Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕЭК
Евразийская экономическая комиссия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 160
ЕЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минасян Карине 91 8
|Путин Владимир 1828 8
|Медведев Дмитрий 1434 7
|Суровец Дмитрий 44 5
|Трофимова Людмила 31 5
|Прохорова Алла 45 5
|Чаркин Евгений 182 5
|Лысенко Эдуард 209 5
|Дьяченко Валерий 66 5
|Абакумов Евгений 103 5
|Урьяс Вадим 76 5
|Сотин Денис 102 5
|Слышкин Василий 54 5
|Егоров Владимир 52 5
|Нестеров Алексей 79 5
|Соловьев Алексей 60 5
|Мискевич Евгений 29 5
|Рубин Адар 28 5
|Сорокоумов Александр 19 5
|Касперская Наталья 197 2
|Акимов Максим 167 2
|Соколов Алексей 121 2
|Носков Константин 201 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Лашин Ренат 25 2
|Асланян Ани 5 2
|Варданян Гегам 3 2
|Бокова Людмила 80 1
|Новиков Евгений 39 1
|Демидов Сергей 50 1
|Борисов Илья 26 1
|Нуралиев Борис 205 1
|Рахметов Руслан 23 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Жаров Александр 165 1
|Греф Герман 205 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765653, в очереди разбора - 669341.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765653, в очереди разбора - 669341.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru