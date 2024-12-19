ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия

Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс» ов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) подала жалобу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на «Яндекс» и Mail.ru Group. В ней она указала, что ИТ-гиганты могут злоупотреблять свои