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Сатурн Титан (спутник)
Титан — одно из самых загадочных тел нашей Солнечной системы. Поверхность этого спутника Сатурна покрыта метаном так же, как Земля покрыта водой. Впервые космическому зонду «Кассини», который исследует Сатурн и его луны, удалось получить настолько четкие снимки северных озер.
СОБЫТИЯ
|12.12.2025
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Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
того, как основные молекулы жизни могли возникнуть в суровых добиологических условиях.Холодный мир Титана, окутанный плотной атмосферой, богатой азотом и метаном, поразительно похож на условия
|03.08.2015
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Смартфон прочнее стали и титана подорожал до выхода в продажу
ь не будет. То есть зашифрованный канал связи можно установить только между двумя смартфонами Turing Phone.Так же работают и устройства BlackBerry. Графическая оболочка в Turing Phone Прочнее стали и титана Собственный чип шифрования — не единственное достоинство Turing Phone. Аппарат выполнен из материала под названием «жидкий морфий». Это аморфный сплав из циркония, меди, алюминия, никеля
|23.04.2015
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Анонсирован смартфон прочнее стали и титана с чипом защиты данных. ФОТО
алюминия, никеля и серебра. По словам гендиректора Turing Robotic Industries С. И. Л. Чао (S.Y.L. Chao), этот материал — напоминающий по своей структуре, скорее, стекло, чем металл — прочнее стали и титана. В то же время «жидкий морфий» позволяет организовать производство экономичнее, чем если выполнять корпус из металла, вследствие меньшего объема отходов. Turing Phone Turing Phone оснаще
|07.11.2014
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«Билайн Бизнес» обеспечит связью крупнейшего в мире производителя титана
Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») и «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - крупнейший в мире производитель титана - объявили о расширении сотрудничества и заключении трехгодового национального соглашения на предоставление услуг связи. По условиям Соглашения в период с 2014 до 2017 г. «Билайн Бизнес»
|30.09.2014
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На Титане радар НАСА нашел странный объект
Космический аппарат НАСА Кассини (Cassini) провел две радиолокационные съемки поверхности Титана. В одном из регионов моря Лигейя эксперты НАСА обнаружили загадочное изменение пейзажа
|09.12.2013
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Titanfall. Представление титана "Огр"
Опубликован новый видеоролик многопользовательского шутера Titanfall от студии Respawn Entertainment и компании Electronic Arts. Виде представляет титана "Огр". Спроектированный как абсолютный боевой танк, "Огр" способен выдерживать огромное количество урона за счет снижения подвижности.Titanfall разрабатывается создателями игр серии Call
|01.10.2013
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На Титане обнаружен пластик
речается повсеместно. Инфракрасный спектрометр Cassini (CIRS) зафиксировал в нижних слоях атмосферы Титана небольшое количество пропилена. На Земле это химическое вещество используется для изго
|30.08.2013
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Спутник Сатурна Титан имеет твердую ледяную оболочку
Анализ гравитации и структуры поверхности Титана, сделанный на основе наблюдений зонда НАСА Cassini, раскрыл неожиданные факты о спутни
|27.05.2013
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Суперкомпьютеры в НИУ БелГУ помогли в создании высокопластичного титана
Компания «Т-Платформы» сообщила об использовании численного моделирования на суперкомпьютерах «T-Edge 32» и «Нежеголь» в НИУ «БелГУ» в работах по созданию нового биосовместимого нанокристаллического титана. Новейший высокопроизводительный вычислительный комплекс «Нежеголь», разработанный компанией «Т-Платформы», был введён в эксплуатацию в Белгородском государственном национальном исследов
|07.02.2013
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Cruiser Titanium — первый телефон из полированного титана
ясающей прочности металла. Габариты устройства — 112*46*12, вес — 116 г. Работает Cruiser Titanium на платформе Symbian S40. Монолитный корпус телефона изготавливается на высокоточном оборудовании из титана аэрокосмического класса, сообщили CNews в компании. «Уникальные качества титана по достоинству оценены в часовом искусстве и ювелирной среде, ведь изделия из этого материала долго
|13.12.2012
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На Титане нашли миниатюрный Нил
ольше озер, чем любое другое тело в Солнечной системе, кроме Земли. Тем не менее, толстая атмосфера Титана делает его слишком холодным для привычной нам воды. Жидкость на Титане состоит из угле
|06.11.2012
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Спутник Сатурна светится в темноте
дь, является оригинальным природным "заводом" по производству органических веществ. Снимок свечения Титана, сделанный с помощью длительной экспозиции Надо отметить, что в 2009 году, когда Титан
|23.10.2012
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Взрыв сверхновой – 100 "земель" радиоактивного титана
Самый сильный взрыв сверхновой, по словам исследователей, может выбросить значительно большее количество радиоактивного титана, чем предполагалось ранее: до ста масс Земли. Эти новые данные о выбросе радиоактивного титана могут пролить свет на таинственные внутренние процессы звездных взрывов и на происхо
|19.10.2012
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На Титане обнаружили "горячую булку"
бразование, которое ученые окрестили "горячей булкой". На радиолокационных изображениях поверхности Титана действительно видны гигантские трещины, которые похожи на трещины на свежевыпеченном х
|01.10.2012
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Солнце "дотягивается" до Титана и меняет сезоны
на этих циклов - солнечное излучение. Именно это является основным источником энергии для атмосферы Титана, выбивая азот и метан из более сложных молекул, таких как этан, и выступая в качестве
|24.07.2012
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Реки Титана слишком молоды, чтобы существовать
гического института и Университета штата Тенесси, проанализировав сеть метановых рек на поверхности Титана. То, как эти реки выглядят, опровергает общепринятое представление об эволюции спутник
|05.07.2012
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Зонд Cassini обнаружил океан на Титане
метров в коре нашей планеты и мантии, которая плавает на жидком ядре. Возможное внутреннее строение Титана На Титане эти приливы более заметны. Видимо, под поверхностью спутника есть легкодефор
|24.04.2012
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На Титане нашли копию намибийского озера
Анализ снимков космического зонда НАСА Cassini показывает, что озеро спутника Сатурна Титана ведет себя точно так же, как и озеро в Южной Африке. Наблюдения Cassini показали, что
|22.03.2012
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На Титане падают облака
дом "Кассини", показывают резкое падение метановой дымки, обволакивающей Титан. Более ранние снимки Титана, сделанные "Кассини", зафиксировали этот облачный покров на высоте около 500 км над по
|25.01.2012
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Гадание на дюнах: разгадан климат Титана
олокационной информации с космического зонда НАСА Cassini выявил региональные различия песчаных дюн Титана. Данные позволяют по-новому взглянуть на климатическую и геологическую историю крупней
|12.10.2011
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На Луне найдены огромные залежи титана
итета Аризоны и Университета Джона Хопкинса изучили лунную поверхность в ультрафиолетовом свете и соотнесли результаты с данными образцов, собранных миссией Аполлон 17. Исследование показывает обилие титана и железа, которые могут быть полезны для лунных миссий. Титан – это очень ценный металл, он не боится коррозии, прочен как сталь, но почти наполовину легче. На Земле титановая руда обычн
|11.10.2011
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Титан в подробностях: создана полная ИК-карта
Международная команда, возглавляемая учеными из Университета Нанта (Франция), составила первую карту спутника Сатурна - Титана. Карта создана на основе шестилетних наблюдений с помощью инфракрасной камеры VIMS американского зонда Cassini. Составление глобальной карты Титана было очень трудоемкой задачей:
|17.08.2011
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Ученые ищут объяснение фигурным облакам на Титане
следования профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джонатан Митчелл описывает климат Титана как «полностью тропический», то есть погодные явления на всем спутнике относятся к том
|12.05.2011
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Под поверхностью Титана может скрываться океан
и которого обнаружена жидкость. Разумеется, моря из жидкого метана заставляют многих ученых усомниться в наличии жизни на этом спутнике, однако есть косвенные свидетельства того, что под поверхностью Титана могут существовать огромные океаны, состоящие из воды и аммиака. С помощью радиолокации, которая позволяет смотреть сквозь плотную атмосферу Титана, космический зонд НАСА Cassini
|18.03.2011
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На Титане пошли метановые дожди
Озера Титана сосредоточены вокруг полюсов, вся остальная часть спутника пустынна. Пустыня покрыта с
|17.12.2010
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На Титане обнаружен криовулкан
. Это твердые породы – водяной лед, - а также аммиак и метан. Метан играет большую роль в криожизни Титана. При существующих там температурах он может испаряться, поднимаясь вверх облаками, где
|11.10.2010
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Поставщик титана для Boeing сэкономил 460 млн руб. на электронных торгах
Крупнейший в мире производитель титана «Корпорация ВСМПО – АВИСМА» объявила о том, что внедряет инновационные технологии в закупочную политику. Мировой поставщик титана для Airbus, Boeing и аэрокосмической промышленнос
|23.09.2010
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Переломы будут лечить пеной из титана
Гибкий сверхпрочный пористый материал на основе титана может помочь вылечить тяжелые травмы. Немецкие ученые, работающие в проекте TiFoam, создали материал, который буквально врастает в кости. Новый вид имплантатов представляет собой титанов
|16.07.2010
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На Титане мелеет
Полученные зондом "Кассини" данные радарного мониторинга поверхности Титана, крупнейшего спутника Сатурна, позволили не только обнаружить на нём образования, с вы
|05.03.2010
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Выявлены признаки карстовой морфологии Титана
под воздействием иных жидких субстанций. Из этого, в свою очередь, следует наличие под поверхностью Титана пещер. Более подробная информация о возможности обнаружения на Титане карстовых форм р
|30.11.2009
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Выявлена асимметрия Титана
информации свидетельствует о наличии явной асимметрии северного и южного полушарий спутника Сатурна Титана. В северном полушарии площадь образований, идентифицируемых ныне как "озёра", на 20% б
|26.06.2009
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На Титане возможны специфические формы жизни
результаты проведенного сотрудником университета Кёльна (Германия) Тетсуя Токано (Tetsuya Tokano) исследования свидетельствуют о возможности существования на чрезвычайно богатом органикой, но ледяном Титане специфических пребиотических форм жизни. Согласно полученным данным, подтверждённое результатами наблюдений существование разветвлённое гидрографической сети на Титане - озёр, рек
|21.03.2008
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Обнаружены признаки наличия океана на Титане
Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской группой института имени Джона Гопкинса (США), под поверхностью титана может скрываться океан из жидкого аммиака и воды. Об этом свидетельствует результаты радарных измерений скорости вращения спутника, осуществленных зондом при 19 различных прохождениях вб
|28.02.2008
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Исследована роль титана в процессе хранения водорода
нджелесе, могут привести к созданию новых материалов, пригодных для хранения водородного топлива для будущих водородных автомобилей. В 1997 году было установлено, что добавление небольшого количества титана к хорошо изученному металлическому гидриду – аланату натрия, – приводит к увеличению массовой доли удерживаемого водорода и понижению температуры, при которой газ начинает высвобождаться
|22.02.2008
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Исследованы запасы углеводородов на Титане
боты, подтвержденные запасы природного газа на Земле в общей сложности составляют 130 млрд. тонн, что эквивалентно затратам на отопление, охлаждение и освещения домохозяйств США в течении 300 лет. На Титане имеются десятки озер, каждое из которых содержит такое же количество энергии в виде запасов метана и этана.
|20.02.2008
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Созданы самоочищающиеся ткани
Ученые из австралийского университета Монаш под руководством профессора Валида Дауда (Walid Daoud) разработали методику покрытия натуральных волокон шелка и шерсти нанокристаллами диоксида титана. На солнечном свету, при комнатной температуре тонкий, невидимый человеческим глазом слой нанокристаллов этого вещества размером 4-5 нанометров успешно разлагает частицы загрязнений. Дио
|11.01.2008
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"Кассини" в очередной раз прошел вблизи Титана
лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене (Калифорния), исследовательский зонд "Кассини" 5 января 2008 года в очередной раз пролетел вблизи спутника Сатурна Титаном. Были получены изображения Титана в видимм и инфракрасном диапазонах с помощью растровых спектрометров при прямом солнечном освещении. Были проведены также наблюдения затмений звезд (альфа Волопаса в видимом и Альфа Лиры
|28.12.2007
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Производство титана для Boeing будет сосредоточено в России
Как сообщает "Российская газета", вчера, 27 декабря 2007 года в Москве был подписан контракт между компанией Boeing и российской корпорацией "Ростехнологии", предусматривающий поставку российского титана для американской авиастроительной компании. Глава "Ростехнологий" Сергей Чемезов отметил, что это - первый твердый контракт, заключенный компанией. Стоимость контракта превышает миллиард
|03.12.2007
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В атмосфере Титана обнаружены тяжелые отрицательные ионы
Анализируя данные, полученные космическим аппаратом "Кассини", ученые обнаружили наличие тяжелых отрицательных ионов в верхних слоях атмосферы Титана. По мнению исследователей, эти частицы могут служить органическими составными частями более сложных молекул. Масса ионов, обнаруженных проф. Эндрю Коатсом (Andrew Coates) из Лондонского
|29.11.2007
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На Титане обнаружен реактор органосинтеза
трицательные ионы. Такие ионы представляют собой элементы, позволяющие создавать очень сложные органические молекулы. Открытие оказалось неожиданным для ученых - ранее наличие таких ионов в атмосфере Титана не предполагалось. Более подробная информация о новом открытии будет представлена на портале Исследования и разработки – R&D.CNews.
Сатурн и организации, системы, технологии, персоны:
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