 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 113 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 487 1
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 10 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 75 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 122 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 38 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 219 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 62 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 304 1
Fortinet Network Security Academy - FNSA - Академия сетевой безопасности 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 31
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2279 29
Infosecurity - выставка 63 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1916 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 626 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1166 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 997 4
Black Hat - Конференция 77 4
CeBIT 611 4
День молодёжи - 27 июня 741 3
CNews AWARDS - награда 452 3
VMworld 29 3
Positive Hack Days - PHDays 20 3
IT&Security Forum 10 3
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Связь-Экспокомм 113 2
1С Вернисаж программных продуктов 3 2
Defcon 44 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 2
Docflow 146 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 2
Fortinet Security Day 9 2
ИнфоКом 92 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
Международный женский день - 8 марта 318 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
CNews FORUM Кейсы 168 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 104 1
LinuxWorld 52 1
ERP-Диалоги 3 1
Softline IT Reality 1 1
Fujitsu World Tour 2 1
Fujitsu IT Future 3 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Cisco Connect 5 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1281573, в очереди разбора - 807869.
Создано именных указателей - 144365.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще