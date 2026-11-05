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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЛитРес Подписка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.11.2026 «СберПрайм» и «Литрес» открывают доступ к книгам и аудиокнигам в одной подписке 1
03.04.2024 «Литрес» запускает книжный сервис в Турции  1
29.06.2022 «ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

ЛитРес Подписка и организации, системы, технологии, персоны:

ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 199 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2005 1
Visa International 1998 1
Аудиокнига - Audiobook 271 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13229 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 677 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13892 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27296 1
Литрес Авторы - ЛитРес Самиздат 21 2
ЛитРес Абонемент 4 2
ЛитРес MyBook 28 2
ЛитРес Livelib 9 2
Сбер - СберПрайм 73 1
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 1
ЛитРес Слушай! - ЛитРес Чтец 11 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 1
Apple iOS 8680 1
Google Android 15415 1
ЛитРес Черновики 3 1
Анурьев Сергей 29 2
Лукьяненко Сергей 49 1
King Stephen - Кинг Стивен 51 1
Батухан Местав 1 1
Примаченко Ольга 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1128 1
Узбекистан - Республика 2072 1
Турция - Турецкая республика 2660 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11814 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1847 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58818 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34542 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 137 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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