Индексная книга CNews*
Sony Xperia Sony Ericsson Xperia
Публикаций - 166, упоминаний - 285
Sony Xperia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 7
|Касперская Наталья 248 2
|Ishizuka Shigeki - Ишизука Шигеки 3 2
|Twain Mark - Твен Марк 15 1
|Мельников Валерий 1 1
|Зентрих Павел 9 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Фадеев Михаил 55 1
|Lee Bruce - Ли Брюс 3 1
|Савин Сергей 94 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 13 1
|Yoshida Kenichiro - Есида Кэнъитиро 1 1
|Смирнов Сергей 34 1
|Baker Simon - Бейкер Саймон 37 1
|Виноградова Наталья 51 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 61 1
|Лазаренко Дмитрий 18 1
|Касперский Евгений 290 1
|Эйгес Павел 70 1
|Мельникова Анастасия 197 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 10
|Wikipedia - Википедия 413 5
|Engadget - Блог о технологиях 411 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|PhoneArena 70 2
|Boy Genius Report - BGR 49 1
|Pocket-Lint 69 1
|Чудо техники 54 1
|GSM Arena 57 1
|DxOMark - Издание 35 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 1
|WCCFTech - Издание 34 1
|РИА Новости 766 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
|Bloomberg 1009 1
|ITHome 18 1
|Reddit 221 1
|FT - Financial Times 1118 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.