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Thales Gemalto SafeNet Rainbow Security Rainbow Technologies

Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies


01.04.2011 Rainbow Security будет продвигать в России защитные решения SafeNet
10.12.2010 WatchGuard выпустила новое устройство для защиты электронной почты и веб-контента
16.11.2010 WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM
29.10.2010 Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0
19.10.2010 WatchGuard выпустила виртуализированную версию Quarantine Management Server
16.08.2010 Устройства WatchGuard XCS оснащены функцией обеспечения безопасности веб-контента
12.08.2010 WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN
23.07.2010 Rainbow Security привезет в Россию решения по ИБ французского разработчика OpenTrust
06.07.2010 WatchGuard представила новую линейку защитных устройств XTM 2 для малого бизнеса
29.04.2010 Wibu-Systems представит новое средство защиты от пиратства для промышленности
10.03.2010 Rainbow Security привезёт в Россию системы защиты ПО и контента от Wibu-Systems
04.03.2010 Rainbow Technologies меняет название
28.04.2009 «Информзащита» и Rainbow Technologies договорились о партнерстве
08.04.2008 Rainbow Technologies обновил SDK для ключей Sentinel UltraPro
23.01.2008 Rainbow Technologies представила новое средство аутентификации
18.12.2007 Rainbow Technologies заключила дистрибьюторское соглашение с Tumbleweed Communications
27.11.2007 Rainbow Technologies представила новинки в области аутентификации
27.11.2006 30 ноября откроется 3-я партнерская конференция Rainbow Technologies
08.11.2006 30 ноября откроется 3-я партнерская конференция Rainbow Technologies
27.10.2006 30 ноября откроется 3-я партнерская конференция Rainbow Technologies
27.10.2003 Rainbow Technologies и SafeNet – новое слияние на рынке безопасности
01.07.2003 Rainbow Technologies: лето – время подарков
09.12.2002 Подведены итоги конференции "Info-Guard'2002"
19.11.2002 Rainbow Technologies и Computer Associates приглашают на конференцию "Info-Guard-2002"
04.09.2002 Rainbow Technologies выступит организатором конференции "Системы информационной безопасности для корпоративных сетей"
20.05.2002 Rainbow Technologies объявила о расширении партнерской сети
18.04.2002 Rainbow Technologies представила электронные ключи Sentinel для платформы .NET
12.02.2002 Rainbow Technologies и Datakey защитят электронную переписку госструктур США
19.12.2001 Rainbow Technologies стала дистрибьютором Maxim-Dallas

Публикаций - 176, упоминаний - 197

Thales упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

WatchGuard Technologies 65 49
Thales - Gemalto - SafeNet 128 29
Microsoft Corporation 22497 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 9
Trend Micro 567 8
Cisco Systems - Sourcefire 29 8
Intel Corporation 11262 8
CA Technologies - Computer Associates 385 7
Micro Focus - Novell 856 5
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 4
Cisco Systems 4720 4
Информзащита 641 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 4
InfoWatch - Инфовотч 842 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 4
Apple Inc 10683 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT 361 3
VK - Mail.ru Group 3057 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 3
Twitter 2493 3
Forcepoint - Websense 124 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 3
Oracle Corporation 6035 3
Компьюлинк ГК - Compulink 388 3
VMware 2025 3
Программный продукт ГК 3960 3
Meta Platforms - Facebook 4267 3
Red Hat 1183 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Анкад - Ancud 46 2
HID Global 96 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
RSA Security 103 2
SUSE 323 2
Oracle - Sun Microsystems 2176 2
Компьюлинк УСП 144 2
SonicWall 39 2
Nortel Networks 1287 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 5
LinkedIn 558 3
Radisson Hotel Group - Гостиничная сеть 37 3
Royal Dutch Shell - Шелл 184 3
Visa International 1809 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
ТНГС - Тюменьнефтегазсвязь 5 1
БЭСК - Башкирэнерго 18 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 1
Стройтрансгаз 18 1
Химпром 11 1
Schlumberger - Шлюмберже 62 1
Татэнерго 38 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
Аэрофлот 648 1
Газпром ПАО 1008 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 12
МВД РФ Управление К 94 5
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 29 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Правительство Мурманской области 35 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
ПФР Департамент информационных технологий 134 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 46
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 719 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 18
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 17
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 12
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 10
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Технологии борьбы со спамом 1272 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 8
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 570 8
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 250 8
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 858 7
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 7
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 234 7
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 79 7
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 7
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 176 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 1007 6
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 5
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1267 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 5
ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 214 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 620 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 4
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 214 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 4
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 272 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 689 4
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 189 4
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 863 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 3
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 296 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 344 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 3
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 186 101
Linux OS 7669 12
Microsoft Windows 10 11713 10
Wibu-Systems - CodeMeter 10 9
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 29 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 7
Microsoft Windows Server 2003 467 7
Microsoft Windows 2000 2856 6
Oracle Java - язык программирования 2554 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 5
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Firebox - серия межсетевых экранов 5 5
Microsoft Windows XP 2291 4
ФизТехСофт - StrongDisk Server 11 4
Microsoft Skype 1940 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 3
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 409 3
Microsoft Windows 2104 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
VisionLabs Luna Platform - СКУД 68 2
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 28 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 2
Aladdin eToken Management System 103 2
Microsoft Outlook Web Access 20 2
Microsoft Windows 98 343 2
Microsoft Office 3247 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 259 2
WatchGuard XTM Series 3 2
IBM Tivoli 276 2
Google Android 11959 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 112 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 2
Microsoft Windows ME 127 2
Apple iOS 6422 2
Apple iPad 3663 2
Google YouTube - Видеохостинг 2277 2
eEye Digital Security - eEye Retina 44 2
Google Talk - Google Chat 158 1
Hulu - Онлайн-кинотеатр 91 1
Момчилович Ирина 24 24
Зеренкова Ирина 5 5
Мамыкин Владимир 44 3
Косичкин Роман 3 3
Калгин Алексей 6 3
Антимонов Сергей 11 3
Никишин Андрей 16 3
Гурин Олег 8 3
Кондрашин Михаил 21 3
Осипов Юрий 34 3
Касперская Наталья 248 3
Чачава Александр 78 3
Гостев Александр 81 3
Касперский Евгений 290 3
Голов Андрей 42 3
Слуцкий Александр 14 3
Тархов Андрей 6 2
Матюхин Константин 5 2
Лукацкий Алексей 89 1
Сова Алексей 5 1
Лепихин Владимир 2 1
Ершов Андрей 47 1
Обаляева Юлия 7 1
Разумов Илья 12 1
Лавринова Анна 13 1
Кузнецов Александр 85 1
Чепчугов Дмитрий 13 1
Казак Максим 161 1
Раевский Алексей 74 1
Романов Михаил 28 1
Зенкин Денис 262 1
Сергеев Юрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 115
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 4
Канада 3319 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Франция - Французская Республика 5665 3
Великобритания - Лондон 2031 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Индия - Республика 4263 2
Япония 10069 2
Испания - Королевство 2917 2
Россия - УФО - Тюменская область 838 2
Нидерланды 2197 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 278 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 1
Украина 6212 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 516 1
Португалия - Португальская Республика 788 1
Беларусь - Минск 545 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 1
США - Нью-Йорк 2616 1
США - Торонто 266 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 362 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 72 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 1
Европа 12319 1
Чехия - Чешская Республика 1053 1
Южная Корея - Республика 4394 1
Бельгия - Королевство 851 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 1
Италия - Итальянская Республика 3310 1
Китай - Тайвань 2115 1
Америка Латинская 1413 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 39
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Аутсорсинг 1351 2
Человеческий фактор 1099 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 367 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
ComputerWire 51 1
IDC - International Data Corporation 4671 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 5
Gartner - Гартнер 3301 3
Juniper Research 468 1
Fortune Global 500 280 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 12 1
Информзащита Учебный центр 38 1
LinuxWorld 53 1
Infosecurity - выставка 62 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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