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Флибуста
Флибуста и организации, системы, технологии, персоны:
|Колесников Олег 20 9
|Рябыко Максим 11 6
|Донцова Дарья 15 6
|Жаров Александр 175 5
|Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 5
|Щеголев Игорь 698 4
|Волин Алексей 121 4
|Путин Владимир 3223 3
|Навальный Алексей 61 3
|Лукьяненко Сергей 44 3
|Лугов Андрей 32 2
|Мишустин Михаил 690 2
|Липов Андрей 63 2
|Дуров Павел 296 2
|Чернышенко Дмитрий 570 2
|Никифоров Николай 1136 2
|Яровая Ирина 71 2
|Дарбинян Саркис 37 2
|Дерипаска Олег 37 2
|Ходорковский Михаил 43 2
|Глуховский Дмитрий 22 2
|Рейман Леонид 1052 1
|Малофеев Константин 116 1
|Давыдов Денис 43 1
|Казарян Карен 75 1
|Козлюк Артем 39 1
|Бортников Александр 26 1
|Громов Алексей 11 1
|Фрадков Михаил 160 1
|Лесин Михаил 28 1
|Абашина Екатерина 5 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Толстых Петр 3 1
|Ситников Сергей 79 1
|Ромашова Наталья 2 1
|Волк Ирина 21 1
|Маринин Александр 4 1
|Маринина Александра 8 1
|Orwell George - Оруэлл Джордж 25 1
|Ларин Дмитрий 26 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 194 1
|SimilarWeb 54 1
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