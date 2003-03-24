NEC лидирует в производстве мобильников со встроенной камерой , 8,8% - компании Fujitsu, 7,4% - компании Mitsubishi Electric, 6,7% - компании Sanyo Electric и менее 5% - компании Toshiba. Единственными неяпонскими поставщиками мобильных телефонов, оборудованных встроенной камерой, на японский рынок являются компании Sony Ericsson и Nokia. На конец 2002 г. компания J-Phone продала 8 млн. мобильных телефонов со встроенной камерой, что составляет

В 2002 г. в мире продали 18 млн. мобильников со встроенной камерой м квартале 2002 г. 36% продаж телефонов со встроенными камерами в 2002 г. были осуществлены через компанию Vodafone. Также сообщается, что 91% проданных в 2002 г. мобильных телефонов стандарта GSM со встроенной камерой были произведены компанией Nokia; 24% мобильных телефонов стандарта CDMA произведены компанией Samsung. Аналитики прогнозируют, что в этом году в мире будeт продано 37 млн. м

NEC получила крупный заказ на поставку телефонов cо встроенной камерой в Китай Японская корпорация NEC сообщила о получении большого заказа из Китая от крупнейшего сотового оператора China Mobile на поставку телефонов со встроенной камерой. До конца нынешнего финансового года (до марта 2003) NEC отправит в Китай полмиллиона телефонов. В следующем финансовом году поставки увеличатся до 1 млн., а к 2005 - до 3 мл

Производство телефонов со встроенной камерой в Японии выросло за год в 4 раза Производство мобильных телефонов со встроенной камерой в 2002 году выросло в 4 раза по сравнению с 2001 г. и составит к концу года 18,89 млн. экземпляров, пишет в своем отчете Nikkei Market Access. Год назад таких телефонов произ

KDDI представила четыре телефона со встроенной камерой Японский сотовый оператор KDDI и Okinawa Cellular Telephone Co. представили четыре новых модели 3G-телефонов стандарта CDMA2000 1x со встроенной камерой. Одна из моделей - от Toshiba - позволяет записывать видеоролики с частотой 7-8 кадров в секунду и длительностью 15 секунд. Такие "ролики" можно будет пересылать по электронн

NTT DoCoMo приобрел для своих абонентов более 1 млн. мобильных телефонов со встроенной камерой Японский оператор беспроводной связи NTT DoCoMo Inc приобрел свыше миллиона мобильных телефонов со встроенной камерой с момента начала их производства в июне и постепенно догоняет по этому показателю своего конкурента - компанию J-Phone Corp, сообщила газета Nihon Keizai Shimbun. Представите

Sharp представил новый телефон со встроенной камерой ети мобильной связи). Новый телефон имеет габариты 93 х 48 х 25 мм (в сложенном виде), массу 101 г. Встроенная камера с ПЗС-модулем разрешением 310 тыс. пикселов позволяет получать изображения