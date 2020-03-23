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Sony Xperia Sony Ericsson Xperia

Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia

СОБЫТИЯ

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23.03.2020 Обзор Sony Xperia 5: флагман в японском стиле

16 мм, портретный (52 мм) и универсальный (26 мм). Кстати, такие же сенсоры установлены во флагмане Xperia 1. Переход между датчиками происходит по кругу: x1, x2 и “ширик”. То есть, переключить
28.02.2018 Новые смартфоны Sony Xperia снимают видео 4K HDR

Линейка смартфонов Sony Xperia пополнилась двумя новыми моделями: XZ2 и XZ2 Compact. Sony Xperia XZ2 с экраном
01.09.2017 Обзор Sony Xperia XZ Premium. Зеркальный ответ миру флагманов

названия не имеют ничего общего с реальностью и решают сугубо маркетинговые задачи, в случае с Sony Xperia XZ Premium можно точно утверждать, что подобное громкое название про хром — чистая пра
23.08.2017 Проектор - как сенсорный экран будущего

Sony Mobile открыла в России предзаказ на интерактивный проектор Sony Xperia Touch. Оформить будущую покупку можно начиная с 22 августа в фирменном интернет-магази
23.08.2017 Sony вернет половину денег за «водонепроницаемые» смартфоны, пострадавшие от воды

ешение судаКомпании Sony придется выплатить компенсацию всем владельцам смартфонов и планшетов Sony Xperia, чьи аппараты пострадали от погружения в воду. Напомним, рекламная компания позиционир
20.05.2017 Sony Xperia XZ Premium появится в России в середине июня

Флагманский смартфон Sony Xperia XZ Premium поступает в российскую розницу по цене 54 990 рубля. Sony Xperia XZ

08.11.2016 Гарнитура - собеседник и помощник

Показанную на MWC 2016 смарт-гарнитуру с функцией персонального помощника Sony Xperia Ear уже можно приобрести в России. С 17 ноября гарнитура Xperia Ear будет досту
11.09.2015 Sony запретила использовать водозащищенные смартфоны под водой, угрожая отменой гарантии

работоспособность его функций», — говорится в технической документации на сайте производителя.Sony Xperia Z5«Перемещение или работа устройства в воде не были протестированы в лаборатории. Суще
09.09.2015 Sony Xperia Z5 Premium: между Ultra HD и Full HD

Дисплеи смартфонов достигли знакового для индустрии разрешения Ultra HD – первым аппаратом с таким экраном стал Sony Xperia Z5 Premium. Разрешение Ultra HD (3840 на 2160 точек) достигается на матрице IPS с диагональю 5,5 дюйма – таким образом плотность элементов экрана Sony Xperia Z5 Premium равна
27.05.2015 По-японски "Z4", а по-русски - "Z3+"

Анонсированный компанией Sony на японском рынке флагманский смартфон Xperia Z4 представлен и для продаж по всему миру. При этом его имя поменялось на Sony Xper
25.11.2014 Обзор планшета Sony Xperia Z3 Tablet Compact: оптимальный выбор

ниц и для чтения. При этом, сам планшет легче и занимает меньше места в сумке (сравнить, хотя бы, с Xperia Z2).  Sony Xperia Z3 Tablet Compact Sony Xperia Z2 Tablet NVIDIA Shield

04.09.2014 Третье поколение Sony Xperia Z началось с планшета

Компания Sony представила первое из устройств третьего поколения в линейке Xperia Z. Им оказался планшетный компьютер с 8-дюймовым экраном Sony Xperia Z3 Tablet

04.09.2014 Sony представила новый флагманский смартфон, планшет и двое «умных часов». ФОТО

A в Берлине объявила об обновлении модельного ряда мобильных устройств. Анонс включил новый флагман Xperia Z3 и планшет Xperia Z3 Tablet Compact. Новый топовый смартфон Xperia Z3

22.04.2014 В России открыт предзаказ на новый флагман Sony Xperia Z2. ЦЕНА

Компания Sony объявила о начале предзаказа в России на свой новый флагманский смартфон Xperia Z2. Sony Xperia Z2 - это премиальный смартфон, преемник прошлого флагмана Sony

30.03.2014 Обзор планшета Sony Xperia Tablet Z2: первый тест в России

ие процессы. А также гарантировано, что за это время появятся все необходимые аксессуары. Итак посмотрим, что представляет из себя новинка. Конечно, нам не избежать сравнений с предшественницей. Sony Xperia Z2 Tablet   Размеры устройства - 26,6 х 17,2 см. Толщина - 6,4 мм. То есть, перед нами самый тонкий планшет из представленных на рынке. Вес - 426 граммов, для устройств без сотового моду
15.01.2014 Sony Xperia T2 Ultra - экран больше, габариты меньше

Компания Sony представила смартфон Xperia T2 Ultra в вариантах с одним и двумя слотами для SIM-карт. Sony Xperia T2 Ultra стал одним из самых лучших смартфонов на рынке по соотношению площади дисплея с поверхности корпуса: его 6-дюймовый экран занимает 73,6 процента верхней стороны. Такая конс
07.01.2014 Смартфон Sony Xperia Z1 Compact: первый взгляд на минифлагман

На фоне всего этого разгула одурманивания потребителей, выпуск Sony Xperia Z1 Compact — событие действительно знаковое. Потому, что имя Z1 смартфон носит не случ
14.10.2013 Глубоко, фиолетово: тест суперфлагмана Sony Xperia Z1

Экстерьер Поставляется смартфон Sony Xperia Z1 в трех цветах: привычном черном, белом и по-настоящему революционном, смелом, фиоле
23.09.2013 Обзор гигантского смартфона Sony Xperia Z Ultra: годзилла возвращается

лонному росту диагонали, относительно недавно телефоны преодолели отметку в 6 дюймов, а сейчас Sony Xperia Z Ultra стал текущим рекордсменом со своим 6,44-дюймовым экраном. Примечательно, что в
20.09.2013 Sony Xperia Z1 - в российский продаже

ъективом 27 мм со светосилой F/2,0. Вычислительную мощь смартфону обеспечивает четырёзъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 800 с тактовой частотой 2,2 гигагерца, а долгому периоду автономной работы Sony Xperia Z1 обязана аккумулятору ёмкостью 3000 мАч. Московская презентация Sony Xperia Z1 прошла с участием фотографа Дмитрия Исхакова, который представил серию портретов знаменитосте
20.09.2013 Sony начинает продажи в России нового защищенного флагманского смартфона. ЦЕНА

омпания Sony объявила о намерении приступить к продажам в России нового флагманского смартфона Sony Xperia Z1 с сегодняшнего дня, 20 сентября. Xperia Z1 под кодовым именем Honami был офи
29.08.2013 Гигантский смартфон Sony поступает в продажу в России

Российское представительство Sony объявило о предстоящем начале продаж планшетофона Sony Xperia Z Ultra. Sony Xperia Z Ultra был анонсирован в июне 2013 г. Особенность новинки
26.08.2013 Опубликовано фото нового водозащитного флагмана Sony

Китайский интернет-форум Digi-Wo опубликовал официальное изображение смартфона Sony Xperia Z1, слухи о котором ходят последние несколько недель. Устройство изображено в трех цветовых решениях: черном, белом и фиолетовом - стандартном «триколоре» Sony, в котором были выпущ
10.07.2013 Тест LTE-смартфона Sony Xperia SP: жизнь в цвете

он, анонсированный весной этого года, пришел на смену моделям серии NXT и призван заменить телефоны Xperia S и Xperia P, от которых он, в основном, и унаследовал свой внешний вид. Главны
25.06.2013 Sony официально представила гигантский смартфон. ФОТО

Компания Sony официально анонсировала «планшетофон» Sony Xperia Z Ultra - смартфон с большим экраном, слухи о котором ходили последнее время. Sony Xperia Z Ultra является первым «планшетофоном» Sony. Выпустив его, компания присоединилась

18.06.2013 Sony готовит гигантский смартфон

Компания Sony Mobile Communications (бывшая Sony Ericsson) 4 июля планирует анонсировать первый в своей линейке «планшетофон», под названием Xperia Z Ultra. Устройство будет обладать 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 точек (Full HD) и разрешающей способностью 342 ppi. Управлять экраном можно будет не только с помощью п
04.06.2013 Sony представляет Xperia M

Sony Mobile Communications («Sony Mobile») сегодня представляет смартфон Xperia М с возможностью простой передачи контента «в одной касание» и премиальным дизайном, унаследованным от флагмана Xperia Z. Модель Xperia M делает технологии Sony доступными

03.06.2013 Обзор Sony Tablet Z: планшет, который мы ждали

Дизайн планшета является практически полной копией внешнего облика флагманского смартфона от Sony – Xperia Z. Компания Sony подготовила настоящий подарок для тех, кому по душе подобная концепция. Наверное, это первый пример в индустрии, когда флагманские устройства выполнены в одном стиле и к
30.05.2013 Sony нанимает бывших менеджеров Apple для продвижения Xperia

ие на рынок планируется начать за счет наиболее перспективного мобильного продукта - смартфона Sony Xperia. По выражению Казуо Хираи, интерес клиентов к продукту Xperia способен подарить
15.05.2013 Sony Xperia ZR: смартфон для подводной съемки

Компания Sony представила Sony Xperia ZR - новый водонепроницаемый смартфон, который можно считать продолжением модели Sony

13.05.2013 Влагозащита смартфона Sony Xperia ZR позволит вести подводную съёмку

Компания Sony Mobile Communications представила смартфон Sony Xperia ZR. Новый смартфон обладает влаго- и пылезащитой корпуса на уровне стандартов IP55 и IP58. Благодаря этому 13-мегапиксельную камеру Sony Xperia ZR можно использовать под водо
10.04.2013 Не кантовать: обзор беззащитного смартфона Sony Xperia ZL

Вот и для Sony Xperia Z нашлась пара - смартфон Xperia ZL. В этом варианте флагман лишился водонепрон
01.04.2013 Кампания для Xperia Z

оказалась в числе 20 стран, в которых корпорация Sony проведёт самую массированную в истории брэнда Xperia рекламную кампанию по продвижению флагманского смартфона Sony Xperia Z. О начал
14.03.2013 Вперед, в прошлое: обзор экс-чемпиона Sony Xperia Ion

етрами потрудились инженеры Sony, вложив в них весь свой творческий и технический потенциал. Дизайн Xperia ion удался - аппарат выглядит строгим, деловым и серьезным. Стиль, в котором выполнен

25.02.2013 Обзор смартфона Sony Xperia Z: зачем флагману броня

так как кажется вычурной и «ядовитой». Поэтому перед покупкой лучше посмотреть на экран лично. Sony Xperia Z выпускается в трех цветовых вариантах Монолит – именно такое определение хочется дат
14.02.2013 Xperia Z приходит в Россию официально

Российское отделение компании Sony Mobile анонсировало начало официальных продаж флагманского смартфона Xperia Z. Продажи Sony Xperia Z начнутся в двадцатых числах февраля 2013 года. Ориентировочная цена 29 900 рублей. В комплект поставки помимо самого смартфона войдут: высококачественная гарнитура Sony MH-EX300AP
14.02.2013 Sony: обзор лучшего "мобильного" стенда выставки CES

Конечно же, речь идет о топовом смартфоне – Sony Xperia Z. Все, кто ранее уже был знаком с продукцией компании, знают, что, чем выше порядковы
05.02.2013 Планшет из картона и воздуха: первый взгляд на Sony Xperia Tablet Z

т потерять лицо, предложив планшет только с одной уникальной характеристикой: их будет много.  Sony Xperia Tablet Z Итак, что же еще, кроме 6.9 мм толщины, может предложить новый планшет Xpe
17.01.2013 Sony Xperia E Dual появился в России официально

Российское отделение компании Sony, Sony Mobile Communications Rus объявило о начале продаж в России Sony Xperia E Dual. Как ясно из названия, главная особенность Sony Xperia E Dual – это возможность подключения сразу двух SIM-карт. Кроме того, смартфон обладает богатыми мультимедийными
10.01.2013 Sony Xperia Z представлен на CES 2013

На выставке CES 2013 7 января 2013 года, в Лас Вегасе Sony Mobile Communications представила новый флагманский смартфон под управлением ОС Android — Xperia Z.Этот смартфон, оснащенный 5-дюймовым экраном Full HD Reality Display с разрешением 1080p, четырехъядерным процессором Snapdragon™ S4 Pro, 13-мегапиксельной камерой и 4G LTE, обладает в

Публикаций - 232, упоминаний - 348

Sony Xperia и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 182
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 119
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 72
Samsung Electronics 11065 68
Apple Inc 13156 51
HTC Corporation 1512 46
Google LLC 12690 36
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 32
Meta Platforms - Facebook 4621 28
LG Electronics 3735 25
Qualcomm Technologies 1974 24
Huawei 4677 23
X Corp - Twitter 2938 21
Microsoft Corporation 25775 19
Lenovo Motorola 3566 13
Nvidia Corp 4002 12
Xiaomi - Сяоми 2232 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
Acer Group - Acer Inc 2776 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 10
Lenovo Group 2447 8
Sharp Corporation 1062 8
Intel Corporation 12811 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
MediaTek - Ralink 595 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 5
BBK OPPO Electronics 484 5
ZTE Corporation 800 5
ST-Ericsson 39 4
МегаФон 10742 4
Toshiba Corporation 2980 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Canalys 236 4
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 3
E-Ten Information Systems 119 3
Dell EMC 5180 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Fujitsu 2105 3
Vodafone Group 1412 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Связной ГК 1401 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Carl Zeiss AG 307 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Почта России ПАО 2370 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Евросеть 1421 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Sumitomo Mitsui Financial Group - SMFG - Sumitomo Mitsui Banking Corporation - SMBC - СМБСР Банк - Сумитомо Мицуи Рус Банк - SMBC Nikko Securities 25 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
ДамПродам - DamProdam 6 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
TuneIn Radio 8 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Лидия Спортивный центр 1 1
Expansys 10 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 1
Parks Associates 24 1
Sony Style 30 1
Adidas - Адидас 170 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Barclays 122 1
Pandao 24 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Yamaha - Ямаха 110 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
Symbian Foundation 38 2
OLPC - One Laptop per Child 82 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 217
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 122
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 109
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 96
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 95
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 89
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 89
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 81
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 77
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 68
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 68
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 67
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 66
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 61
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 57
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 56
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 52
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 47
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 47
Наушники - Headphones 4479 47
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 45
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 45
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 44
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 43
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 43
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 42
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 39
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 37
USB micro 974 37
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 34
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 31
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 30
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 29
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 28
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 27
Google Android 15244 142
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 84
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 66
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 58
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 55
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 53
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 52
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 44
Sony Bravia 251 43
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 39
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 35
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 34
Samsung Galaxy Note 702 30
Samsung Galaxy 1035 30
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 28
Microsoft Windows 16882 26
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 25
Sony Xperia S - Sony Xperia SL - серия смартфонов 37 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 24
Sony Xperia Tablet 74 23
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson Timescape UI 29 22
Apple iOS 8583 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 21
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 20
Sony Walkman 285 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 19
Apple iPhone 5 783 19
Sony Xperia Arc 24 18
Nokia Symbian OS 1411 18
Apple iPad 4012 17
HTC One - серия смартфонов 187 16
Sony Xperia P - серия смартфонов 17 16
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 16
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 16
LG Optimus 170 15
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
HTC Desire - серия смартфонов 153 15
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 14
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 14
Nokia Nseries 538 13
Савин Сергей 97 3
Касперская Наталья 319 3
Lee Bruce - Ли Брюс 5 2
Ishizuka Shigeki - Ишизука Шигеки 3 2
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 2
Фадеев Михаил 57 2
Stringer Howard - Стрингер Говард 39 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Миркасымов Рустам 7 1
Yoshida Kenichiro - Есида Кэнъитиро 1 1
Демидов Михаил 134 1
Ксенин Алекс 311 1
Солонин Виталий 90 1
Лопатин Виктор 25 1
Благодарева Светлана 2 1
Завьялова Светлана 21 1
Зентрих Павел 9 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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