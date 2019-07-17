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ОПК Ядерный оружейный комплекс ядерные боеприпасы атомное оружие

ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие

 

Борьба за разрядку - главный залог мирного будущего человечества! (Сурьянинов Р.) 1980 год Борьба за разрядку - главный залог мирного будущего человечества! (Сурьянинов Р.) 1980 год
Советский плакат против ядерной войны, 1980-е годы Советский плакат против ядерной войны, 1980-е годы
Нет! нейтронному оружию СССР, 1982 г. Корецкий В.Б. Нет! нейтронному оружию СССР, 1982 г. Корецкий В.Б.
Каждан Е.А., 1983 г. Каждан Е.А., 1983 г.
«И жизнь и смерть в твоих руках» Антивоенный плакат СССР - Борись за Мир! Каракашев В.С., год не определен. «И жизнь и смерть в твоих руках» Антивоенный плакат СССР - Борись за Мир! Каракашев В.С., год не определен.
Предотвратим ядерную войну! Изображены капиталисты Запада, безудержно рыдающие над неудавшимся планом развертывания ядерных военных действий. В центре плаката - ядерная боеголовка, перечеркнутая Советско-американским соглашением о предотвращении ядерной войны от 22 июня 1973 года. М. Абрамов, 1974г. Предотвратим ядерную войну! Изображены капиталисты Запада, безудержно рыдающие над неудавшимся планом развертывания ядерных военных действий. В центре плаката - ядерная боеголовка, перечеркнутая Советско-американским соглашением о предотвращении ядерной войны от 22 июня 1973 года. М. Абрамов, 1974г.
Хиросима не должна повториться! Плакат, посвященный атомной трагедии периода Второй мировой войны, произошедшей в японском городе Хиросима. 6 августа 1945 г. американский атомный бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу "Малыш", эквивалентную по мощности 13—18 килотоннам тротила. Автор неизвестен, 1982г. Хиросима не должна повториться! Плакат, посвященный атомной трагедии периода Второй мировой войны, произошедшей в японском городе Хиросима. 6 августа 1945 г. американский атомный бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу "Малыш", эквивалентную по мощности 13—18 килотоннам тротила. Автор неизвестен, 1982г.
Или победит наш разум, или жизнь погибнет разом. Холодная война. (Цыганков Б.) 1987 год Или победит наш разум, или жизнь погибнет разом. Холодная война. (Цыганков Б.) 1987 год
Ядерной войне - нет! Борис Ефимов 1973 год Ядерной войне - нет! Борис Ефимов 1973 год
«ЗА МИР, ГУМАНИЗМ, ПРОТИВ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ» «ЗА МИР, ГУМАНИЗМ, ПРОТИВ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ»
Мир без атомных ракет! (Палуй Д.) 1980-е годы Мир без атомных ракет! (Палуй Д.) 1980-е годы
Предотвратить ядерную угрозу. (Смирнов А.К., Смыслов А.Н.) 1988 год Плакат «Предотвратить ядерную угрозу» относится к заключительному этапу холодной войны: «Объединив свои усилия, народы могут и должны отвести угрозу ядерного уничтожения. Предотвратить ядерную угрозу. (Смирнов А.К., Смыслов А.Н.) 1988 год Плакат «Предотвратить ядерную угрозу» относится к заключительному этапу холодной войны: «Объединив свои усилия, народы могут и должны отвести угрозу ядерного уничтожения.
Ядерный шантаж США - угроза миру! Просветительский плакат времён холодной войны. Открывает глаза читателю на опасность ядерной политики Американского правительства и угрозу мировой безопасности. Автор неизвестен, 1986г. Ядерный шантаж США - угроза миру! Просветительский плакат времён холодной войны. Открывает глаза читателю на опасность ядерной политики Американского правительства и угрозу мировой безопасности. Автор неизвестен, 1986г.
Пустыня после ядерных испытаний, 1990–е годы, Невада, США . Результаты испытаний около 800 ядерных взрывов в период с 1951 по 1992 годы в штате Невада, в районе известном как Nevada Test Site. Пустыня после ядерных испытаний, 1990–е годы, Невада, США . Результаты испытаний около 800 ядерных взрывов в период с 1951 по 1992 годы в штате Невада, в районе известном как Nevada Test Site.
Кратер оставшийся после подземного ядерного взрыва «Sedan», Невада, США. 1960 год. Самый большой искусственный кратер в США. Взрыв проводился в рамках операции «Лемех» - программы для изучения использования ядерного оружия для добычи полезных ископаемых, образования воронок и других мирных целей. Кратер оставшийся после подземного ядерного взрыва «Sedan», Невада, США. 1960 год. Самый большой искусственный кратер в США. Взрыв проводился в рамках операции «Лемех» - программы для изучения использования ядерного оружия для добычи полезных ископаемых, образования воронок и других мирных целей.
Плакат 1950-х годов, рекламирующий экскурсии на ядерные испытания недалеко от Лас-Вегаса, штат Невада. Плакат 1950-х годов, рекламирующий экскурсии на ядерные испытания недалеко от Лас-Вегаса, штат Невада.
Нет - нейтронным бомбам Изображен сторонник американского империализма в шляпе и деловом костюме, в руках он держит знамя с нейтронной бомбой, на протяжении десятилетий постоянно испытуемой в США. Первый взрыв нейтронного оружия был произведен в 1963 году в штате Невада, на полигоне. В 1976 году были произведены испытания уже с обновленным ядерным зарядом. К. Владимиров, 1980г. Нет - нейтронным бомбам Изображен сторонник американского империализма в шляпе и деловом костюме, в руках он держит знамя с нейтронной бомбой, на протяжении десятилетий постоянно испытуемой в США. Первый взрыв нейтронного оружия был произведен в 1963 году в штате Невада, на полигоне. В 1976 году были произведены испытания уже с обновленным ядерным зарядом. К. Владимиров, 1980г.
Ядерный чемоданчик первого президента СССР М.С. Горбачева и затем первого президента России Б.Н. Ельцина. Ядерный чемоданчик первого президента СССР М.С. Горбачева и затем первого президента России Б.Н. Ельцина.
Сценарий ядерного безумия Плакат времен последнего этапа холодной войны между двумя сверхдержавами СССР и США посвящен опасной американской программе "Стратегической оборонной инициативы", которая была утверждена президентом Р. Рейганом 23 марта 1983 г. как масштабная система, занимающая часть космического пространства. В соответствие с программой главные элементы вооружения - лазерное, пучковое и ракетное оружие должно было находиться на околоземной орбите и могло поражать не только ракеты, но и другие объекты в космическом пространстве. Автор неизвестен, 1980-е гг. Сценарий ядерного безумия Плакат времен последнего этапа холодной войны между двумя сверхдержавами СССР и США посвящен опасной американской программе "Стратегической оборонной инициативы", которая была утверждена президентом Р. Рейганом 23 марта 1983 г. как масштабная система, занимающая часть космического пространства. В соответствие с программой главные элементы вооружения - лазерное, пучковое и ракетное оружие должно было находиться на околоземной орбите и могло поражать не только ракеты, но и другие объекты в космическом пространстве. Автор неизвестен, 1980-е гг.
Борьба за разрядку - главный залог мирного будущего человечества! (Сурьянинов Р.) 1980 год

 

 

 

СОБЫТИЯ


17.07.2019 В Сеть попал секретный список мест базирования ядерных боеголовок США

Утечка из НАТО В интернете был опубликован доклад, подготовленный для одного из комитетов НАТО, в котором авторы случайно указали, где именно в Европе размещено американское ядерное оружие. До этого сведения о его наличии в европейских странах официально оставались тайной, хотя на самом деле об этом все знали, пишет газета The Washington Post. Доклад называется «Но
28.08.2009 Атомная бомба и безопасность страны: 60 лет спустя

альцев и сибиряков (35 и 37% соответственно), приверженцев ЛДПР (30%) и «Справедливой России» (29%), респондентов моложе 34 лет (30-31%). Спустя шестьдесят лет после создания советской атомной бомбы, ядерное оружие является главной гарантией безопасности нашей страны, считают 53% россиян. 27% полагают, что ядерное оружие играет важную, но не решающую роль (в 2006 году - 31%). По мнен
28.07.2009 Ядерное оружие КНДР: угроза для России?

отношении России не угрожает ни одно из государств (10% против 14%). По сравнению с 2006 годом возросла доля россиян, уверенных в необходимости изоляции от мирового сообщества стран, разрабатывающих ядерное оружие (с 47% до 52%). Такого мнения, как правило, придерживаются, сторонники КПРФ и «Справедливой России» (по 56%), а также жители малых городов и сел (78%). Им оппонируют 31% респонде
09.06.2009 КНДР обещает использовать ядерное оружие для карающего удара

Северная Корея пригрозила применить ядерное оружие по любому, кто посмеет "посягнуть на суверенитет" страны. Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, такое обещание опубликовано официальным информагентством КНДР. "Наши яд
30.10.2008 Пентагон намерен модернизировать ядерное оружие

тывает острую нехватку квалифицированных проектировщиков и технологов, а последние ядерные испытания проводились в 1992г., подчеркнул глава Пентагона, выступая с речью в Фонде Карнеги. По его словам, ядерное оружие, стоящее на вооружении США, нельзя назвать ненадежным. "Однако из-за отсутствия модернизации не может быть уверенности в будущем наших вооружений", - отметил Р.Гейтс. При этом ми
05.03.2008 Армия США намерена освоить ядерное оружие нового поколения

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, США по-прежнему нуждаются в ядерном оружии в качестве средства устрашения, причем с нынешнего момента намерены брать на вооружение ядерное оружие нового типа. Такое заявление сделал глава стратегического командования Вооруженных сил страны Кевин Чилтон. Чилтон считает, что США в настоящее время необходимо модернизированное
10.12.2007 Израиль считает, что Иран способен произвести ядерное оружие к 2010 году

Израиль считает, что Иран способен произвести ядерное оружие к 2010г. несмотря на недавний доклад Национальной разведки США, в котором утверждается, что Тегеран приостановил программу создания такого оружия в 2003 г. Как передает РБК со сс
26.09.2007 Казахстан: Договор о нераспространении ядерного оружия надо адаптировать к новым реалиям

Казахстан предлагает адаптировать Договор о нераспространении ядерного оружия к новым реалиям. Такое заявление сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая в Нью-Йорке на дебатах 62-й сессии Генеральной Ассамблеи О
29.08.2006 57 лет назад была испытана первая советская атомная бомба

Первая советская атомная бомба РДС-1 (так называемое "изделие 501") была создана в бывшем КБ-11, ныне Российский федеральный ядерный центр, ВНИИЭФ, под научным руководством Игоря Васильевича Курчатова и Юлия Бо
29.08.2006 57 лет назад была испытана первая советская атомная бомба

Первая советская атомная бомба РДС-1 (так называемое "изделие 501") была создана в бывшем КБ-11, ныне Российский федеральный ядерный центр, ВНИИЭФ, под научным руководством Игоря Васильевича Курчатова и Юлия Бо
27.07.2005 В США создается ядерное оружие нового класса

бороны и воссозданная сеть оружейных лабораторий и производств. «С точки зрения администрации Буша, ядерное оружие понадобится нам и в середине XXI столетия, и в дальнейшем», — полагает Ро
27.07.2005 В США создается ядерное оружие нового класса

бороны и воссозданная сеть оружейных лабораторий и производств. «С точки зрения администрации Буша, ядерное оружие понадобится нам и в середине XXI столетия, и в дальнейшем», — полагает Ро

Публикаций - 201, упоминаний - 217

ОПК и организации, системы, технологии, персоны:

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Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1215 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 906 4
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 288 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 352 3
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3011 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13164 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9638 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2417 3
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 427 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7342 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5817 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29556 3
Ubisoft - Massive Entertainment World in Conflict - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 62 27
Ubisoft - MassTech Engine 27 26
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3045 7
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1925 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1547 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5226 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Linux OS 11430 3
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 96 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 2
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 51 2
Microsoft Office 4126 2
Microsoft Windows 16796 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2964 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5629 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 217 2
Apple iPhone 6 4861 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 144 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 464 2
GOG - Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов 9 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 2
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 1
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 1
Boeing X-37 - X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) - орбитальный испытательный корабль 28 1
IBM Roadrunner 29 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 1
ESA NEOShield - NEO Shield 2 1
NASA Project Prometheus Program 3 1
NASA JIMO - Jupiter Icy Moons Orbiter - NASA JIME - Jupiter Icy moons Explorer 4 1
OpenAI - ChatGPT 686 1
FreePik 1797 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 1
Atlassian - Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 41 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 644 1
Путин Владимир 3445 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 674 5
ElBaradei Mohamed - Эль-Барадеи Мохаммед 21 4
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 4
Кириенко Сергей 149 4
Bush George - Буш Джордж 336 4
Левкевич Михаил 59 4
Балуевский Юрий 22 3
Курчатов Игорь 8 3
Иванов Сергей 405 3
Гагарин Юрий 98 3
Путилин Владислав 14 2
Корзун Валерий 17 2
Трещев Сергей 10 2
Бударин Николай 6 2
Московский Алексей 6 2
Бурутин Александр 5 2
Каменских Иван 5 2
von Neumann John - фон Нейман Джон 21 2
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 2
Bowersox Kenneth - Бауэрсокс Кеннет 6 2
Григоров Сергей 3 2
Никольский Сергей 3 2
Берия Лаврентий 2 2
Харитон Юлий 5 2
Широбоков Юрий 2 2
Решетов Владимир 6 2
Голованова Елена 6 2
Караханов Рубэн 2 2
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 2
Whitson Peggy - Уитсон Пегги 50 2
Rohlfing Joan - Рольфинг Джоан 2 2
Sampson Victoria - Сэмпсон Виктории 2 2
Белоцерковский Олег 3 2
Сенин Игорь 2 2
Maliki Nasser - Малики Нассер 6 2
Stearns Diane - Стернс Диана 2 2
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 2
Hinton Geoffrey - Хинтон Джеффри 7 2
Burchard Hermann - Бурхард Герман 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 140
Россия - РФ - Российская федерация 164644 68
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3127 57
Земля - планета Солнечной системы 10829 42
Уран - планета Солнечной системы 548 40
Иран - Исламская Республика Иран 1153 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13761 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18964 17
Израиль 2847 17
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 591 17
Ирак - Республика 707 17
Япония 13759 16
Индия - Bharat 5840 14
Африка - Африканский регион 3631 13
Ближний Восток 3138 12
Руанда - Республика 47 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 11
Южная Корея - Республика 7014 11
Венесуэла - Боливарианская Республика 318 11
Европа 24907 10
Франция - Французская Республика 8139 10
Иран - Тегеран 161 10
Япония - Нагасаки 35 9
Германия - Федеративная Республика 13154 9
США - Калифорния 4810 9
США - Колумбия - Вашингтон 1478 9
Азия - Азиатский регион 5888 7
Америка - Американский регион 2204 7
Канада 5058 7
Италия - Итальянская Республика 4494 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2596 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 621 6
Япония - Хиросима 14 5
Казахстан - Республика 6002 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 5
Солнечная система - Solar system 2565 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2808 5
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1125 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 722 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9081 105
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3369 100
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57161 36
СССР и США - Холодная война 213 28
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33390 22
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6134 22
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1639 21
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8765 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11645 18
Энергетика - Energy - Energetically 5793 17
Физика - Physics - область естествознания 2917 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4597 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4476 12
Плутоний 40 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3950 11
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 381 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10814 11
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53015 8
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1700 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8806 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2090 7
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Ирак - Война в Персидском заливе 224 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2252 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5458 6
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Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 681 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6661 6
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3808 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3008 5
Водородная энергетика - Hydrogen energy 168 5
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 485 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3835 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15866 5
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Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 832 4
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