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E-Ten Information Systems

СОБЫТИЯ

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31.03.2009 Русские коммуникаторы хотят тайваньского успеха

известно CNews, из компании RoverComputers ушел руководитель направления коммуникаторов RoverPC Владимир Любжин, а вместо него отвечать за направление будет бывший глава российского представительства E-Ten Михаил Фадеев, получивший должность консультанта. Тайваньский производитель коммуникаторов E-Ten был куплен компанией Acer в 2008 г., после чего российский офис перестал существова
02.12.2008 Acer убьет бренд E-Ten

Вслед за новостью о покупке Acer компании E-Ten, производителя коммуникаторов Glofiish, последовала и еще одна. Издание fudzilla.com сообщает, что Acer готовит ряд изменений в структуре приобретенной компании, и уже в начале 2009 г. он
08.09.2008 Acer завершил приобретение E-Ten

Приобретение E-Ten компанией Acer полностью завершилось 1 сентября 2008 г. Компания E-Ten интегриро
20.08.2008 E-Ten тянет Windows Mobile за собой в могилу

арталах. Поскольку для большого количества телефонов Nokia Symbian-платформа — основная, эти факты отразились на раскладе сил на рынке смартфонов в разрезе операционных систем», — комментирует Савин. E-Ten’овский Glofiish X500+ был первым в мире коммуникатором с VGA-разрешением (640x480 пикселей) В Smartmarketing тоже говорят об успехах Nokia, но уже в смысле росте доли смартфонов в общем о
13.08.2008 E-Ten glofiish M750: QWERTY-коммуникатор без излишеств

язь в таком формате еще не скоро станет повсеместной, а переплачивать за удовольствия, которыми не удастся воспользоваться, смысла нет. Посмотрим, чем нас порадует коммуникатор «без излишеств». Вес у E-TEN glofiish M750 не маленький – 179 г По виду M750 кажется сделанным из темного, гладко отполированного, металла. Из такого материала, чем-то напоминающего эбонит, выполнена передняя панель

08.08.2008 В E-TEN назначен новый менеджер по развитию

Алексей Клочков назначен менеджером по развитию бизнеса и будет отвечать за продвижение на российском рынке коммуникаторов тайваньской компании E-TEN после ее присоединения к Acer. Об этом сообщила пресс-служба компании. Ранее А.Клочков занимал позицию руководителя направления по развитию бизнеса в России и странах СНГ в компании HTC.

30.07.2008 E-Ten сертифицировала коммуникаторы для сетей 3G

Компания E-Ten Information Systems сообщила о завершении сертификации моделей текущей продуктовой лине
04.06.2008 E-Ten показал коммуникатор glofiish с двумя SIM-картами

Компания E-Ten представила на выставке Computex 2008 первый в своей линейке коммуникатор с двумя SIM-к
03.06.2008 E-Ten разогнал российский офис

тя сделка по приобретению корпорацией Acer производителя популярных коммуникаторов glofish компании E-Ten еще не состоялась (ее завершение ожидается к августу 2008 г.), E-Ten специальным
27.05.2008 E-Ten представит коммуникатор с двумя SIM-картами

Компания E-Ten Information Systems, предположительно, представит на Computex 2008 первый в своей линей
21.05.2008 Коммуникатор E-Ten glofiish M800: второй блин комом?

одок на торцах, который тянется по всему периметру. В общем, дизайн не вызывающий и, вместе с тем, вполне оригинальный – коммуникатор в подобном обличье всегда окажется к месту. Большая часть корпуса E-Ten glofiish M800 выполнена из темно-серого пластика Не только упомянутая выше полоска сразу бросается в глаза. По ее стопам идут глазки камеры (на передней и задней панелях) и небольшой пяти
15.04.2008 E-Ten анонсировал новые коммуникаторы: Glofiish M810 и M750

Тайваньский производитель коммуникаторов E-Ten Information Systems представил две новые модели: Glofiish M810 и M750, являющиеся первыми представителями новой серии карманных устройств, ориентированных на развлечения, доступ в интерне
13.03.2008 E-TEN glofiish X650: коммуникатор-универсал

Коммуникатор E-TEN glofiish X650 пришел на смену уже зарекомендовавшему себя устройству glofiish X500+, с экраном высокого разрешения. Интересно, что производитель отказался от неудобной маркировки значком

04.03.2008 Acer покупает E-Ten

(по версии Gartner), достигла финальной стадии переговоров о покупке своих земляков — компании E-Ten Information Systems, известного производителя коммуникаторов Glofiish. В рамках соглаше
04.03.2008 Acer покупает компанию E-Ten

величине производитель компьютеров в мире, достигла финальной стадии переговоров о покупке компании E-Ten Information Systems, тайваньского производителя коммуникаторов. В рамках соглашения Ace
26.02.2008 Итоги конкурса от E-TEN

ей совместно с известными компаниями конкурсах.Главным призом в этом конкурсе стали коммуникатор от E-TEN – glofiish X600 и комплекты программ от Навител НавигаторНа этот раз конкурс проводился
05.02.2008 Новые коммуникаторы E-Ten скоро в России

Тайваньская компания E-Ten Information Systems анонсировала новые коммуникаторы glofiish V900, M810, M750 и новый

23.01.2008 В продаже новый коммуникатор: E-TEN glofiish X650

Компания E-TEN Information Systems сообщила о начале массовых продаж коммуникатора glofiish X650 – одного из самых компактных на рынке устройств класса «все в одном». Аппарат предлагает полный набор бес
21.01.2008 Коммуникатор E-TEN glofiish X600 – элита «бюджетников»

ачале жизненного цикла изделия!), что, в общем-то, немного не вяжется с шикарной функциональностью устройства. Но давайте поближе познакомимся с этим гаджетом. Строгая и компактная классика Формально E-TEN glofiish X600 является наследником коммуникатора glofiish X500, но, учитывая его позиционирование, однозначной связи искать не стоит. А что касается его внешности, то, на наш взгляд, она

14.01.2008 E-Ten готовит новые коммуникаторы: X650 и V900

Компания E-Ten Information Systems анонсировала новые коммуникаторы Glofiish X650 и V900. Информация о новых продуктах появилась на официальном сайте компании. Glofiish X650 станет обновлением X600 и вк
25.12.2007 Коммуникаторы: новогодние хиты продаж

о в продаже невозможно найти продукты Acer, ASUS, Mio, Fujitsu Siemens или других производителей, отнюдь, они представлены весьма широко. Но факт остается фактом – вопрос «а что у вас есть из HTC или E-Ten?» стал самым популярным. А что выбрали покупатели, мы и хотим вам рассказать в нашем традиционном обзоре хитов продаж. Часть первая. Недорого, но «вкусно» Как обычно, начнем с устройств,

04.12.2007 E-Ten Glofiish X800: первый VGA-коммуникатор с поддержкой 3G

ции. А по левую – тоже индикатор, но ответственный, на этот раз, за информирование об активации какого-либо встроенного модуля (белый цвет означает включенный GPS, желтый – Wi-Fi, синий – Bluetooth). E-Ten Glofiish X800 имеет довольно внушительные размеры, а весит 146 г Яркие элементы присутствуют и у четырех кнопок, изготовленных из черного (на этот раз, матового) пластика и разместившихся
04.12.2007 E-TEN glofiish: новогодняя распродажа для умных

Коммуникаторы E-TEN glofiish можно сегодня уже увидеть везде: в аэропорту, в поезде, в метро, в маршрутках.
27.09.2007 Выбор ZOOM.CNews: пять элитных коммуникаторов

Умный симпатяга E-Ten Glofiish X800 По идее, «лучшесть» любого устройства можно определять как его функциональность, помноженную на удобство ее использования. Но такой подход был бы не совсем справедливым, пос
26.09.2007 Коммуникатор E-TEN Glofiish X800 вышел в продажу

Компания E-TEN Information Systems сообщила о начале всемирных продаж коммуникатора Glofiish X800 – на
22.08.2007 Чистая прибыль E-Ten выросла на 73%

Согласно финансовому отчету E-Ten Information Systems, чистая прибыль компании за I половину 2007 г. выросла на 73% по ср
21.08.2007 Коммуникаторы HTC TyTN vs E-Ten Glofiish M700 – битва «титанов»

жидали встретить её на этом коммуникаторе, хотя допускаем, что кому-то она может очень пригодиться. E-Ten Glofiish M700 ненамного превосходит соперника, его вес 165 г Но самая интересная часть

10.07.2007 Доходы E-Ten за год выросли на 171%

Выручка тайваньской компании E-Ten Information Systems, известной по своим коммуникаторам E-Ten и glofiish на базе

03.07.2007 E-TEN glofiish X500+: коммуникатор-монстр с VGA-экраном

гда достаточно исправить несколько самых критичных моментов системы. Как нам кажется, это правило в полной мере применимо и к миру мобильных гаджетов. Приятные мелочи Как мы уже сказали, коммуникатор E-TEN glofiish X500+ является преемником устройства почти с таким же наименованием (за исключением знака «плюс»), поэтому мы постараемся не сильно углубляться в тонкости, присущие glofiish X500
24.05.2007 Новые коммуникаторы E-Ten — скоро в России

сс-конференции, посвященной началу продаж в России нового коммуникатора glofiish X500+, руководство E-Ten рассказало о ближайших продуктовых планах компании. «До конца 2007 г. мы намерены выпус
15.05.2007 E-Ten glofiish: бесплатное обновление до Windows Mobile 6

Выполняя ранее взятые на себя обязательства, компания E-Ten выпустила обновления операционной системы коммуникаторов glofiish X500 и glofiish M700 
11.05.2007 E-Ten glofiish X500+: новый тонкий коммуникатор с VGA-экраном

Тайваньская компания E-Ten Information Systems официально объявила о выпуске новой модели коммуникатора glofiish X
29.03.2007 GPS-коммуникатор E-Ten Glofiish X500 – «гвоздь сезона»

устройства HTC, но даже ее коммуникаторы не без изъяна. А ведь хочется сейчас, и чтобы запаса функциональности хватило хотя бы на год. Новые формы, новый стиль Таковы первые впечатления от общения с E-Ten Glofiish X500. Компания не только открыла новую линейку, но и предложила новый дизайн, значительно отличающийся от того, что ранее выпускалось под логотипом E-Ten. И, на наш взгляд
28.03.2007 Февральские хиты продаж КПК — в фаворе и новички, и ветераны

Самый короткий месяц в году оказался довольно необычным с точки зрения продаж карманных компьютеров. Бесспорно, присутствие в лидерах новых устройств от HTC или E-Ten выглядит вполне закономерно, пользователи истосковались по устройствам, выполненных «на пике технологий», и с удовольствием раскупают гаджеты, только что сошедшие с конвейера производител
15.03.2007 Новый E-TEN Glofiish

Согласно слухам, на CeBit брэнд E-TEN продемонстрирует новый Glofiish. В этот раз модель получила индекс X800. Про технические характеристики пока ничего не известно, кроме разрешения экрана - 640х480 точек.
29.01.2007 Хиты продаж КПК в конце 2006 года

чение и драйвера.[pagebreak] На «коммуникационной» волне Наибольшие трансформации, конечно же, происходили в секторе продаж коммуникаторов. Так, к концу года не так давно ворвавшийся в группу лидеров E-Ten G500+ наконец-то добрался до вершины пьедестала, оттеснив «ветерана» Qtek S200. Его предшественник G500 также был достаточно популярен, но компания сумела вовремя сделать апгрейд и оказал
23.01.2007 Коммуникатор E-Ten Glofiish M700 – конвергенция во всей красе

икатор Glofiish M700 не похож на другие устройства подобной направленности (и даже на коммуникаторы E-Ten). Естественно, некоторые идеи уже встречались, но с подобной «компоновкой» мы встречаем
20.11.2006 E-Ten выпустит коммуникатор с выдвигающейся клавиатурой

Компания E-Ten Information Systems объявила о выходе коммуникатора Glofiish M700. Это вторая модель коммуникатора под брендом Glofiish, после модели Glofiish X500. Glofiish M700 — первый коммуникат
11.08.2006 E-Ten M600 vs Qtek S200 vs O2 XDA Atom – битва титанов

спросите вы, золотая середина? Мы отвечаем – под эталон, крепкий «середнячок» сегодняшнего дня подходят на наш взгляд три популярных в кругах пользователей мобильных устройств модели коммуникаторов – E-Ten M600, Qtek S200 и O2 XDA Atom. Именно о них сегодня и пойдёт речь. E-Ten M600 - даже кредл устройства выглядит стильно Выбор моделей для сравнительного обзора, кончено же, не случа
20.07.2006 Коммуникаторы и КПК: хиты продаж

сотовой связи, который называется коммуникатором. Наиболее продаваемые коммуникаторы Модель Цена 1 E-Ten G500 $610  2 E-Ten M600 $610  3 Qtek S200 $650  4 HP iPAQ hw6510/6515 $545  Тайв

Публикаций - 119, упоминаний - 167

E-Ten Information Systems и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1512 59
Samsung Electronics 11065 49
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 35
Acer Group - Acer Inc 2776 34
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
HP Inc. 5883 20
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 19
Microsoft Corporation 25775 18
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 17
Intel Corporation 12811 14
MiTAC - Mio Technology 89 13
Rover - RoverComputers 423 11
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 11
Lenovo Motorola 3566 10
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 9
i-Mate 53 8
LG Electronics 3735 8
Sony 6739 8
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 8
Apple Inc 13156 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 6
TI - Texas Instruments Incorporated 848 6
Packard Bell 77 5
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 5
МегаФон 10742 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Toshiba Corporation 2980 5
МакЦентр - MacCentre 171 5
Voxtel 82 4
MiTAC 84 4
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 4
Google LLC 12690 4
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 4
Motorola Inc 1156 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 3
Lenovo Group 2447 3
Евросеть 1421 8
Связной ГК 1401 4
Белый Ветер 365 4
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Телефон.Ру 92 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
MediaPlus Group 2 1
101Hotels.com 456 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Expansys 10 1
Юрвес ГК 2 1
SC Johnson - S.C. Johnson & Son - Эс. Си. Джонсон 3 1
Бизнес-Волна 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Nike 195 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ferrari NV 159 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Гранит 57 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 60
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 110
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 63
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 60
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 57
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 51
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 47
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 46
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 46
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 41
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 39
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 37
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 37
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 37
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 36
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 35
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 35
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 34
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 31
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 31
Joystick - Джойстик 1149 30
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 29
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 581 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 25
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 24
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 319 22
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 22
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 22
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 428 21
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 21
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 18
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 18
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 18
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 17
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 17
Моноблок - Monoblock PC 1115 16
USB mini 338 15
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 15
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 14
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 74
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 71
E-Ten glofiish - джойстик 93 70
Microsoft Windows 16882 42
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 33
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 25
Microsoft Windows Mobile 6 250 25
Microsoft Windows Mobile 5 193 25
Samsung SC3 - серия коммуникаторов 27 23
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 22
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 20
HTC P - серия коммуникаторов 44 17
Nokia Symbian OS 1411 14
Rover - RoverPC 104 12
HTC Qtek 44 12
ASUS MyPal 39 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 11
Linux OS 11533 11
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 10
HTC Touch - серия смартфонов 71 9
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 9
MiTAC Mio 34 9
Fujitsu Pocket LOOX 81 8
HTC TyTN 25 8
Microsoft Windows Mobile 2003 156 8
Marvell PXA 39 8
Gigabyte GSmart 29 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Google Android 15244 7
Microsoft Windows BitLocker 942 7
HTC TouchFLO 3D - HTC TouchFLO 2D - графический пользовательский интерфейс 63 6
HP - palmOne - Handspring Treo 119 6
SPB Software - SPB Benchmark 18 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Acer N series PDA 22 5
Microsoft Office 4170 5
Samsung SVR-диктофон 464 4
TomTom Navigator 12 4
i-Mate PDA 6 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Фадеев Михаил 57 23
Ксенин Алекс 311 20
Савин Сергей 97 11
Завьялова Светлана 21 8
Беляев Дмитрий 32 6
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Лаптева Марина 114 2
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Деев Дмитрий 6 2
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Chou Teresa - Чоу Тереза 2 2
Соколов Андрей 22 2
Солонин Виталий 90 1
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Мирошников Дмитрий 9 1
Рысин Леонид 2 1
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Никитин Николай 24 1
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Хавжа Дмитрий 8 1
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Розенблат Михаил 1 1
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Кокорев Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 69
Китай - Тайвань 4245 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Европа 24964 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Испания - Каталония - Барселона 752 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
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Италия - Итальянская Республика 4508 2
Украина 7928 2
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Европа Западная 1496 2
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Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Франция - Бордо 29 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
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