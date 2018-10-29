Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 55833
ИКТ 5198
Организации 3627
Ведомства 1357
Ассоциации 410
Технологии 2157
Системы 12195
Персоны 19330
География 1066
Статьи 725
Пресса 588
ИАА 433
НИИ, ВУЗы и библиотеки 795
Мероприятия 612

Шабанов Илья



29.10.2018 Magic People, Value-Added People 2018: Премия о людях, создающих дополнительную ценность в ИТ 1
24.06.2016 Российские ИТ-компании вытеснили «американцев» на DLP-рынке в России 2
31.10.2014 DLP: госсектор остается под угрозой 1
23.05.2014 Open Source в будущем станет стандартом всех программных разработок 1
22.11.2013 Symantec: Мы хотим открыть R&D-центр в России 1
28.04.2012 Объем российского рынка ИБ по итогам 2011 г. превысил $334 млн 2
01.06.2011 Symantec удивил новой стратегией в России 1
27.05.2011 Определены самые быстрые антивирусы 2011 г. 1
09.03.2011 Бесплатный антивирус заявил о лидерстве в России 1
09.12.2010 Россия: Сотовый оператор выложил в Сеть персональные данные абонентов 1
09.12.2010 «Дальсвязь» выложила на публичный сервер базу данных своих клиентов 1
23.11.2010 Россияне выпустили первый в мире бесплатный пакет Internet Security 2
09.11.2010 Anti-Malware.ru приобретает у «Лаборатории Касперского» проект VirusInfo 1
08.10.2010 Trend Micro защитил «Газпром нефть» за $300 тыс. 1
16.09.2010 Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на эффективности самощащиты 1
01.09.2010 Система защиты конфиденциальных данных Symantec DLP локализована для России 1
04.08.2010 Немецкий разработчик антивирусов атакует российский рынок 1
10.06.2010 Россия: пираты и бесплатные антивирусы не дают расти Symantec, Eset и «Касперскому» 1
20.04.2010 Защита от утечек: иностранцы активно вытесняют русских разработчиков 1
14.01.2010 «Аксофт» возглавил выходец из ИБ-отрасли 1
22.12.2009 Русские хакеры украли десятки миллионов через Citibank 1
16.12.2009 Интернет от «Билайн»: старые клиенты на «Доктор Веб», новых подключат к «Касперскому» 1
15.12.2009 Россия: Бесплатные антивирусы наступают 2
08.12.2009 Windows XP: Microsoft проверит Россию на пиратство 1
04.12.2009 Россия: 70% домашних антивирусов – пиратские 1
10.11.2009 Хакеры не успели взломать Dr.Web 2
10.11.2009 «Касперский» стал 4-м в мире 1
06.11.2009 Россия стала менее вредоносной 1
05.11.2009 Названы лучшие антивирусы по защите от новых вредоносов 1
29.10.2009 Безопасность в Windows 7: а есть ли прогресс? 1
19.10.2009 Мошенники украли красивые сотовые номера на 1 млн рублей 1
31.08.2009 Опыт: «Доктор Веб» взломал песочницу «Касперского» 1
25.08.2009 Инсайдеры 2009: кризис диктует свои условия 1
12.08.2009 «Касперский» обзавелся «песочницей» 1
30.07.2009 Россия и Китай зарабатывают на лже-антивирусах $34 млн в месяц 1
28.07.2009 iPhone опасен для бизнеса — эксперты 1
22.07.2009 Сообщения в Сети научили самоуничтожаться 1
21.07.2009 Выпущен первый бесплатный облачный антивирус 2
23.06.2009 2009: Рынок защитного ПО замедлится вдвое 2
18.06.2009 «Касперский» запатентовал вирусную «детоксикацию» 1

Публикаций - 57, упоминаний - 73

Шабанов Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3737 33
ESET 1060 30
Dr.Web - Доктор Веб 1138 21
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 19
Microsoft Corporation 20967 16
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 14
Trend Micro 557 12
Яндекс Agnitum - Агнитум 61 10
InfoWatch - Инфовотч 816 10
Avast Software 128 10
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 482 9
Bitdefender 136 8
Avira 51 7
Perimetrix 273 6
F-Secure 201 5
Sophos 386 4
Leta Group 216 4
Zecurion - SecurIT 202 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 565 3
Инфосистемы Джет 802 3
Oracle Corporation 5800 3
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 3
Meta - Facebook 4113 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 225 2
Twitter 2280 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 2
Comodo 30 2
Leta IT-company 121 2
АйТи 1066 2
Google LLC 9407 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7463 2
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 42 2
Информзащита 560 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 142 2
Check Point Software Technologies 681 2
МФИ Софт 115 1
Softkey - Софткей 143 1
Forcepoint - Websense 124 1
Infosecurity - Инфосекьюрити 55 1
NSS Labs 30 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 5
Газпром ПАО 745 2
Visa International 1640 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1596 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1890 1
Газпром нефть 398 1
Citibank - Ситибанк 250 1
РЖД - Российские железные дороги 1319 1
Citigroup 270 1
Газпром добыча Уренгой 5 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2012 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1969 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2339 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2311 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 1
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 77 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2009 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4006 12
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 615 5
HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 40 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12243 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2433 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 272 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 641 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1884 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 604 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 234 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 1
OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 70 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3067 1
CCITSE - Common Criteria for Information Technology Security Evaluation 30 1
Downgrade - Даунгрейд - Использование старого аппаратного или программного обеспечения 12 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 78 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 135 1
EPP - Endpoint Protection Platforms - платформы защиты оконечных узлов 21 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 116 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 343 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 130 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 78 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 218 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 915 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 182 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 563 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1066 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1780 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3165 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 735 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
Kaspersky Internet Security 346 11
ESET NOD32 - Антивирусная программа 386 11
Microsoft Windows 10 10089 9
Microsoft Windows XP 2284 8
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 386 6
Dr.Web Security Space 51 5
AVG AntiVirus - Антивирусная программа 65 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1434 4
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 93 3
VirusTotal 43 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1667 2
Dr.Web AV-Desk 132 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 807 2
Microsoft Security Essentials - MSE 92 2
Microsoft Windows 1338 2
Microsoft Windows 7 1729 2
Adobe Acrobat Reader 256 2
Microsoft Windows Live Hotmail 242 1
Microsoft UAC - user account control 38 1
Microsoft Windows Server 2003 391 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 120 1
Apple iPhone OS 136 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 135 1
VMware Workstation 27 1
Emsisoft Anti-Malware 2 1
Kaspersky Subscription Services - KSS 6 1
Kyocera SmartScan 9 1
Avast Antivirus 7 1
Linux - Debian GNU 315 1
Intel Security McAfee Internet Security - McAfee Antivirus 11 1
Apple iPhone 3 400 1
Symantec MessageLabs 81 1
Яндекс Agnitum Outpost 10 1
Kaspersky Open Space Security 36 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5809 1
SQL - Язык программирования 553 1
Nvidia GeForce GTX 3056 1
Linux OS 7167 1
Intel x86 - архитектура процессора 1269 1
Васильев Григорий 38 7
Александрова Анна 20 7
Ильин Сергей 12 6
Гостев Александр 75 5
Албитов Андрей 28 5
Гудилин Олег 28 5
Шаров Борис 65 4
Янко Виталий 11 4
Зенкин Денис 258 4
Чачава Александр 78 4
Керценбаум Кирилл 20 3
Менькова Татьяна 57 3
Раевский Алексей 74 2
Хайретдинов Рустэм 50 2
Гребенников Николай 29 2
Вышлов Андрей 23 2
Прибочий Михаил 35 2
Архипов Константин 14 2
Кондрашин Михаил 19 2
Масленников Денис 17 1
Попович Дмитрий 9 1
Курасов Алексей 15 1
Трошин Александр 14 1
Никитский Олег 10 1
Крячков Антон 17 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Доля Алексей 65 1
Данилов Игорь 19 1
Мамыкин Владимир 38 1
Проколов Роман 43 1
Славин Борис 29 1
Корнеева Ксения 28 1
Федотов Николай 28 1
Фарукшин Тимур 26 1
Золотова Элина 1 1
Лукацкий Алексей 87 1
Беклемишев Андрей 1 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Рубанов Владимир 62 1
Филиппов Максим 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 82140 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12021 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10857 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11585 3
Украина 5523 3
Япония 7885 3
Германия - Федеративная Республика 7775 2
Европа Западная 1275 2
Испания - Королевство 2511 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 607 2
Бразилия - Федеративная Республика 1895 2
Европа Восточная 2806 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9489 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26585 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11528 1
Аргентина - Аргентинская Республика 473 1
США - Вашингтон - Сиэтл 386 1
Казахстан - Республика 4122 1
США - Колумбия - Вашингтон 1074 1
Австрия - Австрийская Республика 975 1
Румыния 547 1
Эстония - Эстонская Республика 652 1
Болгария - Республика 631 1
Германия - Бавария - Мюнхен 382 1
Латинская Америка 1340 1
Северная Америка 2577 1
Европа 7245 1
Австрия - Вена 144 1
Южная Корея - Республика 3250 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1769 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 297 1
Африка - Африканский регион 2660 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 1
Канада 3049 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 903 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1161 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1566 1
Индия - Республика 4072 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 780 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 68 42
Virus Bulletin 32 2
TAdviser - Центр выбора технологий 226 1
ZDnet 555 1
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
CNET - Издание 1557 1
Wired - Издание 158 1
PC Magazine - PCMag 72 1
InformationWeek 175 1
IDC - International Data Corporation 4516 8
Gartner 3174 3
Microsoft Security Intelligence Report 14 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 2
GfK Rus - ГФК-Русь 172 1
Fortune 100 86 1
Frost & Sullivan 176 1
CNews Fast рейтинг 35 1
IDC Russia - IDC Россия 146 1
AV-Comparatives 21 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Black Hat - Конференция 67 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022