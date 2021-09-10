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ЕЭК
Евразийская экономическая комиссия


10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 2
04.08.2021 В ЕАЭС договорились о цифровизации сферы высшего образования и науки 2
01.07.2021 Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 2
21.05.2021 Samsung, Intel и HP ввозят технику в Россию через Казахстан из-за бюрократии ФСБ 1
13.05.2021 Совместный цифровой проект стран ЕАЭС «Работа без границ» стартует 1 июля 1
22.01.2021 ИТ-директор «Росатома» вошел в состав Экспертного совета при Министерстве цифрового развития РФ 1
15.01.2021 Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс» 7
28.08.2020 Министр ЕЭК назвал систему поиска «Работа без границ» кандидатом в сервисы ГИС учета трудовой миграции 3
08.05.2020 Экс-глава пресс-службы «Цифровой экономики» стала помощником ИТ-министра ЕЭК 3
17.03.2020 Apple проболталась о будущих iPad Pro. Какими они будут? 1
17.03.2020 Страны ЕАЭС интегрируют национальные системы маркировки 1
21.01.2020 Новым ответственным за ИТ в России стал давний коллега нового премьера 1
14.01.2020 Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО 3
27.12.2019 «Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС 6
05.11.2019 Завтра пройдет CNews FORUM. Присоединяйтесь к лидерам ИТ-рынка 2
31.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.10.2019 Последние дни регистрации на CNews FORUM 2019. Успейте подать заявку 2
24.10.2019 На CNews FORUM солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
22.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
25.09.2019 «Сименс» станет партнером ЦРПТ в проекте цифровой маркировки 1
12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна 3
27.05.2019 Власти поставили последнюю точку в отмене роуминга внутри России 1
24.04.2019 В экспертный совет по российскому ПО пустили депутатов и иностранцев 4
29.03.2019 Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС вступило в силу 1
12.12.2018 Создан план устранения барьеров для ИТ в российской медицине 1
03.12.2018 Как будет работать единая система для борьбы с нелегальным товарооборотом 2
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 2
25.10.2018 С россиян будут брать пошлины за любые товары из зарубежных интернет-магазинов вне зависимости от цены 3
10.09.2018 Оператор «Платона» безальтернативно получил проект слежки за международным автотранзитом 3
05.09.2018 ЦРПТ запустил серию образовательных встреч с бизнесом в крупных российских городах 1
26.07.2018 Для россиян готовят цифровые водительские удостоверения, трудовые договора и визы 1
12.07.2018 Самые ожидаемые планшеты 1
30.05.2018 В интегрированной системе ЕЭК появится программный комплекс на базе Prognoz Platform 1
12.02.2018 Роскомнадзор изменил правила блокировки сайтов 1
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации» 1
16.10.2017 ПО из Белоруссии и Казахстана уравняют в правах с российским софтом 1
13.09.2017 Apple Watch в России больше не считаются часами 1
03.07.2017 ЕЭК упростила правила ввоза радиоэлектронных средств перспективного стандарта IEEE 802.11ad 2
28.06.2017 Власти России хотят наказать LG за «ценовых роботов» для смартфонов 1
25.04.2017 К концу 2017 г. в ЕАЭС должна заработать система межгосударственного обмена данными с применением ЭЦП 7

Публикаций - 67, упоминаний - 160

ЕЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
3761 6
Rimini Street 38 5
Schneider Electric Secure Power 44 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 5
Apple Inc - Эппл Рус 7724 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Samsung Electronics 5702 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
РТ-Инвест 37 1
Дримкас - Dreamkas 14 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 15 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Zebra Technologies 87 1
Corning Inc 31 1
Элвис-Плюс 69 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Крок 1221 1
Google LLC 7161 1
Оптиковолоконные системы АО 12 1
Сарансккабель-Оптика 3 1
Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 11 1
Intermech - Интермех НПП 9 1
Открытые технологии 207 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 41 1
LG Innotek 8 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
X5 Group - Пятерочка 559 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
X5 Group 599 5
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Белбланкавыд РУП Издательство 1 1
ТРИЭР 5 1
Царицын капитал 22 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
OKS Group 31 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта Банк 289 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 10
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 4
Правительство РФ 2207 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Администрация Псковской области 22 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан - МТСЗН 3 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Правительство Хабаровского края 15 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Президент США 105 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Роснано 456 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
mini-LED 11 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
JIT - Just in Time - Точно в срок - Концепция управления производством, направленная на снижение количества запасов 8 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Apple iPad 3263 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Apple iPad Pro 226 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft Windows 10 6659 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 1
Apple FaceTime 145 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Apple iMac - Серия моноблоков 224 1
Apple iPhone 11 152 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Prognoz Platform 74 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Huawei MediaPad - серия планшетов 40 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 1
Цифровой инспектор 6 1
Тройка - транспортная карта 34 1
Apple Watch Digital Crown 12 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 24 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Apple iOS 5742 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Apple Face ID 118 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Linux OS 4267 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Apple iPad mini 375 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Минасян Карине 91 8
Путин Владимир 1828 8
Медведев Дмитрий 1434 7
Суровец Дмитрий 44 5
Трофимова Людмила 31 5
Прохорова Алла 45 5
Чаркин Евгений 182 5
Лысенко Эдуард 209 5
Дьяченко Валерий 66 5
Абакумов Евгений 103 5
Урьяс Вадим 76 5
Сотин Денис 102 5
Слышкин Василий 54 5
Егоров Владимир 52 5
Нестеров Алексей 79 5
Соловьев Алексей 60 5
Мискевич Евгений 29 5
Рубин Адар 28 5
Сорокоумов Александр 19 5
Касперская Наталья 197 2
Акимов Максим 167 2
Соколов Алексей 121 2
Носков Константин 201 2
Никифоров Николай 1126 2
Дворкович Аркадий 169 2
Лашин Ренат 25 2
Асланян Ани 5 2
Варданян Гегам 3 2
Бокова Людмила 80 1
Новиков Евгений 39 1
Демидов Сергей 50 1
Борисов Илья 26 1
Нуралиев Борис 205 1
Рахметов Руслан 23 1
Мишустин Михаил 302 1
Жаров Александр 165 1
Греф Герман 205 1
Матвеева Татьяна 83 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 76 1
Ротенберг Игорь 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 50
Беларусь - Белоруссия 2095 25
Казахстан - Республика 2641 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 6
Армения - Республика 689 6
Восточная Европа 1682 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 3
Индия - Республика 2175 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Россия - Волгоградская область 399 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - Республика Мордовия 388 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - Саранск 198 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Казахстан - Алматы 264 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Европа 3774 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Уфа 646 1
Узбекистан - Республика 825 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 5
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой транспорт и логистика 2 1
White list - Белый список 34 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Геном человека 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
Федеральное законодательство 254 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
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