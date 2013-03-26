FinTech Банковская карта Carding Кардинг Кардер Скимминг Skimming Мошенничество с платежными картами Мошенничество в банковской сфере Хищение денежных средств
|26.03.2013
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Банковский троян Carberp использует новые методы для хищения денежных средств
ботчик антивирусного ПО и эксперт в сфере киберпреступности и защиты от компьютерных угроз, сообщила о появлении новой модификации троянской программы Carberp, способной использовать легальное ПО для хищения денежных средств, а также обходить механизм двухфакторной аутентификации с применением одноразовых паролей. По итогам анализа новой версии Carberp, эксперты вирусной лаборатории Eset ус
|18.01.2008
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В Москве задержана банда кардеров
В Москве задержана группировка кардеров. В пресс-службе ГУВД Москвы сообщили, что в течение последних месяцев участились жалобы о том, что с банковских счетов граждан пропадают разные суммы денег. Жалобы поступали и от состо
|06.06.2007
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МВД ликвидировало уникальную группу кардеров
Управлением «К» МВД России была раскрыта и остановлена преступная деятельность группы кардеров, подделывавших кредитные и расчетные банковские карты. По мнению следователей, группировка нанесла ущерб десяткам банков в России, США, Китае, Бразилии, Германии и других странах. Мини
|18.05.2006
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В Москве задержали группу кардеров
том, что через московские банкоматы с банковских счетов граждан США регулярно похищаются крупные суммы денег. Столичным милиционерам стало ясно, что в Москве действует очередная группа так называемых кардеров — преступников, похищающих деньги при помощи поддельных банковских карт. На этот раз выйти на след мошенников оказалось несложно. «Они допустили очень серьезную ошибку: снимали де
|02.11.2005
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Российских кардеров приговорили к 5 годам тюрьмы
одной стороны, действительно, достаточно строг и соответствует статье. С другой, ребята получили условный срок. В общем, надеемся, это будет хорошим уроком не только для них, но и еще для сотен юных кардеров, которые видят в своих действиях какую-то романтику и верят в собственную неуязвимость и безнаказанность».
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