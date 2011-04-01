Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies

Rainbow Security будет продвигать в России защитные решения SafeNet Компания Rainbow Security, российский эксперт в области информационной безопасности, объявила о подписании соглашения с компанией SafeNet, разработчиком решений в области обеспечения информационной безо

WatchGuard выпустила новое устройство для защиты электронной почты и веб-контента Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасно

WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies представила операционную систему Fireware XTM версии 11.4,

Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0 Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасно

WatchGuard выпустила виртуализированную версию Quarantine Management Server Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies выпустила виртуализированную версию продукта Quarantine Man

Устройства WatchGuard XCS оснащены функцией обеспечения безопасности веб-контента Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies провела апгрейд серии аппаратных решений XCS (Extensible Co

WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений для корпоративной информационной безоп

Rainbow Security привезет в Россию решения по ИБ французского разработчика OpenTrust Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, объявила о подписании эксклюзивного соглашения с компанией OpenTrust — французским разработчиком и издателем инн

WatchGuard представила новую линейку защитных устройств XTM 2 для малого бизнеса Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений для обеспечения безопасности к

Wibu-Systems представит новое средство защиты от пиратства для промышленности Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что Wibu-Systems — немецкий поставщик программных средств безопасности — выпустит новые решения,

Rainbow Security привезёт в Россию системы защиты ПО и контента от Wibu-Systems liver Winzenried), исполнительного директора и совладельца Wibu-Systems, компания Rainbow Security (Rainbow Technologies ранее, в составе группы компаний) начинала с поставок на российском рынк

Rainbow Technologies меняет название Компания Rainbow Technologies, российский дистрибутор в области информационной безопасности, объявила

«Информзащита» и Rainbow Technologies договорились о партнерстве Компания «Информзащита» объявила о подписании договора о сотрудничестве с компанией Rainbow Technologies. Основой для подписания партнерского соглашения стал совместный проект по удаленной аутентификации пользователей, где участвовали решения компании ActivIdentity — мирового

Rainbow Technologies заключила дистрибьюторское соглашение с Tumbleweed Communications орского соглашения с мировым лидером в области защиты коммуникаций в интернет - компанией Tumbleweed Communications. «Подписание очередного дистрибьюторского соглашения расширяет продуктовый портфель Rainbow Technologies, давая возможность российским компаниям выбирать решения для самых разнообразных задач в области информационной безопасности. Мы давно приглядывались к этому вендору и може

Rainbow Technologies представила новинки в области аутентификации при доступе к сетевым ресурсам и управлении правами. Совместный семинар «Новые технологии в аутентификации и управлении доступом» прошел 20 ноября в Москве и был организован российским дистрибьютором Rainbow Technologies совместно с одним из производителей в области информационной безопасности, компанией ActivIdentity. В нем приняли участие более 30 компаний-партнеров Rainbow Technologie

30 ноября откроется 3-я партнерская конференция Rainbow Technologies асности известных мировых производителей сообщил о 3-й Партнерской конференции, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря 2006 года в Москве. Партнерская конференция – ежегодное мероприятие, где партнеры Rainbow Technologies получают информацию о новых технологических разработках, системах и решениях, представленных на нашем рынке компанией Rainbow. Партнерская сеть Rainbow Technologies

30 ноября откроется 3-я партнерская конференция Rainbow Technologies асности известных мировых производителей сообщил о 3-й Партнерской конференции, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря 2006 года в Москве. Партнерская конференция – ежегодное мероприятие, где партнеры Rainbow Technologies получают информацию о новых технологических разработках, системах и решениях, представленных на нашем рынке компанией Rainbow. Партнерская сеть Rainbow Technologies

30 ноября откроется 3-я партнерская конференция Rainbow Technologies асности известных мировых производителей сообщил о 3-й Партнерской конференции, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря 2006 года в Москве. Партнерская конференция – ежегодное мероприятие, где партнеры Rainbow Technologies получают информацию о новых технологических разработках, системах и решениях, представленных на нашем рынке компанией Rainbow. Партнерская сеть Rainbow Technologies

Rainbow Technologies и SafeNet – новое слияние на рынке безопасности Американские разработчики решений по безопасности сетей Rainbow Technologies и SafeNet объявили о слиянии. Основная цель слияния – предоставить крупным финансовым и государственным компаниям комплексные решения, обеспечивающие более широкие возможно

Rainbow Technologies: лето – время подарков Компания Rainbow Technologies объявила о начале летней маркетинговой акции "Пришло лето – пришло время подарков". Подарки предназначены покупателям межсетевого экрана WatchGuard FireBox 1000. Программно

Подведены итоги конференции "Info-Guard'2002" 3 декабря компания Rainbow Technologies совместно с компанией Computer Associates провела конференцию "Info-Guard'2002". На вопрос "Нужно ли защищать корпоративную сеть компании?" ответили утвердительно практичес

Rainbow Technologies и Computer Associates приглашают на конференцию "Info-Guard-2002" тавщика решений для межсетевой защиты WatchGuard Technologies и мирового лидера в разработке программных продуктов корпоративного назначения Computer Associates. В перерыве ведущие менеджеры компаний Rainbow Technologies и Computer Associates продемонстрируют слушателям работу предлагаемых продуктов. Участие в конференции бесплатное. Программа конференции и форма для предварительной регистр

Rainbow Technologies выступит организатором конференции "Системы информационной безопасности для корпоративных сетей" Компания Rainbow Technologies, специализирующаяся в области информационной безопасности, и IT-Expo, организатор крупнейшей отечественной IT-выставки SofTool'2002, объявляют о начале регистрации слушател

Rainbow Technologies объявила о расширении партнерской сети Компании Rainbow Technologies и SecurIT объявили о заключении соглашения о партнерстве и технологическом сотрудничестве. Результатом совместных действий стала интеграция системы SecurIT с аппаратными ид

Rainbow Technologies представила электронные ключи Sentinel для платформы .NET Rainbow eSecurity, дочерняя компания Rainbow Technologies, сообщила о том, что теперь аппаратные электронные ключи Sentinel способны защищать любые программные продукты, разработанные для платформы .NET. Поддержкой новой платформы

Rainbow Technologies и Datakey защитят электронную переписку госструктур США Корпорация Rainbow Technologies, специализирующаяся в области решений информационной безопасности, и компания Datakey, разработчик решений на базе технологий smart-карт для электронного бизнеса, объявили

Rainbow Technologies стала дистрибьютором Maxim-Dallas Компания Rainbow Technologies сообщилает о получении статуса официального дистрибьютора Maxim-Dallas в России. C 17 декабря на сайте компании в режиме on-line можно сформировать заявки на перспективные