ВирусБлокАда VBA32
|20.02.2025
|Positive Technologies выходит на рынок антивирусов 1
|27.05.2011
|Определены самые быстрые антивирусы 2011 г. 2
|16.09.2010
|Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на эффективности самощащиты 1
|02.07.2010
|Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на эффективность проактивной защиты 1
|09.02.2010
|Антивирусы протестировали на лечение активного заражения 3
|05.03.2009
|Антивирусы сравнили по интеллекту 1
|02.03.2009
|«Касперский»: рост хороший, но кризисный 1
|19.01.2009
|Антивирусы сравнили по самозащите 1
|19.12.2008
|Белорусский антивирус собрался подвинуть «Касперского» и Eset 3
|19.11.2008
|Заветный госзаказ: Eset бьется за пропуск 1
|03.09.2008
|Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на скорость 1
ВирусБлокАда и организации, системы, технологии, персоны:
|Шабанов Илья 60 4
|Керценбаум Кирилл 21 2
|Зенкин Денис 262 2
|Ильин Сергей 14 2
|Бердников Василий 3 1
|Резников Геннадий 3 1
|Кондаков Гарри 35 1
|Назаров Денис 3 1
|Земков Сергей 158 1
|Васильев Григорий 40 1
|Гудилин Олег 30 1
|Терещенко Николай 2 1
|Александрова Анна 23 1
|Багмет Александр 1 1
|Коледа Вячеслав 1 1
|Белкин Алексей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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