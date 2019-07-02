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Сатурн
Титан (спутник)

Сатурн - Титан (спутник)


02.07.2019 NASA планирует космическую миссию на Титан 5
31.01.2018 НАСА выбирает одну из двух сложнейших космических миссий 4
02.10.2016 На спутнике Сатурна Дионе нашли подледный океан 1
25.12.2015 Разработчики «Искандеров-М» мигрируют на отечественные САПР 2
30.09.2014 На Титане радар НАСА нашел странный объект 5
01.10.2013 На Титане обнаружен пластик 8
30.08.2013 Спутник Сатурна Титан имеет твердую ледяную оболочку 5
10.01.2013 На Титан отправят "птичку в клетке" 2
13.12.2012 На Титане нашли миниатюрный Нил 5
06.11.2012 Спутник Сатурна светится в темноте 5
01.11.2012 Царем суперкомпьютеров стал Титан 1
19.10.2012 На Титане обнаружили "горячую булку" 8
05.10.2012 Европейский зонд отправится покорять Титан 3
01.10.2012 Солнце "дотягивается" до Титана и меняет сезоны 9
24.07.2012 Реки Титана слишком молоды, чтобы существовать 6
05.07.2012 Зонд Cassini обнаружил океан на Титане 6
24.04.2012 На Титане нашли копию намибийского озера 9
22.03.2012 На Титане падают облака 5
20.02.2012 Новый зонд НАСА отправится в плавание по Титану 5
25.01.2012 Гадание на дюнах: разгадан климат Титана 11
15.12.2011 Посадка на Титан: робот тренируется в Андах 2
16.11.2011 Жизнь возможна и без воды 2
11.10.2011 Титан в подробностях: создана полная ИК-карта 8
17.08.2011 Ученые ищут объяснение фигурным облакам на Титане 8
12.05.2011 Под поверхностью Титана может скрываться океан 11
11.05.2011 Корабль НАСА отправится в плаванье по Титану 3
19.04.2011 Красные карлики могут поддерживать метановую жизнь 4
18.03.2011 На Титане пошли метановые дожди 8
29.12.2010 Определен характер атмосферы экзопланеты 1
17.12.2010 На Титане обнаружен криовулкан 3
15.11.2010 Рельеф обратной стороны Луны сформировала Земля 1
16.07.2010 На Титане мелеет 2
18.05.2010 "Кассини" готовится к сближению с Энцеладом и Титаном 3
05.03.2010 Выявлены признаки карстовой морфологии Титана 4
04.02.2010 Зонд "Кассини" проработает до 2017 года 1
30.11.2009 Выявлена асимметрия Титана 2
26.06.2009 На Титане возможны специфические формы жизни 4
21.03.2008 Обнаружены признаки наличия океана на Титане 3
22.02.2008 Исследованы запасы углеводородов на Титане 1
11.01.2008 "Кассини" в очередной раз прошел вблизи Титана 1

Публикаций - 143, упоминаний - 637

Сатурн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1021 13
Spirit DSP - Спирит Корп 408 2
Миранда-Медиа 24 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 167 2
Microsoft Corporation 20924 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8487 1
4990 1
AMD - Advanced Micro Devices 3477 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 517 1
Аскон - Ascon 262 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1482 1
Nvidia Corp 3001 1
Вертикаль - башенный оператор 46 1
Компас 166 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 9
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 8
ЕКА Топливная компания 137 2
Askona Life Group - Аскона 68 1
Sequoia Capital 102 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 55
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 20 7
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 2
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 240 1
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 245 88
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 154 6
NASA Voyager - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 71 5
Google Dragonfly 18 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 247 2
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 137 2
Nvidia GeForce GTX 3047 1
Microsoft Office 2934 1
Аскон Лоцман:PLM 56 1
Аскон Компас-3D 94 1
AMD Opteron - Sledgehammer (K8) 382 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 34 1
Архипов Александр 4 1
Nichols Jeff - Николс Джефф 3 1
Земля - планета Солнечной системы 6382 94
Солнечная система 1987 40
Сатурн - Энцелада (спутник) 101 19
Юпитер - планета Солнечной системы 441 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33781 12
США - Аризона 390 11
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1000 10
Солнце - звезда Солнечной системы 1003 9
США - Калифорния - Пасадина 108 8
Луна 1132 8
США - Калифорния 3039 8
Венера - планета Солнечной системы 200 7
США - Колорадо 300 7
Франция - Иль-де-Франс - Париж 839 6
Европа 7221 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9376 4
Намибия - Республика 56 4
Южный полюс 73 4
Австралия - Австралийский Союз 2485 3
Плутон - планета Солнечной системы 231 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 3
Чили - Республика 428 3
Франция - Французская Республика 4912 3
США - Колумбия - Вашингтон 1074 3
США - Гавайи 125 2
США - Луизиана 71 2
Канада - Ванкувер 131 2
Великобритания - Кембридж 244 2
Колумбия - Республика 390 2
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 302 2
Россия - Российская федерация - РФ 81572 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1051 2
Канада 2834 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 354 2
США - Вашингтон - Сиэтл 386 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1331 2
Франция - Страсбург 33 2
Испания - Мадрид 142 1
Германия - Федеративная Республика 7755 1
Канада - Онтарио 62 1
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 116 5
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 2
Градус Цельсия 222 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 1
New Scientist 1444 11
Space Daily 528 11
SpaceDaily - Space Daily 187 9
Nature 696 7
CNews RND - R&D.CNews 2081 7
Phys.org 954 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 2
NYT - The New York Times 943 2
Associated Press 1965 2
National Geographic 60 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 2
Future - Space.com 195 2
ScienceDaily 399 1
EurekAlert 270 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 116 8
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 173 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 418 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 770 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 1
Princeton University - Принстонский университет 114 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 22 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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