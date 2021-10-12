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Intel Security McAfee VirusScan

Intel Security McAfee VirusScan

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.10.2021 McAfee Enterprise и Fireeye завершили сделку по слиянию
29.07.2021 McAfee Enterprise объявила о завершении сделки с Symphony Technology Group
25.05.2012 Системы хранения Iomega StorCenter PX оснащены защитным ПО McAfee VirusScan Enterprise

ла о пополнении всех сетевых продуктов хранения Iomega StorCenter серии PX программным обеспечением McAfee VirusScan Enterprise. ПО McAfee, установленное непосредственно на сетевых продуктах Io
25.06.2003 McAfee VirusScan PDA: вирус до КПК не доберется

разработку для беспроводных портативных устройств, использующих технологии Wi-Fi и Bluetooth. Новый McAfee VirusScan PDA разработан специально для моделей, работающих под управлением новейшей О
03.11.2000 McAfee выпустила антивирусную программу для беспроводных устройств

k Associates (NASDAQ: NETA), объявила о выпуске антивирусной программы для беспроводных устройств - VirusScan Wireless for Mobile. Как заявил директор маркетинга McAffee Майкл Кэллахан (Michael
23.08.2000 McAfee выпустила антивирусный пакет для портативных компьютеров

Компания McAfee вчера анонсировала выход своего антивирусного программного продукта McAfee VirusScan Handheld для портативных компьютеров, работающих под управлением мобильных о
11.01.1999 MSN Hotmail предложила своим подписчикам услуги McAfee VirusScan

ая в мире служба электронной почты MSN Hotmail сообщила, что с начала января антивирусная программа McAfee VirusScan будет доступна 30 миллионам членов Network Associates Inc. Это первый случай

Публикаций - 53, упоминаний - 72

Intel Security McAfee VirusScan и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 34
Microsoft Corporation 25775 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Dell EMC 5180 7
Trend Micro 651 7
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Apple Inc 13156 6
ESET - ESET Software 1161 5
Intel Corporation 12811 4
Bitdefender 171 4
Lenovo EMC - Iomega 177 3
Lenovo Group 2447 3
Sophos - SophosLabs 436 3
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 2
WatchGuard Technologies 76 2
Lenovo EMC 4 2
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 2
Gen Digital - Avast Software 184 2
Adobe Systems 1597 2
F-Secure 216 2
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
CA Technologies - Computer Associates 392 2
Forcepoint - Websense 140 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
Kaspersky Lab EEMEA 5 1
Emsisoft 11 1
ВирусБлокАда 17 1
Ziff Davis - VIPRE - VIPRE Security Group - ThreatTrack Security - Sunbelt Software 27 1
Intel Security McAfee - Secure Computing Corporation, SCC - CyberGuard 8 1
Samsung Electronics 11065 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
Cisco Systems 5372 1
X Corp - Twitter 2938 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 33
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
Оцифровка - Digitization 5185 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
Rootkit - Руткит - набор программных средств 392 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 4
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 3
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 378 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 3
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 3
Microsoft Windows 16882 15
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 167 11
Microsoft Windows XP 2431 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 6
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 6
Apple macOS 2419 5
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 110 5
Intel Security McAfee Internet Security - McAfee Antivirus 22 4
Intego VirusBarrier 7 4
Linux OS 11533 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 4
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 4
Intel Security McAfee ePO - McAfee ePolicy Orchestrator 23 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 3
Lenovo EMC - Iomega StorCenter NAS 27 3
F-Secure Anti-Virus - F-Secure AVP - F-Secure Mobile Anti-Virus - F-Secure Mobile Security - F-Secure Computer Protection 23 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Adobe Photoshop 804 3
Autodesk AutoCAD 376 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Intel Security McAfee Total Protection 14 2
Apple macOS Snow Leopard 152 2
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 2
Roxio Toast 8 2
Roxio Creator - Roxio MyDVD - Roxio Easy CD/DVD Creator 19 2
HP - palmOne - Handspring Visor - Visor Edge - Visor Prism - Visor Platinum 33 2
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 2
Panda Antivirus 58 2
HP - palmOne - Palm Pilot 65 2
Nokia Communicator - Nokia 9000 - Nokia 9500 - Nokia 9210 - Nokia 9100 78 2
Microsoft Windows 3.x 83 2
Яндекс Agnitum Outpost Antivirus - Outpost AV Service 25 2
Lenovo EMC - Iomega LifeLine Software Development Kit 2 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 2
Aquiline Capital Partners - Quicken 26 2
Intuit TurboTax 10 2
Nikzad Mike - Никзад Майк 3 3
Callahan Michael - Кэллахан Майкл 6 2
Шаров Борис 73 2
Ильин Сергей 15 1
Янко Виталий 12 1
Архипов Константин 21 1
Райю Кости 11 1
Marx Andreas - Маркс Андреас 5 1
Малышев Антон 2 1
Сапрыкин Артем 1 1
Mogull Rich - Могулл Рич 8 1
Burke Brian - Бурке Брайан 5 1
Kasan Roman - Казан Роман 1 1
Evans Bill - Эванс Билл 3 1
Bernard Rob - Бернард Роб 2 1
Stevens Didier - Стивенс Дидье 3 1
Jaaksi Ari - Яакси Ари 13 1
Curry Sam - Карри Сэм 10 1
MacDermott Siobhan - Макдермот Сиобэн 1 1
Мельникова Анастасия 440 1
Шабанов Илья 60 1
Минасян Вартан 15 1
Cowpland Michael - Коупленд Майкл 14 1
Гостев Александр 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Япония 13807 2
Чад - Республика 42 1
Германия - Саксония-Анхальт - Магдебург 15 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Беларусь - Минск 706 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 1
США - Джорджия 335 1
США - Джорджия - Атланта 265 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Английский язык 7030 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 3
ZDnet 663 2
Virus Bulletin 33 2
Vnunet 224 1
VNUNet.com 214 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
IDG - International Data Group 117 1
AV-Comparatives 28 3
Quocirca 12 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
AV-Test Institute 41 1
CNews Мишень 186 1
Net Applications 127 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Black Hat - Конференция 120 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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