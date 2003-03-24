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Фотокамеры Встроенная камера Built-in camera

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.03.2003 NEC лидирует в производстве мобильников со встроенной камерой

, 8,8% - компании Fujitsu, 7,4% - компании Mitsubishi Electric, 6,7% - компании Sanyo Electric и менее 5% - компании Toshiba. Единственными неяпонскими поставщиками мобильных телефонов, оборудованных встроенной камерой, на японский рынок являются компании Sony Ericsson и Nokia. На конец 2002 г. компания J-Phone продала 8 млн. мобильных телефонов со встроенной камерой, что составляет

27.02.2003 В 2002 г. в мире продали 18 млн. мобильников со встроенной камерой

м квартале 2002 г. 36% продаж телефонов со встроенными камерами в 2002 г. были осуществлены через компанию Vodafone. Также сообщается, что 91% проданных в 2002 г. мобильных телефонов стандарта GSM со встроенной камерой были произведены компанией Nokia; 24% мобильных телефонов стандарта CDMA произведены компанией Samsung. Аналитики прогнозируют, что в этом году в мире будeт продано 37 млн. м
23.10.2002 NEC получила крупный заказ на поставку телефонов cо встроенной камерой в Китай

Японская корпорация NEC сообщила о получении большого заказа из Китая от крупнейшего сотового оператора China Mobile на поставку телефонов со встроенной камерой. До конца нынешнего финансового года (до марта 2003) NEC отправит в Китай полмиллиона телефонов. В следующем финансовом году поставки увеличатся до 1 млн., а к 2005 - до 3 мл
08.10.2002 Производство телефонов со встроенной камерой в Японии выросло за год в 4 раза

Производство мобильных телефонов со встроенной камерой в 2002 году выросло в 4 раза по сравнению с 2001 г. и составит к концу года 18,89 млн. экземпляров, пишет в своем отчете Nikkei Market Access. Год назад таких телефонов произ
28.08.2002 KDDI представила четыре телефона со встроенной камерой

Японский сотовый оператор KDDI и Okinawa Cellular Telephone Co. представили четыре новых модели 3G-телефонов стандарта CDMA2000 1x со встроенной камерой. Одна из моделей - от Toshiba - позволяет записывать видеоролики с частотой 7-8 кадров в секунду и длительностью 15 секунд. Такие "ролики" можно будет пересылать по электронн
19.08.2002 NTT DoCoMo приобрел для своих абонентов более 1 млн. мобильных телефонов со встроенной камерой

Японский оператор беспроводной связи NTT DoCoMo Inc приобрел свыше миллиона мобильных телефонов со встроенной камерой с момента начала их производства в июне и постепенно догоняет по этому показателю своего конкурента - компанию J-Phone Corp, сообщила газета Nihon Keizai Shimbun. Представите
02.08.2002 Sharp представил новый телефон со встроенной камерой

ети мобильной связи). Новый телефон имеет габариты 93 х 48 х 25 мм (в сложенном виде), массу 101 г. Встроенная камера с ПЗС-модулем разрешением 310 тыс. пикселов позволяет получать изображения

19.07.2002 NTT DoCoMo выпустил два новых телефона со встроенной камерой

чески выводятся на дисплей с задержкой в 4 секунды. 2-дюймовый ЖК-дисплей имеет разрешение 65536 цветов, а на обратной стороне имеется еще один ЖК-дисплей, чьи функции такие же, как и в модели D251i. Встроенная камера имеет разрешение 110 тыс. пикселов. Размеры нового телефона - 48 x 26 x 97 мм, вес - 105 г. Источник: Nikkei BizTech News Dept.

Публикаций - 410, упоминаний - 427

Фотокамеры и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 98
Samsung Electronics 11064 80
Sony 6739 73
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 67
Lenovo Motorola 3566 54
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 48
Apple Inc 13154 38
LG Electronics 3735 36
Siemens AG - Siemens Group 2673 34
Microsoft Corporation 25775 31
Intel Corporation 12811 31
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 21
Google LLC 12688 21
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 19
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 17
Nvidia Corp 4002 17
Motorola Inc 1156 17
Sharp Corporation 1062 16
Acer Group - Acer Inc 2776 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 15
HP Inc. 5883 14
Toshiba Corporation 2980 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 13
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Philips 2099 12
HTC Corporation 1512 12
Huawei 4676 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Fujitsu 2105 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
Qualcomm Technologies 1974 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
VAIO 475 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Vodafone Group 1412 8
J-Phone 98 8
Dell EMC 5180 7
Dixis - Диксис - Dиксис 371 13
Связной ГК 1401 12
Евросеть 1421 12
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 11
Carl Zeiss AG 307 9
Совкомбанк Совесть 279 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Visa International 1993 3
Walt Disney Company 647 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Белый Ветер 365 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
Nasdaq Helsinki - Helsinki Stock Exchange - Helsingin Pörssi - Фондовая биржа Хельсинки - Хельсинкская фондовая биржа 6 2
BMW Group 482 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Мосэнерго ПАО 132 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 2
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 2
Магнолия - сеть супермаркетов 20 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
Grundig 42 2
Евросеть - Техмаркет 81 2
Meta Group 54 2
Seiko Instruments Inc - SII 19 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 2
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
101Hotels.com 456 1
Globus - Глобус - Гиперглобус - сеть гипермаркетов 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Конституционный суд РФ 112 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 75
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 15
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Symbian Foundation 38 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 183
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 172
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 153
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 147
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 145
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 105
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 102
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 101
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 96
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 95
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 84
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 79
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 75
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 72
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 70
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 70
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 68
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 68
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 66
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 65
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 65
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 63
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 58
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 56
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 55
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 54
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 52
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 51
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 51
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 49
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 48
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 48
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 47
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 47
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 46
Наушники - Headphones 4478 45
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 557 45
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 44
Аксессуары 4282 43
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 41
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 59
Google Android 15243 51
Microsoft Windows 16882 40
Oracle Java - язык программирования 3469 40
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 37
Nokia Nseries 538 28
Nokia Symbian OS 1411 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 26
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 19
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 18
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 16
Sony Walkman 285 16
Samsung SVR-диктофон 464 16
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 15
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 15
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 15
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 13
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 13
Apple iOS 8583 12
Linux OS 11533 12
Nokia Sirocco 104 11
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 10
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 10
Nvidia GeForce Go 189 10
Siemens C - Siemens CX - Siemens CF - Siemens CC - серия мобильных телефонов 54 10
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Apple iPad 4011 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 10
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 10
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 9
Ксенин Алекс 311 20
Симонов Игорь 103 11
Кожевников Алексей 66 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Москалева Татьяна 73 7
Набоков Сергей 27 7
Попова Мария 141 6
Клинаичев Андрей 33 4
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 3
Малафеев Андрей 52 3
Солонин Виталий 90 3
Константинов Константин 32 3
Brown Dan - Браун Дэн 16 2
Sharp Richard - Шарп Ричард 5 2
Parviz Babak - Парвиз Бабак 7 2
Williams Robbie - Вильямс Робби 10 2
Michaels Peter - Майклс Питер 5 2
Семенов Александр 166 2
Ахметджанов Николай 7 2
Eno Brian - Ино Брайан 4 2
Демидов Михаил 134 2
Лаптева Марина 114 2
Лахова Олеся 35 2
Лубнин Кирилл 29 2
Беляев Дмитрий 32 2
Горюнов Михаил 16 2
Paloranta Mika - Палоранта Мика 2 1
Кузнецова Елена 8 1
Totte Sven - Тоттe Свен 1 1
Быченко Андрей 4 1
Гринченко Сергей 1 1
Брылев Дмитрий 2 1
Cassini Roberto - Кассини Роберто 1 1
Willy Ashan - Вилли Ашан 5 1
Sarin Arun - Сарин Арун 20 1
Лило Кирилл 2 1
Гузеев Валерий 4 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Артамонов Олег 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 155
Европа 24964 63
Япония 13807 58
Южная Корея - Республика 7052 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 44
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 37
Финляндия - Финляндская Республика 3697 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Азия - Азиатский регион 5920 23
Швеция - Королевство 3782 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Китай - Тайвань 4245 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Испания - Каталония - Барселона 752 8
Нидерланды 3746 8
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Америка - Американский регион 2206 6
Америка Южная 884 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Испания - Королевство 3840 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Великобритания - Лондон 2432 5
Сингапур - Республика 1953 4
Индия - Bharat 5869 4
Канада 5081 4
Ближний Восток 3154 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Европа Западная 1496 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 46
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 33
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 26
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Английский язык 7030 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 16
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 13
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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