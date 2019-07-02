Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202096
ИКТ 15677
Организации 11867
Ведомства 1508
Ассоциации 1128
Технологии 3597
Системы 27080
Персоны 88213
География 3144
Статьи 1589
Пресса 1339
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Sony Walkman

Sony Walkman

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.07.2019 Walkman отмечает юбилей

1 июля исполнилось 40 лет со дня выпуска первого плеера серии Sony Walkman. Первая модель имела название WALKMAN TPS-L2. Она практически мгновенно завоев
15.05.2017 Sony Walkman WS620 готов к любым испытаниям

Новая серия компактных MP3-плееров Sony Walkman WS620 объединяет наушники и базу в одном корпусе – благодаря чему идеально подходит д
20.01.2017 Новые Sony Walkman: три модели, черыре цвета

Серия медиаплееров Sony Walkman NW-A30 будет представлена на российском рынке тремя моделями. Новинки будут иметь ном
19.04.2016 Вся соль - в корпусе

Легендарная марка портативных медиалееров Walkman пополнилась моделью Sony Walkman WS413/WS414. Корпус нового аудиоплеера устойч
03.09.2015 Sony NW-ZX100HN - новое чудо в серии Walkman

дороге будет интересно узнать подробности о новом медиаплеере Sony NW-ZX100HN из легендарной серии Walkman. О высоком качестве медиаплеера говорит всё. Но первое впечатление складывается, коне
19.02.2015 Sony отказывается от наушников, Blu-ray-плееров и бренда Walkman

ес по выпуску видео- и аудиотехники Video & Sound. Завершить эту процедуру планируется к октябрю 2015 г., говорится в официальном сообщении. Как пишет Financial Times, указанный бизнес включает бренд Walkman. Также в него входит выпуск Blu-ray-плееров и наушников, добавляет издание What Hi-Fi? Корпорация планирует сконцентрироваться на производстве CMOS-сенсоров для цифровых камер (подразде
26.01.2015 Sony - повелитель мобильного звука

, компания Sony представила четыре устройства с поддержкой формата High Resolution Audio. Это плеер Walkman A15, наушники Sony MDR-Z7 и наушники-вкладыши XBA-Z5, а также усилитель для наушников
10.10.2014 Sony представила новинки с поддержкой формата High Resolution Audio

, компания Sony представила четыре устройства с поддержкой формата High Resolution Audio. Это плеер Walkman A15, наушники Sony MDR-Z7 и наушники-вкладыши XBA-Z5, а также усилитель для наушников
13.02.2014 Бутылка с музыкальным секретом

Новозеландское рекламное агентство DraftFCB нашло необычный способ продажи медиаплееров Sony Walkman NWZ-W270. Благодаря остроумной идее DraftFCB, плеерами стали торговать через аппараты
30.07.2012 Новые модели плееров Sony Walkman - в России

Sony представила на российском рынке четыре новые модели карманных плееров Walkman: F800, S770BT, E570 и E470. Walkman F800 базируется на платформе Android 4.0.

23.07.2012 Sony представила Walkman на Android 4.0

Компания Sony представила линейку портативных медиаплееров семейства Walkman – Sony Walkman NWZ-F80x. Линейка появится в августе в трёх вариантах: NWZ-F804
03.04.2012 Sony Walkman на ОС Android

Результатом их усилий стало недавнее появление нового музыкального плеера с поддержкой видео - Sony Walkman серии Z, работающий под управлением Android. Установка операционной системы Android н
14.09.2011 Sony разработала плеер Walkman Z на двухъядерном процессоре

Компания Sony представила новый PMP в линейке Walkman. Устройство получило название Walkman Z. В нем есть 4.3-дюймовый экран WVGA-ра
23.08.2011 Sony Ericsson анонсировала новый музыкальный «гуглофон» Live with Walkman

Компания Sony Ericsson сообщила о выходе Sony Ericsson Live with Walkman - смартфона на платформе Android, который предлагает новый способ прослушивания музык
29.07.2011 Sony обновила модельный ряд плееров Walkman

Компания Sony обновила линейки E, S и A своих медиаплееров Walkman. Новые модели NWZ-E460, NWZ-S760BT и NWZ-A860 поступят в магазины уже в сентябре. Все новинки представляют собой компактные плееры со встроенной флэш-памятью (объём от 4 до 16 гигабайт

27.07.2011 Sony показала новый плеер Walkman

Компания Sony анонсировала новую версию плеера Walkman. Первым таким устройством стал NWZA865B. Это портативный тонкий плеер с 8, 16 или 64 Гб памяти, имеющий функцию беспроводной передачи данных и потокового вещания аудиоконтента. Предполо
15.07.2011 Sony сделала влагозащищенный плеер Walkman

я работы на час времени. Устройство имеет память на 2 и на 4 Гб. Sony сделала влагозащищенный плеер Walkman Стоимость моделей составит 60 и 80 долларов, соответственно.
08.07.2011 Sony уничтожит производство Walkman-плееров

Компания Sony собирается закрыть производство плееров Walkman на дисках.
03.06.2011 Sony создала сверхмалый плеер Walkman

Sony расширила свою линейку MP3-плееров с помощью нового устройства Mini Candybar Walkman NWZ-E053. Оно имеет компактный размер (33,5х77х10,3мм) и обладает тремя
16.12.2010 Sony Ericsson задерживает выпуск тачфона линейки Walkman

Компания Sony Ericsson, представившая в июне 2010 года аппарат Yendo, являющийся первым полноценным тачфоном в линейке Walkman, откладывает начала продаж устройства до февраля 2011 года. Ранее сообщалось, что аппарат увидит свет до конца 2010 года, в частности, речь шла об октябре. Устройство Yendo не является

25.10.2010 Завершилась эра кассетных плееров Walkman

Корпорация Sony объявила о прекращении производства кассетных плееров Walkman, пишет CrunchGear со ссылкой на японское издание IT Media. Последняя партия устройств
25.10.2010 Завершилась эра кассетных плееров Walkman

Корпорация Sony объявила о прекращении производства кассетных плееров Walkman, пишет CrunchGear. Последняя партия устройств была поставлена розничным сетям в апрел
27.09.2010 Sony создала плеер Walkman в сверхтонком корпусе

Компания Sony анонсировала новый плеер Walkman S750. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе толщиной 7.2 мм. Сам плеер воспроизв
16.09.2010 Sony расширила линейку плееров Walkman

Компания Sony выпустила новую линейку серию плееров Walkman. Топовым устройством является NW-A850, в котором используется специальная система уси
07.09.2010 Sony показала «таинственный» аудиоплеер Walkman на IFA-2010

На стенде компании Sony, относящемся к плеерам Walkman, на выставке IFA-2010 была замечена одна неизвестная модель нового плеера. Устройство NWZ-754 не было указано в списке выставленных моделей, для каждой из которых на экране транслировал
12.08.2010 Sony вывела на рынок бюджетные плееры Walkman

Компания Sony представила новую модель аудиоплеера Walkman начального уровня. Устройство Sony E350 будет поставляться с двумя разными объемами в
16.07.2010 Sony пополнила линейку аудио- видеоплееров Walkman

Этим летом Sony пополнит семейство WALKMAN несколькими моделями видео/MP3-плееров. Речь идет о WALKMAN E450 и WALKMAN<
14.04.2010 Новые телефоны Walkman от Sony Ericsson. ФОТО

Компания Sony Ericsson ответила на анонс Nokia двумя новыми слайдерами семейства Walkman. По аналогии с другими последними новинками вендора новые модели получили уникальные

14.04.2010 Новые слайдеры Walkman от Sony Ericsson

Компания Sony Ericsson ответила на анонс Nokia двумя новыми слайдерами семейства Walkman. По аналогии с другими последними новинками вендора новые модели получили уникальные названия – Zylo и Spiro. Особенностью Zylo является то, что этот мобильник поддерживает аудиоформат

13.01.2010 Sony представляет в России самый тонкий плеер Walkman

Компания Sony анонсировала новый плеер – Walkman NWZ-A845, – толщина корпуса которого составляет 7,2 мм. Согласно пресс-релизу, это са
26.08.2009 Новые плееры Sony Walkman. ФОТО

Российское представительство компании Sony представило два новых плеера Walkman – S540 и E440. Особенностью первой модели является встроенные стереофонические динами
07.04.2009 Sony Ericsson выпускает слайдер и моноблок

Компания Sony Ericsson анонсировала два новых телефона – W205 Walkman и S312. W205 Walkman – музыкальный слайдер начального уровня. Имеет встроенное
02.09.2008 Sony представила новые модели плееров Walkman

Компания Sony представила шесть новых моделей портативных медиаплееров Walkman. Новые плееры поддерживают MP3, WMA и перенос файлов простым способом Drag & Drop. Плееры NWZ-S736F с 4 ГБ ($150) и NWZ-S738F с 8 ГБ памяти ($180) оборудованы технологией SensMe. Данная
23.07.2008 Три новых мобильника от Sony Ericsson. ФОТО

Компания Sony Ericsson отмечает трехлетие со дня выпуска первого телефона под брендом Walkman анонсом трех новых моделей и шести музыкальных аксессуаров. По словам главы подраздел
21.02.2008 Sony представила новый медиаплеер

Европейское представительство Sony анонсировало новую линейку медиаплееров Walkman NWZ-A820. В зависимости от модели, устройства обладают 4 (A826), 8 (A828) или 16 (A82
07.11.2007 Три новых мобильника от Sony Ericsson. ФОТО

Компания Sony Ericsson анонсировала три новых мобильных телефона: K660, W890 и W380 Walkman, предназначенных для работы в сетях GSM/GPRS/EDGE и UMTS/HSDPA (первые две модели). S
28.09.2007 Sony анонсировала новые плееры Walkman в России

Москве прошла конференция компании Sony, посвященная выходу на российский рынок портативных плееров Walkman нового поколения: серий NWZ-A810 и NWZ-S610. Новинки поддерживают открытую платформу

27.09.2007 Новый Sony Walkman

Sony представила новую топовую модель серии Walkman. Как видно, она больше напоминает коммуникатор, чем традиционный плеер. Примечательно, что в устройство встроен ТВ-тюнер для приема эфирных передач, которые можно записывать. Стоимость

25.09.2007 Новый Walkman

На этом фото очередной Walkman от Sony Ericsson, который предположительно получит индекс W890. Известно, что аппарат имеет 3,2 МП камеру, 2-дюймовый дисплей и облачен в металлический корпус.
03.09.2007 Sony пополнила линейку медиаплееров

Компания Sony выпустила два новых медиаплеера Walkman NWZ-A810 и NWZ-S610. Обе модели, помимо воспроизведения аудио, поддерживают видео и о

Публикаций - 286, упоминаний - 456

Sony Walkman и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6755 242
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 149
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 120
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 61
Samsung Electronics 11139 49
Apple Inc 13281 49
Lenovo Motorola 3573 34
LG Electronics 3745 19
Microsoft Corporation 25865 12
Siemens AG - Siemens Group 2675 11
Toshiba Corporation 2986 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 9
Motorola Inc 1156 8
Sharp Corporation 1062 8
VAIO 475 8
Google LLC 12791 7
Nvidia Corp 4089 6
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 5
Meta Platforms - Facebook 4633 5
HTC Corporation 1425 5
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 4
Qisda BenQ-Siemens 51 4
Intel Corporation 12869 4
Philips 2101 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 4
Divizion 54 3
Audio-Technica 27 3
X Corp - Twitter 2942 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 3
SanDisk 344 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1163 3
Sony Electronics - Сони Электроникс 82 3
JVC Kenwood 422 3
Casio 338 2
iRiver 182 2
Koss 39 2
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 2
Carl Zeiss AG 308 10
Dixis - Диксис - Dиксис 371 7
Связной ГК 1401 7
Евросеть 1421 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Телефон.Ру 92 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 288 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 3
Coca-Cola Company 261 3
Prada 58 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Sony Style 30 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1958 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 82 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 2
Starbucks 91 2
Nike 195 2
Sony Music Entertainment 161 2
Ferrari NV 159 2
Sony BMG 187 1
Grundig 42 1
Warner 541 1
Резонанс НПП 407 1
Swarovski AG 74 1
Sony Pictures Television 19 1
BEN Group Inc - Branded Entertainment Network - Corbis - Interactive Home Systems 10 1
Arthur D. Little 14 1
Interbrand Analytics - BrandChannel 32 1
Kering - Yves Saint Laurent, YSL - Kering Eyewear - Gucci - Дом моды Гуччи - Bottega Veneta - Alexander McQueen - Balenciaga - Boucheron - Lanvin - Pinault-Printemps-Redoute, PPR 59 1
ABN AMRO - ING Barings - Barings Bank 20 1
Stellantis - Maserati 14 1
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 1
MKS Partners 1 1
eBay Inc 1642 1
Газпром ПАО 1498 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1164 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6012 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13865 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3352 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3602 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1449 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6680 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1563 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2347 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1065 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1425 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 24
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 823 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4787 155
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26547 120
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29884 111
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 98
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27132 79
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 70
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13364 69
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14884 63
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7994 63
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10825 62
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4496 61
Наушники - Headphones 4542 60
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13597 56
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10669 48
Карты памяти - Запоминающее устройство 2329 44
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6291 42
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6634 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28544 41
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7561 41
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6471 38
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4918 36
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5943 33
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2865 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22798 31
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 560 30
Cameraphone - Камерофон 470 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10811 29
Аксессуары 4329 29
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3671 29
AAC - Advanced Audio Coding 483 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9387 26
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 26
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7579 26
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4464 25
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2342 24
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2505 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18499 22
Joystick - Джойстик 1153 22
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2750 22
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2781 20
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 54
Apple iPod 1556 44
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 35
Nokia Nseries 539 35
Google Android 15360 29
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5271 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7699 23
Sony - ATRAC - ATRAC3 - ATRAC3plus - Adaptive Transform Acoustic Coding 58 21
Nokia Symbian OS 1411 21
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4203 20
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 19
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 18
Apple iTunes Store 1119 16
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 366 16
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 13
Sony Bravia 251 12
Apple iPod nano 215 11
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
Samsung SVR-диктофон 466 8
Nielsen Holdings - Gracenote - TrackID 19 8
Sony Xperia Tablet 74 7
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 7
Nokia XpressMusic 65 7
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 7
Microsoft Windows 17005 7
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 7
Nokia Sirocco 104 7
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 7
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 445 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2277 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3124 6
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 6
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 595 6
UIQ - User Interface Quartz - программная платформа на основе Symbian OS 44 5
Apple iPad 4023 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 380 5
Симонов Игорь 103 20
Кожевников Алексей 66 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 9
Сорокин Андрей 23 4
Москалева Татьяна 73 3
Набоков Сергей 27 3
Williams Robbie - Вильямс Робби 10 3
Flint Miles - Флинт Майлз 11 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 936 3
Лахова Олеся 35 2
Мыскина Анастасия 3 2
Brown Dan - Браун Дэн 16 2
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 2
Ревин Алексей 2 2
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 2
Sakaguchi Ricco - Сакагучи Рикко 4 2
Brown Andrew - Браун Эндрю 8 2
Blaber Geoff - Блейбер Джофф 6 2
Yuhara Takao - Юхара Такао 5 2
Кузнецова Светлана 16 2
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 2
Зенкин Денис 263 1
Ксенин Алекс 311 1
Савин Сергей 97 1
Солонин Виталий 90 1
Фадеев Михаил 57 1
Константинов Константин 32 1
Сорокин Дмитрий 71 1
Калиниченко Михаил 19 1
Заскалет Михаил 12 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 1
Горюнов Михаил 16 1
Урусов Александр 17 1
Николаев Григорий 10 1
Евстигнеев Денис 9 1
Сударева Галина 7 1
Конарев Дмитрий 7 1
Васина Татьяна 1 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Horn Scott - Хорн Скотт 8 1
Япония 13847 61
Россия - РФ - Российская федерация 168236 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55057 41
Европа 25023 35
Финляндия - Финляндская Республика 3706 34
Швеция - Королевство 3792 29
Южная Корея - Республика 7100 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19350 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5521 15
Азия - Азиатский регион 5953 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48029 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13868 11
Германия - Федеративная Республика 13295 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3422 8
Африка - Африканский регион 3648 5
Франция - Французская Республика 8201 5
Испания - Каталония - Барселона 752 5
Европа Западная 1497 5
Америка - Американский регион 2208 4
Япония - Токио 1022 4
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 3
Земля - планета Солнечной системы 10903 3
Индия - Bharat 5907 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1838 3
Канада 5094 3
Китай - Тайвань 4288 3
Испания - Королевство 3848 3
Германия - Берлин 738 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 792 3
Дания - Королевство 1341 2
Польша - Республика 2037 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 2
Ближний Восток 3168 2
Италия - Итальянская Республика 4519 2
Великобритания - Лондон 2434 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14857 2
Украина 7955 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 2
Нидерланды 3769 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3134 24
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6866 22
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5568 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27630 15
Ergonomics - Эргономика 1766 12
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6158 11
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1539 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6264 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2773 9
Видеокамера - Видеосъёмка 724 8
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1254 8
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3901 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54046 7
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1394 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7690 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4742 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5895 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21991 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11756 6
Металлы - Золото - Gold 1261 5
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 5
Литий - Lithium - химический элемент 668 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8161 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5843 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6100 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10978 5
Английский язык 7070 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18379 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2215 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8907 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1751 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1751 4
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 201 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3222 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5666 4
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 856 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6220 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1962 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3399 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1161 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6128 19
CNews - ZOOM.CNews 1913 14
MacWorld 134 3
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 2
CrunchGear 8 2
FT - Financial Times 1303 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1348 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
TG Daily 98 1
Newsbytes News Network 379 1
Times 669 1
XperiaBlog 2 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Hardware Zone 20 1
Unwired View 39 1
Yomiuri Shimbun 19 1
Forbes - Форбс 1016 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 1
The Register - The Register Hardware 1800 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1322 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Inquirer 463 1
Fortune 211 1
Известия ИД 787 1
Pocket-Lint 71 1
Electronista 166 1
Gartner - Гартнер 3673 5
IDC - International Data Corporation 4999 4
Strategy Analytics 285 4
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
In-Stat 115 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8674 2
ABI Research 236 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
Forrester Research 837 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4070 1
Frost & Sullivan 208 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 1
Harris Interactive 81 1
NPD DisplaySearch 285 1
comScore 430 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
Tuskegee University - Университет Таскиги 1 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 503 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 11
День молодёжи - 27 июня 1114 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 4
CeBIT 614 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2691 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
MacWorld Expo 35 1
CEATEC 45 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 3 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще