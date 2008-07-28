Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Space War
Публикаций - 75, упоминаний - 75
Space War упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Raytheon 284 6
|NetApp Trident 46 2
|Harris Corporation 40 2
|Nokia Alcatel-Lucent 1416 1
|Kometa - Комета 38 1
|Pantech Curitel 115 1
|Иванов Сергей 351 4
|Кузнецов Александр 83 2
|Blair Tony - Блэр Тони 56 2
|Collins Susan - Коллинз Сьюзан 2 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 3
|CNews RND - R&D.CNews 2081 2
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru