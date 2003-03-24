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Фотокамеры Встроенная камера Built-in camera



24.03.2003 NEC лидирует в производстве мобильников со встроенной камерой
27.02.2003 В 2002 г. в мире продали 18 млн. мобильников со встроенной камерой
23.10.2002 NEC получила крупный заказ на поставку телефонов cо встроенной камерой в Китай
08.10.2002 Производство телефонов со встроенной камерой в Японии выросло за год в 4 раза
28.08.2002 KDDI представила четыре телефона со встроенной камерой
19.08.2002 NTT DoCoMo приобрел для своих абонентов более 1 млн. мобильных телефонов со встроенной камерой
02.08.2002 Sharp представил новый телефон со встроенной камерой
19.07.2002 NTT DoCoMo выпустил два новых телефона со встроенной камерой

Публикаций - 384, упоминаний - 400

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 99
Samsung Electronics 9806 79
Sony 6491 74
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 68
Lenovo Motorola 3505 54
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2975 50
LG Electronics 3548 36
Apple Inc 11330 35
Siemens AG - Siemens Group 2551 34
Intel Corporation 11722 30
Microsoft Corporation 23687 30
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6367 25
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1761 21
Zoom Int - Zoom Video Communications 1345 20
Google LLC 11076 20
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 17
Nvidia Corp 3235 17
Motorola Inc 1136 17
Sharp Corporation 1044 16
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 151 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 15
Toshiba Corporation 2898 15
HP Inc. 5579 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 1961 13
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2430 13
Meta Platforms - Facebook 4350 12
Philips 2055 12
HTC Corporation 1493 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9744 11
KDDI Corporation 263 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 11
Fujitsu 2047 11
Siemens AG - Сименс Россия 419 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1332 10
HP - Hewlett-Packard 3602 9
Qualcomm Technologies 1722 9
AMD - Advanced Micro Devices 3898 9
Dell EMC 4945 8
Vodafone Group 1343 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8147 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6278 13
Dixis - Диксис 360 13
Евросеть 1401 12
Связной ГК 1347 12
Carl Zeiss AG 299 10
Россети Ленэнерго 2378 10
Совкомбанк Совесть 269 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1043 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1780 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6004 3
Белый Ветер 353 3
Visa International 1882 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 687 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2539 3
Лента - Сеть розничной торговли 1763 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 251 3
Seiko Instruments Inc - SII 18 2
Магнолия - сеть супермаркетов 16 2
Мосэнерго ПАО 125 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 299 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 141 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1917 2
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 2
Grundig 30 2
Евросеть Техмаркет 80 2
BMW Group 414 2
Meta Group 55 2
Walt Disney Company 575 2
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 121 1
Мариинский театр - Государственный академический 41 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 87 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 33 1
Роснефть НК - нефтяная компания 485 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 348 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10559 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 862 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9425 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 562 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 667 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 154 2
Судебная власть - Judicial power 2130 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 893 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18348 2
Петербургский метрополитен ГУП 120 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2756 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3817 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4641 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 29 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3038 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 483 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 1
Конституционный суд РФ 103 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 163 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 969 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 153 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 988 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Верховный суд Российской Федерации 789 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 954 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2859 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3399 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 832 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1694 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 68
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 13
4CIO 725 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 193 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1373 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2597 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Symbian Foundation 38 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11966 177
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22555 168
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21746 148
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25696 145
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6789 138
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40208 127
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80139 113
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19403 100
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6175 99
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8783 93
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22362 92
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11676 90
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9401 78
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12748 72
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12896 72
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17589 71
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9504 70
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3259 67
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4467 67
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8545 66
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5471 65
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5722 64
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5772 62
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3878 61
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1133 58
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13381 58
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7648 55
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4548 54
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2024 54
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17750 53
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 999 52
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2745 50
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3287 50
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13713 49
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11789 48
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6275 47
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 524 45
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15214 43
Наушники - Headphones 3615 42
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1661 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4379 57
Google Android 12779 48
Oracle Java - язык программирования 2794 38
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 37
Microsoft Windows 14619 37
Nokia Symbian OS 1400 27
Apple iPhone - серия смартфонов 6704 27
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 20
Microsoft Windows 2000 12783 20
Nokia Nseries 432 20
Microsoft Skype 1986 18
Sony Walkman 285 17
Google Play - Google Store - Android Market 3007 16
Samsung SVR-диктофон 447 16
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 88 16
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 321 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 15
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 15
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 48 15
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 14
Microsoft Windows BitLocker 1290 13
Apple iPhone 6 6265 13
Apple iOS 6945 12
Nokia Sirocco 97 11
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 11
Microsoft Windows XP 2370 11
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 937 11
Linux OS 8442 11
Samsung SGH - серия смартфонов 104 11
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 10
Apple iPad 3757 10
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 58 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2884 9
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 9
Google YouTube - Видеохостинг 2470 9
Nokia 6230 42 8
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 201 8
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 586 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 864 7
Ксенин Алекс 314 20
Симонов Игорь 100 11
Кожевников Алексей 65 10
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 8
Набоков Сергей 28 7
Москалева Татьяна 73 7
Попова Мария 140 6
Клинаичев Андрей 33 4
Константинов Константин 32 3
Малафеев Андрей 51 3
Солонин Виталий 89 3
Лубнин Кирилл 29 2
Беляев Дмитрий 25 2
Семенов Александр 102 2
Ахметджанов Николай 7 2
Лаптева Марина 115 2
Лахова Олеся 35 2
Горюнов Михаил 16 2
Демидов Михаил 133 2
Чичваркин Евгений 162 1
Ефремов Сергей 16 1
Mukerji Sandip - Мукерджи Сандип 1 1
Попов Борис 16 1
Фрадков Михаил 159 1
Одинцов Дмитрий 98 1
Овчинников Василий 7 1
Кузьмин Андрей 10 1
Spiegel Evan - Шпигель Эван 3 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 24 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 1
Шамолин Михаил 124 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 64 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 313 1
Миньковский Михаил 23 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 1
Лацанич Василь 105 1
Носков Константин 231 1
Соколов Алексей 131 1
Brin Sergey - Сергей Брин 185 1
Россия - РФ - Российская федерация 125371 141
Европа 21469 60
Япония 13018 58
Южная Корея - Республика 6326 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50516 44
Финляндия - Финляндская Республика 3487 37
Солнце - звезда Солнечной системы 4929 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17224 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15332 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39941 29
Германия - Федеративная Республика 12146 26
Азия - Азиатский регион 5090 21
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Франция - Французская Республика 7110 11
Америка Северная 3118 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15401 8
Нидерланды 3332 8
Испания - Каталония - Барселона 718 8
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 780 7
Америка 2159 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13313 6
Америка Южная 723 6
США - Нью-Йорк 3100 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6401 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 6
Африка - Африканский регион 3298 6
Испания - Королевство 3618 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1631 5
Великобритания - Лондон 2377 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1750 5
Земля - планета Солнечной системы 9842 5
Италия - Итальянская Республика 4241 5
Европа Западная 1418 4
Сингапур - Республика 1780 4
Индия - Республика 5124 4
Россия - СФО - Новосибирск 3778 4
Ближний Восток 2679 4
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6228 4
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 270 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11024 4
CNews - ZOOM.CNews 1761 21
Thomson Reuters - Рейтер 5787 14
Cellular News 233 6
NE Asia Online 313 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 526 5
91Mobiles 1723 4
AppleInsider 387 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1252 3
DigiTimes - Издание 1297 3
AP - Associated Press 1994 3
Telecom.paper 197 2
RCR News 107 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11029 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 2
HPC.ru 117 2
Korea Times 129 2
ZDnet 596 2
Engadget - Блог о технологиях 421 2
The Register 1426 1
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