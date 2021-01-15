Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс»

АЗАПИ нажаловалась в Евразийскую экономическую комиссию Mail.ru и «Яндекс», обвинив их в злоупотреблении своим положением на рынке. В «Яндексе» сочли претензии Ассоциации безосновательными, а в Mail.ru и вовсе заявили, что никаких уведомлений об обращении АЗАПИ в ЕЭК пока не получали. АЗАПИ уже жаловалась на компании в ФАС, а свою деятельность она начала с «уничтожения» в 2013 г. популярной в России интернет-библиотеки «Флибуста».

АЗАПИ против ИТ-гигантов

Ассоциация правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) подала жалобу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на «Яндекс» и Mail.ru Group. В ней она указала, что ИТ-гиганты могут злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке.

«Согласно заявлениям, Mail.ru и «Яндекс», злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили ст. 76 договора о Евразийском экономическом союзе об общих правилах конкуренции», – говорится в сообщении ЕЭК.

«Антимонопольным блоком комиссии рассматривается вопрос о разработке проектов предложений о совершении действий, направленных на устранение признаков нарушения общих правил конкуренции и реализации мер, которые позволят урегулировать спор и поспособствуют восстановлению конкуренции на соответствующих рынках на взаимовыгодных условиях без проведения расследований и наложения штрафов», – отметили представители Комиссии.

В чем виноват «Яндекс»

Редакция CNews обратилась за комментарием к главе АЗАПИ Максиму Рябыко. Он сообщил, что: «“Яндекс” является популярным поисковиком не только в России, но и в ЕЭК. Мы полагаем, что “Яндекс” является стратегически важным элементом в распределении трафика на рынке пользовательского внимания, и неотъемлемой частью инфраструктуры в продвижении цифрового контента. То есть от его добросовестных действий поисковика зависит многое в состоянии честной конкуренции, в том числе какой контент будет находить пользователь той или иной страны по своему запросу».

«Яндекс» попал во внимание АЗАПИ

В связи с этим, добавил Максим Рябыко, «Недопустима дискриминация – будучи доминирующим игроком, то есть игроком, без которого продвижение контента будет менее эффективным, “Яндекс” обязан обеспечивать равные условия всем игрокам рынка. Особенно опасно, если поисковик вступает в соглашение с конкурентами, приводящее к дискриминации остальных игроков на рынке цифрового контента. Возможно, это соглашение является картельным сговором – самой опасной формой конкуренции (предусмотрена уголовная ответственность), но этому пусть дает оценку ЕЭК и ФАС».

Максим Рябыко сообщил CNews, что недопустима не только дискриминация, но и: «Манипуляция с выдачей, когда “Яндекс” раз за разом дает возможность администратору заблокированного сайта через личный кабинет “Яндекс вебмастер” настроить зеркало и показать это зеркало на прежних позициях очень сильно влияет на рынок. “Яндекс”, выводя в выдачу на те же места зеркала, фактически обнуляет все усилия правообладателей по блокировке сайта и блокировке зеркал. То есть на первом этапе книжникам не дают возможность удалять ссылки без обращения в суд. А на этапе после судебной блокировки, обнуляют усилия правообладателей по борьбе с пиратскими ссылками в выдаче».

Третьим примером глава АЗАПИ привел недопустимость извлечения выгоды из злоупотребления. «Наличие пиратского контента – это постоянный стимул для правообладателя тратить деньги на рекламу в “Яндекс” по книжным запросам, так как на первые строки официальные сайты почти никогда не пробиваются, уступая лидерство пиратам и бывшим пиратам (сайтам партнерам, набравшим в свое время популярность на пиратском контенте). То есть, не внедряя повсеместно механизм удаления ссылок из выдачи, “Яндекс” поддерживает искусственный спрос на свои услуги по рекламе, то есть извлекает прямую выгоду из “засилия” пиратского контента», – рассказал он CNews.

Максим Рябыко рассказал также, каких именно действий АЗАПИ ждет от ЕЭК. «Мы просим, чтобы регулятор принял срочные меры по восстановлению условий для честной конкуренции, обязал “Яндекс” обеспечить равные условия для удаления ссылок из поисковой выдачи, либо всем через суд, либо всем без суда и не дожидаясь принятия соответствующего закона; перестал индексировать зеркала на тех же местах, что и заблокированный сайт; внедрил цифровые отпечатки на площадках “Яндекс”, где пользователь потребляет контент», – уточнил он CNews.

Претензии к Mail.ru

Недовольство АЗАПИ к Mail.ru связано с выдачей пиратских копий электронных книжек при поиске в ее веб-сервисах. «”Вконтакте” заключило меморандум, позволивший в 166 (раз – прим. CNews) снизить количество обнаруживаемого пиратского контента для книжной индустрии. Суть заключается в том, что перед загрузкой контента “Вконтакте” отправляет автоматически запрос в базу продавца электронных книг и при положительном ответе, не дает пользователю совершить нарушение. Такой механизм мы предложили внедрить на “Одноклассниках”, “Музыка Мэйл”, и “ВидеоМэйл’. Сначала нам сказали, давайте обсудим, потом долго молчали, потом сказали, что не видят смысла, проблема надумана, потом сказали, что сделали свою программу отпечатков и нужно им загрузить весь контент или дождаться пиратской версии и удалить ее», – рассказал CNews глава АЗАПИ.

«При этом технология не умеет распознавать аудиокниги в видео и много чего не умеет. Но для СМИ появился отличный аргумент, мы предложили АЗАПИ, они сами отказались. Мы же настаиваем, что недобросовестно уклонятся от внедрения более эффективного, а главное менее затратного механизма, поскольку издателям ничего дополнительно делать не нужно, они просто загрузили книги в магазин, и дальше защита началась на автомате», – добавил он.

Реакция «провинившихся»

Российские ИТ-гиганты отреагировали на жалобу АЗАПИ. Так, в «Яндексе» сообщили РБК, что в претензиях Ассоциации нет никаких оснований. «Как мы уже не раз говорили, поисковики не должны знать или определять правовой статус контента, размещенного третьими лицами по ссылкам», – уточнили представители «Яндекса».

Что до холдинга Mail.ru Group, то его представитель Сергей Лучин завил РБК, что никаких уведомлений о подаче АЗАПИ жалобы в ЕЭК корпорация пока не получала. Он назвал обращение Ассоциации к европейскому регулятору «странным, поскольку вопрос взаимоотношений с ассоциацией лежит вне плоскости антимонопольного регулирования». «Напомню, что, как мы и ранее говорили, каждый правообладатель имеет возможность поделиться с нами базой отпечатков для превентивной защиты своих прав или же направлять обращения по поводу конкретного контента», – сказал он РБК.

Не первый случай

За месяц до обращения в ЕЭК АЗАПИ пожаловалась на Mail.ru и «Яндекс» в российскую Федеральную антимонопольную службу (ФАС). По информации «Ведомостей», в своем заявлении, подписанном лично Максимом Рябыко, Ассоциация просила ФАС выдать «Яндексу» предписание о необходимости устранения признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением. В своем заявлении Рябыко уточнил, что ИТ-гигант в рамках подписанного им антипиратского меморандума обеспечивает защиту исключительно владельцам прав на аудиовизуальные произведения, оставляя без внимания книжные издательства.

«Издательства регулярно обнаруживают нелегальные копии электронных и аудиокниг или ссылки на них не только в поисковой выдаче “Яндекса”, но и на сервисах “Яндекс.диск”, “Яндекс.музыка” и “Яндекс.видео”», – говорилось в заявлении главы АЗАПИ.

В отношении Mail.ru Group Максим Рябыко просил ФАС принять аналогичные меры, упомянув сервисы «Вконтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Музыка Mail.ru» и «Облако Mail.ru».

Как АЗАПИ выгнала «Флибусту» из Рунета

АЗАПИ была основана в мае 2013 г. издательствами АСТ и «Эксмо», которые на тот момент были ее единственными учредителями. Через общего владельца АЗАПИ родственна книжному онлайн-магазину «Литрес».

Спустя всего четыре месяца, в сентябре 2013 г. в России была заблокирована популярная на тот момент электронная библиотека «Флибуста», а о причастности к этому самой АЗАПИ CNews рассказал бывший глава Ассоциации Олег Колесников. Он признал, что «неработоспособность “Флибусты” случилась благодаря его ассоциации».

На 15 января 2021 г. «Флибуста» по-прежнему находилась в российском реестре запрещенных сайтов. Доступ к ней можно было получить только через Tor или через VPN-сервисы.