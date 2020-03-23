Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia

Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле 16 мм, портретный (52 мм) и универсальный (26 мм). Кстати, такие же сенсоры установлены во флагмане Xperia 1. Переход между датчиками происходит по кругу: x1, x2 и “ширик”. То есть, переключить

Новые смартфоны Sony Xperia снимают видео 4K HDR Линейка смартфонов Sony Xperia пополнилась двумя новыми моделями: XZ2 и XZ2 Compact. Sony Xperia XZ2 с экраном

Обзор Sony Xperia XZ Premium. Зеркальный ответ миру флагманов названия не имеют ничего общего с реальностью и решают сугубо маркетинговые задачи, в случае с Sony Xperia XZ Premium можно точно утверждать, что подобное громкое название про хром — чистая пра

Проектор - как сенсорный экран будущего Sony Mobile открыла в России предзаказ на интерактивный проектор Sony Xperia Touch. Оформить будущую покупку можно начиная с 22 августа в фирменном интернет-магази

Sony вернет половину денег за «водонепроницаемые» смартфоны, пострадавшие от воды ешение судаКомпании Sony придется выплатить компенсацию всем владельцам смартфонов и планшетов Sony Xperia, чьи аппараты пострадали от погружения в воду. Напомним, рекламная компания позиционир

Sony Xperia XZ Premium появится в России в середине июня Флагманский смартфон Sony Xperia XZ Premium поступает в российскую розницу по цене 54 990 рубля. Sony Xperia XZ

Гарнитура - собеседник и помощник Показанную на MWC 2016 смарт-гарнитуру с функцией персонального помощника Sony Xperia Ear уже можно приобрести в России. С 17 ноября гарнитура Xperia Ear будет досту

Sony запретила использовать водозащищенные смартфоны под водой, угрожая отменой гарантии работоспособность его функций», — говорится в технической документации на сайте производителя.Sony Xperia Z5«Перемещение или работа устройства в воде не были протестированы в лаборатории. Суще

Sony Xperia Z5 Premium: между Ultra HD и Full HD Дисплеи смартфонов достигли знакового для индустрии разрешения Ultra HD – первым аппаратом с таким экраном стал Sony Xperia Z5 Premium. Разрешение Ultra HD (3840 на 2160 точек) достигается на матрице IPS с диагональю 5,5 дюйма – таким образом плотность элементов экрана Sony Xperia Z5 Premium равна

По-японски "Z4", а по-русски - "Z3+" Анонсированный компанией Sony на японском рынке флагманский смартфон Xperia Z4 представлен и для продаж по всему миру. При этом его имя поменялось на Sony Xper

Обзор планшета Sony Xperia Z3 Tablet Compact: оптимальный выбор ниц и для чтения. При этом, сам планшет легче и занимает меньше места в сумке (сравнить, хотя бы, с Xperia Z2). Sony Xperia Z3 Tablet Compact Sony Xperia Z2 Tablet NVIDIA Shield

Третье поколение Sony Xperia Z началось с планшета Компания Sony представила первое из устройств третьего поколения в линейке Xperia Z. Им оказался планшетный компьютер с 8-дюймовым экраном Sony Xperia Z3 Tablet

Sony представила новый флагманский смартфон, планшет и двое «умных часов». ФОТО A в Берлине объявила об обновлении модельного ряда мобильных устройств. Анонс включил новый флагман Xperia Z3 и планшет Xperia Z3 Tablet Compact. Новый топовый смартфон Xperia Z3

В России открыт предзаказ на новый флагман Sony Xperia Z2. ЦЕНА Компания Sony объявила о начале предзаказа в России на свой новый флагманский смартфон Xperia Z2. Sony Xperia Z2 - это премиальный смартфон, преемник прошлого флагмана Sony

Обзор планшета Sony Xperia Tablet Z2: первый тест в России ие процессы. А также гарантировано, что за это время появятся все необходимые аксессуары. Итак посмотрим, что представляет из себя новинка. Конечно, нам не избежать сравнений с предшественницей. Sony Xperia Z2 Tablet Размеры устройства - 26,6 х 17,2 см. Толщина - 6,4 мм. То есть, перед нами самый тонкий планшет из представленных на рынке. Вес - 426 граммов, для устройств без сотового моду

Sony Xperia T2 Ultra - экран больше, габариты меньше Компания Sony представила смартфон Xperia T2 Ultra в вариантах с одним и двумя слотами для SIM-карт. Sony Xperia T2 Ultra стал одним из самых лучших смартфонов на рынке по соотношению площади дисплея с поверхности корпуса: его 6-дюймовый экран занимает 73,6 процента верхней стороны. Такая конс

Смартфон Sony Xperia Z1 Compact: первый взгляд на минифлагман На фоне всего этого разгула одурманивания потребителей, выпуск Sony Xperia Z1 Compact — событие действительно знаковое. Потому, что имя Z1 смартфон носит не случ

Глубоко, фиолетово: тест суперфлагмана Sony Xperia Z1 Экстерьер Поставляется смартфон Sony Xperia Z1 в трех цветах: привычном черном, белом и по-настоящему революционном, смелом, фиоле

Обзор гигантского смартфона Sony Xperia Z Ultra: годзилла возвращается лонному росту диагонали, относительно недавно телефоны преодолели отметку в 6 дюймов, а сейчас Sony Xperia Z Ultra стал текущим рекордсменом со своим 6,44-дюймовым экраном. Примечательно, что в

Sony Xperia Z1 - в российский продаже ъективом 27 мм со светосилой F/2,0. Вычислительную мощь смартфону обеспечивает четырёзъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 с тактовой частотой 2,2 гигагерца, а долгому периоду автономной работы Sony Xperia Z1 обязана аккумулятору ёмкостью 3000 мАч. Московская презентация Sony Xperia Z1 прошла с участием фотографа Дмитрия Исхакова, который представил серию портретов знаменитосте

Sony начинает продажи в России нового защищенного флагманского смартфона. ЦЕНА омпания Sony объявила о намерении приступить к продажам в России нового флагманского смартфона Sony Xperia Z1 с сегодняшнего дня, 20 сентября. Xperia Z1 под кодовым именем Honami был офи

Гигантский смартфон Sony поступает в продажу в России Российское представительство Sony объявило о предстоящем начале продаж планшетофона Sony Xperia Z Ultra. Sony Xperia Z Ultra был анонсирован в июне 2013 г. Особенность новинки

Опубликовано фото нового водозащитного флагмана Sony Китайский интернет-форум Digi-Wo опубликовал официальное изображение смартфона Sony Xperia Z1, слухи о котором ходят последние несколько недель. Устройство изображено в трех цветовых решениях: черном, белом и фиолетовом - стандартном «триколоре» Sony, в котором были выпущ

Тест LTE-смартфона Sony Xperia SP: жизнь в цвете он, анонсированный весной этого года, пришел на смену моделям серии NXT и призван заменить телефоны Xperia S и Xperia P, от которых он, в основном, и унаследовал свой внешний вид. Главны

Sony официально представила гигантский смартфон. ФОТО Компания Sony официально анонсировала «планшетофон» Sony Xperia Z Ultra - смартфон с большим экраном, слухи о котором ходили последнее время. Sony Xperia Z Ultra является первым «планшетофоном» Sony. Выпустив его, компания присоединилась

Sony готовит гигантский смартфон Компания Sony Mobile Communications (бывшая Sony Ericsson) 4 июля планирует анонсировать первый в своей линейке «планшетофон», под названием Xperia Z Ultra. Устройство будет обладать 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 точек (Full HD) и разрешающей способностью 342 ppi. Управлять экраном можно будет не только с помощью п

Sony представляет Xperia M Sony Mobile Communications («Sony Mobile») сегодня представляет смартфон Xperia М с возможностью простой передачи контента «в одной касание» и премиальным дизайном, унаследованным от флагмана Xperia Z. Модель Xperia M делает технологии Sony доступными

Обзор Sony Tablet Z: планшет, который мы ждали Дизайн планшета является практически полной копией внешнего облика флагманского смартфона от Sony – Xperia Z. Компания Sony подготовила настоящий подарок для тех, кому по душе подобная концепция. Наверное, это первый пример в индустрии, когда флагманские устройства выполнены в одном стиле и к

Sony нанимает бывших менеджеров Apple для продвижения Xperia ие на рынок планируется начать за счет наиболее перспективного мобильного продукта - смартфона Sony Xperia. По выражению Казуо Хираи, интерес клиентов к продукту Xperia способен подарить

Sony Xperia ZR: смартфон для подводной съемки Компания Sony представила Sony Xperia ZR - новый водонепроницаемый смартфон, который можно считать продолжением модели Sony

Влагозащита смартфона Sony Xperia ZR позволит вести подводную съёмку Компания Sony Mobile Communications представила смартфон Sony Xperia ZR. Новый смартфон обладает влаго- и пылезащитой корпуса на уровне стандартов IP55 и IP58. Благодаря этому 13-мегапиксельную камеру Sony Xperia ZR можно использовать под водо

Не кантовать: обзор беззащитного смартфона Sony Xperia ZL Вот и для Sony Xperia Z нашлась пара - смартфон Xperia ZL. В этом варианте флагман лишился водонепрон

Кампания для Xperia Z оказалась в числе 20 стран, в которых корпорация Sony проведёт самую массированную в истории брэнда Xperia рекламную кампанию по продвижению флагманского смартфона Sony Xperia Z. О начал

Вперед, в прошлое: обзор экс-чемпиона Sony Xperia Ion етрами потрудились инженеры Sony, вложив в них весь свой творческий и технический потенциал. Дизайн Xperia ion удался - аппарат выглядит строгим, деловым и серьезным. Стиль, в котором выполнен

Обзор смартфона Sony Xperia Z: зачем флагману броня так как кажется вычурной и «ядовитой». Поэтому перед покупкой лучше посмотреть на экран лично. Sony Xperia Z выпускается в трех цветовых вариантах Монолит – именно такое определение хочется дат

Xperia Z приходит в Россию официально Российское отделение компании Sony Mobile анонсировало начало официальных продаж флагманского смартфона Xperia Z. Продажи Sony Xperia Z начнутся в двадцатых числах февраля 2013 года. Ориентировочная цена 29 900 рублей. В комплект поставки помимо самого смартфона войдут: высококачественная гарнитура Sony MH-EX300AP

Sony: обзор лучшего "мобильного" стенда выставки CES Конечно же, речь идет о топовом смартфоне – Sony Xperia Z. Все, кто ранее уже был знаком с продукцией компании, знают, что, чем выше порядковы

Планшет из картона и воздуха: первый взгляд на Sony Xperia Tablet Z т потерять лицо, предложив планшет только с одной уникальной характеристикой: их будет много. Sony Xperia Tablet Z Итак, что же еще, кроме 6.9 мм толщины, может предложить новый планшет Xpe

Sony Xperia E Dual появился в России официально Российское отделение компании Sony, Sony Mobile Communications Rus объявило о начале продаж в России Sony Xperia E Dual. Как ясно из названия, главная особенность Sony Xperia E Dual – это возможность подключения сразу двух SIM-карт. Кроме того, смартфон обладает богатыми мультимедийными