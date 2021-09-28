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КНДР
Корейская Народно-Демократическая Республика
Северная Корея

КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея


28.09.2021 Разработчика Ethereum посадят на 20 лет
26.05.2021 Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов
09.02.2021 Северная Корея резко нарастила ядерный потенциал на деньги, украденные ее хакерами
20.02.2019 Хакеры из Северной Кореи впервые в истории напали на Россию
30.11.2018 США обвинили «Яндекс» и Samsung в работе в Сирии
31.08.2017 Киберармия КНДР крадет биткоины по всему миру
27.06.2017 В Северной Корее выпустили собственный iPhone
31.05.2017 Северная Корея выпустила планшет под брендом iPad
29.12.2016 Хакеры рассекретили настоящий планшетник для граждан Северной Кореи
20.07.2015 В национальной ОС Северной Кореи обнаружен таинственный бэкдор
10.06.2015 Северная Корея пригрозила США разрушающими кибер-атаками
10.02.2015 Россия, Китай и Северная Корея заставили США создать госведомство по киберугрозам
12.10.2014 В обращение выходят две почтовые марки в рамках совместного выпуска Российской Федерации и КНДР «Птицы»
20.08.2014 КНДР предложила России нанять создателей своего «национального интернета»
21.02.2013 Спутниковое ТВ придет в Северную Корею
09.06.2012 Кибервойска Северной Кореи - 3 тысячи элитных хакеров
08.11.2010 КПК из Северной Кореи
14.07.2010 Границу Южной Кореи с КНДР прикроют роботы
24.06.2010 В КНДР создан наностерилизатор для борьбы с сельскохозяйственными вредителями
26.05.2010 Северная Корея полностью прекратила телефонную и радиосвязь с Южной Кореей
12.05.2010 КНДР, возможно, овладела секретом ядерного синтеза
07.04.2010 Северная Корея создает Red Star Linux
16.11.2009 КНДР активировала радар слежения за пуском ракет
10.11.2009 Корабли Южной и Северной Кореи устроили перестрелку в Желтом море
06.11.2009 МИД РФ: не стоит драматизировать ситуацию с плутонием в КНДР
05.11.2009 Северная Корея наращивает производство оружейного плутония
30.10.2009 Северная Корея стояла за кибератаками на США
13.10.2009 КНДР запустила пять ракет ближнего радиуса действия
06.10.2009 КНДР восстанавливает ядерный реактор в Йонбене
28.07.2009 Ядерное оружие КНДР: угроза для России?
10.07.2009 Северная Корея начала кибервойну?
03.07.2009 КНДР провела испытания трех ракет ближнего радиуса действия
15.06.2009 Северная Корея планирует возобновить программу по обогащению урана
15.06.2009 КНДР утверждает, что в Южной Корее размещена тысяча ядерных боеголовок США
09.06.2009 КНДР обещает использовать ядерное оружие для карающего удара
03.06.2009 По неофициальным данным, КНДР готовится к запуску 4 или 5 ракет
02.06.2009 Южная Корея отправила на границу с КНДР сторожевой корабль
01.06.2009 КНДР, возможно, готовится к запуску межконтинентальной ракеты
27.05.2009 КНДР запустила еще одну ракету в акваторию Японского моря
27.05.2009 КНДР возобновила работу ядерного реактора

Публикаций - 473, упоминаний - 947

КНДР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21014 39
Crytek 143 29
THQ 289 22
EA - Electronic Arts 1223 21
Intel Corporation 10803 20
Google LLC 9440 19
Акелла 838 18
Cisco Systems 4640 15
Twitter 2293 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3761 12
Meta - Facebook 4129 12
Amazon Inc - Amazon.com 2529 12
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 148 12
Oracle Corporation 5811 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 634 12
Apple Inc - Эппл Рус 10124 11
SEC Consult Services 1273 11
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 38 10
Huawei 2996 10
ZTE Corporation 637 9
Qualcomm Technologies 1557 9
Oracle - Sun Microsystems 2159 9
Yandex - Яндекс 4582 8
Samsung Electronics 8953 8
Yahoo! 3468 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 8
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 196 8
Sony 5561 7
GitHub 448 7
Nvidia Corp 3024 6
Ростех - Ростехнологии 2350 6
AMD - Advanced Micro Devices 3499 5
LG Electronics 3134 5
Альфа-Групп - Altimo 381 5
Dell EMC 4472 5
Telenor - Теленор 715 5
AT&T Inc 1554 5
IBM 8684 5
Dell Technologies - Dell Computer 841 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 10
eBay Inc 1560 9
Sony Pictures Entertainment 133 7
Northrop Grumman 200 7
Boeing 897 6
РЖД - Российские железные дороги 1331 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 58 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 390 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 4
BAE Systems 159 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 3
Coca-Cola Company 233 3
McDonald’s - Макдоналдс 179 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 3
Lockheed Martin 659 3
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 3
Visa International 1640 3
LinkedIn 548 3
Альфа-Групп 592 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 83 3
Prudential Financial 52 2
Walt Disney Company 491 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 2
Bank of America - Банк Америки 208 2
ВТБ Банк Москвы 443 2
Сургутнефтегаз - СНГ 161 2
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 29 2
Intouch - Интач Страхование 24 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
Газпром ПАО 778 2
Уралсиб Банк 447 2
Газпром нефть 400 2
ГПБ - Газпромбанк 801 2
РСХБ - Россельхозбанк 199 2
Транснефть 207 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1429 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 16
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 11
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 11
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 366 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 9
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 8
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 8
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 252 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 478 6
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 6
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 329 6
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 77 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 149 4
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 369 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1141 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 295 3
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 69 3
Президент Российской Федерации 1731 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 427 2
Правительство РФ 2659 2
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 2
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 564 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор 2004 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 2
U.S. Navy - Гуантанамо - военно-морская база США 4 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3242 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 281 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 2
U.S. Department of Defense - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 2
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 56 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
ГИС-Ассоциация 231 2
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
ЛДПР 97 1
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Microsoft Windows XP 2330 7
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Microsoft Windows 1378 5
Microsoft Office 3012 5
Microsoft DirectX 591 4
Sony Playstation Network 156 4
ТТК EurasiaHighway - Трансконтинентальная магистраль 4 4
Microsoft Skype 1885 3
Apple macOS X - Rhapsody 1432 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5825 3
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 3
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 193 3
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Microsoft Visual Studio Code - VSCode 15 2
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ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 2
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Никифоров Николай 1131 2
Касперский Евгений 286 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 2
Кирюхин Дмитрий 77 2
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Лукашенко Александр 76 2
Талалаев Александр 2 2
Кашкин Анатолий 2 2
Медведев Дмитрий 1590 2
Кучма Леонид 25 2
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 2
Изосимов Александр 190 2
Saeedi Hamed - Саиди Хамед 2 2
Dimon Jamie - Даймон Джейми 6 2
Истомин Максим 26 2
Захаркина Ольга 24 2
Фетисов Глеб 16 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Леонов Олег 12 2
Белозеров Олег 23 1
Дуров Павел 220 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 175 1
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 1
Мамонтов Игорь 29 1
Худавердян Тигран 67 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 285
Россия - Российская федерация - РФ 82514 151
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 147
Япония 7899 112
Южная Корея - Республика 3255 89
Иран - Исламская Республика Иран 923 84
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 40
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 38
Куба - Республика 154 35
Ирак - Республика 620 27
Индия - Республика 4093 27
Израиль 1685 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9568 27
Австралия - Австралийский Союз 2657 24
Азия Юго-Восточная - ЮВА 859 23
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 23
Беларусь - Белоруссия 3207 22
Украина 5529 21
Франция - Французская Республика 4928 21
Европа 7265 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 19
Азия - Азиатский регион 3156 19
Германия - Федеративная Республика 7790 18
Египет - Арабская Республика 638 18
Саудовская Аравия - Королевство 488 18
Узбекистан - Республика 1255 15
Северная Америка 2580 14
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 14
Италия - Итальянская Республика 2865 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 14
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 14
Судан - Республика 88 13
Китай - Тайвань 1578 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 13
Финляндия - Финляндская Республика 1622 13
США - Колумбия - Вашингтон 1076 13
США - Калифорния 3070 12
Казахстан - Республика 4139 12
Канада 3059 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1104 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 3
The Pirate Bay 90 3
Конституция США 42 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 2
Русский язык 1658 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 784 2
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U.S. NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 2
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 8 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 67 1
BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 3 1
U.S. NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 223 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1499 1
U.S. EAR - Export Administration Regulations - Правила экспортного контроля США - Правила администрирования экспорта США 1 1
ящик Пандоры 36 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
НКО - Некоммерческая организация 96 1
Великая Отечественная война 199 1
Вторая мировая война 480 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 415 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 169 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 144 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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