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E-Ten Information Systems
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|31.03.2009
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Русские коммуникаторы хотят тайваньского успеха
известно CNews, из компании RoverComputers ушел руководитель направления коммуникаторов RoverPC Владимир Любжин, а вместо него отвечать за направление будет бывший глава российского представительства E-Ten Михаил Фадеев, получивший должность консультанта. Тайваньский производитель коммуникаторов E-Ten был куплен компанией Acer в 2008 г., после чего российский офис перестал существова
|02.12.2008
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Acer убьет бренд E-Ten
Вслед за новостью о покупке Acer компании E-Ten, производителя коммуникаторов Glofiish, последовала и еще одна. Издание fudzilla.com сообщает, что Acer готовит ряд изменений в структуре приобретенной компании, и уже в начале 2009 г. он
|08.09.2008
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Acer завершил приобретение E-Ten
Приобретение E-Ten компанией Acer полностью завершилось 1 сентября 2008 г. Компания E-Ten интегриро
|20.08.2008
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E-Ten тянет Windows Mobile за собой в могилу
арталах. Поскольку для большого количества телефонов Nokia Symbian-платформа — основная, эти факты отразились на раскладе сил на рынке смартфонов в разрезе операционных систем», — комментирует Савин. E-Ten’овский Glofiish X500+ был первым в мире коммуникатором с VGA-разрешением (640x480 пикселей) В Smartmarketing тоже говорят об успехах Nokia, но уже в смысле росте доли смартфонов в общем о
|13.08.2008
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E-Ten glofiish M750: QWERTY-коммуникатор без излишеств
язь в таком формате еще не скоро станет повсеместной, а переплачивать за удовольствия, которыми не удастся воспользоваться, смысла нет. Посмотрим, чем нас порадует коммуникатор «без излишеств». Вес у E-TEN glofiish M750 не маленький – 179 г По виду M750 кажется сделанным из темного, гладко отполированного, металла. Из такого материала, чем-то напоминающего эбонит, выполнена передняя панель
|08.08.2008
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В E-TEN назначен новый менеджер по развитию
Алексей Клочков назначен менеджером по развитию бизнеса и будет отвечать за продвижение на российском рынке коммуникаторов тайваньской компании E-TEN после ее присоединения к Acer. Об этом сообщила пресс-служба компании. Ранее А.Клочков занимал позицию руководителя направления по развитию бизнеса в России и странах СНГ в компании HTC.
|30.07.2008
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E-Ten сертифицировала коммуникаторы для сетей 3G
Компания E-Ten Information Systems сообщила о завершении сертификации моделей текущей продуктовой лине
|04.06.2008
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E-Ten показал коммуникатор glofiish с двумя SIM-картами
Компания E-Ten представила на выставке Computex 2008 первый в своей линейке коммуникатор с двумя SIM-к
|03.06.2008
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E-Ten разогнал российский офис
тя сделка по приобретению корпорацией Acer производителя популярных коммуникаторов glofish компании E-Ten еще не состоялась (ее завершение ожидается к августу 2008 г.), E-Ten специальным
|27.05.2008
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E-Ten представит коммуникатор с двумя SIM-картами
Компания E-Ten Information Systems, предположительно, представит на Computex 2008 первый в своей линей
|21.05.2008
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Коммуникатор E-Ten glofiish M800: второй блин комом?
одок на торцах, который тянется по всему периметру. В общем, дизайн не вызывающий и, вместе с тем, вполне оригинальный – коммуникатор в подобном обличье всегда окажется к месту. Большая часть корпуса E-Ten glofiish M800 выполнена из темно-серого пластика Не только упомянутая выше полоска сразу бросается в глаза. По ее стопам идут глазки камеры (на передней и задней панелях) и небольшой пяти
|15.04.2008
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E-Ten анонсировал новые коммуникаторы: Glofiish M810 и M750
Тайваньский производитель коммуникаторов E-Ten Information Systems представил две новые модели: Glofiish M810 и M750, являющиеся первыми представителями новой серии карманных устройств, ориентированных на развлечения, доступ в интерне
|13.03.2008
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E-TEN glofiish X650: коммуникатор-универсал
Коммуникатор E-TEN glofiish X650 пришел на смену уже зарекомендовавшему себя устройству glofiish X500+, с экраном высокого разрешения. Интересно, что производитель отказался от неудобной маркировки значком
|04.03.2008
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Acer покупает E-Ten
(по версии Gartner), достигла финальной стадии переговоров о покупке своих земляков — компании E-Ten Information Systems, известного производителя коммуникаторов Glofiish. В рамках соглаше
|04.03.2008
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Acer покупает компанию E-Ten
величине производитель компьютеров в мире, достигла финальной стадии переговоров о покупке компании E-Ten Information Systems, тайваньского производителя коммуникаторов. В рамках соглашения Ace
|26.02.2008
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Итоги конкурса от E-TEN
ей совместно с известными компаниями конкурсах.Главным призом в этом конкурсе стали коммуникатор от E-TEN – glofiish X600 и комплекты программ от Навител НавигаторНа этот раз конкурс проводился
|05.02.2008
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Новые коммуникаторы E-Ten скоро в России
Тайваньская компания E-Ten Information Systems анонсировала новые коммуникаторы glofiish V900, M810, M750 и новый
|23.01.2008
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В продаже новый коммуникатор: E-TEN glofiish X650
Компания E-TEN Information Systems сообщила о начале массовых продаж коммуникатора glofiish X650 – одного из самых компактных на рынке устройств класса «все в одном». Аппарат предлагает полный набор бес
|21.01.2008
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Коммуникатор E-TEN glofiish X600 – элита «бюджетников»
ачале жизненного цикла изделия!), что, в общем-то, немного не вяжется с шикарной функциональностью устройства. Но давайте поближе познакомимся с этим гаджетом. Строгая и компактная классика Формально E-TEN glofiish X600 является наследником коммуникатора glofiish X500, но, учитывая его позиционирование, однозначной связи искать не стоит. А что касается его внешности, то, на наш взгляд, она
|14.01.2008
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E-Ten готовит новые коммуникаторы: X650 и V900
Компания E-Ten Information Systems анонсировала новые коммуникаторы Glofiish X650 и V900. Информация о новых продуктах появилась на официальном сайте компании. Glofiish X650 станет обновлением X600 и вк
|25.12.2007
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Коммуникаторы: новогодние хиты продаж
о в продаже невозможно найти продукты Acer, ASUS, Mio, Fujitsu Siemens или других производителей, отнюдь, они представлены весьма широко. Но факт остается фактом – вопрос «а что у вас есть из HTC или E-Ten?» стал самым популярным. А что выбрали покупатели, мы и хотим вам рассказать в нашем традиционном обзоре хитов продаж. Часть первая. Недорого, но «вкусно» Как обычно, начнем с устройств,
|04.12.2007
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E-Ten Glofiish X800: первый VGA-коммуникатор с поддержкой 3G
ции. А по левую – тоже индикатор, но ответственный, на этот раз, за информирование об активации какого-либо встроенного модуля (белый цвет означает включенный GPS, желтый – Wi-Fi, синий – Bluetooth). E-Ten Glofiish X800 имеет довольно внушительные размеры, а весит 146 г Яркие элементы присутствуют и у четырех кнопок, изготовленных из черного (на этот раз, матового) пластика и разместившихся
|04.12.2007
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E-TEN glofiish: новогодняя распродажа для умных
Коммуникаторы E-TEN glofiish можно сегодня уже увидеть везде: в аэропорту, в поезде, в метро, в маршрутках.
|27.09.2007
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Выбор ZOOM.CNews: пять элитных коммуникаторов
Умный симпатяга E-Ten Glofiish X800 По идее, «лучшесть» любого устройства можно определять как его функциональность, помноженную на удобство ее использования. Но такой подход был бы не совсем справедливым, пос
|26.09.2007
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Коммуникатор E-TEN Glofiish X800 вышел в продажу
Компания E-TEN Information Systems сообщила о начале всемирных продаж коммуникатора Glofiish X800 – на
|22.08.2007
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Чистая прибыль E-Ten выросла на 73%
Согласно финансовому отчету E-Ten Information Systems, чистая прибыль компании за I половину 2007 г. выросла на 73% по ср
|21.08.2007
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Коммуникаторы HTC TyTN vs E-Ten Glofiish M700 – битва «титанов»
жидали встретить её на этом коммуникаторе, хотя допускаем, что кому-то она может очень пригодиться. E-Ten Glofiish M700 ненамного превосходит соперника, его вес 165 г Но самая интересная часть
|10.07.2007
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Доходы E-Ten за год выросли на 171%
Выручка тайваньской компании E-Ten Information Systems, известной по своим коммуникаторам E-Ten и glofiish на базе
|03.07.2007
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E-TEN glofiish X500+: коммуникатор-монстр с VGA-экраном
гда достаточно исправить несколько самых критичных моментов системы. Как нам кажется, это правило в полной мере применимо и к миру мобильных гаджетов. Приятные мелочи Как мы уже сказали, коммуникатор E-TEN glofiish X500+ является преемником устройства почти с таким же наименованием (за исключением знака «плюс»), поэтому мы постараемся не сильно углубляться в тонкости, присущие glofiish X500
|24.05.2007
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Новые коммуникаторы E-Ten — скоро в России
сс-конференции, посвященной началу продаж в России нового коммуникатора glofiish X500+, руководство E-Ten рассказало о ближайших продуктовых планах компании. «До конца 2007 г. мы намерены выпус
|15.05.2007
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E-Ten glofiish: бесплатное обновление до Windows Mobile 6
Выполняя ранее взятые на себя обязательства, компания E-Ten выпустила обновления операционной системы коммуникаторов glofiish X500 и glofiish M700
|11.05.2007
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E-Ten glofiish X500+: новый тонкий коммуникатор с VGA-экраном
Тайваньская компания E-Ten Information Systems официально объявила о выпуске новой модели коммуникатора glofiish X
|29.03.2007
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GPS-коммуникатор E-Ten Glofiish X500 – «гвоздь сезона»
устройства HTC, но даже ее коммуникаторы не без изъяна. А ведь хочется сейчас, и чтобы запаса функциональности хватило хотя бы на год. Новые формы, новый стиль Таковы первые впечатления от общения с E-Ten Glofiish X500. Компания не только открыла новую линейку, но и предложила новый дизайн, значительно отличающийся от того, что ранее выпускалось под логотипом E-Ten. И, на наш взгляд
|28.03.2007
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Февральские хиты продаж КПК — в фаворе и новички, и ветераны
Самый короткий месяц в году оказался довольно необычным с точки зрения продаж карманных компьютеров. Бесспорно, присутствие в лидерах новых устройств от HTC или E-Ten выглядит вполне закономерно, пользователи истосковались по устройствам, выполненных «на пике технологий», и с удовольствием раскупают гаджеты, только что сошедшие с конвейера производител
|15.03.2007
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Новый E-TEN Glofiish
Согласно слухам, на CeBit брэнд E-TEN продемонстрирует новый Glofiish. В этот раз модель получила индекс X800. Про технические характеристики пока ничего не известно, кроме разрешения экрана - 640х480 точек.
|29.01.2007
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Хиты продаж КПК в конце 2006 года
чение и драйвера.[pagebreak] На «коммуникационной» волне Наибольшие трансформации, конечно же, происходили в секторе продаж коммуникаторов. Так, к концу года не так давно ворвавшийся в группу лидеров E-Ten G500+ наконец-то добрался до вершины пьедестала, оттеснив «ветерана» Qtek S200. Его предшественник G500 также был достаточно популярен, но компания сумела вовремя сделать апгрейд и оказал
|23.01.2007
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Коммуникатор E-Ten Glofiish M700 – конвергенция во всей красе
икатор Glofiish M700 не похож на другие устройства подобной направленности (и даже на коммуникаторы E-Ten). Естественно, некоторые идеи уже встречались, но с подобной «компоновкой» мы встречаем
|20.11.2006
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E-Ten выпустит коммуникатор с выдвигающейся клавиатурой
Компания E-Ten Information Systems объявила о выходе коммуникатора Glofiish M700. Это вторая модель коммуникатора под брендом Glofiish, после модели Glofiish X500. Glofiish M700 — первый коммуникат
|11.08.2006
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E-Ten M600 vs Qtek S200 vs O2 XDA Atom – битва титанов
спросите вы, золотая середина? Мы отвечаем – под эталон, крепкий «середнячок» сегодняшнего дня подходят на наш взгляд три популярных в кругах пользователей мобильных устройств модели коммуникаторов – E-Ten M600, Qtek S200 и O2 XDA Atom. Именно о них сегодня и пойдёт речь. E-Ten M600 - даже кредл устройства выглядит стильно Выбор моделей для сравнительного обзора, кончено же, не случа
|20.07.2006
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Коммуникаторы и КПК: хиты продаж
сотовой связи, который называется коммуникатором. Наиболее продаваемые коммуникаторы Модель Цена 1 E-Ten G500 $610 2 E-Ten M600 $610 3 Qtek S200 $650 4 HP iPAQ hw6510/6515 $545 Тайв
E-Ten Information Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Фадеев Михаил 57 23
|Ксенин Алекс 311 20
|Савин Сергей 97 11
|Завьялова Светлана 21 8
|Беляев Дмитрий 32 6
|Ерофеева Мария 31 5
|Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 4
|Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 3
|Лаптева Марина 114 2
|Сударева Галина 7 2
|Деев Дмитрий 6 2
|Любжин Владимир 4 2
|Chou Teresa - Чоу Тереза 2 2
|Соколов Андрей 22 2
|Солонин Виталий 90 1
|Шуняев Сергей 25 1
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Козлов Евгений 35 1
|Дорофеев Сергей 14 1
|Швейнов Антон 3 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Саяпина Елена 46 1
|Чуйкин Алексей 27 1
|Мирошников Дмитрий 9 1
|Рысин Леонид 2 1
|Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 1
|Никитин Николай 24 1
|Леонтьев Алексей 11 1
|Игнатьева Людмила 11 1
|Кузичев Василий 8 1
|Хавжа Дмитрий 8 1
|Стыцько Виталий 8 1
|Зентрих Павел 9 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Лант Арсений 5 1
|Розенблат Михаил 1 1
|Русакова Светлана 2 1
|Кокорев Сергей 1 1
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