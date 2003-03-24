Индексная книга CNews*
Фотокамеры Встроенная камера Built-in camera
Публикаций - 384, упоминаний - 400
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 314 20
|Симонов Игорь 100 11
|Кожевников Алексей 65 10
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 8
|Набоков Сергей 28 7
|Москалева Татьяна 73 7
|Попова Мария 140 6
|Клинаичев Андрей 33 4
|Константинов Константин 32 3
|Малафеев Андрей 51 3
|Солонин Виталий 89 3
|Лубнин Кирилл 29 2
|Беляев Дмитрий 25 2
|Семенов Александр 102 2
|Ахметджанов Николай 7 2
|Лаптева Марина 115 2
|Лахова Олеся 35 2
|Горюнов Михаил 16 2
|Демидов Михаил 133 2
|Чичваркин Евгений 162 1
|Ефремов Сергей 16 1
|Mukerji Sandip - Мукерджи Сандип 1 1
|Попов Борис 16 1
|Фрадков Михаил 159 1
|Одинцов Дмитрий 98 1
|Овчинников Василий 7 1
|Кузьмин Андрей 10 1
|Spiegel Evan - Шпигель Эван 3 1
|Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
|Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 1
|Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
|Шамолин Михаил 124 1
|Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 313 1
|Миньковский Михаил 23 1
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 1
|Лацанич Василь 105 1
|Носков Константин 231 1
|Соколов Алексей 131 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 185 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.