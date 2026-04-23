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КНДР Корейская Народно-Демократическая Республика Северная Корея

КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея

СОБЫТИЯ


23.04.2026 Двоих граждан США отправили за решетку за содействие кибервойскам КНДР

ей. Всего же подсудимым удалось заработать для КНДР более 5 млн долларов. Считается, что эти деньги Северная Корея направляет на финансирование своей ядерной программы. Сами подсудимые, естеств
17.04.2026 «Ждите гостей»: группа PhantomCore рассылает вредоносные письма о приезде делегации из КНДР от имени МИД России

мени МИД России провели рассылку вредоносных писем под предлогом визита на предприятие делегации из КНДР. Группировка использовала новый троян KermitRAT, инструменты и технологии, включая ИИ-ре
02.04.2026 Вина за взлом одной из самых востребованных библиотек JavaScript возложена на северокорейских хакеров

против криптовалютного и финансового секторов, информировал CNews. По данным американских властей, Северная Корея систематически использует похищенные криптоактивы для финансирования своих гос
20.02.2026 Глобализация пошла не по плану. Украинца бросили в тюрьму на долгие годы за помощь КНДР в краже данных у США

дственное участие в реализации «схемы кражи личных данных сотен людей, включая граждан США, которые Северная Корея использовала для мошеннического получения высокооплачиваемых рабочих мест в сф
28.01.2026 Хакеры КНДР начали использовать Microsoft Visual Studio Code для атак на программистов

ков ИТ-сферы, в особенности связанных с криптовалютами, блокчейном и финтехом. Конечная цель - проникнуть в структуры, где работают потенциальные жертвы, и похитить всё, что может быть полезно режиму КНДР.
19.12.2025 Северокорейские хакеры поставили в 2025 г. рекорд результативности. Украдено криптовалюты на $2,02 млрд

а к международной финансовой системе», указывается в публикации Chainalisys. «Активность хакеров из Северной Кореи несёт двоякую угрозу: помимо ущерба, который они наносят напрямую, своим приме
10.12.2025 Действия северокорейских хакеров задокументировали с помощью поддельной личности

уя - в буквальном смысле - «арендованные личности». Схема сравнительно проста: агенты киберразведки КНДР находят квалифицированного ИТ-работника (особенно нуждающегося в деньгах) и предлагают е
02.12.2025 Знаменитая северокорейская группировка Lazarus открыла охоту на разработчиков БПЛА

Новый этап Хакеры из группировки Lazarus (КНДР), по данным фирмы ESET, начали проявлять живейший интерес к профессионалам, причастным к
11.11.2025 Северокорейские хакеры научились удаленно стирать содержимое смартфонов на Android

et), использующие инструмент удаленного доступа Konni. © accept001 / Фотобанк Фотодженика Хакеры из Северной Кореи удаленно стирают содержимое накопителя Android-девайсов жителей Южной Кореи Це
20.10.2025 Госхакеры КНДР задействовали вредоносы на языке Nim

Хакеры и macOS «Хакерские силы» Северной Кореи начали атаковать предприятия, связанные с Web3 и криптовалютами, используя вре
09.10.2025 Северокорейские хакеры за неполный год угнали не менее $2 млрд в криптовалюте

локчейна, процедур по «отмыванию» и других данных. Подтверждёнными названы атаки со стороны хакеров КНДР. Они были нацелены на такие ресурсы как LND.fi, WOO X, Seedify, а также тайваньская бирж
08.10.2025 Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

ает обычную традиционную торговлю», — сказал господин Ланьков. Эксперты из Южной Кореи считают, что Северная Корея заработала около $20 млрд на поставках боеприпасов и артиллерии российской арм
03.06.2025 Западные СМИ: Смартфоны из Северной Кореи каждые пять минут делают проверочные скриншоты и сами цензурируют новости

Тотальный контроль Журналисты из недружественных для Северной Кореи стран утверждают, что в их смартфонах есть функции слежки с автоматическими ск
14.05.2025 Трамп отменил ограничения на продажу ИИ-технологий в Россию, Китай и Северную Корею

ить доступ к передовым технологиями они все равно имели бы возможность. К третьей группе, насчитывающей около двух десятков государств и территорий, в том числе прикрепили Россию, Китай, Макао, Иран, Северную Корею и Кубу. Этим странам доступ к ИИ-технологиям фактически оказывался закрытым. При помощи инициативы ее авторы рассчитывали закрыть лазейки, которые позволяли противникам США, в то
17.04.2025 Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста

льному объекту атаки предлагается решить некую задачу в качестве тестового задания. Для этого предлагается запустить на своей машине проект - «заряженный» вредоносным содержимым. Unsplash - Boitumelo Северокорейские хакеры под видом соревновательного теста подсовывают разработчикам вредонос на Python Slow Pisces и ранее атаковала разработчиков ПО, причем в большинстве случаев атаки были нац
08.04.2025 В Северной Корее открылся первый компьютерный клуб

еверной Корее открыли первый компьютерный клуб на 300 посадочных мест По информации NK New, властям Северной Кореи еще нужно будет импортировать комплектующие в обход санкций Организации Объеди
13.03.2025 Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана

Google Play не безопасен Группа киберпреступников, связанная с властями Северной Кореи, разместили шпионское приложение для Android в магазине Google Play. Исследова
27.01.2025 Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей

опечатки в резюме и нестандартная номенклатура. Это война В публикации ФБР говорится, что хакеры из КНДР называют себя «ИТ-воинами»; они используют так называемые «фермы ноутбуков», физически р
16.01.2025 Северокорейских хакеров поймали на распространении троянов в пакетах Python

И снова Lazarus Хакеры, работающие на спецслужбы Северной Кореи, продолжают «демонстрировать» новые вредоносные программы, используемые в теку
31.10.2024 Россия и КНДР станут вместе развивать ИТ и телеком

Взаимовыгодный союз Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ и телекоммуникаций. Сам документ был

03.10.2024 Северокорейские хакеры атакуют и грабят компании из США

Демократической Республики (КНДР). Unsplash - Tirza van Dijk Связанная с разведывательным аппаратом Северной Кореи хакерская группа продолжает кибератаки на США В ряде ИТ-атак использовалась ра
13.09.2024 Раскрыта и описана структура «армии хакеров» КНДР

востях все хакерские группы объединяются под названием Lazarus и работают в интересах правительства Северной Кореи. В публичных отчетах Lazarus используется как общий термин для обозначения угр
13.08.2024 Хакеры КНДР добыли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи

(ОПК) Южной Кореи может привести к серьезным последствиям для обороноспособности страны, поскольку Северная Корея сможет использовать полученные сведения для разработки малозаметных беспилотни
05.08.2024 Северокорейские хакеры подсовывают программистам трояны под видом тестовых заданий

даленного мониторинга и управления AnyDesk. Photo by Krishna Pandey on Unsplash Киберпреступники из Северной Кореи распространяют шпионские программы среди разработчиков ПО под Windows, Linux и
24.07.2024 Хакер из КНДР устроился в американскую ИБ-компанию главным программистом и первым делом поставил троян на рабочий ПК

farm". Затем они подключаются через VPN из того места, где они на самом деле физически находятся (в Северной Корее или в Китае), и работают в ночную смену, чтобы казалось, что они работают днем
27.05.2024 Северокорейские кибершпионы натравили на Южную Корею новый Linux-бэкдор

Версия под Linux Северокорейская группировка Kimsuky, считающаяся подразделением военной разведки КНДР, начала использовать новый бэкдор под Linux для атак на южнокорейские правительственные

25.04.2024 Скандинавские страны осталась без алкоголя из-за северокорейских хакеров

og Мона Зуко (Mona Zuko) сообщила газете Dagens Industri, что инцидент был вызван атакой хакеров из Северной Кореи посредством вируса-вымогателя. На каком основании был сделан вывод, что киберп
28.03.2024 Руководителям ИТ-компаний светит срок за привлечение к работе северокорейских ИТ-шников

расследования. Тысячи северокорейских программистов-«агентов» Газета Mainichi Shimbun отмечает, что Северная Корея массово, тысячами отправляет местных специалистов в области ИТ за границу. Осн
14.03.2024 Северокорейские хакеры крадут секреты у южнокорейских производителей полупроводников

зводителей автомобильной и потребительской электроники. «Национальная служба разведки полагает, что Северная Корея готовится к запуску собственного полупроводникового производства в связи с тру
27.02.2024 Северокорейские хакеры атакуют специалистов по КНДР

s, Chollima или Ruby Sleet, предположительно связанная с министерством государственной безопасности КНДР, атакует медиа-организации и именитых экспертов по Северной Корее. Кампания, выявленная

19.01.2024 Древний конфликт двух стран лишит весь мир оперативной и флеш-памяти. Опрос

Непримиримая вражда соседей Северная Корея готовится к точечным изменениям своей конституции, определяющие Южную Корею ка
18.12.2023 Северокорейские хакеры начали взламывать макбуки новым трояном, простым, но эффективным

ю Bleeping Computer, никаких самостоятельных группировок, не связанных с властями и спецслужбами, в Северной Корее нет и быть не может. BlueNorOff, очевидно, занимается добычей финансовых средс
01.12.2023 Киберармия Северной Кореи нашла уязвимость нулевого дня в южнокорейском ПО и уже используют его в кибератаках

ании и Национальной разведывательной службой Южной Кореи, хакеры, пользующиеся поддержкой спецслужб КНДР активно атакуют преимущественно южнокорейские учреждения. Благодаря уязвимости в MagicLi
12.04.2023 Северокорейские хакеры рассылают JPEG-картинки, способные взломать Windows

Картинка с начинкой Северокорейская кибершпионская группировка APT37, также известная как RedEyes и ScarCruft, на
08.02.2023 ФБР уличило северокорейских госхакеров в дерзкой краже криптовалюты на $100 млн

nity. Добыча хакеров составила порядка $600 млн. Это крупнейший инцидент подобного рода в истории. «Северная Корея в подобных ситуациях — первый подозреваемый, поскольку считается, что она испо
10.01.2023 Северокорейские похитители криптовалют за год украли больше, чем за четыре года до этого

ольше, чем предполагает разведка Южной Кореи. Усиление неизбежно Эксперты считают, что в дальнейшем Северная Корея будет стараться только усилить интенсивность своих киберкриминальных операций,
03.01.2023 Северокорейские хакеры выдают себя за венчурных инвесторов и обчищают своих «коллег»

ворит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — С помощью криптоактивов Северная Корея пытается компенсировать ущерб от международных санкций и финансировать свои во
16.11.2022 Убийственное северокорейское ПО обновилось для атак на поставщиков ИТ-услуг и телеком по всему миру

цию о пользователе. Атаки Lazarus В январе 2022 г. группировка Lazarus и другие группы, связанные с Северной Кореей, украли с криптобирж и у других организаций около $400 млн в результате всего
12.09.2022 ФБР перехватило $30 млн, украденных «киберспецназом КНДР». В ответ он напал на энергосектор США

северокорейской кибергруппировки Lazarus (считается, что это своего рода киберспецназ правительства КНДР) в марте 2022 г. Благодаря помощи экспертов по криптовалютам и агентов ФБР удалось верну
13.04.2022 Разработчик Ethereum надолго посажен в тюрьму за помощь в обходе американских санкций

обвинению в участии в сговоре с целью нарушения режима международных санкций, введенных в отношении Северной Кореи. По данному делу ему грозило до 20 лет лишения свободы, однако сделка со следс

Публикаций - 592, упоминаний - 984

КНДР и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 51
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 40
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 36
Google LLC 12688 35
Intel Corporation 12811 31
Crytek 146 29
THQ 299 22
EA - Electronic Arts 1317 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 21
Huawei 4675 20
Apple Inc 13154 20
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 18
Kaos Studios - Trauma Studios 35 18
Samsung Electronics 11064 18
Cisco Systems 5372 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
X Corp - Twitter 2938 16
Meta Platforms - Facebook 4621 15
Microsoft Corporation - GitHub 1075 15
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 15
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 15
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
ZTE Corporation 800 14
Oracle Corporation 7074 12
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Qualcomm Technologies 1974 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Yandex - Яндекс 9215 10
Telegram Group 2940 10
Sony 6739 10
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 9
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 8
LG Electronics 3735 8
Yahoo! 3726 8
Nvidia Corp 4002 7
Chainalysis 26 7
APT37 - Inky Squid, Scarcruft, Group123, InkySquid, RedEyes, Chollima, Ruby Sleet, Konni - Хакерская группировка 9 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 11
eBay Inc 1640 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 7
Microsoft - LinkedIn 699 7
Boeing 1031 7
Lockheed Martin 777 5
New Millennium Group - New Millennium Advisors 20 5
Apax Partners - Weather Investments 30 5
EGX - Egyptian Stock Exchange - Египетская фондовая биржа 19 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Hyundai Motor Company 436 4
Visa International 1993 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 4
Новатэк - ранее Новафининвест 76 3
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 3
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 3
Intouch Insurance - Интач Страхование 34 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 3
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 3
Global Security 23 3
Газпром ПАО 1493 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
McDonald’s - Макдоналдс 220 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
Альфа-Групп 745 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Coca-Cola Company 261 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Starbucks 91 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 48
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 46
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 45
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 40
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 34
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 30
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 27
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 17
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 16
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 15
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 14
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 12
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 10
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 9
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 9
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 8
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 8
U.S. Department of Defense - U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 44 7
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 7
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 7
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 7
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 6
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 39 6
Государственный совет КНДР - Правительство Северной Кореи 6 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 9
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
Демократическая политическая партия США 122 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
CPJ - Committee to Protect Journalists - Комитет защиты журналистов 4 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 144
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 128
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 83
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 60
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 58
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 40
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 34
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 21
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Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 19
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 18
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 17
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
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Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 16
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 16
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 15
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 15
Microsoft Windows 16882 30
Linux OS 11533 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 21
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 21
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 20
Google Android 15243 18
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 15
FreePik 1841 13
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 11
Тонхэ (космодром) - Мусуданни - Квандай - ракетный испытательный полигон 10 10
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 10
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 10
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Apple macOS 2419 9
U.S. Department of Defense - RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) - американская зенитная управляемая ракета 41 8
Microsoft Windows XP 2431 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 8
JavaScript - JS - язык программирования 1425 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 8
Apple iPhone 6 4861 7
ТТК - EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 6
Bybit - криптовалютная биржа 22 6
Google Chrome - браузер 1701 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 6
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 6
Microsoft DirectX 723 5
C/C++ - Язык программирования 894 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Microsoft Office 4170 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 4
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Fortune Global 50 11 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
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Google Threat Analysis Group 18 1
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The Economist Intelligence Unit 41 1
Fortune Global 100 142 1
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Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 1
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TechInsights 16 1
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
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KIGAM - Korean Institute of Geoscience and Mineral Resources - Корейский институт геологии и минеральных ресурсов - Южнокорейский институт науки о Земле и минеральных ресурсов 2 2
HFIPS - Hefei Institutes of Physical Science - ХНИИФН - Хэфэйский научно-исследовательский институт физических наук Китайской академии наук - Хэфэйская национальная лаборатория физических наук 2 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
Kim Chaek University of Technology - Политехнический университет имени Ким Чхэка 1 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
Театральный институт имени Бориса Щукина 4 1
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина 3 1
Royal Academy of Engineering - Королевская инженерная академия Великобритании 2 1
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 1
Sharif University of Technology - Технологический университет имени Шарифа 1 1
POSTECH - Pohang University of Science and Technology - Пхоханский университет науки и технологии 9 1
INL - Idaho National Laboratory - Национальная лаборатория Айдахо 9 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
Международный женский день - 8 марта 418 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
ИгроМир 125 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
CyberCrimeCon 7 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Россия зовёт! - инвестиционный форум 4 1
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ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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