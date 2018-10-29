Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шабанов Илья
Публикаций - 57, упоминаний - 73
Шабанов Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
|Васильев Григорий 38 7
|Александрова Анна 20 7
|Ильин Сергей 12 6
|Гостев Александр 75 5
|Албитов Андрей 28 5
|Гудилин Олег 28 5
|Шаров Борис 65 4
|Янко Виталий 11 4
|Зенкин Денис 258 4
|Чачава Александр 78 4
|Керценбаум Кирилл 20 3
|Менькова Татьяна 57 3
|Раевский Алексей 74 2
|Хайретдинов Рустэм 50 2
|Гребенников Николай 29 2
|Вышлов Андрей 23 2
|Прибочий Михаил 35 2
|Архипов Константин 14 2
|Кондрашин Михаил 19 2
|Масленников Денис 17 1
|Попович Дмитрий 9 1
|Курасов Алексей 15 1
|Трошин Александр 14 1
|Никитский Олег 10 1
|Крячков Антон 17 1
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
|Доля Алексей 65 1
|Данилов Игорь 19 1
|Мамыкин Владимир 38 1
|Проколов Роман 43 1
|Славин Борис 29 1
|Корнеева Ксения 28 1
|Федотов Николай 28 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Золотова Элина 1 1
|Лукацкий Алексей 87 1
|Беклемишев Андрей 1 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Рубанов Владимир 62 1
|Филиппов Максим 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167351, в очереди разбора - 1045038.
Создано именных указателей - 55833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru