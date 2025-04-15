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Флибуста

Флибуста


15.04.2025 Прекратил работу главный торрент-трекер России. Причины неизвестны. Опрос 2
22.10.2024 Умер основатель легендарной библиотеки «Флибуста» 3
21.10.2024 «Не дождетесь!» Легендарная пиратская библиотека «Флибуста» чудом избежала гибели, несмотря на страшную болезнь основателя. Опрос 4
24.09.2024 «Флибуста закончилась, как и я сам». Легендарная пиратская библиотека на грани закрытия. Ее создатель умирает от страшной болезни 3
16.06.2022 В России бурный рост культуры населения: Спрос на пиратские книги вырос на треть 1
15.01.2021 Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс» 3
19.08.2020 Россияне потребовали запретить в Европе Telegram, YouTube и Mail.ru 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
24.03.2020 Уволен глава Роскомнадзора 1
23.08.2019 «Архив интернета» могут навечно заблокировать в России 2
24.06.2019 В России навечно заблокирована крупная научная библиотека 1
17.05.2019 В России навечно заблокировали популярные аниме-сайты, хотя они удалили весь пиратский контент 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
07.09.2018 Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома 1
11.07.2018 В России запрещают ПО, через которое распространяется «пиратский» контент 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
20.09.2017 В России заблокировали крупнейший сайт с пиратским ПО для Android за игру о тоталитарном обществе 1
18.07.2017 Минкомсвязи объяснило, как будет закрывать «зеркала» сайтов в Рунете 1
13.02.2017 Правительство запрещает в России «зеркала» пиратских сайтов 1
09.02.2017 Россиянин получил срок и миллионный штраф за «пиратство» 1
20.10.2016 В России особым законом запретят рассказывать, как обходить интернет-блокировки 2
03.10.2016 Правительство собирается штрафовать россиян за скачивание «нелегальных» фильмов 1
08.07.2016 Правообладатели вычислили владельца знаменитой «пиратской» библиотеки Flibusta 3
30.06.2016 Власти атаковали библиотеку «Флибуста» в сети Tor 5
01.06.2016 Власти заблокировали сетевую библиотеку «Флибуста» 5
24.09.2015 Роскомнадзор потратит 100 млн руб. на систему мониторинга запрещенных сайтов 1
27.06.2015 Власти заблокировали крупнейшую библиотеку Рунета 3
16.05.2014 Владелец Rutracker.org закрыт за неуплату налогов 2
22.01.2014 Могильщик пиратских библиотек готовится к схватке с крупнейшим торрентом Рунета 5
11.11.2013 Крупнейшие библиотеки Рунета прогнулись под правообладателей 5
17.09.2013 Крупнейшая библиотека Рунета объявила «учения по обходу цензуры» 3
12.09.2013 Крупнейшая библиотека Рунета прорвала блокировку правообладателей 5
10.09.2013 Крупнейшая библиотека Рунета не работает: Чьих рук дело? 5
01.08.2013 Свыше 2 тыс. сайтов Рунета бастуют против «антипиратского закона» 1

Публикаций - 34, упоминаний - 77

Флибуста и организации, системы, технологии, персоны:

АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 13
Yandex - Яндекс 7597 7
X Corp - Twitter 2875 5
Telegram Group 2129 5
Cloudflare 115 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4076 5
Ecatel 6 5
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 4
Meta Platforms - Facebook 4456 3
VK - Mail.ru Group 3475 3
Google LLC 11904 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 922 2
Snapchat 131 2
Zello 25 2
Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 48 2
Ростелеком 9860 1
МегаФон 9145 1
Amazon Inc - Amazon.com 3034 1
Alibaba Group 431 1
Apple Inc 12226 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 805 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2054 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
ДейтаВебГлобал Групп 1 1
Bookmate 27 1
Irdeto Access B.V. 38 1
8382 1
Softkey - Софткей 210 1
Alawar - Алавар 57 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 634 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
Эксмо-АСТ - издательство 73 15
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 167 8
Microsoft - LinkedIn 657 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 242 3
PornHub 26 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 78 2
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 2
Резонанс НПП 372 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 486 1
Elsevier 15 1
Springer Nature Limited 6 1
Storytel - Сторител 9 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 1
Азбука-Аттикус 6 1
Добрая книга 1 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 1
Синема Галэкси 2 1
Мароснет ТК 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2458 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
101Hotels.com 456 1
Газпром ПАО 1358 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 22
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5542 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3318 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4596 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 4
Судебная власть - Judicial power 2329 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6041 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3187 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 709 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 732 2
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 27 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 691 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
Минфин РФ - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 88 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 456 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 13
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1026 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 626 15
Электронная библиотека - Electronic Library 256 12
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2967 11
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2938 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 8
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4157 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16240 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20957 6
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 17 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10716 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12244 5
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1502 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 4
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Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 88 4
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Аудиокнига - Audiobook 206 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7320 3
Data monetization - Монетизация данных 1678 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17279 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12653 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 983 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 25
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 566 15
NoName-club - Торрент-трекер 10 10
Rutor - BitTorrent-трекер 22 7
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 274 6
Google YouTube - Видеохостинг 2793 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1821 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 58 3
Google Blogger - Google BlogSpot 110 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 755 3
Google Play - Google Store - Android Market 3327 2
Tencent WeChat - мессенджер 146 2
VK - Яндекс.Новости 47 2
Google Android 14184 2
Яндекс.Видео 33 2
Microsoft Windows 15831 2
Rakuten Viber 630 1
Apple - App Store 2921 1
WhatsApp Messenger 1106 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 171 1
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 57 1
Linux OS 10149 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 182 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Apple macOS 2094 1
1С:Консолидация 53 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 78 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2308 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 955 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 272 1
Apple iOS 7921 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 225 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4619 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
Bash-скрипт 63 1
Comodo Internet Security SSL 12 1
1С:Экзаменатор 3 1
Колесников Олег 20 9
Рябыко Максим 11 6
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Жаров Александр 175 5
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 5
Щеголев Игорь 698 4
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Путин Владимир 3223 3
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Россия - ЮФО - Астраханская область - Черноярский район - Чёрный Яр 11 1
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Wikipedia - Википедия 525 3
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LibGen 8 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 31 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11287 2
Известия ИД 643 2
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1934 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 141 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 276 1
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Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 124 1
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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