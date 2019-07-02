Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сатурн
Титан (спутник)
Публикаций - 143, упоминаний - 637
Сатурн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 9
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 8
|ЕКА Топливная компания 137 2
|Askona Life Group - Аскона 68 1
|Sequoia Capital 102 1
|GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 240 1
|New Scientist 1444 11
|Space Daily 528 11
|SpaceDaily - Space Daily 187 9
|Nature 696 7
|CNews RND - R&D.CNews 2081 7
|Phys.org 954 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
|NYT - The New York Times 943 2
|Associated Press 1965 2
|National Geographic 60 2
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 2
|Future - Space.com 195 2
|ScienceDaily 399 1
|EurekAlert 270 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru