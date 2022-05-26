Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Московская область Чеховский район Чехов
СОБЫТИЯ
|26.05.2022
|
Производитель трубопроводной арматуры «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» оптимизировал управление сложным позаказным производством с помощью 1C:ERP
Специалисты компании ООО «ИТРП» автоматизировали работу завода «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ». С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием» оптимизировано управление сложным позаказным производством. Об этом CNews сообщили представители «1С». Организовано оперативно
|29.10.2020
|
Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS
ностью автоматизировать процессы распределительного центра, обеспечить высокую скорость комплектации заказов и свести к минимуму количество ошибок в них. Мультитемпературный распределительный центр в Чехове площадью около 50 тыс. кв. м. ретейлер открыл в конце лета. Сейчас у «Верного» пять складских комплексов в четырех регионах страны: в Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге
|03.10.2018
|
Inline Technologies разработала систему интеллектуального учета ресурсоcнабжения в г. Чехове
коне «Об энергосбережении». Кроме того, с помощью данных из системы администрация городского округа Чехов теперь имеет возможность максимально точно и юридически корректно оценивать качество ра
|03.10.2018
|
Комплекс Univef Smart стал основой муниципальной системы учета коммунальных ресурсов Чеховского района
еализации проекта по комплексной автоматизации узлов учета водо- и теплоснабжения городского округа Чехов (Московская область) на платформе Univef Smart. Заказчиком проекта выступила ресурсосна
|10.04.2007
|
В «Чехов-Ладе» завершен 2-й этап внедрения КИС на базе «1С»
Компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) и «Чехов-Лада», «дочка» АВТОВАЗа, сообщили о завершении второго этапа внедрения корпоративной си
|26.10.2001
|
Более 2 млн. чехов пользуются интернетом
7% всего населения, причем за год число пользователей выросло на 32%. Примерно треть всех пользователей пользуются интернетом каждый день, 35% - несколько раз в неделю и еще 24,3% - периодически. 57% чехов, использующих интернет, - мужчины, 25,2% принадлежат к возрастной группе 20-30 лет и 38% уже получили среднее образование. Большинство пользователей в Чехии выходят в онлайн с работы: при
|21.11.2000
|
20% чехов имеют доступ в Сеть
Количество чехов, подключенных к интернету, растет стремительными темпами, сообщает Internet.com. На настоящий момент к Сети подключено уже почти 20% населения Чехии в возрасте от 12 до 79 лет. По данным
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Поляков Дмитрий 51 3
|Попов Алексей 338 2
|Блинов Дмитрий 45 2
|Сырцов Юрий 2 2
|Югай Виктор 60 2
|Прахов Михаил 37 2
|Рейман Леонид 1059 2
|Сергеев Дмитрий 61 2
|Новоселов Евгений 18 1
|Лебедева Ирина 53 1
|Кусков Денис 221 1
|Соловьева Юлия 21 1
|Скворцов Максим 6 1
|Сурков Владислав 73 1
|Ефанов Александр 3 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Алдашин Михаил 1 1
|Федотова Екатерина 4 1
|Курилов Дмитрий 11 1
|Багдасарян Дмитрий 24 1
|Иванов Петр 23 1
|Рубцов Сергей 33 1
|Лядовой Сергей 7 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Анастасьева Наталия 1 1
|Плясенко Павел 18 1
|Шведов Павел 2 1
|Пятахин Андрей 20 1
|Чебунин Игорь 4 1
|Пушкин Александр 35 1
|Толстой Лев 59 1
|Слащева Юлиана 6 1
|Толстая Фекла 8 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Зубов Евгений 13 1
|Чмырев Андрей 11 1
|Переведенцев Александр 8 1
|Шепилов Александр 12 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Кузьменко Валерия 62 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.