FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств

ботчик антивирусного ПО и эксперт в сфере киберпреступности и защиты от компьютерных угроз, сообщила о появлении новой модификации троянской программы Carberp, способной использовать легальное ПО для хищения денежных средств , а также обходить механизм двухфакторной аутентификации с применением одноразовых паролей. По итогам анализа новой версии Carberp, эксперты вирусной лаборатории Eset ус

В Москве задержана группировка кардеров . В пресс-службе ГУВД Москвы сообщили, что в течение последних месяцев участились жалобы о том, что с банковских счетов граждан пропадают разные суммы денег. Жалобы поступали и от состо

Управлением «К» МВД России была раскрыта и остановлена преступная деятельность группы кардеров , подделывавших кредитные и расчетные банковские карты. По мнению следователей, группировка нанесла ущерб десяткам банков в России, США, Китае, Бразилии, Германии и других странах. Мини

том, что через московские банкоматы с банковских счетов граждан США регулярно похищаются крупные суммы денег. Столичным милиционерам стало ясно, что в Москве действует очередная группа так называемых кардеров — преступников, похищающих деньги при помощи поддельных банковских карт. На этот раз выйти на след мошенников оказалось несложно. «Они допустили очень серьезную ошибку: снимали де