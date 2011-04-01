Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Thales Gemalto SafeNet Rainbow Security Rainbow Technologies
Публикаций - 176, упоминаний - 197
Thales упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Момчилович Ирина 24 24
|Зеренкова Ирина 5 5
|Мамыкин Владимир 44 3
|Косичкин Роман 3 3
|Калгин Алексей 6 3
|Антимонов Сергей 11 3
|Никишин Андрей 16 3
|Гурин Олег 8 3
|Кондрашин Михаил 21 3
|Осипов Юрий 34 3
|Касперская Наталья 248 3
|Чачава Александр 78 3
|Гостев Александр 81 3
|Касперский Евгений 290 3
|Голов Андрей 42 3
|Слуцкий Александр 14 3
|Тархов Андрей 6 2
|Матюхин Константин 5 2
|Лукацкий Алексей 89 1
|Сова Алексей 5 1
|Лепихин Владимир 2 1
|Ершов Андрей 47 1
|Обаляева Юлия 7 1
|Разумов Илья 12 1
|Лавринова Анна 13 1
|Кузнецов Александр 85 1
|Чепчугов Дмитрий 13 1
|Казак Максим 161 1
|Раевский Алексей 74 1
|Романов Михаил 28 1
|Зенкин Денис 262 1
|Сергеев Юрий 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|ComputerWire 51 1
|IDC - International Data Corporation 4671 7
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
|Gartner - Гартнер 3301 3
|Juniper Research 468 1
|Fortune Global 500 280 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
|Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
|ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 12 1
|Информзащита Учебный центр 38 1
|LinuxWorld 53 1
|Infosecurity - выставка 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru