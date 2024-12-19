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ЕЭК Евразийская экономическая комиссия

ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза. Основное назначение Евразийской экономической комиссии — обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

СОБЫТИЯ


19.12.2024 Евразийская экономическая комиссия переходит на оборудование Yadro

Высокопроизводительные серверы и СХД Информационные системы ЕЭК включают системы электронного документооборота, автоматизации финансово-хозяйственной деятельности, учета и управления кадровым составом, порталов, статистических баз данных, информационно-
25.06.2024 Компания «Актор Информационные Системы» внедрила систему автоматизированного стенографирования совещаний в Евразийской экономической комиссии

внедрению системы автоматизированного стенографирования совещаний в Департаменте управления делами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Система создана на базе решения Нестор.BRIEF группы
29.11.2021 «Яндекс» обвинили в жесткой дискриминации российских конкурентов

«Яндекс» признали нарушителем Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обвинила российского интернет-гиганта «Яндекс» в дискриминации конкурентов в России, пиш
15.01.2021 Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс»

ов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) подала жалобу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на «Яндекс» и Mail.ru Group. В ней она указала, что ИТ-гиганты могут злоупотреблять свои
28.08.2020 Министр ЕЭК назвал систему поиска «Работа без границ» кандидатом в сервисы ГИС учета трудовой миграции

Министр ЕЭК Гегам Варданян заявил, что система поиска «Работа без границ» может стать одним из сервис
08.05.2020 Экс-глава пресс-службы «Цифровой экономики» стала помощником ИТ-министра ЕЭК

а при Правительстве России Ани Асланян перешла на новое место работы. Она стала помощником министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по внутренним рынкам, информатизации и информационно
27.12.2019 «Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС

коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии. «Проведение исследования было одобрено Советом Евразий
30.05.2018 В интегрированной системе ЕЭК появится программный комплекс на базе Prognoz Platform

«Форсайт» объявил о том, что «Ростелеком» приобрел лицензию на аналитический комплекс Prognoz Platform для разработки на ее основе сегмента интегрированной системы Евразийской экономической комиссии. Интегрированная система предназначена для обеспечения межгосударственного обмена данными и электронными документами в рамках Евразийского экономического союз
03.07.2017 ЕЭК упростила правила ввоза радиоэлектронных средств перспективного стандарта IEEE 802.11ad

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение об упрощении правил ввоза радиоэлект
25.04.2017 К концу 2017 г. в ЕАЭС должна заработать система межгосударственного обмена данными с применением ЭЦП

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 24 апреля согласован план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии развития тра
22.02.2017 ЕЭК предлагает синхронизировать цифровые повестки в сфере промышленности

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направила правительствам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложения о по
12.12.2016 «Крок» построил мультимедийную инфраструктуру для Евразийской экономической комиссии

Компания «Крок» создал для Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) комплексную мультимедийную инфраструктуру. Теперь со
16.06.2016 «Ланит» сделал официальный портал Евразийской экономической комиссии мультиязычным

Специалисты «Ланит» сделали портал Евразийской экономической комиссии мультиязычным, интегрировали его с соцсетями и обеспечили

23.12.2015 В Евразийском экономическом союзе появился министр по ИТ

го экономического совета прошло плановое назначение министров членов коллегии Евразийской комиссии (ЕЭК). В ходе заседания также было принято решение о введении в рамках деятельности коллегии н
27.11.2015 Бизнес предлагает ЕЭК заняться формированием единого цифрового пространства ЕАЭС

лублению евразийских интеграционных процессов и устранению барьеров и ограничений, сообщили CNews в Евразийской экономической комиссии. Члены Делового совета ЕАЭС отметили, что решение поставле
19.06.2015 Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия перейдут на бесплатный роуминг

этом, как сообщает сайт премьер-министра Казахстана Карима Масимова, заявил в Астане член коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК — наднациональный регулирующий орган ЕАЭС) по конкуре
05.12.2012 ЕЭК обнулила таможенную пошлину на 32-нм микропроцессоры

Коллегия «Евразийской экономической комиссии» (ЕЭК) установила таможенную пошлину в размере 0% на микро

Публикаций - 123, упоминаний - 217

ЕЭК и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 11
Ростелеком 10948 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
9594 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Apple Inc 13156 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 6
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 6
Schneider Electric Secure Power 65 5
Центр2М - Center2М 67 5
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 23 5
МегаФон 10742 5
Huawei 4677 5
Intel Corporation 12811 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 5
Schneider Electric 614 5
Rimini Street 77 5
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 4
Samsung Electronics 11065 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
Nvidia Corp 4002 3
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 3
Kairos Digital - Кайрос Диджитал 9 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Philips 2099 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 3
Merlion iRU - Деловой офис 352 3
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
Т8 НТЦ 120 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 58 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
Газинформсервис - ГИС 496 2
Google LLC 12690 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Почта России ПАО 2370 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 6
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
ЦИАН - CIAN 192 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 2
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 2
ASOS 10 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
ЗУН - Zoon 15 2
ERG - ЕЭК - Евроазиатская энергетическая корпорация 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Kari - Кари - сеть магазинов 75 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Ford 435 1
OKS Group 51 1
Яндекс.Лавка 315 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Expedia Group 136 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 5
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Роскачество - Российская система качества 49 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 10 1
FairSearch альянс 4 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
Теплицы России - Республиканская производственно-научная ассоциация 1 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 16
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 9
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 787 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Электронный документ - Electronic document 1579 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 5
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 7
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
Apple iPad 4012 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
Equiron Imagenarium 9 3
Docker - Платформа распределённых приложений 543 3
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Drom.ru 11 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Apple iPad Pro 320 2
Apple MacBook Pro 559 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 23 2
Яндекс.Поиск - колдунщики 14 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
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