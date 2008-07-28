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Space War



28.07.2008 Global Hawk использован в качестве разведчика лесных пожаров 1
28.07.2008 APKWS: прецизионный вариант НУРС калибра 70 мм

1

28.07.2008 ВМФ Великобритании заинтересовался высокоточными 70 мм ракетами APKWS 1
07.06.2008 Шведские ПЛ получат усовершенствованную цифровую систему управления боем 1
02.07.2007 Налет БПЛА Predator превысил четверть миллиона часов 1
02.07.2007 Гибридная энергетика повысила автономность БПЛА в 2 раза 1
29.06.2007 Lockheed Martin получила контракт на учебные боеприпасы для GMLRS 1
18.06.2007 Израильский разведспутник заработал через 3 суток после старта 1
28.05.2007 Канадская граница может погрузиться в хаос 1
02.04.2007 На F-22 успешно испытан радар нового поколения 1
02.04.2007 Тяжелые армейские грузовики получат электропривод 1
26.02.2007 ВМС США получат низкочастотные сонары 1
13.02.2007 Американские БПЛА будут патрулировать канадскую границу 1
13.02.2007 Испытан ракетный комплекс эсминцев класса Zumwalt 1
13.02.2007 Ракеты Minutemen III получат GPS-наведение 1
05.02.2007 Поиск мин ЛИДАРом становится реальностью 1
25.01.2007 В Иране создан боевой малоразмерный БПЛА 1
19.01.2007 Американский разведспутник "оживить" не удается 1
09.01.2007 В Израиле разрабатывается самый большой беспилотник в мире 1
09.01.2007 Термоядерный инцидент в США: результаты расследования 1
18.12.2006 Индия начинает серийное производство подводных лодок 1
18.12.2006 Индия начинает серийное производство подводных лодок 1
11.12.2006 Беспилотник GoldenEye 80 сможет летать между домами 1
11.12.2006 Беспилотник GoldenEye 80 сможет летать между домами 1
08.12.2006 Китай готов использовать систему Galileo 1
08.12.2006 Китай готов использовать систему Galileo 1
08.12.2006 Испытание ПРО Aegis оказалось неудачным 1
08.12.2006 Испытание ПРО Aegis оказалось неудачным 1
04.12.2006 Raytheon займется модернизацией авиабомб для ВВС США 1
04.12.2006 Raytheon займется модернизацией авиабомб для ВВС США 1
27.11.2006 Начались поставки в Иран российских комплексов ПВО 1
27.11.2006 Начались поставки в Иран российских комплексов ПВО 1
24.11.2006 Британия стоит перед ракетно-ядерным выбором 1
24.11.2006 Британия стоит перед ракетно-ядерным выбором 1
21.11.2006 Космические войска России отрицают взрыв 1
21.11.2006 Космические войска России отрицают взрыв 1
17.11.2006 Россия планирует закупить в 2007 году 17 МБР 1
17.11.2006 Россия планирует закупить в 2007 году 17 МБР 1
14.11.2006 Гиперзвуковая противотанковая ракета прошла успешные испытания 1
14.11.2006 Гиперзвуковая противотанковая ракета прошла успешные испытания 1

Публикаций - 75, упоминаний - 75

Space War упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Raytheon 284 6
NetApp Trident 46 2
Harris Corporation 40 2
Nokia Alcatel-Lucent 1416 1
Kometa - Комета 38 1
Pantech Curitel 115 1
Northrop Grumman 200 5
Lockheed Martin 659 3
Boeing 895 2
АвтоВАЗ 159 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
BAE Systems 159 2
Yamaha 89 1
Puma - Пума 39 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 11
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 7
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 4
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 92 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 184 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 101 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 1
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 179 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 83 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1264 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 371 2
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 2
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 2
Microsoft Windows 10 10088 1
Acer Predator 117 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 57 1
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 38 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 1
Иванов Сергей 351 4
Кузнецов Александр 83 2
Blair Tony - Блэр Тони 56 2
Collins Susan - Коллинз Сьюзан 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 15
Ирак - Республика 619 7
Израиль 1679 7
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 458 6
Иран - Исламская Республика Иран 923 6
Россия - Российская федерация - РФ 82110 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 4
Южная Корея - Республика 3249 4
Япония 7885 4
Индия - Республика 4070 4
Ливан - Ливанская Республика 153 4
США - Колумбия - Вашингтон 1074 4
США - Флорида 661 3
США - Калифорния 3066 3
США - Нью-Мексико 212 3
Земля - планета Солнечной системы 6448 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 2
Индонезия - Республика 771 2
Франция - Французская Республика 4920 2
Ближний Восток 2481 2
Германия - Берлин 570 2
Германия - Федеративная Республика 7774 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 153 2
Индия - Махараштра - Мумбаи 71 2
США - Аляска 233 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 2
Югославия 52 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 1
США - Техас 770 1
Канада 3049 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 3
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 18 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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