ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие

Борьба за разрядку - главный залог мирного будущего человечества! (Сурьянинов Р.) 1980 год Борьба за разрядку - главный залог мирного будущего человечества! (Сурьянинов Р.) 1980 год Советский плакат против ядерной войны, 1980-е годы Советский плакат против ядерной войны, 1980-е годы Нет! нейтронному оружию СССР, 1982 г. Корецкий В.Б. Нет! нейтронному оружию СССР, 1982 г. Корецкий В.Б. Каждан Е.А., 1983 г. Каждан Е.А., 1983 г. «И жизнь и смерть в твоих руках» Антивоенный плакат СССР - Борись за Мир! Каракашев В.С., год не определен. «И жизнь и смерть в твоих руках» Антивоенный плакат СССР - Борись за Мир! Каракашев В.С., год не определен. Предотвратим ядерную войну! Изображены капиталисты Запада, безудержно рыдающие над неудавшимся планом развертывания ядерных военных действий. В центре плаката - ядерная боеголовка, перечеркнутая Советско-американским соглашением о предотвращении ядерной войны от 22 июня 1973 года. М. Абрамов, 1974г. Предотвратим ядерную войну! Изображены капиталисты Запада, безудержно рыдающие над неудавшимся планом развертывания ядерных военных действий. В центре плаката - ядерная боеголовка, перечеркнутая Советско-американским соглашением о предотвращении ядерной войны от 22 июня 1973 года. М. Абрамов, 1974г. Хиросима не должна повториться! Плакат, посвященный атомной трагедии периода Второй мировой войны, произошедшей в японском городе Хиросима. 6 августа 1945 г. американский атомный бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу "Малыш", эквивалентную по мощности 13—18 килотоннам тротила. Автор неизвестен, 1982г. Хиросима не должна повториться! Плакат, посвященный атомной трагедии периода Второй мировой войны, произошедшей в японском городе Хиросима. 6 августа 1945 г. американский атомный бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу "Малыш", эквивалентную по мощности 13—18 килотоннам тротила. Автор неизвестен, 1982г. Или победит наш разум, или жизнь погибнет разом. Холодная война. (Цыганков Б.) 1987 год Или победит наш разум, или жизнь погибнет разом. Холодная война. (Цыганков Б.) 1987 год Ядерной войне - нет! Борис Ефимов 1973 год Ядерной войне - нет! Борис Ефимов 1973 год «ЗА МИР, ГУМАНИЗМ, ПРОТИВ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ» «ЗА МИР, ГУМАНИЗМ, ПРОТИВ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ» Мир без атомных ракет! (Палуй Д.) 1980-е годы Мир без атомных ракет! (Палуй Д.) 1980-е годы Предотвратить ядерную угрозу. (Смирнов А.К., Смыслов А.Н.) 1988 год Плакат «Предотвратить ядерную угрозу» относится к заключительному этапу холодной войны: «Объединив свои усилия, народы могут и должны отвести угрозу ядерного уничтожения. Предотвратить ядерную угрозу. (Смирнов А.К., Смыслов А.Н.) 1988 год Плакат «Предотвратить ядерную угрозу» относится к заключительному этапу холодной войны: «Объединив свои усилия, народы могут и должны отвести угрозу ядерного уничтожения. Ядерный шантаж США - угроза миру! Просветительский плакат времён холодной войны. Открывает глаза читателю на опасность ядерной политики Американского правительства и угрозу мировой безопасности. Автор неизвестен, 1986г. Ядерный шантаж США - угроза миру! Просветительский плакат времён холодной войны. Открывает глаза читателю на опасность ядерной политики Американского правительства и угрозу мировой безопасности. Автор неизвестен, 1986г. Пустыня после ядерных испытаний, 1990–е годы, Невада, США . Результаты испытаний около 800 ядерных взрывов в период с 1951 по 1992 годы в штате Невада, в районе известном как Nevada Test Site. Пустыня после ядерных испытаний, 1990–е годы, Невада, США . Результаты испытаний около 800 ядерных взрывов в период с 1951 по 1992 годы в штате Невада, в районе известном как Nevada Test Site. Кратер оставшийся после подземного ядерного взрыва «Sedan», Невада, США. 1960 год. Самый большой искусственный кратер в США. Взрыв проводился в рамках операции «Лемех» - программы для изучения использования ядерного оружия для добычи полезных ископаемых, образования воронок и других мирных целей. Кратер оставшийся после подземного ядерного взрыва «Sedan», Невада, США. 1960 год. Самый большой искусственный кратер в США. Взрыв проводился в рамках операции «Лемех» - программы для изучения использования ядерного оружия для добычи полезных ископаемых, образования воронок и других мирных целей. Плакат 1950-х годов, рекламирующий экскурсии на ядерные испытания недалеко от Лас-Вегаса, штат Невада. Плакат 1950-х годов, рекламирующий экскурсии на ядерные испытания недалеко от Лас-Вегаса, штат Невада. Нет - нейтронным бомбам Изображен сторонник американского империализма в шляпе и деловом костюме, в руках он держит знамя с нейтронной бомбой, на протяжении десятилетий постоянно испытуемой в США. Первый взрыв нейтронного оружия был произведен в 1963 году в штате Невада, на полигоне. В 1976 году были произведены испытания уже с обновленным ядерным зарядом. К. Владимиров, 1980г. Нет - нейтронным бомбам Изображен сторонник американского империализма в шляпе и деловом костюме, в руках он держит знамя с нейтронной бомбой, на протяжении десятилетий постоянно испытуемой в США. Первый взрыв нейтронного оружия был произведен в 1963 году в штате Невада, на полигоне. В 1976 году были произведены испытания уже с обновленным ядерным зарядом. К. Владимиров, 1980г. Ядерный чемоданчик первого президента СССР М.С. Горбачева и затем первого президента России Б.Н. Ельцина. Ядерный чемоданчик первого президента СССР М.С. Горбачева и затем первого президента России Б.Н. Ельцина. Сценарий ядерного безумия Плакат времен последнего этапа холодной войны между двумя сверхдержавами СССР и США посвящен опасной американской программе "Стратегической оборонной инициативы", которая была утверждена президентом Р. Рейганом 23 марта 1983 г. как масштабная система, занимающая часть космического пространства. В соответствие с программой главные элементы вооружения - лазерное, пучковое и ракетное оружие должно было находиться на околоземной орбите и могло поражать не только ракеты, но и другие объекты в космическом пространстве. Автор неизвестен, 1980-е гг. Сценарий ядерного безумия Плакат времен последнего этапа холодной войны между двумя сверхдержавами СССР и США посвящен опасной американской программе "Стратегической оборонной инициативы", которая была утверждена президентом Р. Рейганом 23 марта 1983 г. как масштабная система, занимающая часть космического пространства. В соответствие с программой главные элементы вооружения - лазерное, пучковое и ракетное оружие должно было находиться на околоземной орбите и могло поражать не только ракеты, но и другие объекты в космическом пространстве. Автор неизвестен, 1980-е гг. Борьба за разрядку - главный залог мирного будущего человечества! (Сурьянинов Р.) 1980 год