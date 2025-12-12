Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Сатурн Титан (спутник)

Сатурн - Титан (спутник)

Титан — одно из самых загадочных тел нашей Солнечной системы. Поверхность этого спутника Сатурна покрыта метаном так же, как Земля покрыта водой. Впервые космическому зонду «Кассини», который исследует Сатурн и его луны, удалось получить настолько четкие снимки северных озер.

Титан, самый большой спутник Сатурна, окружен плотной атмосферой. Его поверхность действительно трудно увидеть. Поверхность Титана лучше видна в инфракрасном свете, он меньше рассеивается и поглощается в атмосфере. В центре находится изображение Титана в видимом свете, а вокруг него – некоторые из самых четких инфракрасных изображений этого спутника. Их сравнение со снимком в видимом свете очень эффектно. Титан, самый большой спутник Сатурна, окружен плотной атмосферой. Его поверхность действительно трудно увидеть. Поверхность Титана лучше видна в инфракрасном свете, он меньше рассеивается и поглощается в атмосфере. В центре находится изображение Титана в видимом свете, а вокруг него – некоторые из самых четких инфракрасных изображений этого спутника. Их сравнение со снимком в видимом свете очень эффектно.
Фотография поверхности Титана, полученная с помощью радара на космическом корабле Кассини. Помимо Земли, Титан является единственным другим телом в нашей Солнечной системе, где были обнаружены признаки активной эрозии в больших масштабах: на крупнейшем спутнике Сатурн есть моря, озера и реки, заполненные жидкими углеводородами - в основном, метаном и небольшим количеством этана. Фотография поверхности Титана, полученная с помощью радара на космическом корабле Кассини. Помимо Земли, Титан является единственным другим телом в нашей Солнечной системе, где были обнаружены признаки активной эрозии в больших масштабах: на крупнейшем спутнике Сатурн есть моря, озера и реки, заполненные жидкими углеводородами - в основном, метаном и небольшим количеством этана.
Титан, самый большой спутник Сатурна, окружен плотной атмосферой. Его поверхность действительно трудно увидеть. Поверхность Титана лучше видна в инфракрасном свете, он меньше рассеивается и поглощается в атмосфере. В центре находится изображение Титана в видимом свете, а вокруг него – некоторые из самых четких инфракрасных изображений этого спутника. Их сравнение со снимком в видимом свете очень эффектно.

СОБЫТИЯ


12.12.2025 Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

того, как основные молекулы жизни могли возникнуть в суровых добиологических условиях.Холодный мир Титана, окутанный плотной атмосферой, богатой азотом и метаном, поразительно похож на условия
03.08.2015 Смартфон прочнее стали и титана подорожал до выхода в продажу

ь не будет. То есть зашифрованный канал связи можно установить только между двумя смартфонами Turing Phone.Так же работают и устройства BlackBerry. Графическая оболочка в Turing Phone Прочнее стали и титана Собственный чип шифрования — не единственное достоинство Turing Phone. Аппарат выполнен из материала под названием «жидкий морфий». Это аморфный сплав из циркония, меди, алюминия, никеля
23.04.2015 Анонсирован смартфон прочнее стали и титана с чипом защиты данных. ФОТО

алюминия, никеля и серебра. По словам гендиректора Turing Robotic Industries С. И. Л. Чао (S.Y.L. Chao), этот материал — напоминающий по своей структуре, скорее, стекло, чем металл — прочнее стали и титана. В то же время «жидкий морфий» позволяет организовать производство экономичнее, чем если выполнять корпус из металла, вследствие меньшего объема отходов. Turing Phone Turing Phone оснаще
07.11.2014 «Билайн Бизнес» обеспечит связью крупнейшего в мире производителя титана

Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») и «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире производитель титана - объявили о расширении сотрудничества и заключении трехгодового национального соглашения на предоставление услуг связи. По условиям Соглашения в период с 2014 до 2017 г. «Билайн Бизнес»
30.09.2014 На Титане радар НАСА нашел странный объект

Космический аппарат НАСА Кассини (Cassini) провел две радиолокационные съемки поверхности Титана. В одном из регионов моря Лигейя эксперты НАСА обнаружили загадочное изменение пейзажа
09.12.2013 Titanfall. Представление титана "Огр"

Опубликован новый видеоролик многопользовательского шутера Titanfall от студии Respawn Entertainment и компании Electronic Arts. Виде представляет титана "Огр". Спроектированный как абсолютный боевой танк, "Огр" способен выдерживать огромное количество урона за счет снижения подвижности.Titanfall разрабатывается создателями игр серии Call
01.10.2013 На Титане обнаружен пластик

речается повсеместно. Инфракрасный спектрометр Cassini (CIRS) зафиксировал в нижних слоях атмосферы Титана небольшое количество пропилена. На Земле это химическое вещество используется для изго
30.08.2013 Спутник Сатурна Титан имеет твердую ледяную оболочку

Анализ гравитации и структуры поверхности Титана, сделанный на основе наблюдений зонда НАСА Cassini, раскрыл неожиданные факты о спутни
27.05.2013 Суперкомпьютеры в НИУ БелГУ помогли в создании высокопластичного титана

Компания «Т-Платформы» сообщила об использовании численного моделирования на суперкомпьютерах «T-Edge 32» и «Нежеголь» в НИУ «БелГУ» в работах по созданию нового биосовместимого нанокристаллического титана. Новейший высокопроизводительный вычислительный комплекс «Нежеголь», разработанный компанией «Т-Платформы», был введён в эксплуатацию в Белгородском государственном национальном исследов
07.02.2013 Cruiser Titanium — первый телефон из полированного титана

ясающей прочности металла. Габариты устройства — 112*46*12, вес — 116 г. Работает Cruiser Titanium на платформе Symbian S40. Монолитный корпус телефона изготавливается на высокоточном оборудовании из титана аэрокосмического класса, сообщили CNews в компании. «Уникальные качества титана по достоинству оценены в часовом искусстве и ювелирной среде, ведь изделия из этого материала долго
13.12.2012 На Титане нашли миниатюрный Нил

ольше озер, чем любое другое тело в Солнечной системе, кроме Земли. Тем не менее, толстая атмосфера Титана делает его слишком холодным для привычной нам воды. Жидкость на Титане состоит из угле
06.11.2012 Спутник Сатурна светится в темноте

дь, является оригинальным природным "заводом" по производству органических веществ. Снимок свечения Титана, сделанный с помощью длительной экспозиции Надо отметить, что в 2009 году, когда Титан
23.10.2012 Взрыв сверхновой – 100 "земель" радиоактивного титана

Самый сильный взрыв сверхновой, по словам исследователей, может выбросить значительно большее количество радиоактивного титана, чем предполагалось ранее: до ста масс Земли. Эти новые данные о выбросе радиоактивного титана могут пролить свет на таинственные внутренние процессы звездных взрывов и на происхо
19.10.2012 На Титане обнаружили "горячую булку"

бразование, которое ученые окрестили "горячей булкой". На радиолокационных изображениях поверхности Титана действительно видны гигантские трещины, которые похожи на трещины на свежевыпеченном х
01.10.2012 Солнце "дотягивается" до Титана и меняет сезоны

на этих циклов - солнечное излучение. Именно это является основным источником энергии для атмосферы Титана, выбивая азот и метан из более сложных молекул, таких как этан, и выступая в качестве

24.07.2012 Реки Титана слишком молоды, чтобы существовать

гического института и Университета штата Тенесси, проанализировав сеть метановых рек на поверхности Титана. То, как эти реки выглядят, опровергает общепринятое представление об эволюции спутник
05.07.2012 Зонд Cassini обнаружил океан на Титане

метров в коре нашей планеты и мантии, которая плавает на жидком ядре. Возможное внутреннее строение Титана На Титане эти приливы более заметны. Видимо, под поверхностью спутника есть легкодефор
24.04.2012 На Титане нашли копию намибийского озера

Анализ снимков космического зонда НАСА Cassini показывает, что озеро спутника Сатурна Титана ведет себя точно так же, как и озеро в Южной Африке. Наблюдения Cassini показали, что

22.03.2012 На Титане падают облака

дом "Кассини", показывают резкое падение метановой дымки, обволакивающей Титан. Более ранние снимки Титана, сделанные "Кассини", зафиксировали этот облачный покров на высоте около 500 км над по
25.01.2012 Гадание на дюнах: разгадан климат Титана

олокационной информации с космического зонда НАСА Cassini выявил региональные различия песчаных дюн Титана. Данные позволяют по-новому взглянуть на климатическую и геологическую историю крупней
12.10.2011 На Луне найдены огромные залежи титана

итета Аризоны и Университета Джона Хопкинса изучили лунную поверхность в ультрафиолетовом свете и соотнесли результаты с данными образцов, собранных миссией Аполлон 17. Исследование показывает обилие титана и железа, которые могут быть полезны для лунных миссий. Титан – это очень ценный металл, он не боится коррозии, прочен как сталь, но почти наполовину легче. На Земле титановая руда обычн
11.10.2011 Титан в подробностях: создана полная ИК-карта

Международная команда, возглавляемая учеными из Университета Нанта (Франция), составила первую карту спутника Сатурна - Титана. Карта создана на основе шестилетних наблюдений с помощью инфракрасной камеры VIMS американского зонда Cassini. Составление глобальной карты Титана было очень трудоемкой задачей:

17.08.2011 Ученые ищут объяснение фигурным облакам на Титане

следования профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джонатан Митчелл описывает климат Титана как «полностью тропический», то есть погодные явления на всем спутнике относятся к том
12.05.2011 Под поверхностью Титана может скрываться океан

и которого обнаружена жидкость. Разумеется, моря из жидкого метана заставляют многих ученых усомниться в наличии жизни на этом спутнике, однако есть косвенные свидетельства того, что под поверхностью Титана могут существовать огромные океаны, состоящие из воды и аммиака. С помощью радиолокации, которая позволяет смотреть сквозь плотную атмосферу Титана, космический зонд НАСА Cassini

18.03.2011 На Титане пошли метановые дожди

Озера Титана сосредоточены вокруг полюсов, вся остальная часть спутника пустынна. Пустыня покрыта с
17.12.2010 На Титане обнаружен криовулкан

. Это твердые породы – водяной лед, - а также аммиак и метан. Метан играет большую роль в криожизни Титана. При существующих там температурах он может испаряться, поднимаясь вверх облаками, где
11.10.2010 Поставщик титана для Boeing сэкономил 460 млн руб. на электронных торгах

Крупнейший в мире производитель титана «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» объявила о том, что внедряет инновационные технологии в закупочную политику. Мировой поставщик титана для Airbus, Boeing и аэрокосмической промышленнос
23.09.2010 Переломы будут лечить пеной из титана

Гибкий сверхпрочный пористый материал на основе титана может помочь вылечить тяжелые травмы. Немецкие ученые, работающие в проекте TiFoam, создали материал, который буквально врастает в кости. Новый вид имплантатов представляет собой титанов
16.07.2010 На Титане мелеет

Полученные зондом "Кассини" данные радарного мониторинга поверхности Титана, крупнейшего спутника Сатурна, позволили не только обнаружить на нём образования, с вы
05.03.2010 Выявлены признаки карстовой морфологии Титана

под воздействием иных жидких субстанций. Из этого, в свою очередь, следует наличие под поверхностью Титана пещер. Более подробная информация о возможности обнаружения на Титане карстовых форм р
30.11.2009 Выявлена асимметрия Титана

информации свидетельствует о наличии явной асимметрии северного и южного полушарий спутника Сатурна Титана. В северном полушарии площадь образований, идентифицируемых ныне как "озёра", на 20% б
26.06.2009 На Титане возможны специфические формы жизни

результаты проведенного сотрудником университета Кёльна (Германия) Тетсуя Токано (Tetsuya Tokano) исследования свидетельствуют о возможности существования на чрезвычайно богатом органикой, но ледяном Титане специфических пребиотических форм жизни. Согласно полученным данным, подтверждённое результатами наблюдений существование разветвлённое гидрографической сети на Титане - озёр, рек
21.03.2008 Обнаружены признаки наличия океана на Титане

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской группой института имени Джона Гопкинса (США), под поверхностью титана может скрываться океан из жидкого аммиака и воды. Об этом свидетельствует результаты радарных измерений скорости вращения спутника, осуществленных зондом при 19 различных прохождениях вб
28.02.2008 Исследована роль титана в процессе хранения водорода

нджелесе, могут привести к созданию новых материалов, пригодных для хранения водородного топлива для будущих водородных автомобилей. В 1997 году было установлено, что добавление небольшого количества титана к хорошо изученному металлическому гидриду – аланату натрия, – приводит к увеличению массовой доли удерживаемого водорода и понижению температуры, при которой газ начинает высвобождаться
22.02.2008 Исследованы запасы углеводородов на Титане

боты, подтвержденные запасы природного газа на Земле в общей сложности составляют 130 млрд. тонн, что эквивалентно затратам на отопление, охлаждение и освещения домохозяйств США в течении 300 лет. На Титане имеются десятки озер, каждое из которых содержит такое же количество энергии в виде запасов метана и этана.
20.02.2008 Созданы самоочищающиеся ткани

Ученые из австралийского университета Монаш под руководством профессора Валида Дауда (Walid Daoud) разработали методику покрытия натуральных волокон шелка и шерсти нанокристаллами диоксида титана. На солнечном свету, при комнатной температуре тонкий, невидимый человеческим глазом слой нанокристаллов этого вещества размером 4-5 нанометров успешно разлагает частицы загрязнений. Дио
11.01.2008 "Кассини" в очередной раз прошел вблизи Титана

лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене (Калифорния), исследовательский зонд "Кассини" 5 января 2008 года в очередной раз пролетел вблизи спутника Сатурна Титаном. Были получены изображения Титана в видимм и инфракрасном диапазонах с помощью растровых спектрометров при прямом солнечном освещении. Были проведены также наблюдения затмений звезд (альфа Волопаса в видимом и Альфа Лиры
28.12.2007 Производство титана для Boeing будет сосредоточено в России

Как сообщает "Российская газета", вчера, 27 декабря 2007 года в Москве был подписан контракт между компанией Boeing и российской корпорацией "Ростехнологии", предусматривающий поставку российского титана для американской авиастроительной компании. Глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов отметил, что это - первый твердый контракт, заключенный компанией. Стоимость контракта превышает миллиард
03.12.2007 В атмосфере Титана обнаружены тяжелые отрицательные ионы

Анализируя данные, полученные космическим аппаратом "Кассини", ученые обнаружили наличие тяжелых отрицательных ионов в верхних слоях атмосферы Титана. По мнению исследователей, эти частицы могут служить органическими составными частями более сложных молекул. Масса ионов, обнаруженных проф. Эндрю Коатсом (Andrew Coates) из Лондонского

29.11.2007 На Титане обнаружен реактор органосинтеза

трицательные ионы. Такие ионы представляют собой элементы, позволяющие создавать очень сложные органические молекулы. Открытие оказалось неожиданным для ученых - ранее наличие таких ионов в атмосфере Титана не предполагалось. Более подробная информация о новом открытии будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.

Публикаций - 533, упоминаний - 622

Сатурн и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 50
Samsung Electronics 11064 43
Huawei 4676 20
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Google LLC 12688 12
Vertu 119 10
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 10
Sony 6739 8
Галактика - Корпорация 1545 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Microsoft Corporation 25775 7
LG Electronics 3735 7
Intel Corporation 12811 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 6
Gresso 29 6
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 5
Lenovo Group 2446 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
HP Inc. 5883 5
Philips 2099 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 5
Nvidia Corp 4002 5
Polar - Полар 116 4
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Qualcomm Technologies 1974 4
9594 4
Canon 1439 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 4
Bang&Olufsen - B&O 148 4
Titanium 88 4
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Liquidmetal Technologies 10 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 22
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 18
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Boeing 1031 7
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 6
Daikin Industries 64 4
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Airbus Group - Airbus Industries 249 4
Carl Zeiss AG 307 4
Braun GmbH 79 3
Groupe SEB - Tefal 108 3
Swarovski AG 74 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 33 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Tesla Motors 461 3
ЕКА Топливная компания 148 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 3
Perla Penna 6 3
Porsche Design GmbH 23 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 3
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 2
Mitsubishi Heavy Industries 37 2
LG Chem 27 2
Alcoa 49 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Ростех - РТ-капитал 10 2
Bork - Борк-Ритейл 45 2
Технохим-холдинг ХК 2 2
eBay Inc 1640 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Евросеть 1421 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 70
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
РНФ - Российский научный фонд 201 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 3
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 3
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Региональная корпорация развития 6 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
4CIO 20 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 98
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 90
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 65
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 59
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 46
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 41
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 37
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 36
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 33
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 28
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 28
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 27
Аксессуары 4282 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 26
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 23
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 23
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 22
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 21
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 20
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 19
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 19
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 18
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 18
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 18
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 17
Часы - Watch 1059 17
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 17
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 17
Наушники - Headphones 4478 17
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 109
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 57
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 47
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 29
Google Android 15243 25
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 22
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 22
Apple iOS 8583 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 14
Apple iPhone 16 219 13
Apple iPhone 6 4861 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
Huawei Watch - Умные часы 145 11
Apple iPad 4011 9
Samsung Galaxy 1035 9
Apple iPhone 17 145 8
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 8
Apple iPhone 7 289 8
Apple iPhone 15 187 7
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 7
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 7
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 6
Apple iPhone 4 800 6
Apple iPad mini 430 6
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 6
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 148 5
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 5
Apple iPhone 11 290 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 5
Microsoft Windows Mobile 6 250 4
Apple iPhone 14 157 4
Samsung Galaxy S24 - смартфон 66 4
Samsung Galaxy AI 38 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Office 4170 4
Nokia Symbian OS 1411 4
Китов Сергей 19 10
Путин Владимир 3454 9
Wall Stephen - Уолл Стивен 5 5
Griffin Caitlin - Гриффин Кэйтлин 4 4
Lebreton Jean-Pierre - Лебретон Жан-Пьер 4 4
Lunine Jonathan - Лунин Джонатан 6 4
Niemann Hasso - Нейманн Хассо 4 4
Wall Steve - Уолл Стив 4 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 4
Ковальногов Павел 3 3
Koinuma Hideomi - Коинума Хидеоми 3 3
Porco Carolyn - Порко Каролин 14 3
Lorenz Ralph - Лоренц Ральф 3 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 3
Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
Бровкин Дмитрий 55 2
Оснач Дмитрий 14 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Huygens Christiaan - Гюйгенс Христиан 4 2
Sveneric Johansson - Свенерик Йохансен 2 2
Sotin Christophe - Сотин Кристоф 2 2
Keller Valerie - Келлер Валери 2 2
Krupenkin Tom - Крупенкин Том 6 2
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Matson Dennis - Мэтсон Деннис 6 2
Avouris Phaedon - Авурис Фаэдон 2 2
Reid Mark - Рейд Марк 5 2
Williams Stan - Уильямс Стэн 8 2
Johnson William - Джонсон Уильям 3 2
Southwood David - Саутвуд Дэвид 12 2
Гарбузов Анатолий 167 2
Grinspoon David - Гринспун Дэвид 4 2
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 2
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 2
Svedhem Hakan - Сведхем Хакан 4 2
Brown Robert - Браун Роберт 9 2
Chua Leon - Чуа Леон 6 2
Shiflet Gary - Шифлет Джери 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 144
Земля - планета Солнечной системы 10865 136
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 97
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 91
Солнечная система - Solar system 2569 55
Европа 24964 49
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 37
США - Калифорния 4829 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 31
Япония 13807 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 28
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 26
Германия - Федеративная Республика 13221 24
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 23
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 22
Италия - Итальянская Республика 4508 21
Франция - Французская Республика 8177 21
Юпитер - планета Солнечной системы 557 20
Южная Корея - Республика 7052 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 18
Сатурн - планета Солнечной системы 136 17
США - Аризона 549 15
Индия - Bharat 5869 13
Канада 5081 12
США - Пасадина 169 11
Земля - Южное полушарие 160 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 9
Венера - планета Солнечной системы 298 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 8
Уран - планета Солнечной системы 550 7
Земля - Северное полушарие 152 7
Сатурн - Япет (спутник) 28 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Бельгия - Королевство 1192 7
Нидерланды 3746 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 124
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 109
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 65
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 59
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 44
Металлы - Золото - Gold 1251 44
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 42
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 36
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 32
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 32
Молекула - Molecula 1102 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 28
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 28
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 27
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 26
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 24
Энергетика - Energy - Energetically 5855 24
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 22
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 20
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 20
Металлы - Серебро - Silver 827 20
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 18
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 18
Металлы - Никель - Nickel 359 18
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 18
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 17
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 16
Металлы - Платина - Platinum 500 16
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 384 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 15
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 15
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 15
Nature 832 19
New Scientist 1448 16
CNews - ZOOM.CNews 1866 15
Space Daily 528 14
Phys.org 972 11
CNews RND - R&D.CNews 2274 11
SpaceDaily - Space Daily 187 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
Physical Review Letters 164 7
EurekAlert 291 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Optics 143 4
Nanotechweb 92 4
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Bloomberg 1627 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Future - Space.com 200 2
PhysicsWeb 184 2
The Engineer 79 2
Space War 75 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Applied Physics Letters 39 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 2
Universe Today 34 2
NYT - The New York Times 1100 2
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
Российская газета 290 2
National Geographic 95 2
ScienceDaily 399 1
PhysicsWorld 90 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Defense Tech 44 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
CNews Инноваторы 39 1
Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 18 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
Nature Geoscience 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Mobile Research Group 87 1
INFOLine-Аналитика 78 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Discovery Research Group 22 1
CCS Insight 22 1
CNews Мишень 186 1
Автостат 55 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 17
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 16
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 9
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 7
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 6
SII - Space Science Institute - Космический институт в Боулдере 15 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 4
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 3
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 3
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 3
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 3
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 3
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 2
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 22 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 2
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 2
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 2
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 2
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 22 2
Universiteit Twente - University of Twente - Университет Твенте 17 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
CSU - Cleveland State University - Кливлендский государственный университет 4 2
Lehigh University - Лихайский университет 4 2
University of Virginia - Виргинский университет 33 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Millionaire Fair - Московская ярмарка миллионеров 5 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Samsung Unpacked 41 2
Industrie Forum Design Award 2 2
Adobe MAX 11 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще