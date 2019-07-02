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Sony Walkman
СОБЫТИЯ
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|02.07.2019
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Walkman отмечает юбилей
1 июля исполнилось 40 лет со дня выпуска первого плеера серии Sony Walkman. Первая модель имела название WALKMAN TPS-L2. Она практически мгновенно завоев
|15.05.2017
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Sony Walkman WS620 готов к любым испытаниям
Новая серия компактных MP3-плееров Sony Walkman WS620 объединяет наушники и базу в одном корпусе – благодаря чему идеально подходит д
|20.01.2017
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Новые Sony Walkman: три модели, черыре цвета
Серия медиаплееров Sony Walkman NW-A30 будет представлена на российском рынке тремя моделями. Новинки будут иметь ном
|19.04.2016
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Вся соль - в корпусе
Легендарная марка портативных медиалееров Walkman пополнилась моделью Sony Walkman WS413/WS414. Корпус нового аудиоплеера устойч
|03.09.2015
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Sony NW-ZX100HN - новое чудо в серии Walkman
дороге будет интересно узнать подробности о новом медиаплеере Sony NW-ZX100HN из легендарной серии Walkman. О высоком качестве медиаплеера говорит всё. Но первое впечатление складывается, коне
|19.02.2015
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Sony отказывается от наушников, Blu-ray-плееров и бренда Walkman
ес по выпуску видео- и аудиотехники Video & Sound. Завершить эту процедуру планируется к октябрю 2015 г., говорится в официальном сообщении. Как пишет Financial Times, указанный бизнес включает бренд Walkman. Также в него входит выпуск Blu-ray-плееров и наушников, добавляет издание What Hi-Fi? Корпорация планирует сконцентрироваться на производстве CMOS-сенсоров для цифровых камер (подразде
|26.01.2015
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Sony - повелитель мобильного звука
, компания Sony представила четыре устройства с поддержкой формата High Resolution Audio. Это плеер Walkman A15, наушники Sony MDR-Z7 и наушники-вкладыши XBA-Z5, а также усилитель для наушников
|10.10.2014
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Sony представила новинки с поддержкой формата High Resolution Audio
, компания Sony представила четыре устройства с поддержкой формата High Resolution Audio. Это плеер Walkman A15, наушники Sony MDR-Z7 и наушники-вкладыши XBA-Z5, а также усилитель для наушников
|13.02.2014
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Бутылка с музыкальным секретом
Новозеландское рекламное агентство DraftFCB нашло необычный способ продажи медиаплееров Sony Walkman NWZ-W270. Благодаря остроумной идее DraftFCB, плеерами стали торговать через аппараты
|30.07.2012
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Новые модели плееров Sony Walkman - в России
Sony представила на российском рынке четыре новые модели карманных плееров Walkman: F800, S770BT, E570 и E470. Walkman F800 базируется на платформе Android 4.0.
|23.07.2012
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Sony представила Walkman на Android 4.0
Компания Sony представила линейку портативных медиаплееров семейства Walkman – Sony Walkman NWZ-F80x. Линейка появится в августе в трёх вариантах: NWZ-F804
|03.04.2012
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Sony Walkman на ОС Android
Результатом их усилий стало недавнее появление нового музыкального плеера с поддержкой видео - Sony Walkman серии Z, работающий под управлением Android. Установка операционной системы Android н
|14.09.2011
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Sony разработала плеер Walkman Z на двухъядерном процессоре
Компания Sony представила новый PMP в линейке Walkman. Устройство получило название Walkman Z. В нем есть 4.3-дюймовый экран WVGA-ра
|23.08.2011
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Sony Ericsson анонсировала новый музыкальный «гуглофон» Live with Walkman
Компания Sony Ericsson сообщила о выходе Sony Ericsson Live with Walkman - смартфона на платформе Android, который предлагает новый способ прослушивания музык
|29.07.2011
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Sony обновила модельный ряд плееров Walkman
Компания Sony обновила линейки E, S и A своих медиаплееров Walkman. Новые модели NWZ-E460, NWZ-S760BT и NWZ-A860 поступят в магазины уже в сентябре. Все новинки представляют собой компактные плееры со встроенной флэш-памятью (объём от 4 до 16 гигабайт
|27.07.2011
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Sony показала новый плеер Walkman
Компания Sony анонсировала новую версию плеера Walkman. Первым таким устройством стал NWZA865B. Это портативный тонкий плеер с 8, 16 или 64 Гб памяти, имеющий функцию беспроводной передачи данных и потокового вещания аудиоконтента. Предполо
|15.07.2011
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Sony сделала влагозащищенный плеер Walkman
я работы на час времени. Устройство имеет память на 2 и на 4 Гб. Sony сделала влагозащищенный плеер Walkman Стоимость моделей составит 60 и 80 долларов, соответственно.
|08.07.2011
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Sony уничтожит производство Walkman-плееров
Компания Sony собирается закрыть производство плееров Walkman на дисках.
|03.06.2011
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Sony создала сверхмалый плеер Walkman
Sony расширила свою линейку MP3-плееров с помощью нового устройства Mini Candybar Walkman NWZ-E053. Оно имеет компактный размер (33,5х77х10,3мм) и обладает тремя
|16.12.2010
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Sony Ericsson задерживает выпуск тачфона линейки Walkman
Компания Sony Ericsson, представившая в июне 2010 года аппарат Yendo, являющийся первым полноценным тачфоном в линейке Walkman, откладывает начала продаж устройства до февраля 2011 года. Ранее сообщалось, что аппарат увидит свет до конца 2010 года, в частности, речь шла об октябре. Устройство Yendo не является
|25.10.2010
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Завершилась эра кассетных плееров Walkman
Корпорация Sony объявила о прекращении производства кассетных плееров Walkman, пишет CrunchGear со ссылкой на японское издание IT Media. Последняя партия устройств
|25.10.2010
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Завершилась эра кассетных плееров Walkman
Корпорация Sony объявила о прекращении производства кассетных плееров Walkman, пишет CrunchGear. Последняя партия устройств была поставлена розничным сетям в апрел
|27.09.2010
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Sony создала плеер Walkman в сверхтонком корпусе
Компания Sony анонсировала новый плеер Walkman S750. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе толщиной 7.2 мм. Сам плеер воспроизв
|16.09.2010
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Sony расширила линейку плееров Walkman
Компания Sony выпустила новую линейку серию плееров Walkman. Топовым устройством является NW-A850, в котором используется специальная система уси
|07.09.2010
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Sony показала «таинственный» аудиоплеер Walkman на IFA-2010
На стенде компании Sony, относящемся к плеерам Walkman, на выставке IFA-2010 была замечена одна неизвестная модель нового плеера. Устройство NWZ-754 не было указано в списке выставленных моделей, для каждой из которых на экране транслировал
|12.08.2010
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Sony вывела на рынок бюджетные плееры Walkman
Компания Sony представила новую модель аудиоплеера Walkman начального уровня. Устройство Sony E350 будет поставляться с двумя разными объемами в
|16.07.2010
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Sony пополнила линейку аудио- видеоплееров Walkman
Этим летом Sony пополнит семейство WALKMAN несколькими моделями видео/MP3-плееров. Речь идет о WALKMAN E450 и WALKMAN<
|14.04.2010
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Новые телефоны Walkman от Sony Ericsson. ФОТО
Компания Sony Ericsson ответила на анонс Nokia двумя новыми слайдерами семейства Walkman. По аналогии с другими последними новинками вендора новые модели получили уникальные
|14.04.2010
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Новые слайдеры Walkman от Sony Ericsson
Компания Sony Ericsson ответила на анонс Nokia двумя новыми слайдерами семейства Walkman. По аналогии с другими последними новинками вендора новые модели получили уникальные названия – Zylo и Spiro. Особенностью Zylo является то, что этот мобильник поддерживает аудиоформат
|13.01.2010
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Sony представляет в России самый тонкий плеер Walkman
Компания Sony анонсировала новый плеер – Walkman NWZ-A845, – толщина корпуса которого составляет 7,2 мм. Согласно пресс-релизу, это са
|26.08.2009
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Новые плееры Sony Walkman. ФОТО
Российское представительство компании Sony представило два новых плеера Walkman – S540 и E440. Особенностью первой модели является встроенные стереофонические динами
|07.04.2009
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Sony Ericsson выпускает слайдер и моноблок
Компания Sony Ericsson анонсировала два новых телефона – W205 Walkman и S312. W205 Walkman – музыкальный слайдер начального уровня. Имеет встроенное
|02.09.2008
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Sony представила новые модели плееров Walkman
Компания Sony представила шесть новых моделей портативных медиаплееров Walkman. Новые плееры поддерживают MP3, WMA и перенос файлов простым способом Drag & Drop. Плееры NWZ-S736F с 4 ГБ ($150) и NWZ-S738F с 8 ГБ памяти ($180) оборудованы технологией SensMe. Данная
|23.07.2008
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Три новых мобильника от Sony Ericsson. ФОТО
Компания Sony Ericsson отмечает трехлетие со дня выпуска первого телефона под брендом Walkman анонсом трех новых моделей и шести музыкальных аксессуаров. По словам главы подраздел
|21.02.2008
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Sony представила новый медиаплеер
Европейское представительство Sony анонсировало новую линейку медиаплееров Walkman NWZ-A820. В зависимости от модели, устройства обладают 4 (A826), 8 (A828) или 16 (A82
|07.11.2007
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Три новых мобильника от Sony Ericsson. ФОТО
Компания Sony Ericsson анонсировала три новых мобильных телефона: K660, W890 и W380 Walkman, предназначенных для работы в сетях GSM/GPRS/EDGE и UMTS/HSDPA (первые две модели). S
|28.09.2007
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Sony анонсировала новые плееры Walkman в России
Москве прошла конференция компании Sony, посвященная выходу на российский рынок портативных плееров Walkman нового поколения: серий NWZ-A810 и NWZ-S610. Новинки поддерживают открытую платформу
|27.09.2007
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Новый Sony Walkman
Sony представила новую топовую модель серии Walkman. Как видно, она больше напоминает коммуникатор, чем традиционный плеер. Примечательно, что в устройство встроен ТВ-тюнер для приема эфирных передач, которые можно записывать. Стоимость
|25.09.2007
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Новый Walkman
На этом фото очередной Walkman от Sony Ericsson, который предположительно получит индекс W890. Известно, что аппарат имеет 3,2 МП камеру, 2-дюймовый дисплей и облачен в металлический корпус.
|03.09.2007
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Sony пополнила линейку медиаплееров
Компания Sony выпустила два новых медиаплеера Walkman NWZ-A810 и NWZ-S610. Обе модели, помимо воспроизведения аудио, поддерживают видео и о
Sony Walkman и организации, системы, технологии, персоны:
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