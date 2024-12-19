Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЕЭК Евразийская экономическая комиссия
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза. Основное назначение Евразийской экономической комиссии — обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.
СОБЫТИЯ
|19.12.2024
|
Евразийская экономическая комиссия переходит на оборудование Yadro
Высокопроизводительные серверы и СХД Информационные системы ЕЭК включают системы электронного документооборота, автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, учета и управления кадровым составом, порталов, статистических баз данных, информационно-
|25.06.2024
|
Компания «Актор Информационные Системы» внедрила систему автоматизированного стенографирования совещаний в Евразийской экономической комиссии
внедрению системы автоматизированного стенографирования совещаний в Департаменте управления делами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Система создана на базе решения Нестор.BRIEF группы
|29.11.2021
|
«Яндекс» обвинили в жесткой дискриминации российских конкурентов
«Яндекс» признали нарушителем Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обвинила российского интернет-гиганта «Яндекс» в дискриминации конкурентов в России, пиш
|15.01.2021
|
Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс»
ов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) подала жалобу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на «Яндекс» и Mail.ru Group. В ней она указала, что ИТ-гиганты могут злоупотреблять свои
|28.08.2020
|
Министр ЕЭК назвал систему поиска «Работа без границ» кандидатом в сервисы ГИС учета трудовой миграции
Министр ЕЭК Гегам Варданян заявил, что система поиска «Работа без границ» может стать одним из сервис
|08.05.2020
|
Экс-глава пресс-службы «Цифровой экономики» стала помощником ИТ-министра ЕЭК
а при Правительстве России Ани Асланян перешла на новое место работы. Она стала помощником министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по внутренним рынкам, информатизации и информационно
|27.12.2019
|
«Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС
коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии. «Проведение исследования было одобрено Советом Евразий
|30.05.2018
|
В интегрированной системе ЕЭК появится программный комплекс на базе Prognoz Platform
«Форсайт» объявил о том, что «Ростелеком» приобрел лицензию на аналитический комплекс Prognoz Platform для разработки на ее основе сегмента интегрированной системы Евразийской экономической комиссии. Интегрированная система предназначена для обеспечения межгосударственного обмена данными и электронными документами в рамках Евразийского экономического союз
|03.07.2017
|
ЕЭК упростила правила ввоза радиоэлектронных средств перспективного стандарта IEEE 802.11ad
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение об упрощении правил ввоза радиоэлект
|25.04.2017
|
К концу 2017 г. в ЕАЭС должна заработать система межгосударственного обмена данными с применением ЭЦП
На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 24 апреля согласован план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии развития тра
|22.02.2017
|
ЕЭК предлагает синхронизировать цифровые повестки в сфере промышленности
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направила правительствам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложения о по
|12.12.2016
|
«Крок» построил мультимедийную инфраструктуру для Евразийской экономической комиссии
Компания «Крок» создал для Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) комплексную мультимедийную инфраструктуру. Теперь со
|16.06.2016
|
«Ланит» сделал официальный портал Евразийской экономической комиссии мультиязычным
Специалисты «Ланит» сделали портал Евразийской экономической комиссии мультиязычным, интегрировали его с соцсетями и обеспечили
|23.12.2015
|
В Евразийском экономическом союзе появился министр по ИТ
го экономического совета прошло плановое назначение министров членов коллегии Евразийской комиссии (ЕЭК). В ходе заседания также было принято решение о введении в рамках деятельности коллегии н
|27.11.2015
|
Бизнес предлагает ЕЭК заняться формированием единого цифрового пространства ЕАЭС
лублению евразийских интеграционных процессов и устранению барьеров и ограничений, сообщили CNews в Евразийской экономической комиссии. Члены Делового совета ЕАЭС отметили, что решение поставле
|19.06.2015
|
Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия перейдут на бесплатный роуминг
этом, как сообщает сайт премьер-министра Казахстана Карима Масимова, заявил в Астане член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК — наднациональный регулирующий орган ЕАЭС) по конкуре
|05.12.2012
|
ЕЭК обнулила таможенную пошлину на 32-нм микропроцессоры
Коллегия «Евразийской экономической комиссии» (ЕЭК) установила таможенную пошлину в размере 0% на микро
ЕЭК и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1665 15
|Минасян Карине 13 12
|Путин Владимир 3454 12
|Абакумов Евгений 227 6
|Мишустин Михаил 787 6
|Чаркин Евгений 317 6
|Урьяс Вадим 98 5
|Сотин Денис 216 5
|Слышкин Василий 129 5
|Нестеров Алексей 175 5
|Соловьев Алексей 97 5
|Мискевич Евгений 50 5
|Рубин Адар 47 5
|Сорокоумов Александр 19 5
|Суровец Дмитрий 115 5
|Трофимова Людмила 50 5
|Прохорова Алла 66 5
|Лысенко Эдуард 317 5
|Дьяченко Валерий 96 5
|Мантуров Денис 126 3
|Казарян Карен 84 3
|Комлев Николай 113 3
|Покровский Иван 136 3
|Варданян Гегам 3 3
|Алдабергенов Нурлан 3 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Дворкович Аркадий 216 2
|Лашин Ренат 87 2
|Оверчук Алексей 10 2
|Шпак Василий 279 2
|Асланян Ани 12 2
|Улюкаев Алексей 31 2
|Сазанов Алексей 13 2
|Слепнев Андрей 5 2
|Баласанян Владимир 45 2
|Алиханов Антон 41 2
|Быстрова Наталья 4 2
|Вольвач Дмитрий 6 2
|Бурмистров Михаил 45 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.