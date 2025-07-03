Что читают люди разных профессий: исследование «Яндекс Книг» и hh.ru

«Яндекс Книги» и hh.ru провели исследование читательских привычек россиян — тех, кто работает или находится в поиске работы — и выяснили, представители каких профессий читают чаще и какие книги оказываются полезными в работе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Книг».

Каждый третий участник исследования читает книги ежедневно. Прежде всего это аналитики, руководители проектов, маркетологи, юристы и преподаватели. Профессионалам важно, чтобы книги вписывались в их ритм жизни — они ценят возможность читать в удобное для себя время и в подходящем формате. Дизайнеры, юристы и менеджеры по продажам чаще других отмечали, что читают на работе тайком, пока никто не видит.

Формат аудиокниг удобен тем, кто по работе находится в разъездах: чаще всего его выбирают специалисты из сфер безопасности, перевозок и сервисного обслуживания. Среди любителей электронного формата — специалисты из сферы строительства и недвижимости, управленцы и врачи. Бумажным книгам чаще всего отдают предпочтение специалисты в области массмедиа, гостиничного бизнеса и административного персонала.

Самые популярные жанры у российских специалистов — классика, психология и фэнтези. Выбор жанра часто зависит и от профессионального контекста: юристы — главные почитатели триллеров, среди любителей фэнтези больше всего дизайнеров, а книги по саморазвитию чаще других читают маркетологи.

Самые популярные российские классики у опрошенных — Булгаков, Достоевский и Чехов. Булгакова читают медики и аналитики, Достоевского — дизайнеры и представители творческих профессий, Чехова — учителя. Среди нонфикшн-литературы выделяют «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «К себе нежно» Ольги Примаченко — их чаще других отмечали бухгалтеры, «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги — эту книгу чаще выбирали учителя, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона предпочитают менеджеры по продажам.

Для медицинских работников чтение — способ саморазвития. Люди творческих профессий воспринимают литературу как хобби. Руководители считают чтение источником знаний. Ученые и преподаватели выделяют чтение как профессиональную необходимость. Работники туризма и ресторанной сферы чаще других используют книги как способ борьбы со стрессом.

Участие в опросе приняли более трех тыс. россиян старше 18 лет.