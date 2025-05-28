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Индексная книга (каталог) CNews*
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Капьев Евгений


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Wildberries откроет отдельный сервис продажи книг для конкуренции с «Литрес» и «Яндекс Книгами» 1
02.11.2022 Wildberries превращается в книжный магазин. Он может занять место ушедших из России сервисов 1
16.06.2022 В России бурный рост культуры населения: Спрос на пиратские книги вырос на треть 1
02.04.2020 Книжные релизы переводят в онлайн на «Литрес» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Капьев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7720 2
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 2
Bookmate 27 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4140 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13225 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 646 1
Эксмо-АСТ - издательство 75 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 172 3
Флибуста 34 1
Storytel - Сторител 9 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 784 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 36 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2514 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1510 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12392 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52791 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24710 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 627 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2461 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12398 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10803 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 524 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 533 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2230 1
ЛитРес Самиздат 19 1
ЛитРес MyBook 24 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Google YouTube - Видеохостинг 2811 1
ЛитРес Читай! 9 1
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 1
Google Android 14271 1
Apple iOS 7968 1
Рябыко Максим 11 2
Бурмистров Михаил 33 1
Канушкин Роман 1 1
Максимов Макс 1 1
Петровская Екатерина 1 1
Тодд Анна 1 1
Пушкин Александр 31 1
Полякова Татьяна 6 1
Метлицкая Мария 1 1
Степанова Татьяна 5 1
Анурьев Сергей 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 148931 2
Украина 7668 1
Земля - планета Солнечной системы 10466 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1668 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 703 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4771 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3555 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3368 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3569 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52561 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49217 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24786 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1015 1
Ведомости 1073 1
INFOLine-Аналитика 60 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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