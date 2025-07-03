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Индексная книга (каталог) CNews*
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Примаченко Ольга


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 Что читают люди разных профессий: исследование «Яндекс Книг» и hh.ru 1
25.12.2023 Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска» 1
29.06.2022 «ЛитРес» запускает подписку на аудиокниги 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Примаченко Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Прометей - Prometey 48 1
Yandex - Яндекс 7870 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 544 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 262 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 173 1
Аудиокнига - Audiobook 221 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9415 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1049 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 180 1
ЛитРес Подписка 2 1
ЛитРес Абонемент 3 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 286 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Яндекс.Книги 16 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 723 1
Яндекс.Плюс 206 1
ЛитРес MyBook 24 1
ЛитРес Livelib 9 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1674 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1318 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6145 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8019 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30515 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5077 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10273 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11185 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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