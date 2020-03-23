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Sony Xperia Sony Ericsson Xperia

Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia


23.03.2020 Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле
28.02.2018 Новые смартфоны Sony Xperia снимают видео 4K HDR
01.09.2017 Обзор Sony Xperia XZ Premium. Зеркальный ответ миру флагманов
23.08.2017 Sony вернет половину денег за «водонепроницаемые» смартфоны, пострадавшие от воды
11.09.2015 Sony запретила использовать водозащищенные смартфоны под водой, угрожая отменой гарантии
30.03.2014 Обзор планшета Sony Xperia Tablet Z2: первый тест в России
07.01.2014 Смартфон Sony Xperia Z1 Compact: первый взгляд на минифлагман
14.10.2013 Глубоко, фиолетово: тест суперфлагмана Sony Xperia Z1
20.09.2013 Sony начинает продажи в России нового защищенного флагманского смартфона. ЦЕНА
04.07.2013 Обзор флагмана-долгожителя ZTE Nubia Z5: китайская угроза А-брендам реальна
03.06.2013 Обзор Sony Tablet Z: планшет, который мы ждали
30.05.2013 Sony нанимает бывших менеджеров Apple для продвижения Xperia
10.04.2013 Не кантовать: обзор беззащитного смартфона Sony Xperia ZL
01.04.2013 Кампания для Xperia Z
14.03.2013 Вперед, в прошлое: обзор экс-чемпиона Sony Xperia Ion
25.02.2013 Обзор смартфона Sony Xperia Z: зачем флагману броня
05.02.2013 Планшет из картона и воздуха: первый взгляд на Sony Xperia Tablet Z
26.12.2012 В Россию приходит новый планшет Sony с защищенным корпусом
06.12.2012 Sony Xperia E: бюджетный смартфон на Android
29.11.2012 Влагозащищенный смартфон Sony Xperia с поддержкой LTE поступает в продажу в России
25.09.2012 Смартфон Sony Xperia miro появился в России
30.08.2012 Sony представила тонкий премиальный планшет
27.08.2012 Обзор защищенного смартфона Sony Xperia go: солнце, воздух и вода - нам не страшно ничего
24.08.2012 Sony приступила к обновлению до Android 4.0 смартфонов линейки 2012 г.
15.08.2012 Sony выпустила в России свой самый большой смартфон
09.08.2012 Sony представила новый флагманский смартфон. ФОТО
03.07.2012 Защищенный смартфон Sony Xperia go выходит на российский рынок
13.06.2012 Sony представила новые смартфоны. ФОТО
30.05.2012 Sony представила защищенные смартфоны на Android
30.05.2012 Защишенные смартфоны Xperia go и Xperia acro S
28.04.2012 Рассекречен дешевый смартфон Sony на базе Android 4.0. ФОТО
27.04.2012 Смартфон Sony с бесконтактным управлением: Цена и срок начала продаж в России
26.03.2012 Лучшие смартфоны весны: выбор ZOOM
19.03.2012 Обзор смартфона Sony XPERIA S: непотопляемый флагман
16.03.2012 Российский онлайн-магазин Sony начал продавать смартфоны Xperia
13.03.2012 Sony Xperia sola: смартфон c 3,7-дюймовым дисплеем и 2-ядерным процессором
29.02.2012 Sony Xperia P официально представлен на выставке в Барселоне
27.02.2012 Первый взгляд на смартфон-флагман Sony Xperia S: чисто японское очарование
19.12.2011 R2-D2: В сети появилась первая фотография Android-смартфона Sony Xperia (без приставки Ericsson)
15.11.2011 Все смартфоны Sony Ericsson линейки Xperia 2011 года будут поддерживать Android 4.0

Публикаций - 166, упоминаний - 285

Sony Xperia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6145 91
Samsung Electronics 9333 61
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 58
Apple Inc 10683 48
Sony Ericsson 1107 47
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 25
LG Electronics 3372 24
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 192 24
Huawei 3222 21
Google LLC 10352 21
HTC Corporation 1428 19
Microsoft Corporation 22497 18
Meta Platforms - Facebook 4267 17
Nvidia Corp 3118 12
Qualcomm Technologies 1639 11
Twitter 2493 10
Xiaomi 1095 9
Lenovo Group 2077 7
Intel Corporation 11262 7
Lenovo Motorola 3463 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 5
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
Элемент ГК - Elementec 1523 5
BBK OPPO Electronics 281 4
MediaTek 394 4
ZTE Corporation 685 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 3
NTT DoCoMo 1109 3
NeXus 266 3
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 203 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
InfoWatch - Инфовотч 842 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 2
Yota Devices - YD 100 2
China Baoli 13 2
Meizu Technology 152 2
Yandex - Яндекс 5015 2
Carl Zeiss 294 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Самолёт ГК 216 1
Связной ГК 1190 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Открытие ФК 2713 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Yamaha - Ямаха 98 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
X5 Group 709 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
Adidas 129 1
Почта России ПАО 1853 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 52 1
Pandao 22 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
AliExpress 327 1
Евросеть 1393 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
Symbian Foundation 38 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 104
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 85
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 75
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 73
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 62
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 56
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 53
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 52
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 45
Автофокус - Автофокусировка 699 41
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 41
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 40
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 37
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 33
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 28
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 28
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 22
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 22
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 795 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 21
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 18
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 15
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 13
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VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 8
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 8
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