Сатурн - Титан (спутник)

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле того, как основные молекулы жизни могли возникнуть в суровых добиологических условиях.Холодный мир Титана, окутанный плотной атмосферой, богатой азотом и метаном, поразительно похож на условия

Смартфон прочнее стали и титана подорожал до выхода в продажу ь не будет. То есть зашифрованный канал связи можно установить только между двумя смартфонами Turing Phone.Так же работают и устройства BlackBerry. Графическая оболочка в Turing Phone Прочнее стали и титана Собственный чип шифрования — не единственное достоинство Turing Phone. Аппарат выполнен из материала под названием «жидкий морфий». Это аморфный сплав из циркония, меди, алюминия, никеля

Анонсирован смартфон прочнее стали и титана с чипом защиты данных. ФОТО алюминия, никеля и серебра. По словам гендиректора Turing Robotic Industries С. И. Л. Чао (S.Y.L. Chao), этот материал — напоминающий по своей структуре, скорее, стекло, чем металл — прочнее стали и титана. В то же время «жидкий морфий» позволяет организовать производство экономичнее, чем если выполнять корпус из металла, вследствие меньшего объема отходов. Turing Phone Turing Phone оснаще

«Билайн Бизнес» обеспечит связью крупнейшего в мире производителя титана Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») и «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире производитель титана - объявили о расширении сотрудничества и заключении трехгодового национального соглашения на предоставление услуг связи. По условиям Соглашения в период с 2014 до 2017 г. «Билайн Бизнес»

На Титане радар НАСА нашел странный объект Космический аппарат НАСА Кассини (Cassini) провел две радиолокационные съемки поверхности Титана. В одном из регионов моря Лигейя эксперты НАСА обнаружили загадочное изменение пейзажа

Titanfall. Представление титана "Огр" Опубликован новый видеоролик многопользовательского шутера Titanfall от студии Respawn Entertainment и компании Electronic Arts. Виде представляет титана "Огр". Спроектированный как абсолютный боевой танк, "Огр" способен выдерживать огромное количество урона за счет снижения подвижности.Titanfall разрабатывается создателями игр серии Call

На Титане обнаружен пластик речается повсеместно. Инфракрасный спектрометр Cassini (CIRS) зафиксировал в нижних слоях атмосферы Титана небольшое количество пропилена. На Земле это химическое вещество используется для изго

Спутник Сатурна Титан имеет твердую ледяную оболочку Анализ гравитации и структуры поверхности Титана, сделанный на основе наблюдений зонда НАСА Cassini, раскрыл неожиданные факты о спутни

Суперкомпьютеры в НИУ БелГУ помогли в создании высокопластичного титана Компания «Т-Платформы» сообщила об использовании численного моделирования на суперкомпьютерах «T-Edge 32» и «Нежеголь» в НИУ «БелГУ» в работах по созданию нового биосовместимого нанокристаллического титана. Новейший высокопроизводительный вычислительный комплекс «Нежеголь», разработанный компанией «Т-Платформы», был введён в эксплуатацию в Белгородском государственном национальном исследов

Cruiser Titanium — первый телефон из полированного титана ясающей прочности металла. Габариты устройства — 112*46*12, вес — 116 г. Работает Cruiser Titanium на платформе Symbian S40. Монолитный корпус телефона изготавливается на высокоточном оборудовании из титана аэрокосмического класса, сообщили CNews в компании. «Уникальные качества титана по достоинству оценены в часовом искусстве и ювелирной среде, ведь изделия из этого материала долго

На Титане нашли миниатюрный Нил ольше озер, чем любое другое тело в Солнечной системе, кроме Земли. Тем не менее, толстая атмосфера Титана делает его слишком холодным для привычной нам воды. Жидкость на Титане состоит из угле

Спутник Сатурна светится в темноте дь, является оригинальным природным "заводом" по производству органических веществ. Снимок свечения Титана, сделанный с помощью длительной экспозиции Надо отметить, что в 2009 году, когда Титан

Взрыв сверхновой – 100 "земель" радиоактивного титана Самый сильный взрыв сверхновой, по словам исследователей, может выбросить значительно большее количество радиоактивного титана, чем предполагалось ранее: до ста масс Земли. Эти новые данные о выбросе радиоактивного титана могут пролить свет на таинственные внутренние процессы звездных взрывов и на происхо

На Титане обнаружили "горячую булку" бразование, которое ученые окрестили "горячей булкой". На радиолокационных изображениях поверхности Титана действительно видны гигантские трещины, которые похожи на трещины на свежевыпеченном х

Солнце "дотягивается" до Титана и меняет сезоны на этих циклов - солнечное излучение. Именно это является основным источником энергии для атмосферы Титана, выбивая азот и метан из более сложных молекул, таких как этан, и выступая в качестве

Реки Титана слишком молоды, чтобы существовать гического института и Университета штата Тенесси, проанализировав сеть метановых рек на поверхности Титана. То, как эти реки выглядят, опровергает общепринятое представление об эволюции спутник

Зонд Cassini обнаружил океан на Титане метров в коре нашей планеты и мантии, которая плавает на жидком ядре. Возможное внутреннее строение Титана На Титане эти приливы более заметны. Видимо, под поверхностью спутника есть легкодефор

На Титане нашли копию намибийского озера Анализ снимков космического зонда НАСА Cassini показывает, что озеро спутника Сатурна Титана ведет себя точно так же, как и озеро в Южной Африке. Наблюдения Cassini показали, что

На Титане падают облака дом "Кассини", показывают резкое падение метановой дымки, обволакивающей Титан. Более ранние снимки Титана, сделанные "Кассини", зафиксировали этот облачный покров на высоте около 500 км над по

Гадание на дюнах: разгадан климат Титана олокационной информации с космического зонда НАСА Cassini выявил региональные различия песчаных дюн Титана. Данные позволяют по-новому взглянуть на климатическую и геологическую историю крупней

На Луне найдены огромные залежи титана итета Аризоны и Университета Джона Хопкинса изучили лунную поверхность в ультрафиолетовом свете и соотнесли результаты с данными образцов, собранных миссией Аполлон 17. Исследование показывает обилие титана и железа, которые могут быть полезны для лунных миссий. Титан – это очень ценный металл, он не боится коррозии, прочен как сталь, но почти наполовину легче. На Земле титановая руда обычн

Титан в подробностях: создана полная ИК-карта Международная команда, возглавляемая учеными из Университета Нанта (Франция), составила первую карту спутника Сатурна - Титана. Карта создана на основе шестилетних наблюдений с помощью инфракрасной камеры VIMS американского зонда Cassini. Составление глобальной карты Титана было очень трудоемкой задачей:

Ученые ищут объяснение фигурным облакам на Титане следования профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джонатан Митчелл описывает климат Титана как «полностью тропический», то есть погодные явления на всем спутнике относятся к том

Под поверхностью Титана может скрываться океан и которого обнаружена жидкость. Разумеется, моря из жидкого метана заставляют многих ученых усомниться в наличии жизни на этом спутнике, однако есть косвенные свидетельства того, что под поверхностью Титана могут существовать огромные океаны, состоящие из воды и аммиака. С помощью радиолокации, которая позволяет смотреть сквозь плотную атмосферу Титана, космический зонд НАСА Cassini

На Титане пошли метановые дожди Озера Титана сосредоточены вокруг полюсов, вся остальная часть спутника пустынна. Пустыня покрыта с

На Титане обнаружен криовулкан . Это твердые породы – водяной лед, - а также аммиак и метан. Метан играет большую роль в криожизни Титана. При существующих там температурах он может испаряться, поднимаясь вверх облаками, где

Поставщик титана для Boeing сэкономил 460 млн руб. на электронных торгах Крупнейший в мире производитель титана «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» объявила о том, что внедряет инновационные технологии в закупочную политику. Мировой поставщик титана для Airbus, Boeing и аэрокосмической промышленнос

Переломы будут лечить пеной из титана Гибкий сверхпрочный пористый материал на основе титана может помочь вылечить тяжелые травмы. Немецкие ученые, работающие в проекте TiFoam, создали материал, который буквально врастает в кости. Новый вид имплантатов представляет собой титанов

На Титане мелеет Полученные зондом "Кассини" данные радарного мониторинга поверхности Титана, крупнейшего спутника Сатурна, позволили не только обнаружить на нём образования, с вы

Выявлены признаки карстовой морфологии Титана под воздействием иных жидких субстанций. Из этого, в свою очередь, следует наличие под поверхностью Титана пещер. Более подробная информация о возможности обнаружения на Титане карстовых форм р

Выявлена асимметрия Титана информации свидетельствует о наличии явной асимметрии северного и южного полушарий спутника Сатурна Титана. В северном полушарии площадь образований, идентифицируемых ныне как "озёра", на 20% б

На Титане возможны специфические формы жизни результаты проведенного сотрудником университета Кёльна (Германия) Тетсуя Токано (Tetsuya Tokano) исследования свидетельствуют о возможности существования на чрезвычайно богатом органикой, но ледяном Титане специфических пребиотических форм жизни. Согласно полученным данным, подтверждённое результатами наблюдений существование разветвлённое гидрографической сети на Титане - озёр, рек

Обнаружены признаки наличия океана на Титане Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской группой института имени Джона Гопкинса (США), под поверхностью титана может скрываться океан из жидкого аммиака и воды. Об этом свидетельствует результаты радарных измерений скорости вращения спутника, осуществленных зондом при 19 различных прохождениях вб

Исследована роль титана в процессе хранения водорода нджелесе, могут привести к созданию новых материалов, пригодных для хранения водородного топлива для будущих водородных автомобилей. В 1997 году было установлено, что добавление небольшого количества титана к хорошо изученному металлическому гидриду – аланату натрия, – приводит к увеличению массовой доли удерживаемого водорода и понижению температуры, при которой газ начинает высвобождаться

Исследованы запасы углеводородов на Титане боты, подтвержденные запасы природного газа на Земле в общей сложности составляют 130 млрд. тонн, что эквивалентно затратам на отопление, охлаждение и освещения домохозяйств США в течении 300 лет. На Титане имеются десятки озер, каждое из которых содержит такое же количество энергии в виде запасов метана и этана.

Созданы самоочищающиеся ткани Ученые из австралийского университета Монаш под руководством профессора Валида Дауда (Walid Daoud) разработали методику покрытия натуральных волокон шелка и шерсти нанокристаллами диоксида титана. На солнечном свету, при комнатной температуре тонкий, невидимый человеческим глазом слой нанокристаллов этого вещества размером 4-5 нанометров успешно разлагает частицы загрязнений. Дио

"Кассини" в очередной раз прошел вблизи Титана лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене (Калифорния), исследовательский зонд "Кассини" 5 января 2008 года в очередной раз пролетел вблизи спутника Сатурна Титаном. Были получены изображения Титана в видимм и инфракрасном диапазонах с помощью растровых спектрометров при прямом солнечном освещении. Были проведены также наблюдения затмений звезд (альфа Волопаса в видимом и Альфа Лиры

Производство титана для Boeing будет сосредоточено в России Как сообщает "Российская газета", вчера, 27 декабря 2007 года в Москве был подписан контракт между компанией Boeing и российской корпорацией "Ростехнологии", предусматривающий поставку российского титана для американской авиастроительной компании. Глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов отметил, что это - первый твердый контракт, заключенный компанией. Стоимость контракта превышает миллиард

В атмосфере Титана обнаружены тяжелые отрицательные ионы Анализируя данные, полученные космическим аппаратом "Кассини", ученые обнаружили наличие тяжелых отрицательных ионов в верхних слоях атмосферы Титана. По мнению исследователей, эти частицы могут служить органическими составными частями более сложных молекул. Масса ионов, обнаруженных проф. Эндрю Коатсом (Andrew Coates) из Лондонского