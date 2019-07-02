Walkman отмечает юбилей 1 июля исполнилось 40 лет со дня выпуска первого плеера серии Sony Walkman. Первая модель имела название WALKMAN TPS-L2. Она практически мгновенно завоев

Sony Walkman WS620 готов к любым испытаниям Новая серия компактных MP3-плееров Sony Walkman WS620 объединяет наушники и базу в одном корпусе – благодаря чему идеально подходит д

Новые Sony Walkman: три модели, черыре цвета Серия медиаплееров Sony Walkman NW-A30 будет представлена на российском рынке тремя моделями. Новинки будут иметь ном

Вся соль - в корпусе Легендарная марка портативных медиалееров Walkman пополнилась моделью Sony Walkman WS413/WS414. Корпус нового аудиоплеера устойч

Sony NW-ZX100HN - новое чудо в серии Walkman дороге будет интересно узнать подробности о новом медиаплеере Sony NW-ZX100HN из легендарной серии Walkman. О высоком качестве медиаплеера говорит всё. Но первое впечатление складывается, коне

Sony отказывается от наушников, Blu-ray-плееров и бренда Walkman ес по выпуску видео- и аудиотехники Video & Sound. Завершить эту процедуру планируется к октябрю 2015 г., говорится в официальном сообщении. Как пишет Financial Times, указанный бизнес включает бренд Walkman. Также в него входит выпуск Blu-ray-плееров и наушников, добавляет издание What Hi-Fi? Корпорация планирует сконцентрироваться на производстве CMOS-сенсоров для цифровых камер (подразде

Sony - повелитель мобильного звука , компания Sony представила четыре устройства с поддержкой формата High Resolution Audio. Это плеер Walkman A15, наушники Sony MDR-Z7 и наушники-вкладыши XBA-Z5, а также усилитель для наушников

Sony представила новинки с поддержкой формата High Resolution Audio , компания Sony представила четыре устройства с поддержкой формата High Resolution Audio. Это плеер Walkman A15, наушники Sony MDR-Z7 и наушники-вкладыши XBA-Z5, а также усилитель для наушников

Бутылка с музыкальным секретом Новозеландское рекламное агентство DraftFCB нашло необычный способ продажи медиаплееров Sony Walkman NWZ-W270. Благодаря остроумной идее DraftFCB, плеерами стали торговать через аппараты

Новые модели плееров Sony Walkman - в России Sony представила на российском рынке четыре новые модели карманных плееров Walkman: F800, S770BT, E570 и E470. Walkman F800 базируется на платформе Android 4.0.

Sony представила Walkman на Android 4.0 Компания Sony представила линейку портативных медиаплееров семейства Walkman – Sony Walkman NWZ-F80x. Линейка появится в августе в трёх вариантах: NWZ-F804

Sony Walkman на ОС Android Результатом их усилий стало недавнее появление нового музыкального плеера с поддержкой видео - Sony Walkman серии Z, работающий под управлением Android. Установка операционной системы Android н

Sony разработала плеер Walkman Z на двухъядерном процессоре Компания Sony представила новый PMP в линейке Walkman. Устройство получило название Walkman Z. В нем есть 4.3-дюймовый экран WVGA-ра

Sony Ericsson анонсировала новый музыкальный «гуглофон» Live with Walkman Компания Sony Ericsson сообщила о выходе Sony Ericsson Live with Walkman - смартфона на платформе Android, который предлагает новый способ прослушивания музык

Sony обновила модельный ряд плееров Walkman Компания Sony обновила линейки E, S и A своих медиаплееров Walkman. Новые модели NWZ-E460, NWZ-S760BT и NWZ-A860 поступят в магазины уже в сентябре. Все новинки представляют собой компактные плееры со встроенной флэш-памятью (объём от 4 до 16 гигабайт

Sony показала новый плеер Walkman Компания Sony анонсировала новую версию плеера Walkman. Первым таким устройством стал NWZA865B. Это портативный тонкий плеер с 8, 16 или 64 Гб памяти, имеющий функцию беспроводной передачи данных и потокового вещания аудиоконтента. Предполо

Sony сделала влагозащищенный плеер Walkman я работы на час времени. Устройство имеет память на 2 и на 4 Гб. Sony сделала влагозащищенный плеер Walkman Стоимость моделей составит 60 и 80 долларов, соответственно.

Sony уничтожит производство Walkman-плееров Компания Sony собирается закрыть производство плееров Walkman на дисках.

Sony создала сверхмалый плеер Walkman Sony расширила свою линейку MP3-плееров с помощью нового устройства Mini Candybar Walkman NWZ-E053. Оно имеет компактный размер (33,5х77х10,3мм) и обладает тремя

Sony Ericsson задерживает выпуск тачфона линейки Walkman Компания Sony Ericsson, представившая в июне 2010 года аппарат Yendo, являющийся первым полноценным тачфоном в линейке Walkman, откладывает начала продаж устройства до февраля 2011 года. Ранее сообщалось, что аппарат увидит свет до конца 2010 года, в частности, речь шла об октябре. Устройство Yendo не является

Завершилась эра кассетных плееров Walkman Корпорация Sony объявила о прекращении производства кассетных плееров Walkman, пишет CrunchGear со ссылкой на японское издание IT Media. Последняя партия устройств

Завершилась эра кассетных плееров Walkman Корпорация Sony объявила о прекращении производства кассетных плееров Walkman, пишет CrunchGear. Последняя партия устройств была поставлена розничным сетям в апрел

Sony создала плеер Walkman в сверхтонком корпусе Компания Sony анонсировала новый плеер Walkman S750. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе толщиной 7.2 мм. Сам плеер воспроизв

Sony расширила линейку плееров Walkman Компания Sony выпустила новую линейку серию плееров Walkman. Топовым устройством является NW-A850, в котором используется специальная система уси

Sony показала «таинственный» аудиоплеер Walkman на IFA-2010 На стенде компании Sony, относящемся к плеерам Walkman, на выставке IFA-2010 была замечена одна неизвестная модель нового плеера. Устройство NWZ-754 не было указано в списке выставленных моделей, для каждой из которых на экране транслировал

Sony вывела на рынок бюджетные плееры Walkman Компания Sony представила новую модель аудиоплеера Walkman начального уровня. Устройство Sony E350 будет поставляться с двумя разными объемами в

Sony пополнила линейку аудио- видеоплееров Walkman Этим летом Sony пополнит семейство WALKMAN несколькими моделями видео/MP3-плееров. Речь идет о WALKMAN E450 и WALKMAN<

Новые телефоны Walkman от Sony Ericsson. ФОТО Компания Sony Ericsson ответила на анонс Nokia двумя новыми слайдерами семейства Walkman. По аналогии с другими последними новинками вендора новые модели получили уникальные

Новые слайдеры Walkman от Sony Ericsson Компания Sony Ericsson ответила на анонс Nokia двумя новыми слайдерами семейства Walkman. По аналогии с другими последними новинками вендора новые модели получили уникальные названия – Zylo и Spiro. Особенностью Zylo является то, что этот мобильник поддерживает аудиоформат

Sony представляет в России самый тонкий плеер Walkman Компания Sony анонсировала новый плеер – Walkman NWZ-A845, – толщина корпуса которого составляет 7,2 мм. Согласно пресс-релизу, это са

Новые плееры Sony Walkman. ФОТО Российское представительство компании Sony представило два новых плеера Walkman – S540 и E440. Особенностью первой модели является встроенные стереофонические динами

Sony Ericsson выпускает слайдер и моноблок Компания Sony Ericsson анонсировала два новых телефона – W205 Walkman и S312. W205 Walkman – музыкальный слайдер начального уровня. Имеет встроенное

Sony представила новые модели плееров Walkman Компания Sony представила шесть новых моделей портативных медиаплееров Walkman. Новые плееры поддерживают MP3, WMA и перенос файлов простым способом Drag & Drop. Плееры NWZ-S736F с 4 ГБ ($150) и NWZ-S738F с 8 ГБ памяти ($180) оборудованы технологией SensMe. Данная

Три новых мобильника от Sony Ericsson. ФОТО Компания Sony Ericsson отмечает трехлетие со дня выпуска первого телефона под брендом Walkman анонсом трех новых моделей и шести музыкальных аксессуаров. По словам главы подраздел

Sony представила новый медиаплеер Европейское представительство Sony анонсировало новую линейку медиаплееров Walkman NWZ-A820. В зависимости от модели, устройства обладают 4 (A826), 8 (A828) или 16 (A82

Три новых мобильника от Sony Ericsson. ФОТО Компания Sony Ericsson анонсировала три новых мобильных телефона: K660, W890 и W380 Walkman, предназначенных для работы в сетях GSM/GPRS/EDGE и UMTS/HSDPA (первые две модели). S

Sony анонсировала новые плееры Walkman в России Москве прошла конференция компании Sony, посвященная выходу на российский рынок портативных плееров Walkman нового поколения: серий NWZ-A810 и NWZ-S610. Новинки поддерживают открытую платформу

Новый Sony Walkman Sony представила новую топовую модель серии Walkman. Как видно, она больше напоминает коммуникатор, чем традиционный плеер. Примечательно, что в устройство встроен ТВ-тюнер для приема эфирных передач, которые можно записывать. Стоимость

Новый Walkman На этом фото очередной Walkman от Sony Ericsson, который предположительно получит индекс W890. Известно, что аппарат имеет 3,2 МП камеру, 2-дюймовый дисплей и облачен в металлический корпус.