Анурьев Сергей


СОБЫТИЯ


13.02.2026 «Литрес» запустил функцию покупки книг в подарок 1
13.02.2026 Продажи электронных книг за год выросли на 45%, а бумажных только на 13% 1
26.09.2025 «Литрес» запускает продажи бумажных книг 1
31.10.2024 «Литрес» запускает формат вебтунов 1
12.09.2024 Сергей Анисимов стал новым директором по стратегическому маркетингу и развитию группы компаний «ЛитРес» 1
03.04.2024 «Литрес» запускает книжный сервис в Турции  1
14.02.2024 Группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2023 года 1
31.10.2023 «Литрес» ушел из Прибалтики, продав активы за «символическую» цену 1
10.07.2023 «Литрес» запускает книжный сервис в Узбекистане 1
07.04.2023 «Литрес» и Ozon объединили сервисы продаж цифровых товаров 1
29.06.2022 «ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги 1
01.02.2022 Выручка «ЛитРес» от B2C-продаж выросла на 33%, аудиокниг — на 45%: группа компаний «ЛитРес» подвела итоги 2021 года 1
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов 1
02.04.2020 Книжные релизы переводят в онлайн на «Литрес» 1
05.11.2019 ГК «Литрес» выходит на рынок стран Балтии 1
21.03.2019 Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон» 1
15.10.2016 Полиция обыскала крупнейший в Рунете магазин электронных книг 1
05.02.2015 Готовится к релизу новая версия приложения «ЛитРес: Слушай!» 1
27.01.2015 «ЛитРес» выпустил первое литературное игровое приложение для iOS 1
15.05.2014 Ozon приобрел долю в онлайн-магазине электронных книг LitRes.ru 1
15.04.2014 Рекомендательный сервис от «ЛитРес» появился в Facebook 1
25.12.2013 «ЛитРес» выпустила книжное iOS-приложение для школьников 1
10.10.2013 Акционером «ЛитРес» стал инвестиционный фонд Russian Internet Technology Fund 1
10.09.2013 Крупнейшая библиотека Рунета не работает: Чьих рук дело? 2
19.04.2013 Amazon приходит в Россию 2
11.05.2012 В России могут заблокировать сайты с «пиратскими» книгами 2
11.05.2012 В России предсказан конец эпохи ридеров 1
29.08.2011 «ЛитРес»: оборот в первом полугодии 2011 г. вырос в 3 раза 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

Анурьев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 109 4
Yandex - Яндекс 8613 3
Amazon Inc - Amazon.com 3163 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14642 2
Apple Inc 12756 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4604 2
ONYX International 153 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Wexler 61 1
TeXet 56 1
iRiver 181 1
Imhonet - Имхонет - Рекомендата 17 1
Onext 7 1
Литнет 4 1
QUMO - КУМО 24 1
Ecatel 6 1
Ozon Tech - Ozon Технологии - Озон Технологии 16 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 1
МегаФон 10103 1
Dr.Web - Доктор Веб 1277 1
Meta Platforms - Facebook 4555 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
9114 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 1
Sony 6641 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 1
Рексофт - Reksoft 437 1
Галактика - Корпорация 1510 1
NVision Group - Энвижн Груп 686 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 198 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 444 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 1
Digma 239 1
Fly - Explay - Эксплей 242 1
PocketBook International 95 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 26
Эксмо-АСТ - издательство 77 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1689 6
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 2
Index Ventures 49 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Princeville Capital 4 1
Лабиринт - книжный интернет-магазин 1 1
Азбука-Аттикус 7 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 36 1
TopDelivery - Интернет Логистика 6 1
О-курьер 6 1
Softbank Capital - Softbank Venture Capital - Softbank Finance - Softbank Investment - Softbank Investments Advisors - Softbank Emerging Markets 17 1
Adabiyot 1 1
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 1
Eesti Digiraamatute Keskus OÜ - EDRK - Estonian Digital Book Centre 1 1
Рипол-Классик 2 1
Питер ИД - Питер Издательский дом 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Visa International 1976 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2767 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 410 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 418 1
X5 5Post - 5Пост 58 1
Флибуста 34 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 1
Политерн 2 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 124 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
Президент Украины 126 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3481 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 834 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1546 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13031 10
Аудиокнига - Audiobook 243 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12293 5
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 582 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2827 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8203 3
Data monetization - Монетизация данных 1837 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1152 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11327 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 332 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5928 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4726 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9515 1
Таймер - Timer 429 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1050 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32031 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17178 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3589 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2972 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 962 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 636 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3107 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31987 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 1
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 17 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 1
Google Android 14823 10
Apple iOS 8325 9
ЛитРес Самиздат 21 7
ЛитРес MyBook 27 6
ЛитРес Livelib 9 6
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 6
ЛитРес Абонемент 4 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3459 3
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 2
ЛитРес Подписка 2 2
ЛитРес Черновики 3 2
Apple - App Store 3020 2
ЛитРес Читай! 9 2
Huawei GameCenter 5 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 34 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff SuperApp - Тинькофф АЗС - Тинькофф Джуниор - Tinkoff Junior 7 1
Ozon Invest - Озон Инвест 4 1
ЛитРес Издательство 1 1
ЛитРес Школа 2 1
FreePik 1510 1
Google YouTube - Видеохостинг 2920 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7405 1
Apple iPad 3945 1
Microsoft Windows 16437 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1911 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 365 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Apple iPod 1550 1
VK - My.Games 79 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 1
Samsung SmartTV - Samsung Smart TV 75 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 1
Новиков Олег 10 4
Лукьяненко Сергей 46 2
Капьев Евгений 5 2
Донцова Дарья 18 1
Маринин Александр 4 1
Маринина Александра 8 1
Витрук Аркадий 1 1
Каменский Дмитрий 13 1
Иващеева Елена 9 1
Пелевин Виктор 13 1
Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 1
Белоусов Николай 4 1
Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 1
Анисимов Сергей 9 1
Тармашев Сергей 1 1
Sirota Peter - Сирота Петер 1 1
Щербаков Артем 1 1
Макаренков Борис 4 1
Чирханов Владимир 1 1
Канушкин Роман 1 1
Карпова Анна 4 1
Jett Lydia - Джетт Лидия 1 1
Грибов Дмитрий 1 1
Чичирин Владимир 1 1
Панов Вадим 9 1
Примаченко Ольга 4 1
Брячкин Александр 1 1
Батухан Местав 1 1
Аллаев Фируз 1 1
Rayan Charles - Раян Чарльз 1 1
Волков Сергей 106 1
Порошенко Петр 27 1
Катков Алексей 42 1
Рябыко Максим 11 1
Максимов Макс 1 1
Осин Михаил 10 1
Петровская Екатерина 1 1
Ларин Дмитрий 39 1
Колесников Олег 20 1
Тодд Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158442 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 5
Узбекистан - Республика 1895 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1081 3
Европа 24684 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 2
Польша - Республика 2004 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
Германия - Федеративная Республика 12963 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Донбасс 64 1
Казахстан - Республика 5847 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 1
Земля - планета Солнечной системы 10695 1
Южная Корея - Республика 6881 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18813 1
Индия - Bharat 5733 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 1
Франция - Французская Республика 8006 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
Турция - Турецкая республика 2506 1
Украина 7815 1
Нидерланды 3646 1
Латвия - Латвийская Республика 828 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1746 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11451 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3676 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2501 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 126 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 1
Английский язык 6890 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7601 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Зоология - наука о животных 2792 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 595 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 621 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3044 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6690 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7807 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9693 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1048 1
O'Reilly Media - O'Reilly & Associates 36 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 1
Ведомости 1297 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 2
SmartMarketing 73 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1301 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 236 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 297 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
