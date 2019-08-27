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Bitdefender Antivirus

СОБЫТИЯ

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27.08.2019 Бесплатный антивирус под Windows стал свободной точкой входа на ПК для злоумышленников 1
23.04.2019 Выбираем самый надежный антивирус: 5 лучших программ для защиты компьютера 1
13.04.2015 Сотни миллионов пользователей ПК в опасности из-за новой «дыры» в Windows 1
16.03.2011 BitDefender предлагает СМБ-компаниям комплексное решение по информационной безопасности 1
15.10.2010 Aflex Distribution представил новую линейку домашних продуктов BitDefender 2011 2
09.02.2010 Антивирусы протестировали на лечение активного заражения 1
05.03.2009 Антивирусы сравнили по интеллекту 1
19.08.2008 BitDefender анонсировал линейку продуктов 2009 1
22.02.2008 Microsoft: Vista SP1 блокирует работу приложений 1
10.12.2007 Русские антивирусы провалили тест Virus Bulletin 1
03.12.2007 Ноябрьская десятка BitDefender: время крупных эпидемий прошло 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Bitdefender Antivirus и организации, системы, технологии, персоны:

Bitdefender 171 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Microsoft Corporation 25775 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
ESET - ESET Software 1161 3
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 2
SafeBreach Labs 15 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Intel Corporation 12811 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Acronis - Акронис 489 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
Red Hat 1378 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
Adobe Systems 1597 1
Yahoo! 3726 1
Sophos - SophosLabs 436 1
Trend Micro 651 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 4
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 2
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 282 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 1
Кибербезопасность - HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 51 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 217 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 370 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 1
Microsoft Windows 16882 4
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 4
F-Secure Anti-Virus - F-Secure AVP - F-Secure Mobile Anti-Virus - F-Secure Mobile Security - F-Secure Computer Protection 23 3
Gen Digital - Avira Antivir - Avira Antivirus 11 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
BitDefender Total Security 6 3
Intel Security McAfee VirusScan 53 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 2
Яндекс Agnitum Outpost 49 2
BitDefender Internet Security 12 2
Panda Antivirus 58 2
ВирусБлокАда - VBA32 11 2
Comodo Antivirus 2 2
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 2
Trend Micro Internet Security - Trend Micro PC-cillin Internet Security 29 2
Microsoft Windows 10 1938 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 2
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 1
ESET NOD32 Internet Security 13 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 59 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Windows Server Message Block - Microsoft Windows SMB 20 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 1
Kaspersky Free Antivirus - Антивирус Касперского Lite 13 1
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 123 1
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Security Scan 11 1
BitDefender Business Solutions 4 1
BitDefender File Vault 1 1
BitDefender Online Backup 1 1
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 1
Kingsoft AntiVirus 2 1
Check Point - ZoneAlarm Internet Security Suite - ZoneAlarm ForceField - ZoneAlarm DataLock - ZoneAlarm Mobile Security - ZoneAlarm Firewall 27 1
Gen Digital - Avira Premium Security Suite - Avira Internet Security 7 1
ESET NOD32 SysRescue - ESET NOD32 SysInspector 6 1
Gen Digital - Avast CyberCapture 5 1
Шаров Борис 73 1
Керценбаум Кирилл 21 1
Hadar Peleg - Хадар Пелег 4 1
Назаров Денис 3 1
Бердников Василий 4 1
Stefan Raresh - Штефан Рареш 1 1
Мельникова Анастасия 440 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
США - Калифорния 4829 1
Румыния 753 1
Словакия - Словацкая Республика 482 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Эвристика - научная область, изучающая специфику созидательной деятельности 70 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 2
Virus Bulletin 33 1
DarkReading.com 105 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
AV-Comparatives 28 1
AV-Test Institute 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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