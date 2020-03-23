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Sony Xperia Sony Ericsson Xperia
СОБЫТИЯ
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|23.03.2020
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Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле
16 мм, портретный (52 мм) и универсальный (26 мм). Кстати, такие же сенсоры установлены во флагмане Xperia 1. Переход между датчиками происходит по кругу: x1, x2 и “ширик”. То есть, переключить
|28.02.2018
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Новые смартфоны Sony Xperia снимают видео 4K HDR
Линейка смартфонов Sony Xperia пополнилась двумя новыми моделями: XZ2 и XZ2 Compact. Sony Xperia XZ2 с экраном
|01.09.2017
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Обзор Sony Xperia XZ Premium. Зеркальный ответ миру флагманов
названия не имеют ничего общего с реальностью и решают сугубо маркетинговые задачи, в случае с Sony Xperia XZ Premium можно точно утверждать, что подобное громкое название про хром — чистая пра
|23.08.2017
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Проектор - как сенсорный экран будущего
Sony Mobile открыла в России предзаказ на интерактивный проектор Sony Xperia Touch. Оформить будущую покупку можно начиная с 22 августа в фирменном интернет-магази
|23.08.2017
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Sony вернет половину денег за «водонепроницаемые» смартфоны, пострадавшие от воды
ешение судаКомпании Sony придется выплатить компенсацию всем владельцам смартфонов и планшетов Sony Xperia, чьи аппараты пострадали от погружения в воду. Напомним, рекламная компания позиционир
|20.05.2017
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Sony Xperia XZ Premium появится в России в середине июня
Флагманский смартфон Sony Xperia XZ Premium поступает в российскую розницу по цене 54 990 рубля. Sony Xperia XZ
|08.11.2016
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Гарнитура - собеседник и помощник
Показанную на MWC 2016 смарт-гарнитуру с функцией персонального помощника Sony Xperia Ear уже можно приобрести в России. С 17 ноября гарнитура Xperia Ear будет досту
|11.09.2015
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Sony запретила использовать водозащищенные смартфоны под водой, угрожая отменой гарантии
работоспособность его функций», — говорится в технической документации на сайте производителя.Sony Xperia Z5«Перемещение или работа устройства в воде не были протестированы в лаборатории. Суще
|09.09.2015
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Sony Xperia Z5 Premium: между Ultra HD и Full HD
Дисплеи смартфонов достигли знакового для индустрии разрешения Ultra HD – первым аппаратом с таким экраном стал Sony Xperia Z5 Premium. Разрешение Ultra HD (3840 на 2160 точек) достигается на матрице IPS с диагональю 5,5 дюйма – таким образом плотность элементов экрана Sony Xperia Z5 Premium равна
|27.05.2015
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По-японски "Z4", а по-русски - "Z3+"
Анонсированный компанией Sony на японском рынке флагманский смартфон Xperia Z4 представлен и для продаж по всему миру. При этом его имя поменялось на Sony Xper
|25.11.2014
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Обзор планшета Sony Xperia Z3 Tablet Compact: оптимальный выбор
ниц и для чтения. При этом, сам планшет легче и занимает меньше места в сумке (сравнить, хотя бы, с Xperia Z2). Sony Xperia Z3 Tablet Compact Sony Xperia Z2 Tablet NVIDIA Shield
|04.09.2014
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Третье поколение Sony Xperia Z началось с планшета
Компания Sony представила первое из устройств третьего поколения в линейке Xperia Z. Им оказался планшетный компьютер с 8-дюймовым экраном Sony Xperia Z3 Tablet
|04.09.2014
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Sony представила новый флагманский смартфон, планшет и двое «умных часов». ФОТО
A в Берлине объявила об обновлении модельного ряда мобильных устройств. Анонс включил новый флагман Xperia Z3 и планшет Xperia Z3 Tablet Compact. Новый топовый смартфон Xperia Z3
|22.04.2014
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В России открыт предзаказ на новый флагман Sony Xperia Z2. ЦЕНА
Компания Sony объявила о начале предзаказа в России на свой новый флагманский смартфон Xperia Z2. Sony Xperia Z2 - это премиальный смартфон, преемник прошлого флагмана Sony
|30.03.2014
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Обзор планшета Sony Xperia Tablet Z2: первый тест в России
ие процессы. А также гарантировано, что за это время появятся все необходимые аксессуары. Итак посмотрим, что представляет из себя новинка. Конечно, нам не избежать сравнений с предшественницей. Sony Xperia Z2 Tablet Размеры устройства - 26,6 х 17,2 см. Толщина - 6,4 мм. То есть, перед нами самый тонкий планшет из представленных на рынке. Вес - 426 граммов, для устройств без сотового моду
|15.01.2014
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Sony Xperia T2 Ultra - экран больше, габариты меньше
Компания Sony представила смартфон Xperia T2 Ultra в вариантах с одним и двумя слотами для SIM-карт. Sony Xperia T2 Ultra стал одним из самых лучших смартфонов на рынке по соотношению площади дисплея с поверхности корпуса: его 6-дюймовый экран занимает 73,6 процента верхней стороны. Такая конс
|07.01.2014
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Смартфон Sony Xperia Z1 Compact: первый взгляд на минифлагман
На фоне всего этого разгула одурманивания потребителей, выпуск Sony Xperia Z1 Compact — событие действительно знаковое. Потому, что имя Z1 смартфон носит не случ
|14.10.2013
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Глубоко, фиолетово: тест суперфлагмана Sony Xperia Z1
Экстерьер Поставляется смартфон Sony Xperia Z1 в трех цветах: привычном черном, белом и по-настоящему революционном, смелом, фиоле
|23.09.2013
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Обзор гигантского смартфона Sony Xperia Z Ultra: годзилла возвращается
лонному росту диагонали, относительно недавно телефоны преодолели отметку в 6 дюймов, а сейчас Sony Xperia Z Ultra стал текущим рекордсменом со своим 6,44-дюймовым экраном. Примечательно, что в
|20.09.2013
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Sony Xperia Z1 - в российский продаже
ъективом 27 мм со светосилой F/2,0. Вычислительную мощь смартфону обеспечивает четырёзъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 с тактовой частотой 2,2 гигагерца, а долгому периоду автономной работы Sony Xperia Z1 обязана аккумулятору ёмкостью 3000 мАч. Московская презентация Sony Xperia Z1 прошла с участием фотографа Дмитрия Исхакова, который представил серию портретов знаменитосте
|20.09.2013
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Sony начинает продажи в России нового защищенного флагманского смартфона. ЦЕНА
омпания Sony объявила о намерении приступить к продажам в России нового флагманского смартфона Sony Xperia Z1 с сегодняшнего дня, 20 сентября. Xperia Z1 под кодовым именем Honami был офи
|29.08.2013
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Гигантский смартфон Sony поступает в продажу в России
Российское представительство Sony объявило о предстоящем начале продаж планшетофона Sony Xperia Z Ultra. Sony Xperia Z Ultra был анонсирован в июне 2013 г. Особенность новинки
|26.08.2013
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Опубликовано фото нового водозащитного флагмана Sony
Китайский интернет-форум Digi-Wo опубликовал официальное изображение смартфона Sony Xperia Z1, слухи о котором ходят последние несколько недель. Устройство изображено в трех цветовых решениях: черном, белом и фиолетовом - стандартном «триколоре» Sony, в котором были выпущ
|10.07.2013
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Тест LTE-смартфона Sony Xperia SP: жизнь в цвете
он, анонсированный весной этого года, пришел на смену моделям серии NXT и призван заменить телефоны Xperia S и Xperia P, от которых он, в основном, и унаследовал свой внешний вид. Главны
|25.06.2013
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Sony официально представила гигантский смартфон. ФОТО
Компания Sony официально анонсировала «планшетофон» Sony Xperia Z Ultra - смартфон с большим экраном, слухи о котором ходили последнее время. Sony Xperia Z Ultra является первым «планшетофоном» Sony. Выпустив его, компания присоединилась
|18.06.2013
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Sony готовит гигантский смартфон
Компания Sony Mobile Communications (бывшая Sony Ericsson) 4 июля планирует анонсировать первый в своей линейке «планшетофон», под названием Xperia Z Ultra. Устройство будет обладать 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 точек (Full HD) и разрешающей способностью 342 ppi. Управлять экраном можно будет не только с помощью п
|04.06.2013
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Sony представляет Xperia M
Sony Mobile Communications («Sony Mobile») сегодня представляет смартфон Xperia М с возможностью простой передачи контента «в одной касание» и премиальным дизайном, унаследованным от флагмана Xperia Z. Модель Xperia M делает технологии Sony доступными
|03.06.2013
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Обзор Sony Tablet Z: планшет, который мы ждали
Дизайн планшета является практически полной копией внешнего облика флагманского смартфона от Sony – Xperia Z. Компания Sony подготовила настоящий подарок для тех, кому по душе подобная концепция. Наверное, это первый пример в индустрии, когда флагманские устройства выполнены в одном стиле и к
|30.05.2013
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Sony нанимает бывших менеджеров Apple для продвижения Xperia
ие на рынок планируется начать за счет наиболее перспективного мобильного продукта - смартфона Sony Xperia. По выражению Казуо Хираи, интерес клиентов к продукту Xperia способен подарить
|15.05.2013
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Sony Xperia ZR: смартфон для подводной съемки
Компания Sony представила Sony Xperia ZR - новый водонепроницаемый смартфон, который можно считать продолжением модели Sony
|13.05.2013
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Влагозащита смартфона Sony Xperia ZR позволит вести подводную съёмку
Компания Sony Mobile Communications представила смартфон Sony Xperia ZR. Новый смартфон обладает влаго- и пылезащитой корпуса на уровне стандартов IP55 и IP58. Благодаря этому 13-мегапиксельную камеру Sony Xperia ZR можно использовать под водо
|10.04.2013
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Не кантовать: обзор беззащитного смартфона Sony Xperia ZL
Вот и для Sony Xperia Z нашлась пара - смартфон Xperia ZL. В этом варианте флагман лишился водонепрон
|01.04.2013
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Кампания для Xperia Z
оказалась в числе 20 стран, в которых корпорация Sony проведёт самую массированную в истории брэнда Xperia рекламную кампанию по продвижению флагманского смартфона Sony Xperia Z. О начал
|14.03.2013
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Вперед, в прошлое: обзор экс-чемпиона Sony Xperia Ion
етрами потрудились инженеры Sony, вложив в них весь свой творческий и технический потенциал. Дизайн Xperia ion удался - аппарат выглядит строгим, деловым и серьезным. Стиль, в котором выполнен
|25.02.2013
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Обзор смартфона Sony Xperia Z: зачем флагману броня
так как кажется вычурной и «ядовитой». Поэтому перед покупкой лучше посмотреть на экран лично. Sony Xperia Z выпускается в трех цветовых вариантах Монолит – именно такое определение хочется дат
|14.02.2013
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Xperia Z приходит в Россию официально
Российское отделение компании Sony Mobile анонсировало начало официальных продаж флагманского смартфона Xperia Z. Продажи Sony Xperia Z начнутся в двадцатых числах февраля 2013 года. Ориентировочная цена 29 900 рублей. В комплект поставки помимо самого смартфона войдут: высококачественная гарнитура Sony MH-EX300AP
|14.02.2013
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Sony: обзор лучшего "мобильного" стенда выставки CES
Конечно же, речь идет о топовом смартфоне – Sony Xperia Z. Все, кто ранее уже был знаком с продукцией компании, знают, что, чем выше порядковы
|05.02.2013
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Планшет из картона и воздуха: первый взгляд на Sony Xperia Tablet Z
т потерять лицо, предложив планшет только с одной уникальной характеристикой: их будет много. Sony Xperia Tablet Z Итак, что же еще, кроме 6.9 мм толщины, может предложить новый планшет Xpe
|17.01.2013
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Sony Xperia E Dual появился в России официально
Российское отделение компании Sony, Sony Mobile Communications Rus объявило о начале продаж в России Sony Xperia E Dual. Как ясно из названия, главная особенность Sony Xperia E Dual – это возможность подключения сразу двух SIM-карт. Кроме того, смартфон обладает богатыми мультимедийными
|10.01.2013
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Sony Xperia Z представлен на CES 2013
На выставке CES 2013 7 января 2013 года, в Лас Вегасе Sony Mobile Communications представила новый флагманский смартфон под управлением ОС Android — Xperia Z.Этот смартфон, оснащенный 5-дюймовым экраном Full HD Reality Display с разрешением 1080p, четырехъядерным процессором Snapdragon™ S4 Pro, 13-мегапиксельной камерой и 4G LTE, обладает в
Sony Xperia и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 33
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|Boy Genius Report - BGR 50 2
|XperiaBlog 2 2
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