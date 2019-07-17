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ОПК Ядерный оружейный комплекс ядерные боеприпасы атомное оружие
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4 сентября 1947 - День специалиста по ядерному обеспечению. Празднуется ежегодно 4 сентября — в годовщину создания Специального отдела при Генеральном штабе ВС СССР в 1947 году, на который было возложено руководство проведением испытаний ядерного оружия. С того дня было проведено 715 ядерных испытаний. Последний взрыв прогремел на Новой Земле 24 октября 1990 года.
- Минобороны РФ
- РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации
- ОПК - Ракетные войска - ПВО - Противовоздушная оборона
- U.S. Department of Defense
- Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США
СОБЫТИЯ
|17.07.2019
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В Сеть попал секретный список мест базирования ядерных боеголовок США
Утечка из НАТО В интернете был опубликован доклад, подготовленный для одного из комитетов НАТО, в котором авторы случайно указали, где именно в Европе размещено американское ядерное оружие. До этого сведения о его наличии в европейских странах официально оставались тайной, хотя на самом деле об этом все знали, пишет газета The Washington Post. Доклад называется «Но
|28.08.2009
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Атомная бомба и безопасность страны: 60 лет спустя
альцев и сибиряков (35 и 37% соответственно), приверженцев ЛДПР (30%) и «Справедливой России» (29%), респондентов моложе 34 лет (30-31%). Спустя шестьдесят лет после создания советской атомной бомбы, ядерное оружие является главной гарантией безопасности нашей страны, считают 53% россиян. 27% полагают, что ядерное оружие играет важную, но не решающую роль (в 2006 году - 31%). По мнен
|28.07.2009
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Ядерное оружие КНДР: угроза для России?
отношении России не угрожает ни одно из государств (10% против 14%). По сравнению с 2006 годом возросла доля россиян, уверенных в необходимости изоляции от мирового сообщества стран, разрабатывающих ядерное оружие (с 47% до 52%). Такого мнения, как правило, придерживаются, сторонники КПРФ и «Справедливой России» (по 56%), а также жители малых городов и сел (78%). Им оппонируют 31% респонде
|09.06.2009
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КНДР обещает использовать ядерное оружие для карающего удара
Северная Корея пригрозила применить ядерное оружие по любому, кто посмеет "посягнуть на суверенитет" страны. Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, такое обещание опубликовано официальным информагентством КНДР. "Наши яд
|30.10.2008
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Пентагон намерен модернизировать ядерное оружие
тывает острую нехватку квалифицированных проектировщиков и технологов, а последние ядерные испытания проводились в 1992г., подчеркнул глава Пентагона, выступая с речью в Фонде Карнеги. По его словам, ядерное оружие, стоящее на вооружении США, нельзя назвать ненадежным. "Однако из-за отсутствия модернизации не может быть уверенности в будущем наших вооружений", - отметил Р.Гейтс. При этом ми
|05.03.2008
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Армия США намерена освоить ядерное оружие нового поколения
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, США по-прежнему нуждаются в ядерном оружии в качестве средства устрашения, причем с нынешнего момента намерены брать на вооружение ядерное оружие нового типа. Такое заявление сделал глава стратегического командования Вооруженных сил страны Кевин Чилтон. Чилтон считает, что США в настоящее время необходимо модернизированное
|10.12.2007
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Израиль считает, что Иран способен произвести ядерное оружие к 2010 году
Израиль считает, что Иран способен произвести ядерное оружие к 2010г. несмотря на недавний доклад Национальной разведки США, в котором утверждается, что Тегеран приостановил программу создания такого оружия в 2003 г. Как передает РБК со сс
|26.09.2007
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Казахстан: Договор о нераспространении ядерного оружия надо адаптировать к новым реалиям
Казахстан предлагает адаптировать Договор о нераспространении ядерного оружия к новым реалиям. Такое заявление сделал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая в Нью-Йорке на дебатах 62-й сессии Генеральной Ассамблеи О
|29.08.2006
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57 лет назад была испытана первая советская атомная бомба
Первая советская атомная бомба РДС-1 (так называемое "изделие 501") была создана в бывшем КБ-11, ныне Российский федеральный ядерный центр, ВНИИЭФ, под научным руководством Игоря Васильевича Курчатова и Юлия Бо
|29.08.2006
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57 лет назад была испытана первая советская атомная бомба
Первая советская атомная бомба РДС-1 (так называемое "изделие 501") была создана в бывшем КБ-11, ныне Российский федеральный ядерный центр, ВНИИЭФ, под научным руководством Игоря Васильевича Курчатова и Юлия Бо
|27.07.2005
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В США создается ядерное оружие нового класса
бороны и воссозданная сеть оружейных лабораторий и производств. «С точки зрения администрации Буша, ядерное оружие понадобится нам и в середине XXI столетия, и в дальнейшем», — полагает Ро
|27.07.2005
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В США создается ядерное оружие нового класса
бороны и воссозданная сеть оружейных лабораторий и производств. «С точки зрения администрации Буша, ядерное оружие понадобится нам и в середине XXI столетия, и в дальнейшем», — полагает Ро
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