Россия ЦФО Московская область Чеховский район Чехов

Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов

СОБЫТИЯ


26.05.2022 Производитель трубопроводной арматуры «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» оптимизировал управление сложным позаказным производством с помощью 1C:ERP

Специалисты компании ООО «ИТРП» автоматизировали работу завода «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ». С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием» оптимизировано управление сложным позаказным производством. Об этом CNews сообщили представители «1С». Организовано оперативно
29.10.2020 Сеть магазинов «Верный» автоматизировала работу распределительного центра в Чехове с помощью решения Infor WMS

ностью автоматизировать процессы распределительного центра, обеспечить высокую скорость комплектации заказов и свести к минимуму количество ошибок в них. Мультитемпературный распределительный центр в Чехове площадью около 50 тыс. кв. м. ретейлер открыл в конце лета. Сейчас у «Верного» пять складских комплексов в четырех регионах страны: в Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге

03.10.2018 Inline Technologies разработала систему интеллектуального учета ресурсоcнабжения в г. Чехове

коне «Об энергосбережении». Кроме того, с помощью данных из системы администрация городского округа Чехов теперь имеет возможность максимально точно и юридически корректно оценивать качество ра
03.10.2018 Комплекс Univef Smart стал основой муниципальной системы учета коммунальных ресурсов Чеховского района

еализации проекта по комплексной автоматизации узлов учета водо- и теплоснабжения городского округа Чехов (Московская область) на платформе Univef Smart. Заказчиком проекта выступила ресурсосна
10.04.2007 В «Чехов-Ладе» завершен 2-й этап внедрения КИС на базе «1С»

Компании «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) и «Чехов-Лада», «дочка» АВТОВАЗа, сообщили о завершении второго этапа внедрения корпоративной си
26.10.2001 Более 2 млн. чехов пользуются интернетом

7% всего населения, причем за год число пользователей выросло на 32%. Примерно треть всех пользователей пользуются интернетом каждый день, 35% - несколько раз в неделю и еще 24,3% - периодически. 57% чехов, использующих интернет, - мужчины, 25,2% принадлежат к возрастной группе 20-30 лет и 38% уже получили среднее образование. Большинство пользователей в Чехии выходят в онлайн с работы: при
21.11.2000 20% чехов имеют доступ в Сеть

Количество чехов, подключенных к интернету, растет стремительными темпами, сообщает Internet.com. На настоящий момент к Сети подключено уже почти 20% населения Чехии в возрасте от 12 до 79 лет. По данным


