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Intel Security McAfee VirusScan
СОБЫТИЯ
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|12.10.2021
|McAfee Enterprise и Fireeye завершили сделку по слиянию
|29.07.2021
|McAfee Enterprise объявила о завершении сделки с Symphony Technology Group
|25.05.2012
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Системы хранения Iomega StorCenter PX оснащены защитным ПО McAfee VirusScan Enterprise
ла о пополнении всех сетевых продуктов хранения Iomega StorCenter серии PX программным обеспечением McAfee VirusScan Enterprise. ПО McAfee, установленное непосредственно на сетевых продуктах Io
|25.06.2003
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McAfee VirusScan PDA: вирус до КПК не доберется
разработку для беспроводных портативных устройств, использующих технологии Wi-Fi и Bluetooth. Новый McAfee VirusScan PDA разработан специально для моделей, работающих под управлением новейшей О
|03.11.2000
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McAfee выпустила антивирусную программу для беспроводных устройств
k Associates (NASDAQ: NETA), объявила о выпуске антивирусной программы для беспроводных устройств - VirusScan Wireless for Mobile. Как заявил директор маркетинга McAffee Майкл Кэллахан (Michael
|23.08.2000
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McAfee выпустила антивирусный пакет для портативных компьютеров
Компания McAfee вчера анонсировала выход своего антивирусного программного продукта McAfee VirusScan Handheld для портативных компьютеров, работающих под управлением мобильных о
|11.01.1999
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MSN Hotmail предложила своим подписчикам услуги McAfee VirusScan
ая в мире служба электронной почты MSN Hotmail сообщила, что с начала января антивирусная программа McAfee VirusScan будет доступна 30 миллионам членов Network Associates Inc. Это первый случай
Intel Security McAfee VirusScan и организации, системы, технологии, персоны:
|SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 2
|AV-Comparatives 28 3
|Quocirca 12 1
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|AV-Test Institute 41 1
|CNews Мишень 186 1
|Net Applications 127 1
|ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
|UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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