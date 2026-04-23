КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея

Двоих граждан США отправили за решетку за содействие кибервойскам КНДР ей. Всего же подсудимым удалось заработать для КНДР более 5 млн долларов. Считается, что эти деньги Северная Корея направляет на финансирование своей ядерной программы. Сами подсудимые, естеств

«Ждите гостей»: группа PhantomCore рассылает вредоносные письма о приезде делегации из КНДР от имени МИД России мени МИД России провели рассылку вредоносных писем под предлогом визита на предприятие делегации из КНДР. Группировка использовала новый троян KermitRAT, инструменты и технологии, включая ИИ-ре

Вина за взлом одной из самых востребованных библиотек JavaScript возложена на северокорейских хакеров против криптовалютного и финансового секторов, информировал CNews. По данным американских властей, Северная Корея систематически использует похищенные криптоактивы для финансирования своих гос

Глобализация пошла не по плану. Украинца бросили в тюрьму на долгие годы за помощь КНДР в краже данных у США дственное участие в реализации «схемы кражи личных данных сотен людей, включая граждан США, которые Северная Корея использовала для мошеннического получения высокооплачиваемых рабочих мест в сф

Хакеры КНДР начали использовать Microsoft Visual Studio Code для атак на программистов ков ИТ-сферы, в особенности связанных с криптовалютами, блокчейном и финтехом. Конечная цель - проникнуть в структуры, где работают потенциальные жертвы, и похитить всё, что может быть полезно режиму КНДР.

Северокорейские хакеры поставили в 2025 г. рекорд результативности. Украдено криптовалюты на $2,02 млрд а к международной финансовой системе», указывается в публикации Chainalisys. «Активность хакеров из Северной Кореи несёт двоякую угрозу: помимо ущерба, который они наносят напрямую, своим приме

Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности уя - в буквальном смысле - «арендованные личности». Схема сравнительно проста: агенты киберразведки КНДР находят квалифицированного ИТ-работника (особенно нуждающегося в деньгах) и предлагают е

Знаменитая северокорейская группировка Lazarus открыла охоту на разработчиков БПЛА Новый этап Хакеры из группировки Lazarus (КНДР), по данным фирмы ESET, начали проявлять живейший интерес к профессионалам, причастным к

Северокорейские хакеры научились удаленно стирать содержимое смартфонов на Android et), использующие инструмент удаленного доступа Konni. © accept001 / Фотобанк Фотодженика Хакеры из Северной Кореи удаленно стирают содержимое накопителя Android-девайсов жителей Южной Кореи Це

Госхакеры КНДР задействовали вредоносы на языке Nim Хакеры и macOS «Хакерские силы» Северной Кореи начали атаковать предприятия, связанные с Web3 и криптовалютами, используя вре

Северокорейские хакеры за неполный год угнали не менее $2 млрд в криптовалюте локчейна, процедур по «отмыванию» и других данных. Подтверждёнными названы атаки со стороны хакеров КНДР. Они были нацелены на такие ресурсы как LND.fi, WOO X, Seedify, а также тайваньская бирж

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России ает обычную традиционную торговлю», — сказал господин Ланьков. Эксперты из Южной Кореи считают, что Северная Корея заработала около $20 млрд на поставках боеприпасов и артиллерии российской арм

Западные СМИ: Смартфоны из Северной Кореи каждые пять минут делают проверочные скриншоты и сами цензурируют новости Тотальный контроль Журналисты из недружественных для Северной Кореи стран утверждают, что в их смартфонах есть функции слежки с автоматическими ск

Трамп отменил ограничения на продажу ИИ-технологий в Россию, Китай и Северную Корею ить доступ к передовым технологиями они все равно имели бы возможность. К третьей группе, насчитывающей около двух десятков государств и территорий, в том числе прикрепили Россию, Китай, Макао, Иран, Северную Корею и Кубу. Этим странам доступ к ИИ-технологиям фактически оказывался закрытым. При помощи инициативы ее авторы рассчитывали закрыть лазейки, которые позволяли противникам США, в то

Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста льному объекту атаки предлагается решить некую задачу в качестве тестового задания. Для этого предлагается запустить на своей машине проект - «заряженный» вредоносным содержимым. Unsplash - Boitumelo Северокорейские хакеры под видом соревновательного теста подсовывают разработчикам вредонос на Python Slow Pisces и ранее атаковала разработчиков ПО, причем в большинстве случаев атаки были нац

В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб еверной Корее открыли первый компьютерный клуб на 300 посадочных мест По информации NK New, властям Северной Кореи еще нужно будет импортировать комплектующие в обход санкций Организации Объеди

Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана Google Play не безопасен Группа киберпреступников, связанная с властями Северной Кореи, разместили шпионское приложение для Android в магазине Google Play. Исследова

Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей опечатки в резюме и нестандартная номенклатура. Это война В публикации ФБР говорится, что хакеры из КНДР называют себя «ИТ-воинами»; они используют так называемые «фермы ноутбуков», физически р

Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python И снова Lazarus Хакеры, работающие на спецслужбы Северной Кореи, продолжают «демонстрировать» новые вредоносные программы, используемые в теку

Россия и КНДР станут вместе развивать ИТ и телеком Взаимовыгодный союз Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ и телекоммуникаций. Сам документ был

Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США Демократической Республики (КНДР). Unsplash - Tirza van Dijk Связанная с разведывательным аппаратом Северной Кореи хакерская группа продолжает кибератаки на США В ряде ИТ-атак использовалась ра

Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР востях все хакерские группы объединяются под названием Lazarus и работают в интересах правительства Северной Кореи. В публичных отчетах Lazarus используется как общий термин для обозначения угр

Хакеры КНДР добыли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи (ОПК) Южной Кореи может привести к серьезным последствиям для обороноспособности страны, поскольку Северная Корея сможет использовать полученные сведения для разработки малозаметных беспилотни

Северокорейские хакеры подсовывают программистам трояны под видом тестовых заданий даленного мониторинга и управления AnyDesk. Photo by Krishna Pandey on Unsplash Киберпреступники из Северной Кореи распространяют шпионские программы среди разработчиков ПО под Windows, Linux и

Хакер из КНДР устроился в американскую ИБ-компанию главным программистом и первым делом поставил троян на рабочий ПК farm". Затем они подключаются через VPN из того места, где они на самом деле физически находятся (в Северной Корее или в Китае), и работают в ночную смену, чтобы казалось, что они работают днем

Северокорейские кибершпионы натравили на Южную Корею новый Linux-бэкдор Версия под Linux Северокорейская группировка Kimsuky, считающаяся подразделением военной разведки КНДР, начала использовать новый бэкдор под Linux для атак на южнокорейские правительственные

Скандинавские страны осталась без алкоголя из-за северокорейских хакеров og Мона Зуко (Mona Zuko) сообщила газете Dagens Industri, что инцидент был вызван атакой хакеров из Северной Кореи посредством вируса-вымогателя. На каком основании был сделан вывод, что киберп

Руководителям ИТ-компаний светит срок за привлечение к работе северокорейских ИТ-шников расследования. Тысячи северокорейских программистов-«агентов» Газета Mainichi Shimbun отмечает, что Северная Корея массово, тысячами отправляет местных специалистов в области ИТ за границу. Осн

Северокорейские хакеры крадут секреты у южнокорейских производителей полупроводников зводителей автомобильной и потребительской электроники. «Национальная служба разведки полагает, что Северная Корея готовится к запуску собственного полупроводникового производства в связи с тру

Северокорейские хакеры атакуют специалистов по КНДР s, Chollima или Ruby Sleet, предположительно связанная с министерством государственной безопасности КНДР, атакует медиа-организации и именитых экспертов по Северной Корее. Кампания, выявленная

Древний конфликт двух стран лишит весь мир оперативной и флеш-памяти. Опрос Непримиримая вражда соседей Северная Корея готовится к точечным изменениям своей конституции, определяющие Южную Корею ка

Северокорейские хакеры начали взламывать макбуки новым трояном, простым, но эффективным ю Bleeping Computer, никаких самостоятельных группировок, не связанных с властями и спецслужбами, в Северной Корее нет и быть не может. BlueNorOff, очевидно, занимается добычей финансовых средс

Киберармия Северной Кореи нашла уязвимость нулевого дня в южнокорейском ПО и уже используют его в кибератаках ании и Национальной разведывательной службой Южной Кореи, хакеры, пользующиеся поддержкой спецслужб КНДР активно атакуют преимущественно южнокорейские учреждения. Благодаря уязвимости в MagicLi

Северокорейские хакеры рассылают JPEG-картинки, способные взломать Windows Картинка с начинкой Северокорейская кибершпионская группировка APT37, также известная как RedEyes и ScarCruft, на

ФБР уличило северокорейских госхакеров в дерзкой краже криптовалюты на $100 млн nity. Добыча хакеров составила порядка $600 млн. Это крупнейший инцидент подобного рода в истории. «Северная Корея в подобных ситуациях — первый подозреваемый, поскольку считается, что она испо

Северокорейские похитители криптовалют за год украли больше, чем за четыре года до этого ольше, чем предполагает разведка Южной Кореи. Усиление неизбежно Эксперты считают, что в дальнейшем Северная Корея будет стараться только усилить интенсивность своих киберкриминальных операций,

Северокорейские хакеры выдают себя за венчурных инвесторов и обчищают своих «коллег» ворит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — С помощью криптоактивов Северная Корея пытается компенсировать ущерб от международных санкций и финансировать свои во

Убийственное северокорейское ПО обновилось для атак на поставщиков ИТ-услуг и телеком по всему миру цию о пользователе. Атаки Lazarus В январе 2022 г. группировка Lazarus и другие группы, связанные с Северной Кореей, украли с криптобирж и у других организаций около $400 млн в результате всего

ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США северокорейской кибергруппировки Lazarus (считается, что это своего рода киберспецназ правительства КНДР) в марте 2022 г. Благодаря помощи экспертов по криптовалютам и агентов ФБР удалось верну