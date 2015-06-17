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Keynectis OpenTrust

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.06.2015 «Сервионика» и «Пауэр Секьюрити» предложат решения в области криптобезопасности 1
12.01.2012 OpenTrust MFT Online — новая облачная платформа для безопасного обмена данными 2
05.12.2011 Keynectis и OpenTrust объединили усилия по борьбе с киберпреступностью 1
07.06.2011 Более 4 тыс. iPhone и iPad в фармацевтической компании под защитой OpenTrust 1
10.03.2011 «Международный Союз Велосипедистов» выбрал OpenTrust MFT для обмена конфиденциальными документами 1
23.07.2010 Rainbow Security привезет в Россию решения по ИБ французского разработчика OpenTrust 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Keynectis и организации, системы, технологии, персоны:

Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 4
Keynectis 3 2
Thales Group 143 1
HID ActivIdentity 18 1
Power Security - Пауэр Секьюрити 1 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Cisco Systems 5372 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
HID Global - HID Corporation 125 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
UCI - Union Cycliste Internationale- Международный союз велосипедистов 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 2
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 1
PrivacyTech - Digital identity - Цифровая идентичность - Цифровая идентификация 13 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 1
MFT - Managed File Transfer - Управляемая передача файлов - Безопасный корпоративный файловый обмен - Защищенный обмен файлами - EFSS - Enterprise File Sharing - Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним 56 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 177 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры - Цифровые сертификаты 82 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1093 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Кибербезопасность - HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 88 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 324 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 4
Keynectis - OpenTrust MFT - OpenTrust Managed File Transfer 3 3
Keynectis - OpenTrust PKI 1 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Keynectis - OpenTrust Mobile 1 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Windows 16882 1
Apple iPad 4012 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Щепилов Евгений 36 1
Момчилович Ирина 28 1
Лебедев Кирилл 2 1
Guilbert Olivier - Гилберт Оливье 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Франция - Французская Республика 8177 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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