Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЛитРес Подписка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|05.11.2026
|«СберПрайм» и «Литрес» открывают доступ к книгам и аудиокнигам в одной подписке 1
|03.04.2024
|«Литрес» запускает книжный сервис в Турции 1
|29.06.2022
|«ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги 3
Публикаций - 3, упоминаний - 5
ЛитРес Подписка и организации, системы, технологии, персоны:
|Анурьев Сергей 29 2
|Лукьяненко Сергей 49 1
|King Stephen - Кинг Стивен 51 1
|Батухан Местав 1 1
|Примаченко Ольга 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169597 2
|Азербайджан - Азербайджанская Республика 1128 1
|Узбекистан - Республика 2072 1
|Турция - Турецкая республика 2660 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.