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Капьев Евгений
УПОМИНАНИЯ
Капьев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Рябыко Максим 11 2
|Бурмистров Михаил 33 1
|Канушкин Роман 1 1
|Максимов Макс 1 1
|Петровская Екатерина 1 1
|Тодд Анна 1 1
|Пушкин Александр 31 1
|Полякова Татьяна 6 1
|Метлицкая Мария 1 1
|Степанова Татьяна 5 1
|Анурьев Сергей 25 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148931 2
|Украина 7668 1
|Земля - планета Солнечной системы 10466 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1015 1
|Ведомости 1073 1
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Ключевых фраз выявлено - 1362113, в очереди разбора - 754798.
Создано именных указателей - 175515.
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