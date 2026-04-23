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КНДР Корейская Народно-Демократическая Республика Северная Корея
СОБЫТИЯ
|23.04.2026
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Двоих граждан США отправили за решетку за содействие кибервойскам КНДР
ей. Всего же подсудимым удалось заработать для КНДР более 5 млн долларов. Считается, что эти деньги Северная Корея направляет на финансирование своей ядерной программы. Сами подсудимые, естеств
|17.04.2026
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«Ждите гостей»: группа PhantomCore рассылает вредоносные письма о приезде делегации из КНДР от имени МИД России
мени МИД России провели рассылку вредоносных писем под предлогом визита на предприятие делегации из КНДР. Группировка использовала новый троян KermitRAT, инструменты и технологии, включая ИИ-ре
|02.04.2026
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Вина за взлом одной из самых востребованных библиотек JavaScript возложена на северокорейских хакеров
против криптовалютного и финансового секторов, информировал CNews. По данным американских властей, Северная Корея систематически использует похищенные криптоактивы для финансирования своих гос
|20.02.2026
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Глобализация пошла не по плану. Украинца бросили в тюрьму на долгие годы за помощь КНДР в краже данных у США
дственное участие в реализации «схемы кражи личных данных сотен людей, включая граждан США, которые Северная Корея использовала для мошеннического получения высокооплачиваемых рабочих мест в сф
|28.01.2026
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Хакеры КНДР начали использовать Microsoft Visual Studio Code для атак на программистов
ков ИТ-сферы, в особенности связанных с криптовалютами, блокчейном и финтехом. Конечная цель - проникнуть в структуры, где работают потенциальные жертвы, и похитить всё, что может быть полезно режиму КНДР.
|19.12.2025
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Северокорейские хакеры поставили в 2025 г. рекорд результативности. Украдено криптовалюты на $2,02 млрд
а к международной финансовой системе», указывается в публикации Chainalisys. «Активность хакеров из Северной Кореи несёт двоякую угрозу: помимо ущерба, который они наносят напрямую, своим приме
|10.12.2025
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Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности
уя - в буквальном смысле - «арендованные личности». Схема сравнительно проста: агенты киберразведки КНДР находят квалифицированного ИТ-работника (особенно нуждающегося в деньгах) и предлагают е
|02.12.2025
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Знаменитая северокорейская группировка Lazarus открыла охоту на разработчиков БПЛА
Новый этап Хакеры из группировки Lazarus (КНДР), по данным фирмы ESET, начали проявлять живейший интерес к профессионалам, причастным к
|11.11.2025
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Северокорейские хакеры научились удаленно стирать содержимое смартфонов на Android
et), использующие инструмент удаленного доступа Konni. © accept001 / Фотобанк Фотодженика Хакеры из Северной Кореи удаленно стирают содержимое накопителя Android-девайсов жителей Южной Кореи Це
|20.10.2025
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Госхакеры КНДР задействовали вредоносы на языке Nim
Хакеры и macOS «Хакерские силы» Северной Кореи начали атаковать предприятия, связанные с Web3 и криптовалютами, используя вре
|09.10.2025
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Северокорейские хакеры за неполный год угнали не менее $2 млрд в криптовалюте
локчейна, процедур по «отмыванию» и других данных. Подтверждёнными названы атаки со стороны хакеров КНДР. Они были нацелены на такие ресурсы как LND.fi, WOO X, Seedify, а также тайваньская бирж
|08.10.2025
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Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России
ает обычную традиционную торговлю», — сказал господин Ланьков. Эксперты из Южной Кореи считают, что Северная Корея заработала около $20 млрд на поставках боеприпасов и артиллерии российской арм
|03.06.2025
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Западные СМИ: Смартфоны из Северной Кореи каждые пять минут делают проверочные скриншоты и сами цензурируют новости
Тотальный контроль Журналисты из недружественных для Северной Кореи стран утверждают, что в их смартфонах есть функции слежки с автоматическими ск
|14.05.2025
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Трамп отменил ограничения на продажу ИИ-технологий в Россию, Китай и Северную Корею
ить доступ к передовым технологиями они все равно имели бы возможность. К третьей группе, насчитывающей около двух десятков государств и территорий, в том числе прикрепили Россию, Китай, Макао, Иран, Северную Корею и Кубу. Этим странам доступ к ИИ-технологиям фактически оказывался закрытым. При помощи инициативы ее авторы рассчитывали закрыть лазейки, которые позволяли противникам США, в то
|17.04.2025
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Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста
льному объекту атаки предлагается решить некую задачу в качестве тестового задания. Для этого предлагается запустить на своей машине проект - «заряженный» вредоносным содержимым. Unsplash - Boitumelo Северокорейские хакеры под видом соревновательного теста подсовывают разработчикам вредонос на Python Slow Pisces и ранее атаковала разработчиков ПО, причем в большинстве случаев атаки были нац
|08.04.2025
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В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб
еверной Корее открыли первый компьютерный клуб на 300 посадочных мест По информации NK New, властям Северной Кореи еще нужно будет импортировать комплектующие в обход санкций Организации Объеди
|13.03.2025
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Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана
Google Play не безопасен Группа киберпреступников, связанная с властями Северной Кореи, разместили шпионское приложение для Android в магазине Google Play. Исследова
|27.01.2025
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Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей
опечатки в резюме и нестандартная номенклатура. Это война В публикации ФБР говорится, что хакеры из КНДР называют себя «ИТ-воинами»; они используют так называемые «фермы ноутбуков», физически р
|16.01.2025
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Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python
И снова Lazarus Хакеры, работающие на спецслужбы Северной Кореи, продолжают «демонстрировать» новые вредоносные программы, используемые в теку
|31.10.2024
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Россия и КНДР станут вместе развивать ИТ и телеком
Взаимовыгодный союз Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ и телекоммуникаций. Сам документ был
|03.10.2024
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Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США
Демократической Республики (КНДР). Unsplash - Tirza van Dijk Связанная с разведывательным аппаратом Северной Кореи хакерская группа продолжает кибератаки на США В ряде ИТ-атак использовалась ра
|13.09.2024
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Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР
востях все хакерские группы объединяются под названием Lazarus и работают в интересах правительства Северной Кореи. В публичных отчетах Lazarus используется как общий термин для обозначения угр
|13.08.2024
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Хакеры КНДР добыли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи
(ОПК) Южной Кореи может привести к серьезным последствиям для обороноспособности страны, поскольку Северная Корея сможет использовать полученные сведения для разработки малозаметных беспилотни
|05.08.2024
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Северокорейские хакеры подсовывают программистам трояны под видом тестовых заданий
даленного мониторинга и управления AnyDesk. Photo by Krishna Pandey on Unsplash Киберпреступники из Северной Кореи распространяют шпионские программы среди разработчиков ПО под Windows, Linux и
|24.07.2024
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Хакер из КНДР устроился в американскую ИБ-компанию главным программистом и первым делом поставил троян на рабочий ПК
farm". Затем они подключаются через VPN из того места, где они на самом деле физически находятся (в Северной Корее или в Китае), и работают в ночную смену, чтобы казалось, что они работают днем
|27.05.2024
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Северокорейские кибершпионы натравили на Южную Корею новый Linux-бэкдор
Версия под Linux Северокорейская группировка Kimsuky, считающаяся подразделением военной разведки КНДР, начала использовать новый бэкдор под Linux для атак на южнокорейские правительственные
|25.04.2024
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Скандинавские страны осталась без алкоголя из-за северокорейских хакеров
og Мона Зуко (Mona Zuko) сообщила газете Dagens Industri, что инцидент был вызван атакой хакеров из Северной Кореи посредством вируса-вымогателя. На каком основании был сделан вывод, что киберп
|28.03.2024
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Руководителям ИТ-компаний светит срок за привлечение к работе северокорейских ИТ-шников
расследования. Тысячи северокорейских программистов-«агентов» Газета Mainichi Shimbun отмечает, что Северная Корея массово, тысячами отправляет местных специалистов в области ИТ за границу. Осн
|14.03.2024
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Северокорейские хакеры крадут секреты у южнокорейских производителей полупроводников
зводителей автомобильной и потребительской электроники. «Национальная служба разведки полагает, что Северная Корея готовится к запуску собственного полупроводникового производства в связи с тру
|27.02.2024
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Северокорейские хакеры атакуют специалистов по КНДР
s, Chollima или Ruby Sleet, предположительно связанная с министерством государственной безопасности КНДР, атакует медиа-организации и именитых экспертов по Северной Корее. Кампания, выявленная
|19.01.2024
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Древний конфликт двух стран лишит весь мир оперативной и флеш-памяти. Опрос
Непримиримая вражда соседей Северная Корея готовится к точечным изменениям своей конституции, определяющие Южную Корею ка
|18.12.2023
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Северокорейские хакеры начали взламывать макбуки новым трояном, простым, но эффективным
ю Bleeping Computer, никаких самостоятельных группировок, не связанных с властями и спецслужбами, в Северной Корее нет и быть не может. BlueNorOff, очевидно, занимается добычей финансовых средс
|01.12.2023
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Киберармия Северной Кореи нашла уязвимость нулевого дня в южнокорейском ПО и уже используют его в кибератаках
ании и Национальной разведывательной службой Южной Кореи, хакеры, пользующиеся поддержкой спецслужб КНДР активно атакуют преимущественно южнокорейские учреждения. Благодаря уязвимости в MagicLi
|12.04.2023
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Северокорейские хакеры рассылают JPEG-картинки, способные взломать Windows
Картинка с начинкой Северокорейская кибершпионская группировка APT37, также известная как RedEyes и ScarCruft, на
|08.02.2023
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ФБР уличило северокорейских госхакеров в дерзкой краже криптовалюты на $100 млн
nity. Добыча хакеров составила порядка $600 млн. Это крупнейший инцидент подобного рода в истории. «Северная Корея в подобных ситуациях — первый подозреваемый, поскольку считается, что она испо
|10.01.2023
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Северокорейские похитители криптовалют за год украли больше, чем за четыре года до этого
ольше, чем предполагает разведка Южной Кореи. Усиление неизбежно Эксперты считают, что в дальнейшем Северная Корея будет стараться только усилить интенсивность своих киберкриминальных операций,
|03.01.2023
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Северокорейские хакеры выдают себя за венчурных инвесторов и обчищают своих «коллег»
ворит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — С помощью криптоактивов Северная Корея пытается компенсировать ущерб от международных санкций и финансировать свои во
|16.11.2022
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Убийственное северокорейское ПО обновилось для атак на поставщиков ИТ-услуг и телеком по всему миру
цию о пользователе. Атаки Lazarus В январе 2022 г. группировка Lazarus и другие группы, связанные с Северной Кореей, украли с криптобирж и у других организаций около $400 млн в результате всего
|12.09.2022
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ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США
северокорейской кибергруппировки Lazarus (считается, что это своего рода киберспецназ правительства КНДР) в марте 2022 г. Благодаря помощи экспертов по криптовалютам и агентов ФБР удалось верну
|13.04.2022
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Разработчик Ethereum надолго посажен в тюрьму за помощь в обходе американских санкций
обвинению в участии в сговоре с целью нарушения режима международных санкций, введенных в отношении Северной Кореи. По данному делу ему грозило до 20 лет лишения свободы, однако сделка со следс
КНДР и организации, системы, технологии, персоны:
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