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Thales Gemalto SafeNet Rainbow Security Rainbow Technologies

Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies

СОБЫТИЯ

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01.04.2011 Rainbow Security будет продвигать в России защитные решения SafeNet

Компания Rainbow Security, российский эксперт в области информационной безопасности, объявила о подписании соглашения с компанией SafeNet, разработчиком решений в области обеспечения информационной безо
10.12.2010 WatchGuard выпустила новое устройство для защиты электронной почты и веб-контента

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасно
16.11.2010 WatchGuard обновила ОС Fireware XTM для многофункциональных межсетевых экранов серии XTM

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies представила операционную систему Fireware XTM версии 11.4,

29.10.2010 Новый сервис WatchGuard Application Control обеспечивает контроль приложений Web 2.0

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений корпоративной информационной безопасно
19.10.2010 WatchGuard выпустила виртуализированную версию Quarantine Management Server

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies выпустила виртуализированную версию продукта Quarantine Man
16.08.2010 Устройства WatchGuard XCS оснащены функцией обеспечения безопасности веб-контента

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies провела апгрейд серии аппаратных решений XCS (Extensible Co
12.08.2010 WatchGuard расширяет линейку аппаратных решений SSL VPN

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, разработчик решений для корпоративной информационной безоп
23.07.2010 Rainbow Security привезет в Россию решения по ИБ французского разработчика OpenTrust

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, объявила о подписании эксклюзивного соглашения с компанией OpenTrust — французским разработчиком и издателем инн
06.07.2010 WatchGuard представила новую линейку защитных устройств XTM 2 для малого бизнеса

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания WatchGuard Technologies, мировой разработчик решений для обеспечения безопасности к
29.04.2010 Wibu-Systems представит новое средство защиты от пиратства для промышленности

Компания Rainbow Security, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что Wibu-Systems — немецкий поставщик программных средств безопасности — выпустит новые решения,
10.03.2010 Rainbow Security привезёт в Россию системы защиты ПО и контента от Wibu-Systems

liver Winzenried), исполнительного директора и совладельца Wibu-Systems, компания Rainbow Security (Rainbow Technologies ранее, в составе группы компаний) начинала с поставок на российском рынк
04.03.2010 Rainbow Technologies меняет название

Компания Rainbow Technologies, российский дистрибутор в области информационной безопасности, объявила

28.04.2009 «Информзащита» и Rainbow Technologies договорились о партнерстве

Компания «Информзащита» объявила о подписании договора о сотрудничестве с компанией Rainbow Technologies. Основой для подписания партнерского соглашения стал совместный проект по удаленной аутентификации пользователей, где участвовали решения компании ActivIdentity — мирового

08.04.2008 Rainbow Technologies обновил SDK для ключей Sentinel UltraPro
23.01.2008 Rainbow Technologies представила новое средство аутентификации
18.12.2007 Rainbow Technologies заключила дистрибьюторское соглашение с Tumbleweed Communications

орского соглашения с мировым лидером в области защиты коммуникаций в интернет - компанией Tumbleweed Communications. «Подписание очередного дистрибьюторского соглашения расширяет продуктовый портфель Rainbow Technologies, давая возможность российским компаниям выбирать решения для самых разнообразных задач в области информационной безопасности. Мы давно приглядывались к этому вендору и може
27.11.2007 Rainbow Technologies представила новинки в области аутентификации

при доступе к сетевым ресурсам и управлении правами. Совместный семинар «Новые технологии в аутентификации и управлении доступом» прошел 20 ноября в Москве и был организован российским дистрибьютором Rainbow Technologies совместно с одним из производителей в области информационной безопасности, компанией ActivIdentity. В нем приняли участие более 30 компаний-партнеров Rainbow Technologie
27.11.2006 30 ноября откроется 3-я партнерская конференция Rainbow Technologies

асности известных мировых производителей сообщил о 3-й Партнерской конференции, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря 2006 года в Москве. Партнерская конференция – ежегодное мероприятие, где партнеры Rainbow Technologies получают информацию о новых технологических разработках, системах и решениях, представленных на нашем рынке компанией Rainbow. Партнерская сеть Rainbow Technologies

08.11.2006 30 ноября откроется 3-я партнерская конференция Rainbow Technologies

асности известных мировых производителей сообщил о 3-й Партнерской конференции, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря 2006 года в Москве. Партнерская конференция – ежегодное мероприятие, где партнеры Rainbow Technologies получают информацию о новых технологических разработках, системах и решениях, представленных на нашем рынке компанией Rainbow. Партнерская сеть Rainbow Technologies

27.10.2006 30 ноября откроется 3-я партнерская конференция Rainbow Technologies

асности известных мировых производителей сообщил о 3-й Партнерской конференции, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря 2006 года в Москве. Партнерская конференция – ежегодное мероприятие, где партнеры Rainbow Technologies получают информацию о новых технологических разработках, системах и решениях, представленных на нашем рынке компанией Rainbow. Партнерская сеть Rainbow Technologies

27.10.2003 Rainbow Technologies и SafeNet – новое слияние на рынке безопасности

Американские разработчики решений по безопасности сетей Rainbow Technologies и SafeNet объявили о слиянии. Основная цель слияния – предоставить крупным финансовым и государственным компаниям комплексные решения, обеспечивающие более широкие возможно
01.07.2003 Rainbow Technologies: лето – время подарков

Компания Rainbow Technologies объявила о начале летней маркетинговой акции "Пришло лето – пришло время подарков". Подарки предназначены покупателям межсетевого экрана WatchGuard FireBox 1000. Программно
09.12.2002 Подведены итоги конференции "Info-Guard'2002"

3 декабря компания Rainbow Technologies совместно с компанией Computer Associates провела конференцию "Info-Guard'2002". На вопрос "Нужно ли защищать корпоративную сеть компании?" ответили утвердительно практичес
19.11.2002 Rainbow Technologies и Computer Associates приглашают на конференцию "Info-Guard-2002"

тавщика решений для межсетевой защиты WatchGuard Technologies и мирового лидера в разработке программных продуктов корпоративного назначения Computer Associates. В перерыве ведущие менеджеры компаний Rainbow Technologies и Computer Associates продемонстрируют слушателям работу предлагаемых продуктов. Участие в конференции бесплатное. Программа конференции и форма для предварительной регистр
04.09.2002 Rainbow Technologies выступит организатором конференции "Системы информационной безопасности для корпоративных сетей"

Компания Rainbow Technologies, специализирующаяся в области информационной безопасности, и IT-Expo, организатор крупнейшей отечественной IT-выставки SofTool'2002, объявляют о начале регистрации слушател
20.05.2002 Rainbow Technologies объявила о расширении партнерской сети

Компании Rainbow Technologies и SecurIT объявили о заключении соглашения о партнерстве и технологическом сотрудничестве. Результатом совместных действий стала интеграция системы SecurIT с аппаратными ид
18.04.2002 Rainbow Technologies представила электронные ключи Sentinel для платформы .NET

Rainbow eSecurity, дочерняя компания Rainbow Technologies, сообщила о том, что теперь аппаратные электронные ключи Sentinel способны защищать любые программные продукты, разработанные для платформы .NET. Поддержкой новой платформы
12.02.2002 Rainbow Technologies и Datakey защитят электронную переписку госструктур США

Корпорация Rainbow Technologies, специализирующаяся в области решений информационной безопасности, и компания Datakey, разработчик решений на базе технологий smart-карт для электронного бизнеса, объявили

19.12.2001 Rainbow Technologies стала дистрибьютором Maxim-Dallas

Компания Rainbow Technologies сообщилает о получении статуса официального дистрибьютора Maxim-Dallas в России. C 17 декабря на сайте компании в режиме on-line можно сформировать заявки на перспективные

24.11.2000 Rainbow Technologies, CDL и Acer объединились для разработки решений мобильной коммерции с использованием технологий Bluetooth

Компании Rainbow Technologies Inc, Consumer Direct Link Inc (CDL) и Acer Inc. заключили соглашение о партнерстве в разработке безопасных финансовых услуг и систем розничной торговли на основе технологий

Публикаций - 179, упоминаний - 185

Thales и организации, системы, технологии, персоны:

WatchGuard Technologies 76 54
Thales - Gemalto - SafeNet 140 30
HID ActivIdentity 18 13
Microsoft Corporation 25775 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Cisco Systems - Sourcefire 32 8
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 8
Intel Corporation 12811 8
Trend Micro 651 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 7
CA Technologies - Computer Associates 392 7
Cisco Systems 5372 5
Информзащита 941 5
Компьюлинк ГК - Compulink 456 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
HID Global - HID Corporation 125 5
ДиалогНаука 271 5
Keynectis - OpenTrust 7 4
Apple Inc 13156 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 4
Forcepoint - Websense 140 3
Legrand - Raritan 9 3
Прикладная логистика НИЦ 17 3
Ranch Networks 7 3
Broadcom - VMware 2610 3
X Corp - Twitter 2938 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
Oracle Corporation 7074 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 3
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 3
K-Systems - К-Системс 140 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 49 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 2
Visa International 1993 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Резонанс НПП 407 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 1
НефтеХимСервис 1 1
Смоленский Банк - Смоленский Фермер - Коммерческий земельный крестьянский банк 5 1
КИСМ - КАМАЗинструментспецмаш 1 1
Москомбанк - Московский Коммерческий Банк 5 1
ERG - Алюминий Казахстана 1 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 9 1
СРП - Северное речное пароходство 2 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Соллерс-Елабуга - ЕлАЗ ПО - Елабужский Автомобильный завод Производственное объединение 4 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Татнефть 243 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Химпром 22 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 6
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 6
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 3
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
UCI - Union Cycliste Internationale- Международный союз велосипедистов 1 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 68
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 45
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 39
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
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VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 8
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 152
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Sentinel Hardware Keys 48 30
WatchGuard Firebox - WatchGuard Fireware 32 28
Microsoft Windows 16882 18
Linux OS 11533 12
WatchGuard XTM Series 11 10
WatchGuard WebBlocker 10 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Wibu-Systems - CodeMeter 10 9
HID ActivIdentity - 4TRESS Authentication Appliance 10 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
WatchGuard ILS - WatchGuard Intelligent Layered Security 8 8
Microsoft Windows Server 2003 571 8
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 8
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Firebox - серия межсетевых экранов 7 7
WatchGuard XCS Series 7 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
WatchGuard System Manager 6 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
HID ActivIdentity - ActivIdentity SecureLogin SSO - ActivIdentity SecureLogin Single Sign-On 7 5
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - RFiKey 6 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
ФизТехСофт - StrongDisk Server 11 4
WatchGuard Application Control 4 4
Entrust IdentityGuard 5 4
Microsoft Windows XP 2431 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 4
Microsoft Windows 98 452 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Apple iPhone 6 4861 3
Broadcom - VMware vSphere 614 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 3
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 2
eEye Digital Security - eEye Retina 46 2
Codesys Group - S-Smart Software Solutions - CoDeSys Development System 14 2
Момчилович Ирина 28 28
Winzenried Oliver - Винзенрид Оливер 7 6
Зеренкова Ирина 5 5
Helming Tim - Хелминг Тим 5 5
Рахматаллах Дарим 4 4
Klorese Roger - Клорезе Роджер 4 4
Мамыкин Владимир 44 3
Осипов Юрий 74 3
Кондрашин Михаил 22 3
Гурин Олег 9 3
Никишин Андрей 17 3
Антимонов Сергей 11 3
Калгин Алексей 7 3
Косичкин Роман 3 3
Левашев Дмитрий 4 3
Чернобаева Елена 3 3
Шубняков Антон 3 3
Momcilovic Dejan - Момчилович Дэян 3 3
Касперская Наталья 319 3
Касперский Евгений 337 3
Чачава Александр 124 3
Голов Андрей 53 3
Слуцкий Александр 14 3
Гостев Александр 84 3
Матюхин Константин 5 2
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