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Thales Gemalto SafeNet Rainbow Security Rainbow Technologies
СОБЫТИЯ
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|01.04.2011
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Rainbow Security будет продвигать в России защитные решения SafeNet
Компания Rainbow Security, российский эксперт в области информационной безопасности, объявила о подписании соглашения с компанией SafeNet, разработчиком решений в области обеспечения информационной безо
|10.12.2010
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WatchGuard выпустила новое устройство для защиты электронной почты и веб-контента
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасно
|16.11.2010
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WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies представила операционную систему Fireware XTM версии 11.4,
|29.10.2010
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Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасно
|19.10.2010
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WatchGuard выпустила виртуализированную версию Quarantine Management Server
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies выпустила виртуализированную версию продукта Quarantine Man
|16.08.2010
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Устройства WatchGuard XCS оснащены функцией обеспечения безопасности веб-контента
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies провела апгрейд серии аппаратных решений XCS (Extensible Co
|12.08.2010
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WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений для корпоративной информационной безоп
|23.07.2010
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Rainbow Security привезет в Россию решения по ИБ французского разработчика OpenTrust
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, объявила о подписании эксклюзивного соглашения с компанией OpenTrust — французским разработчиком и издателем инн
|06.07.2010
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WatchGuard представила новую линейку защитных устройств XTM 2 для малого бизнеса
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений для обеспечения безопасности к
|29.04.2010
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Wibu-Systems представит новое средство защиты от пиратства для промышленности
Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что Wibu-Systems — немецкий поставщик программных средств безопасности — выпустит новые решения,
|10.03.2010
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Rainbow Security привезёт в Россию системы защиты ПО и контента от Wibu-Systems
liver Winzenried), исполнительного директора и совладельца Wibu-Systems, компания Rainbow Security (Rainbow Technologies ранее, в составе группы компаний) начинала с поставок на российском рынк
|04.03.2010
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Rainbow Technologies меняет название
Компания Rainbow Technologies, российский дистрибутор в области информационной безопасности, объявила
|28.04.2009
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«Информзащита» и Rainbow Technologies договорились о партнерстве
Компания «Информзащита» объявила о подписании договора о сотрудничестве с компанией Rainbow Technologies. Основой для подписания партнерского соглашения стал совместный проект по удаленной аутентификации пользователей, где участвовали решения компании ActivIdentity — мирового
|08.04.2008
|Rainbow Technologies обновил SDK для ключей Sentinel UltraPro
|23.01.2008
|Rainbow Technologies представила новое средство аутентификации
|18.12.2007
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Rainbow Technologies заключила дистрибьюторское соглашение с Tumbleweed Communications
орского соглашения с мировым лидером в области защиты коммуникаций в интернет - компанией Tumbleweed Communications. «Подписание очередного дистрибьюторского соглашения расширяет продуктовый портфель Rainbow Technologies, давая возможность российским компаниям выбирать решения для самых разнообразных задач в области информационной безопасности. Мы давно приглядывались к этому вендору и може
|27.11.2007
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Rainbow Technologies представила новинки в области аутентификации
при доступе к сетевым ресурсам и управлении правами. Совместный семинар «Новые технологии в аутентификации и управлении доступом» прошел 20 ноября в Москве и был организован российским дистрибьютором Rainbow Technologies совместно с одним из производителей в области информационной безопасности, компанией ActivIdentity. В нем приняли участие более 30 компаний-партнеров Rainbow Technologie
|27.11.2006
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30 ноября откроется 3-я партнерская конференция Rainbow Technologies
асности известных мировых производителей сообщил о 3-й Партнерской конференции, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря 2006 года в Москве. Партнерская конференция – ежегодное мероприятие, где партнеры Rainbow Technologies получают информацию о новых технологических разработках, системах и решениях, представленных на нашем рынке компанией Rainbow. Партнерская сеть Rainbow Technologies
|08.11.2006
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30 ноября откроется 3-я партнерская конференция Rainbow Technologies
асности известных мировых производителей сообщил о 3-й Партнерской конференции, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря 2006 года в Москве. Партнерская конференция – ежегодное мероприятие, где партнеры Rainbow Technologies получают информацию о новых технологических разработках, системах и решениях, представленных на нашем рынке компанией Rainbow. Партнерская сеть Rainbow Technologies
|27.10.2006
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30 ноября откроется 3-я партнерская конференция Rainbow Technologies
асности известных мировых производителей сообщил о 3-й Партнерской конференции, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря 2006 года в Москве. Партнерская конференция – ежегодное мероприятие, где партнеры Rainbow Technologies получают информацию о новых технологических разработках, системах и решениях, представленных на нашем рынке компанией Rainbow. Партнерская сеть Rainbow Technologies
|27.10.2003
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Rainbow Technologies и SafeNet – новое слияние на рынке безопасности
Американские разработчики решений по безопасности сетей Rainbow Technologies и SafeNet объявили о слиянии. Основная цель слияния – предоставить крупным финансовым и государственным компаниям комплексные решения, обеспечивающие более широкие возможно
|01.07.2003
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Rainbow Technologies: лето – время подарков
Компания Rainbow Technologies объявила о начале летней маркетинговой акции "Пришло лето – пришло время подарков". Подарки предназначены покупателям межсетевого экрана WatchGuard FireBox 1000. Программно
|09.12.2002
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Подведены итоги конференции "Info-Guard'2002"
3 декабря компания Rainbow Technologies совместно с компанией Computer Associates провела конференцию "Info-Guard'2002". На вопрос "Нужно ли защищать корпоративную сеть компании?" ответили утвердительно практичес
|19.11.2002
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Rainbow Technologies и Computer Associates приглашают на конференцию "Info-Guard-2002"
тавщика решений для межсетевой защиты WatchGuard Technologies и мирового лидера в разработке программных продуктов корпоративного назначения Computer Associates. В перерыве ведущие менеджеры компаний Rainbow Technologies и Computer Associates продемонстрируют слушателям работу предлагаемых продуктов. Участие в конференции бесплатное. Программа конференции и форма для предварительной регистр
|04.09.2002
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Rainbow Technologies выступит организатором конференции "Системы информационной безопасности для корпоративных сетей"
Компания Rainbow Technologies, специализирующаяся в области информационной безопасности, и IT-Expo, организатор крупнейшей отечественной IT-выставки SofTool'2002, объявляют о начале регистрации слушател
|20.05.2002
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Rainbow Technologies объявила о расширении партнерской сети
Компании Rainbow Technologies и SecurIT объявили о заключении соглашения о партнерстве и технологическом сотрудничестве. Результатом совместных действий стала интеграция системы SecurIT с аппаратными ид
|18.04.2002
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Rainbow Technologies представила электронные ключи Sentinel для платформы .NET
Rainbow eSecurity, дочерняя компания Rainbow Technologies, сообщила о том, что теперь аппаратные электронные ключи Sentinel способны защищать любые программные продукты, разработанные для платформы .NET. Поддержкой новой платформы
|12.02.2002
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Rainbow Technologies и Datakey защитят электронную переписку госструктур США
Корпорация Rainbow Technologies, специализирующаяся в области решений информационной безопасности, и компания Datakey, разработчик решений на базе технологий smart-карт для электронного бизнеса, объявили
|19.12.2001
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Rainbow Technologies стала дистрибьютором Maxim-Dallas
Компания Rainbow Technologies сообщилает о получении статуса официального дистрибьютора Maxim-Dallas в России. C 17 декабря на сайте компании в режиме on-line можно сформировать заявки на перспективные
|24.11.2000
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Rainbow Technologies, CDL и Acer объединились для разработки решений мобильной коммерции с использованием технологий Bluetooth
Компании Rainbow Technologies Inc, Consumer Direct Link Inc (CDL) и Acer Inc. заключили соглашение о партнерстве в разработке безопасных финансовых услуг и систем розничной торговли на основе технологий
Thales и организации, системы, технологии, персоны:
|Момчилович Ирина 28 28
|Winzenried Oliver - Винзенрид Оливер 7 6
|Зеренкова Ирина 5 5
|Helming Tim - Хелминг Тим 5 5
|Рахматаллах Дарим 4 4
|Klorese Roger - Клорезе Роджер 4 4
|Мамыкин Владимир 44 3
|Осипов Юрий 74 3
|Кондрашин Михаил 22 3
|Гурин Олег 9 3
|Никишин Андрей 17 3
|Антимонов Сергей 11 3
|Калгин Алексей 7 3
|Косичкин Роман 3 3
|Левашев Дмитрий 4 3
|Чернобаева Елена 3 3
|Шубняков Антон 3 3
|Momcilovic Dejan - Момчилович Дэян 3 3
|Касперская Наталья 319 3
|Касперский Евгений 337 3
|Чачава Александр 124 3
|Голов Андрей 53 3
|Слуцкий Александр 14 3
|Гостев Александр 84 3
|Матюхин Константин 5 2
|Roesch Martin - Роеш Мартин 3 2
|Тархов Андрей 7 2
|Кузовкин Алексей 155 2
|Зенкин Денис 263 1
|Чепчугов Дмитрий 13 1
|Лавринова Анна 13 1
|Разумов Илья 13 1
|Обаляева Юлия 9 1
|Афанасьев Георгий 11 1
|Лепихин Владимир 2 1
|Димитров Илия 9 1
|Плоцкий Дмитрий 3 1
|Трифонов Дмитрий 5 1
|Соколова Елена 5 1
|Цибин Валерий 1 1
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