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ВирусБлокАда VBA32



20.02.2025 Positive Technologies выходит на рынок антивирусов 1
27.05.2011 Определены самые быстрые антивирусы 2011 г. 2
16.09.2010 Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на эффективности самощащиты 1
02.07.2010 Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на эффективность проактивной защиты 1
09.02.2010 Антивирусы протестировали на лечение активного заражения 3
05.03.2009 Антивирусы сравнили по интеллекту 1
02.03.2009 «Касперский»: рост хороший, но кризисный 1
19.01.2009 Антивирусы сравнили по самозащите 1
19.12.2008 Белорусский антивирус собрался подвинуть «Касперского» и Eset 3
19.11.2008 Заветный госзаказ: Eset бьется за пропуск 1
03.09.2008 Anti-Malware.ru протестировал антивирусы на скорость 1

Публикаций - 11, упоминаний - 16

ВирусБлокАда и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1256 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 5
Gen Digital - Avast Software 174 5
ESET - ESET Software 1134 4
ВирусБлокАда 10 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 3
Trend Micro 604 3
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 3
Microsoft Corporation 24667 2
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 62 2
Sophos - SophosLabs 416 2
Perimetrix - Периметрикс 273 2
F-Secure 211 2
Bitdefender 156 2
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 2
Nvidia Corp 3510 1
Check Point Software Technologies 761 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
Emsisoft 11 1
Алатус 5 1
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4535 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7445 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12706 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 3
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3090 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9363 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 434 2
Оцифровка - Digitization 4570 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10155 2
Кибербезопасность - HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 49 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12610 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2953 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4033 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 846 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3849 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 778 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2179 1
Rootkit - Руткит - набор программных средств 376 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5088 1
Управляемость - Manageability 1738 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3904 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 7
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 6
Microsoft Windows XP 2402 5
Kaspersky Internet Security 458 5
F-Secure IS - F-Secure Internet Security - Стрим.Антивирус 16 4
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 4
Dr.Web Security Space 64 4
Яндекс Agnitum Outpost Security Suite - Outpost Network Security Business 27 4
BitDefender Internet Security 12 4
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 4
Яндекс Agnitum Outpost 49 4
Check Point - ZoneAlarm Internet Security Suite - ZoneAlarm ForceField - ZoneAlarm DataLock - ZoneAlarm Mobile Security - ZoneAlarm Firewall 27 4
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 4
Microsoft Security Essentials - MSE 135 3
Comodo Internet Security SSL 12 3
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Internet Security 75 3
Gen Digital - Avira Premium Security Suite - Avira Internet Security 7 3
Gen Digital - Avira Antivir - Avira Antivirus 11 3
Microsoft Windows 7 1980 2
Intel x86 - архитектура процессора 1864 2
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 2
Bitdefender Antivirus 11 2
Apple iPhone 6 4862 2
Panda Antivirus 54 2
F-Secure Anti-Virus - F-Secure AVP - F-Secure Mobile Anti-Virus - F-Secure Mobile Security - F-Secure Computer Protection 22 2
Gen Digital - Avast - AVG Internet Security - AVGSvc.exe 5 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 1
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Microsoft Outlook 1393 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1343 1
Microsoft Office Word 777 1
Adobe Photoshop 764 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 330 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 1
Comodo Antivirus 2 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 389 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7491 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2436 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2956 1
Латвия - Латвийская Республика 817 1
Польша - Республика 1964 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Болгария - Республика 776 1
Беларусь - Минск 636 1
Закавказье - Transcaucasia 123 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 369 1
Словакия - Словацкая Республика 472 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51384 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4682 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4996 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2199 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10999 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4686 1
Металлы - Золото - Gold 1142 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 69 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8149 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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