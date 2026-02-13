Получите все материалы CNews по ключевому слову
Анурьев Сергей
СОБЫТИЯ
Анурьев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Новиков Олег 10 4
|Лукьяненко Сергей 46 2
|Капьев Евгений 5 2
|Донцова Дарья 18 1
|Маринин Александр 4 1
|Маринина Александра 8 1
|Витрук Аркадий 1 1
|Каменский Дмитрий 13 1
|Иващеева Елена 9 1
|Пелевин Виктор 13 1
|Чхартишвили Григорий - Акунин Борис 10 1
|Белоусов Николай 4 1
|Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 1
|Анисимов Сергей 9 1
|Тармашев Сергей 1 1
|Sirota Peter - Сирота Петер 1 1
|Щербаков Артем 1 1
|Макаренков Борис 4 1
|Чирханов Владимир 1 1
|Канушкин Роман 1 1
|Карпова Анна 4 1
|Jett Lydia - Джетт Лидия 1 1
|Грибов Дмитрий 1 1
|Чичирин Владимир 1 1
|Панов Вадим 9 1
|Примаченко Ольга 4 1
|Брячкин Александр 1 1
|Батухан Местав 1 1
|Аллаев Фируз 1 1
|Rayan Charles - Раян Чарльз 1 1
|Волков Сергей 106 1
|Порошенко Петр 27 1
|Катков Алексей 42 1
|Рябыко Максим 11 1
|Максимов Макс 1 1
|Осин Михаил 10 1
|Петровская Екатерина 1 1
|Ларин Дмитрий 39 1
|Колесников Олег 20 1
|Тодд Анна 1 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 2
|SmartMarketing 73 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.